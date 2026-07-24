Бивш шеф на Пентагона: Украинската армия е най-боеспособната и опитна в Европа

Украинската армия в момента е най-боеспособната и опитна военна сила на европейския континент, тъй като успя да изравни силите на бойното поле и да доведе руската агресия до патова ситуация. Това заяви бившият министър на отбраната на Съединените щати Марк Еспър в интервю за Independence Avenue Media.
По отношение на евентуално членство на Украйна в Северноатлантическия алианс, Еспър акцентира върху необходимостта от изпращане на ясен политически сигнал, който да успокои съюзниците в НАТО, да засили украинските позиции и да възпрепятства последващи действия от страна на Москва. Вземайки предвид опасенията от пряк конфликт с Русия, бившият шеф на Пентагона допусна варианти, при които гаранциите за сигурност временно не се разпростират върху окупираните територии или приемането се осъществява постепенно с определени условия.
Военни иновации и принос към сигурността на Алианса
Еспър обърна внимание на огромния дисбаланс в ресурсите, с които Украйна се сблъсква от началото на пълномащабната инвазия, посочвайки че страната-агресор разполага с десетократно по-голяма икономика и четири пъти по-голямо население.
"Украйна се бори срещу армия, която е многократно по-голяма по размер. Страната агресор има икономика, която е около десет пъти по-голяма, и население, което е около четири пъти по-голямо от това на Украйна. Въпреки това, украинците не само спряха руската офанзива, но всъщност доведоха войната до патова ситуация. Следователно, ако въпросът е дали Украйна ще засили сигурността на НАТО, отговорът е недвусмислено ''да'', обясни бившият министър.
Бившият американски военен министър допълни, че украинските сили са се утвърдили като световен новатор в областта на безпилотните технологии, воденето на война с дронове, съвременната тактика и военната доктрина. Според него въоръжените сили на САЩ могат да научат много от опитa на Украйна.
Оценката на Еспър съвпада с изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, направено по време на Форума на отбранителната промишленост на НАТО на 7 юли, където той подчерта, че уникалният опит на Украйна в съвременните бойни действия значително ще засили отбранителния капацитет на Алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пълен н@цист....и после ....защо ни бият
Коментиран от #26
13:20 24.07.2026
2 Всичко фашистко е супер
13:20 24.07.2026
3 авантгард
С р0з0вите понита с шалчета около вратленцата пиещи соево лате и 86 пола.
13:21 24.07.2026
4 Без име
Коментиран от #20
13:21 24.07.2026
5 ВОЙНАТА НА БРИТАНИЯ В НОВОРУСИЯ
Коментиран от #17
13:21 24.07.2026
6 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
РУСКИ ДОМУЗ.
Коментиран от #27
13:23 24.07.2026
7 7890
Коментиран от #11
13:24 24.07.2026
8 Кака Нашева
13:24 24.07.2026
9 САНКТ ПУТЛЕРБУРГ
ПУТИН НЕ МОЖЕ ДА ЗАЩИТИ
РОДНИЯТ СИ ГРАД.
ОКАЗА СЕ ГОЛЯМ КРЕ.ТЕН
Коментиран от #10
13:25 24.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Още Гьоринг....
13:27 24.07.2026
13 хай добрата армия в европа смешници
13:28 24.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мдаааа
13:29 24.07.2026
16 ТехноЛог
13:30 24.07.2026
17 😂🤣😂🤣🤣
До коментар #5 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНИЯ В НОВОРУСИЯ":А ТЕБЕ КОЙ ТИ ДАВА ИНФОРМАЦИЯТА? ЛАВРОВ ?
ГАНЬОООО ГАНЬОООО
Коментиран от #24
13:30 24.07.2026
18 АБВ
2023: Русия увеличава групировката си от около 360 хил. на 410 хил. души — приблизителен паритет по фронта.
2024: Руската групировка вече е около 470 хил. души, а численото преимущество постепенно става трайно.
