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Бивш шеф на Пентагона: Украинската армия е най-боеспособната и опитна в Европа
  Тема: Украйна

Бивш шеф на Пентагона: Украинската армия е най-боеспособната и опитна в Европа

24 Юли, 2026 13:17 876 84

  • марк еспър-
  • украйна-
  • нато-
  • русия-
  • михайло драпати-
  • володимир зеленски

Еспър обърна внимание на огромния дисбаланс в ресурсите, с които Украйна се сблъсква от началото на пълномащабната инвазия, посочвайки че страната-агресор разполага с десетократно по-голяма икономика и четири пъти по-голямо население

Бивш шеф на Пентагона: Украинската армия е най-боеспособната и опитна в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Украинската армия в момента е най-боеспособната и опитна военна сила на европейския континент, тъй като успя да изравни силите на бойното поле и да доведе руската агресия до патова ситуация. Това заяви бившият министър на отбраната на Съединените щати Марк Еспър в интервю за Independence Avenue Media.

По отношение на евентуално членство на Украйна в Северноатлантическия алианс, Еспър акцентира върху необходимостта от изпращане на ясен политически сигнал, който да успокои съюзниците в НАТО, да засили украинските позиции и да възпрепятства последващи действия от страна на Москва. Вземайки предвид опасенията от пряк конфликт с Русия, бившият шеф на Пентагона допусна варианти, при които гаранциите за сигурност временно не се разпростират върху окупираните територии или приемането се осъществява постепенно с определени условия.

Военни иновации и принос към сигурността на Алианса

Еспър обърна внимание на огромния дисбаланс в ресурсите, с които Украйна се сблъсква от началото на пълномащабната инвазия, посочвайки че страната-агресор разполага с десетократно по-голяма икономика и четири пъти по-голямо население.

"Украйна се бори срещу армия, която е многократно по-голяма по размер. Страната агресор има икономика, която е около десет пъти по-голяма, и население, което е около четири пъти по-голямо от това на Украйна. Въпреки това, украинците не само спряха руската офанзива, но всъщност доведоха войната до патова ситуация. Следователно, ако въпросът е дали Украйна ще засили сигурността на НАТО, отговорът е недвусмислено ''да'', обясни бившият министър.

Бившият американски военен министър допълни, че украинските сили са се утвърдили като световен новатор в областта на безпилотните технологии, воденето на война с дронове, съвременната тактика и военната доктрина. Според него въоръжените сили на САЩ могат да научат много от опитa на Украйна.

Оценката на Еспър съвпада с изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, направено по време на Форума на отбранителната промишленост на НАТО на 7 юли, където той подчерта, че уникалният опит на Украйна в съвременните бойни действия значително ще засили отбранителния капацитет на Алианса.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълен н@цист....и после ....защо ни бият

    27 25 Отговор
    Hoвият глaвнoкoмaндвaщ нa yкpaинcкaтa apмия: Pycнaцитe ca нaция, кoятo нямa пpaвo дa cъщecтвyвa (C BИДEO)

    Коментиран от #26

    13:20 24.07.2026

  • 2 Всичко фашистко е супер

    33 15 Отговор
    Всичко руско не. Да върви фашистката пропаганда. 😄

    13:20 24.07.2026

  • 3 авантгард

    24 16 Отговор
    Ха, намерили с кого да се сравняват!
    С р0з0вите понита с шалчета около вратленцата пиещи соево лате и 86 пола.

    13:21 24.07.2026

  • 4 Без име

    11 12 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #20

    13:21 24.07.2026

  • 5 ВОЙНАТА НА БРИТАНИЯ В НОВОРУСИЯ

    35 16 Отговор
    Е тотален крах. Рускятя армия напредва по целия фронт, а тука по цял ден пишете смешни неща.

    Коментиран от #17

    13:21 24.07.2026

  • 6 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    15 20 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ.

    Коментиран от #27

    13:23 24.07.2026

  • 7 7890

    26 14 Отговор
    Боеспособна докато остане последния украинец.Американците и еврокомпания към това се стремят, че им трябва територия.

