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Дронове удариха склад на Wildberries в Симферопол
  Тема: Украйна

Дронове удариха склад на Wildberries в Симферопол

24 Юли, 2026 05:12, обновена 24 Юли, 2026 05:28 1 737 34

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Масиран въздушен удар по ключов руски логистичен център предизвика експлозии и огромен пожар в Крим

Дронове удариха склад на Wildberries в Симферопол - 1
Снимка: Крымский ветер
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 24 юли окупираният от руските сили град Симферопол в Крим стана обект на масирана въздушна атака.

Основна цел на ударите с безпилотни летателни апарати стана ключовият сортировъчен център на най-големия руски маркетплейс – Wildberries. Информацията за инцидента бързо се разпространи в социалните мрежи, а малко по-късно беше официално потвърдена и от пресслужбата на самата компания.

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Според данни от местни източници и публикации на мониторинговия канал „Крымский ветер“ (t.me/krymskywind), въздушната тревога на полуострова е обявена около 23:35 часа на 23 юли, когато окупационните власти съобщиха за задействане на системите за противовъздушна отбрана. Въпреки опитите на руските мобилни огневи групи да отразят нападението, няколко безпилотни апарата са успели да преодолеят защитата и да поразят логистичния хъб.

След преките попадения на територията на комплекса е избухнал мащабен пожар, съпроводен от взривове, наподобяващи фойерверки, което се вижда от десетки видеоклипове на очевидци. Логистичният център в Симферопол е основната база, обслужваща доставките за голяма част от Кримския полуостров. По данни на OSINT канали като Exilenova+, обектът е сериозно разрушен. Пресслужбата на обединената компания Wildberries и Russ излезе с официално изявление в първите часове на деня, разпространено от руската информационна агенция „Фонтанка“ (fontanka.ru), посочвайки, че служителите от нощната смяна са били спешно евакуирани в съответствие с протоколите за безопасност.

Провалът на ПВО защитата и щети по цивилната инфраструктура

Според независими военни експерти, цитирани от проекта Радио Свобода „Крым.Реалии“ (krymr.com), атаката за пореден път е оголила критичните пропуски в противовъздушната отбрана на полуострова. След прехвърлянето на модерни системи С-400 за защита на Белгородска и Курска области, Крим е оставен да разчита предимно на мобилни огневи групи и по-стари комплекси „Панцирь-С1“. Те обаче се оказват неефективни срещу нисколетящи дронове с нисък топлинен силует. Както отбелязва Центърът за анализ на европейската политика (cepa.org), руската ПВО е била претоварена от фалшиви мишени, което е позволило на ударните дронове да достигнат Симферопол.

Падането на отломки от свалени апарати и детонациите от склада са нанесли сериозни косвени щети. Местни жители в близост до логистичния център съобщават в каналите си за изпочупени прозорци, повредени покриви и прекъснати електропроводи. Окупационният ръководител на Крим Сергей Аксьонов обяви в своя Telegram канал, че временно е ограничено движението по прилежащите към склада улици заради опасност от невзривени елементи, а над 400 домакинства са останали без ток.

Черният юли за Wildberries: Хронология на въздушната кампания

Ударът в Крим е част от безпрецедентна седмична офанзива срещу икономическата инфраструктура в руския тил:

  • 18 юли 2026 г. – Първи масиран удар поразява едновременно логистичните центрове в Електростал (край Москва) и Котовск (Тамбовска област). По данни на медийната платформа „Медуза“ (meduza.io), атаката води до срутване на конструкции, сериозни пожари и причинява смъртта на осем работници от нощната смяна.
  • 20 юли 2026 г. – Под прицел попада хъбът в Коледино, разположен южно от руската столица, където са нанесени материални щети по сортировъчните линии.
  • 22 юли 2026 г. – Дронове атакуват логистичните комплекси в Краснодар и Невинномыск (Ставрополски край). Избухват мащабни пожари, като в Краснодар е потвърдена смъртта на млада служителка, а ранените са десетки.
  • 23 юли 2026 г. – Сутрешна атака уцелва логистичния център във Воронеж, разширявайки географския обхват на ударите.
  • 24 юли 2026 г. – Сегашният удар в Симферопол маркира седмия атакуван обект на компанията. До момента са изведени от строя близо 8% от общите складови мощности на компанията, надхвърлящи един милион квадратни метра.

Международни реакции и икономически последици

Атаките срещу руския еквивалент на Amazon предизвикаха сериозен международен отзвук. BBC отбелязва, че тази стратегия пренася цената на войната директно у дома за обикновените руски граждани и нанася тежък удар по малкия и средния бизнес, тъй като над 85% от икономически активното население в Русия разчита на маркетплейса за ежедневни доставки. Според коментари на международни анализатори от Deutsche Welle, икономическите щети вече се изчисляват на стотици милиони долари, а акциите на прекия конкурент Ozon паднаха с над 2% поради опасения от разширяване на ударите.

Официален Киев аргументира действията си чрез изявление на президента Володимир Зеленски, който определи складовете като законни военни цели, тъй като се използват за доставка на санкционирани компоненти за дронове, навигационно оборудване и военна екипировка. От своя страна, Кремъл отрича платформите да служат за армейски доставки. На този фон собственичката на компанията Татяна Ким призна, че застраховките на обектите не покриват рискове от „тероризъм и саботаж“, и поиска държавна помощ под формата на данъчни облекчения за пострадалите търговци.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Руснаците

    13 15 Отговор
    правеха същия номер последните години на територията на Европа -- плащат на разни младежи от Телеграм да палят складове и хипермаркети по Европа. После като хванат извършителите и Захарова се хили ехидно: "ама не можете да докажете че Русия стои зад това!"

    Еро обаче възмездието

    05:26 24.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Соломон

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "За 5 ходини не сменихте опорките":

    И защо да сменят опорните след като идиотите вярващи в тях са същите

    05:50 24.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 То и Сирски беше лош

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Лош Драпатиий":

    Много лош.
    Сега е в оставка.

    Коментиран от #19

    05:54 24.07.2026

  • 17 Килото

    6 6 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило.

    05:57 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Движухаров

    21 6 Отговор
    Зануляването на империята на Злото върви по план.

    06:00 24.07.2026

  • 21 Да бе, за много

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "За кво квичиш?":

    Пари. Дай ми заплата от 10 000 евро месечно и ще "квича", за който искаш! :)

    06:01 24.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Русийката

    10 6 Отговор
    тепърва ще пати от тази безрасъдна война

    06:04 24.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 31 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Хаха, пак фейкове, външноклозетная има самае лутше ПВО в мире, поне така каза бункерното!

    06:25 24.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дик диверсанта

    2 1 Отговор
    Над Крим има свободен от руско ПВО много широк коридор.

    07:01 24.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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