2025: Западната оценка е около 350 хил. украинци срещу около 400 хил. руснаци, пряко ангажирани на фронтовата линия — приблизително 1 към 1,1 - 1,2.
Украйна има около милион военнослужещи общо, но те са разпределени из цялата страна, докато руските сили, около 650 хиляди души, в по-голямата си част са концентрирани по основните фронтови направления.
С две думи:
2022 — украинско числено предимство.
2023 — паритет.
2024 — леко руско преимущество.
2025 — руско преимущество по ЛБС.
Но нищо — Русия всеки момент ще остане без хора, ракети, танкове, перални и лопати.
Те така.
Коментиран от #34
13:31 24.07.2026
19 варна
Коментиран от #32, #39
13:32 24.07.2026
20 БУХАХАХА
До коментар #4 от "Без име":и на ватенките дето се бият по бензиностанциите им е смешно.
Коментиран от #23, #38
13:32 24.07.2026
21 Значи
13:33 24.07.2026
22 А защо
Коментиран от #29
13:33 24.07.2026
23 бухаааа викаш като поемеш
До коментар #20 от "БУХАХАХА":наденицата- а ватенки има зад гърба ти нон стоп пълнят те.либералните пляви ревете като вдовиза за негри ма уви
13:34 24.07.2026
24 ганчо ти скъпа така си разхлопала
До коментар #17 от "😂🤣😂🤣🤣":лагера не знаеш къде се намираш с грес без няма значение
13:35 24.07.2026
25 АБВ
"Какво крият "Факти":
"Михайло Драпати смята, че жителите на Русия са "нация, която заедно с ръководството си няма право на съществуване", а жителите на Донбас "в по-голямата си част" са "криминални елементи", "несъзнателно население", че много от тях искат "безплатни блага и не искат да работят". "Виждаме, че не можем да ги наречем наши съседи. Това изобщо е нация с ръководство, която няма право на съществуване. Нищо цивилизовано не се е променило там в продължение на хилядолетия - нито в манталитета, нито в имперското амбициозно поведение", заяви Драпати за Русия. "
ЗАТОВА УКРАЙНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА !!!"
Коментиран от #45, #49
13:36 24.07.2026
26 явно
До коментар #1 от "Пълен н@цист....и после ....защо ни бият":този бивш, точно заради такова прозрения е бивш..
13:36 24.07.2026
27 СтатиСтик
До коментар #6 от "ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ":За бандерите няма Груз 200 ,оставят ги да ле шасват и за храна на гризачите и бездомните кучета ,та да не плащат обезщетения ги пишат безследно изчезнали .
13:36 24.07.2026
28 МЪКЪ,МЪКЪ
Коментиран от #33
13:36 24.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Яцек
13:37 24.07.2026
31 Бай Желю шумкаря плача
13:37 24.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Руснак без крак
До коментар #18 от "АБВ":Утре влизам в Киев! Другият го загубих по трасето.
Коментиран от #41
13:38 24.07.2026
35 Андрiй Пiдоренко
13:38 24.07.2026
36 Мишел
системи за противовъздушна отбрана;
компоненти за самолети;
катапултиращи се седалки за спасяване на пилоти;
системи за повдигане на самолети и лебедки;
носачи за греди и друго авиационно оборудване.
13:39 24.07.2026
37 Из падмасковие
Коментиран от #46
13:39 24.07.2026
38 АБВ
До коментар #20 от "БУХАХАХА":То в Украйна на изток от Днепър няма бензиностанции. Няма за какво /няма бензин/ и няма къде /няма бензиностанции/, където да се бият хората.
13:39 24.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ЧеБурашка
13:40 24.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Констатация
13:40 24.07.2026
43 Mими Кучева🐕🦺
13:41 24.07.2026
44 Олеся 🇺🇦
13:41 24.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Трол копейкаджия
Коментиран от #55, #77
13:42 24.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Летец Пешеходец
Коментиран от #71, #83
13:43 24.07.2026
51 ХиХи
13:44 24.07.2026
52 Отец Дионисий
Коментиран от #68
13:44 24.07.2026
53 Факт
13:44 24.07.2026
54 Мими Кучева🐕
Коментиран от #56, #61
13:45 24.07.2026
55 Кандидатат копейка
До коментар #47 от "Трол копейкаджия":Прегрупираме се.