    Коментиран от #11

    13:24 24.07.2026

  • 8 Кака Нашева

    13 9 Отговор
    Абе дайте интервю на един Настоящ шеф ,те повечето от моите бивши спонсори ритнаха бакърчето и се радват на Божията благодат .Мисля ,че е най добре да говорим в сегашно време .

    13:24 24.07.2026

  • 9 САНКТ ПУТЛЕРБУРГ

    18 15 Отговор
    ГОРИ.

    ПУТИН НЕ МОЖЕ ДА ЗАЩИТИ

    РОДНИЯТ СИ ГРАД.

    ОКАЗА СЕ ГОЛЯМ КРЕ.ТЕН

    Коментиран от #10

    13:25 24.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Още Гьоринг....

    13 6 Отговор
    Го е казал.Една година война в Испания се равнява на десет години обучение в Германия.

    13:27 24.07.2026

  • 13 хай добрата армия в европа смешници

    16 14 Отговор
    50 страни им помагат финансово с оръжие а тези умници умират за кефа на други до като печелят няма друга толкова глупава държава оп македония

    13:28 24.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мдаааа

    12 9 Отговор
    ТА НАЛИ ЕВРОПА ПЛАЩА СМЕТКАТА

    13:29 24.07.2026

  • 16 ТехноЛог

    9 6 Отговор
    Но въпреки фалшивия приповдигнат пропаганден тон и днез за не знам си кой пореден ден през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max Pro ще излетят отново поне 2000 хохохола и ще се възвисят .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции от далечната 1943г !Даже Израел поръчаха 3 бройки ,просто така ,от носталгична гледна точка .

    13:30 24.07.2026

  • 17 😂🤣😂🤣🤣

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНИЯ В НОВОРУСИЯ":

    А ТЕБЕ КОЙ ТИ ДАВА ИНФОРМАЦИЯТА? ЛАВРОВ ?
    ГАНЬОООО ГАНЬОООО

    Коментиран от #24

    13:30 24.07.2026

  • 18 АБВ

    5 11 Отговор
    2022: Русия започва с около 150–190 хил. души, докато Украйна мобилизира значително по-голяма армия — Зеленски говори за 700 хил. защитници още през май.
    2023: Русия увеличава групировката си от около 360 хил. на 410 хил. души — приблизителен паритет по фронта.
    2024: Руската групировка вече е около 470 хил. души, а численото преимущество постепенно става трайно.
    2025: Западната оценка е около 350 хил. украинци срещу около 400 хил. руснаци, пряко ангажирани на фронтовата линия — приблизително 1 към 1,1 - 1,2.
    Украйна има около милион военнослужещи общо, но те са разпределени из цялата страна, докато руските сили, около 650 хиляди души, в по-голямата си част са концентрирани по основните фронтови направления.
    С две думи:
    2022 — украинско числено предимство.
    2023 — паритет.
    2024 — леко руско преимущество.
    2025 — руско преимущество по ЛБС.
    Но нищо — Русия всеки момент ще остане без хора, ракети, танкове, перални и лопати.
    Те така.

    Коментиран от #34

    13:31 24.07.2026

  • 19 варна

    9 7 Отговор
    при ракетен удар ВСУ са треснали руски завод за производство на ПВО

    Коментиран от #32, #39

    13:32 24.07.2026

  • 20 БУХАХАХА

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    и на ватенките дето се бият по бензиностанциите им е смешно.

    Коментиран от #23, #38

    13:32 24.07.2026

  • 21 Значи

    6 7 Отговор
    Тогава браво на руснаците!

    13:33 24.07.2026

  • 22 А защо

    11 4 Отговор
    не сметне колко милиарда долара са изпратили към Украйна САЩ и съюзниците им? Предполагам вече са минали трилион. Отделно са оръжията и екипировката. Отделно обучението във военни бази в Европа и на терен. Отделно сателитите на Мъск. Не виждам участие от страна на укро армията, освен като месо за фронта...

