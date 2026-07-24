Дронове удариха склад на Wildberries в Симферопол

В нощта на 24 юли окупираният от руските сили град Симферопол в Крим стана обект на масирана въздушна атака.

Основна цел на ударите с безпилотни летателни апарати стана ключовият сортировъчен център на най-големия руски маркетплейс – Wildberries. Информацията за инцидента бързо се разпространи в социалните мрежи, а малко по-късно беше официално потвърдена и от пресслужбата на самата компания.

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Според данни от местни източници и публикации на мониторинговия канал „Крымский ветер“ (t.me/krymskywind), въздушната тревога на полуострова е обявена около 23:35 часа на 23 юли, когато окупационните власти съобщиха за задействане на системите за противовъздушна отбрана. Въпреки опитите на руските мобилни огневи групи да отразят нападението, няколко безпилотни апарата са успели да преодолеят защитата и да поразят логистичния хъб.

След преките попадения на територията на комплекса е избухнал мащабен пожар, съпроводен от взривове, наподобяващи фойерверки, което се вижда от десетки видеоклипове на очевидци. Логистичният център в Симферопол е основната база, обслужваща доставките за голяма част от Кримския полуостров. По данни на OSINT канали като Exilenova+, обектът е сериозно разрушен. Пресслужбата на обединената компания Wildberries и Russ излезе с официално изявление в първите часове на деня, разпространено от руската информационна агенция „Фонтанка“ (fontanka.ru), посочвайки, че служителите от нощната смяна са били спешно евакуирани в съответствие с протоколите за безопасност.

Провалът на ПВО защитата и щети по цивилната инфраструктура

Според независими военни експерти, цитирани от проекта Радио Свобода „Крым.Реалии“ (krymr.com), атаката за пореден път е оголила критичните пропуски в противовъздушната отбрана на полуострова. След прехвърлянето на модерни системи С-400 за защита на Белгородска и Курска области, Крим е оставен да разчита предимно на мобилни огневи групи и по-стари комплекси „Панцирь-С1“. Те обаче се оказват неефективни срещу нисколетящи дронове с нисък топлинен силует. Както отбелязва Центърът за анализ на европейската политика (cepa.org), руската ПВО е била претоварена от фалшиви мишени, което е позволило на ударните дронове да достигнат Симферопол.

Падането на отломки от свалени апарати и детонациите от склада са нанесли сериозни косвени щети. Местни жители в близост до логистичния център съобщават в каналите си за изпочупени прозорци, повредени покриви и прекъснати електропроводи. Окупационният ръководител на Крим Сергей Аксьонов обяви в своя Telegram канал, че временно е ограничено движението по прилежащите към склада улици заради опасност от невзривени елементи, а над 400 домакинства са останали без ток.

Черният юли за Wildberries: Хронология на въздушната кампания

Ударът в Крим е част от безпрецедентна седмична офанзива срещу икономическата инфраструктура в руския тил:

18 юли 2026 г. – Първи масиран удар поразява едновременно логистичните центрове в Електростал (край Москва) и Котовск (Тамбовска област). По данни на медийната платформа „Медуза“ (meduza.io), атаката води до срутване на конструкции, сериозни пожари и причинява смъртта на осем работници от нощната смяна.

– Първи масиран удар поразява едновременно логистичните центрове в Електростал (край Москва) и Котовск (Тамбовска област). По данни на медийната платформа „Медуза“ (meduza.io), атаката води до срутване на конструкции, сериозни пожари и причинява смъртта на осем работници от нощната смяна. 20 юли 2026 г. – Под прицел попада хъбът в Коледино, разположен южно от руската столица, където са нанесени материални щети по сортировъчните линии.

– Под прицел попада хъбът в Коледино, разположен южно от руската столица, където са нанесени материални щети по сортировъчните линии. 22 юли 2026 г. – Дронове атакуват логистичните комплекси в Краснодар и Невинномыск (Ставрополски край). Избухват мащабни пожари, като в Краснодар е потвърдена смъртта на млада служителка, а ранените са десетки.

– Дронове атакуват логистичните комплекси в Краснодар и Невинномыск (Ставрополски край). Избухват мащабни пожари, като в Краснодар е потвърдена смъртта на млада служителка, а ранените са десетки. 23 юли 2026 г. – Сутрешна атака уцелва логистичния център във Воронеж, разширявайки географския обхват на ударите.

– Сутрешна атака уцелва логистичния център във Воронеж, разширявайки географския обхват на ударите. 24 юли 2026 г. – Сегашният удар в Симферопол маркира седмия атакуван обект на компанията. До момента са изведени от строя близо 8% от общите складови мощности на компанията, надхвърлящи един милион квадратни метра.

Международни реакции и икономически последици

Атаките срещу руския еквивалент на Amazon предизвикаха сериозен международен отзвук. BBC отбелязва, че тази стратегия пренася цената на войната директно у дома за обикновените руски граждани и нанася тежък удар по малкия и средния бизнес, тъй като над 85% от икономически активното население в Русия разчита на маркетплейса за ежедневни доставки. Според коментари на международни анализатори от Deutsche Welle, икономическите щети вече се изчисляват на стотици милиони долари, а акциите на прекия конкурент Ozon паднаха с над 2% поради опасения от разширяване на ударите.

Официален Киев аргументира действията си чрез изявление на президента Володимир Зеленски, който определи складовете като законни военни цели, тъй като се използват за доставка на санкционирани компоненти за дронове, навигационно оборудване и военна екипировка. От своя страна, Кремъл отрича платформите да служат за армейски доставки. На този фон собственичката на компанията Татяна Ким призна, че застраховките на обектите не покриват рискове от „тероризъм и саботаж“, и поиска държавна помощ под формата на данъчни облекчения за пострадалите търговци.