Слава на Украйна!!!
Коментиран от #57, #67
13:45 24.07.2026
56 Людмила Курволенская
До коментар #54 от "Мими Кучева🐕":Останахме без мъже.
13:46 24.07.2026
57 Един минус от мен
До коментар #55 от "Кандидатат копейка":за глупака славещ фашизма в Украйна!
13:46 24.07.2026
58 Гошо
13:46 24.07.2026
59 Андрiй Нахуенко
13:46 24.07.2026
60 604
Коментиран от #62
13:47 24.07.2026
61 Казанлъшкия
До коментар #54 от "Мими Кучева🐕":Убила е 1/20 в най-добрия случай. Или имаш предвид ,че е била половината от биещите се там ли ? Така може.
13:48 24.07.2026
62 даже
До коментар #60 от "604":след духовия оркестър на руската. да.
13:48 24.07.2026
63 Някой
13:48 24.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Слава кокаине
Основната цел е да бъде отслабена Русия
13:49 24.07.2026
66 Нюмоделарми
13:49 24.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 хахах не кокалите на нашите
До коментар #52 от "Отец Дионисий":подлиги им се разбиха задните лагери 24/7 са пред компа драскта ли драска а са еднашепапедерасти ако само един думнеш другите ще бягат като мишки
Коментиран от #70
13:50 24.07.2026
69 Факти
13:51 24.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ....
До коментар #50 от "Летец Пешеходец":Още през 2022 година когато путин нахлу в Украйна бе ясно,че ще се самоубие и себе си и държавата си.Украйна не е нито Чечня,нито Грузия.Само нашите русофили и платени копейки още се правят на неразбрали.Вероярно ще им трябват няколко петилетки да го разберат.
Слава ВСУ!
Коментиран от #74, #75
13:52 24.07.2026
72 Констатация
Коментиран от #79
13:52 24.07.2026
73 АБВ
Доста по-интересно е. Ако смеете, де !
Коментиран от #78
13:53 24.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Летец Пешеходец
До коментар #71 от "....":Няма да разберат нищо, тези гламави клошари. Не им стига интелектуален капацитет.
Коментиран от #82
13:54 24.07.2026
76 КОЯ АРМИЯЯЯ?
13:54 24.07.2026
77 Пепи Волгата
До коментар #47 от "Трол копейкаджия":Прави квото искаш.Аз избрах еврото!
13:55 24.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Холна гарнитура
До коментар #72 от "Констатация":Ако има "нелегитимни и обнулени", това са ЕС и НАТО. САЩ и РФ работят съвместно срещу Европа.
13:56 24.07.2026
80 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
В района на Добропилие окупационните сили предприеха един от най-мащабните опити за танков пробив в последно време. Граничари от подразделението „Феникс“ на ВСУ, действащи съвместно със съседни части, осуетиха вражеската атака.
Бойците от „Феникс“ унищожиха девет танка, две бронирани машини и три реактивни системи за залпов огън „Град“, като същевременно ликвидираха десетки руски войници. Цялата тази бронирана „мощ“ остана да дими сред полетата и горските пояси.
13:59 24.07.2026
81 Тролея не знае
До коментар #78 от "Факти бг":че не показва само своята трагедия, а отчаяността и безпомощността и тинята в която е затънал фашизма залял запада.
14:00 24.07.2026
82 хаха🤣
До коментар #75 от "Летец Пешеходец":Кат ти гледам капацитета от избора на ник ,чак през г3ааа ти прелива и протича 😂😂😂
14:02 24.07.2026
83 чичо Кольо
До коментар #50 от "Летец Пешеходец":Еваларката.Украинците са пичове.
14:02 24.07.2026
84 Възpожденец 🇧🇬
14:02 24.07.2026