    Коментиран от #29

    13:33 24.07.2026

  • 23 бухаааа викаш като поемеш

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "БУХАХАХА":

    наденицата- а ватенки има зад гърба ти нон стоп пълнят те.либералните пляви ревете като вдовиза за негри ма уви

    13:34 24.07.2026

  • 24 ганчо ти скъпа така си разхлопала

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "😂🤣😂🤣🤣":

    лагера не знаеш къде се намираш с грес без няма значение

    13:35 24.07.2026

  • 25 АБВ

    9 7 Отговор
    Ще се препостна:

    "Какво крият "Факти":
    "Михайло Драпати смята, че жителите на Русия са "нация, която заедно с ръководството си няма право на съществуване", а жителите на Донбас "в по-голямата си част" са "криминални елементи", "несъзнателно население", че много от тях искат "безплатни блага и не искат да работят". "Виждаме, че не можем да ги наречем наши съседи. Това изобщо е нация с ръководство, която няма право на съществуване. Нищо цивилизовано не се е променило там в продължение на хилядолетия - нито в манталитета, нито в имперското амбициозно поведение", заяви Драпати за Русия. "
    ЗАТОВА УКРАЙНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА !!!"

    Коментиран от #45, #49

    13:36 24.07.2026

  • 26 явно

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пълен н@цист....и после ....защо ни бият":

    този бивш, точно заради такова прозрения е бивш..

    13:36 24.07.2026

  • 27 СтатиСтик

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ":

    За бандерите няма Груз 200 ,оставят ги да ле шасват и за храна на гризачите и бездомните кучета ,та да не плащат обезщетения ги пишат безследно изчезнали .

    13:36 24.07.2026

  • 28 МЪКЪ,МЪКЪ

    5 5 Отговор
    РУСОФИЛСКА МЪКЪ

    Коментиран от #33

    13:36 24.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Яцек

    6 5 Отговор
    Държава Украйна няма, спрете Старлинк и финснсирането и дайте да видим?

    13:37 24.07.2026

  • 31 Бай Желю шумкаря плача

    6 6 Отговор
    Цяла рота братушки изгоряха като бала сено ,като ги лепнаха ято украински дрончета,пищяха като жени от ужас видео

    13:37 24.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Руснак без крак

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "АБВ":

    Утре влизам в Киев! Другият го загубих по трасето.

    Коментиран от #41

    13:38 24.07.2026

  • 35 Андрiй Пiдоренко

    4 2 Отговор
    А нас зашо ?

    13:38 24.07.2026

  • 36 Мишел

    6 2 Отговор
    "Сутринта на 24 юли е бил атакуван с ракети Фламинго руския завод „АВИТЕК“ в Киров, който произвежда противовъздушни системи и ракети. Атакуваният обект се намира в „Машиностроително предприятие АВИТЕК“ (АО ВМП АВИТЕК). Заводът произвежда военно оборудване, продукти с двойно предназначение и граждански продукти, включително:

    системи за противовъздушна отбрана;
    компоненти за самолети;
    катапултиращи се седалки за спасяване на пилоти;
    системи за повдигане на самолети и лебедки;
    носачи за греди и друго авиационно оборудване.

    13:39 24.07.2026

  • 37 Из падмасковие

    6 4 Отговор
    Целия колективен Брикс и комунистически интернационал бяхме победени от една мижава Украйна ,срам и позор

    Коментиран от #46

    13:39 24.07.2026

  • 38 АБВ

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "БУХАХАХА":

    То в Украйна на изток от Днепър няма бензиностанции. Няма за какво /няма бензин/ и няма къде /няма бензиностанции/, където да се бият хората.

    13:39 24.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЧеБурашка

    2 4 Отговор
    И то при положение, че останаха само тези, които ги събират по улиците и ги пращат насила на фронта. А "патриотите" с възможности отдавна се разбягаха по света...

    13:40 24.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Констатация

    3 5 Отговор
    Украинската армия нито е боеспособна, нито опитна! Над 2,5 Млн души убити, МИНИМУМ още толкова осакатени, превърнати в инвалиди. Същото се отнася и за Руската Армия, жертвите вече надхвърлят 1 Млн души и Минимум толкова осакатени! Може да се каже, че и Двете Армия водят "Хамалски Бой" - Висшите Военни Командвания и на двете воюващи армии не демонстрират никакви тактически, стратегически и професионални знания и умения, напротив - тотална Месомелачка!

