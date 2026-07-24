Бивш шеф на Пентагона: Украинската армия е най-боеспособната и опитна в Европа

Украинската армия в момента е най-боеспособната и опитна военна сила на европейския континент, тъй като успя да изравни силите на бойното поле и да доведе руската агресия до патова ситуация. Това заяви бившият министър на отбраната на Съединените щати Марк Еспър в интервю за Independence Avenue Media.

По отношение на евентуално членство на Украйна в Северноатлантическия алианс, Еспър акцентира върху необходимостта от изпращане на ясен политически сигнал, който да успокои съюзниците в НАТО, да засили украинските позиции и да възпрепятства последващи действия от страна на Москва. Вземайки предвид опасенията от пряк конфликт с Русия, бившият шеф на Пентагона допусна варианти, при които гаранциите за сигурност временно не се разпростират върху окупираните територии или приемането се осъществява постепенно с определени условия.

Военни иновации и принос към сигурността на Алианса

Еспър обърна внимание на огромния дисбаланс в ресурсите, с които Украйна се сблъсква от началото на пълномащабната инвазия, посочвайки че страната-агресор разполага с десетократно по-голяма икономика и четири пъти по-голямо население.

"Украйна се бори срещу армия, която е многократно по-голяма по размер. Страната агресор има икономика, която е около десет пъти по-голяма, и население, което е около четири пъти по-голямо от това на Украйна. Въпреки това, украинците не само спряха руската офанзива, но всъщност доведоха войната до патова ситуация. Следователно, ако въпросът е дали Украйна ще засили сигурността на НАТО, отговорът е недвусмислено ''да'', обясни бившият министър.

Бившият американски военен министър допълни, че украинските сили са се утвърдили като световен новатор в областта на безпилотните технологии, воденето на война с дронове, съвременната тактика и военната доктрина. Според него въоръжените сили на САЩ могат да научат много от опитa на Украйна.

Оценката на Еспър съвпада с изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, направено по време на Форума на отбранителната промишленост на НАТО на 7 юли, където той подчерта, че уникалният опит на Украйна в съвременните бойни действия значително ще засили отбранителния капацитет на Алианса.