    13:40 24.07.2026

  • 43 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 4 Отговор
    С вожд като Зеленски, Окраина я очакват мноо Слава и Величие!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    13:41 24.07.2026

  • 44 Олеся 🇺🇦

    2 3 Отговор
    А нас зашо ?

    13:41 24.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Трол копейкаджия

    6 1 Отговор
    Малии и ко ша праим ся.

    Коментиран от #55, #77

    13:42 24.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Летец Пешеходец

    6 2 Отговор
    ВСУ направи за смях "втората в света". Вече пета година, гламавият Путин и шайката му от дебилни генерали ,не могат да се справят с украинците и никога няма да успеят. Само изкуфял дъртак може да си вярва, че с еленовъда Шойгу и болният от Даун, Герасимов, може да победи Украйна. Още в началото на тази война, когато украинците изгориха 64 километровата колона, тръгнала да "превзема" Киев, стана ясно, че "могучая" е въздух под налягане. Да не говорим, че онези нещастници бяха тръгнали с парадните си униформи. Някой ги беше излъгал, че украинците ще ги посрещнат с цветя и водка.

    Коментиран от #71, #83

    13:43 24.07.2026

  • 51 ХиХи

    1 5 Отговор
    Константиновка селфи зелю кога? Най-боеспособната, ша връща Крим ма друг път

    13:44 24.07.2026

  • 52 Отец Дионисий

    2 4 Отговор
    Грехота е този от снимката да го показвате вече четвърта година ,отдавна са му изгнили кокалите и е станал на компост .Мир на душата му

    Коментиран от #68

    13:44 24.07.2026

  • 53 Факт

    4 0 Отговор
    Държава русия няма,това е Киевска рус изконна украинска територия,на територията на раша има над 100 племена хазари татари печенеги буряти и др.

    13:44 24.07.2026

  • 54 Мими Кучева🐕

    2 2 Отговор
    Украйна уби половината руски мъже👹👿💀 как няма да е най боеспособната✌️🤟👌 кой друг от 70 години е убивал толкова руснаци😾👺👿😫

    Коментиран от #56, #61

    13:45 24.07.2026

  • 55 Кандидатат копейка

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Трол копейкаджия":

    Прегрупираме се.
    Слава на Украйна!!!

    Коментиран от #57, #67

    13:45 24.07.2026

  • 56 Людмила Курволенская

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Мими Кучева🐕":

    Останахме без мъже.

    13:46 24.07.2026

  • 57 Един минус от мен

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Кандидатат копейка":

    за глупака славещ фашизма в Украйна!

    13:46 24.07.2026

  • 58 Гошо

    2 1 Отговор
    Остана ли армия? Май не . Толкова е боеспособна ,че 5 години не може да изгони руснаците от територията си. Само дронове имат.

    13:46 24.07.2026

  • 59 Андрiй Нахуенко

    2 0 Отговор
    A нас зашо ?

    13:46 24.07.2026

  • 60 604

    1 3 Отговор
    След руската!

    Коментиран от #62

    13:47 24.07.2026

  • 61 Казанлъшкия

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Мими Кучева🐕":

    Убила е 1/20 в най-добрия случай. Или имаш предвид ,че е била половината от биещите се там ли ? Така може.

    13:48 24.07.2026

  • 62 даже

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "604":

    след духовия оркестър на руската. да.

    13:48 24.07.2026

  • 63 Някой

    2 3 Отговор
    "Украинската армия в момента е най-боеспособната и опитна военна сила на европейския континент, тъй като успя да изравни силите на бойното поле и да доведе руската агресия до патова ситуация." Явно си мислите, че сме толкова заслепени от дезинформация, че можете да пробутвате подобна опорка като истина.

    13:48 24.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Слава кокаине

    5 2 Отговор
    Укрите и още 34 държави от НАТО и ЕС воюват срещу Русия! На тях им дреме за укрите и те ще подкрепят Украйна до последния жив украинец !
    Основната цел е да бъде отслабена Русия

    13:49 24.07.2026

  • 66 Нюмоделарми

    2 1 Отговор
    И дава най-много жертви годишно. Войната през 21 век не е като войните от преди 50 и 100 години и дъртите военни спецове трябва най-после да го проумеят, докато не е станало късно.

    13:49 24.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 хахах не кокалите на нашите

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Отец Дионисий":

    подлиги им се разбиха задните лагери 24/7 са пред компа драскта ли драска а са еднашепапедерасти ако само един думнеш другите ще бягат като мишки

    Коментиран от #70

    13:50 24.07.2026

  • 69 Факти

    2 1 Отговор
    И най бързо свършващата! ТЦК и кървавия киевски режим, няма вече кого да бусифицират по улиците на Украйната!

    13:51 24.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ....

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Летец Пешеходец":

    Още през 2022 година когато путин нахлу в Украйна бе ясно,че ще се самоубие и себе си и държавата си.Украйна не е нито Чечня,нито Грузия.Само нашите русофили и платени копейки още се правят на неразбрали.Вероярно ще им трябват няколко петилетки да го разберат.
    Слава ВСУ!

    Коментиран от #74, #75

    13:52 24.07.2026

  • 72 Констатация

    1 1 Отговор
    Дъ въ .... у диванните Маршали! Едните викат долу укро сланината, другите долу ватенките! Ха, като сте такива Военни Стратези, бегом с автомата на фронта, нема да изкарате и 1 час... И в Ук, и в Русия обикновенните хора казват - Стига!!! Спрете тази братоубийственна касапница! Но кой да ги чуе? Нелегитимния у Киев и Обнуления в Кремъл си мерят чле новете, а гинат обикновенни хора като нас, за чужди интереси!

    Коментиран от #79

    13:52 24.07.2026

  • 73 АБВ

    3 1 Отговор
    Факти, защо не публикувате интервюто на американският журналист Тъкър Карлсън с бившия командир от британския кралски флот Стив Джърмин ?
    Доста по-интересно е. Ако смеете, де !

    Коментиран от #78

    13:53 24.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Летец Пешеходец

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "....":

    Няма да разберат нищо, тези гламави клошари. Не им стига интелектуален капацитет.

    Коментиран от #82

    13:54 24.07.2026

  • 76 КОЯ АРМИЯЯЯ?

    1 1 Отговор
    Украинската ли? Че остана ли нещо от нея? Още малко и ще останат само главнокомандващите от нея. Справка ... Украйна вече кански квичи за преговори.

    13:54 24.07.2026

  • 77 Пепи Волгата

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Трол копейкаджия":

    Прави квото искаш.Аз избрах еврото!

    13:55 24.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Холна гарнитура

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Констатация":

    Ако има "нелегитимни и обнулени", това са ЕС и НАТО. САЩ и РФ работят съвместно срещу Европа.

    13:56 24.07.2026

  • 80 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    2 0 Отговор
    ВСУ предотвратиха мащабен руски танков пробив край Покровск и унищожиха техниката и живата сила на ватенките. Видео
    В района на Добропилие окупационните сили предприеха един от най-мащабните опити за танков пробив в последно време. Граничари от подразделението „Феникс“ на ВСУ, действащи съвместно със съседни части, осуетиха вражеската атака.
    Бойците от „Феникс“ унищожиха девет танка, две бронирани машини и три реактивни системи за залпов огън „Град“, като същевременно ликвидираха десетки руски войници. Цялата тази бронирана „мощ“ остана да дими сред полетата и горските пояси.

    13:59 24.07.2026

  • 81 Тролея не знае

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Факти бг":

    че не показва само своята трагедия, а отчаяността и безпомощността и тинята в която е затънал фашизма залял запада.

    14:00 24.07.2026

  • 82 хаха🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Летец Пешеходец":

    Кат ти гледам капацитета от избора на ник ,чак през г3ааа ти прелива и протича 😂😂😂

    14:02 24.07.2026

  • 83 чичо Кольо

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Летец Пешеходец":

    Еваларката.Украинците са пичове.

    14:02 24.07.2026

  • 84 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    На фронта отстъпват, икономиката в пРосия е в колапс, недоволството сред колхозниците нараства. Само погребалният бизнес в Раша се развива с ускорени темпове заради "гения " Путлер.

    14:02 24.07.2026

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