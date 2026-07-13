Новини
Свят »
Полша »
Полша призова Украйна да се изправи срещу миналото, а не да „игнорира ужасните си престъпления”
  Тема: Украйна

Полша призова Украйна да се изправи срещу миналото, а не да „игнорира ужасните си престъпления”

13 Юли, 2026 08:10 1 443 38

  • полша-
  • волинско клане-
  • история-
  • украйна-
  • упа

Докато поляците официално признават Волинското клане за геноцид, украинците се противопоставят на тази терминология и реторика

Полша призова Украйна да се изправи срещу миналото, а не да „игнорира ужасните си престъпления” - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Варшава очаква Киев да се „изправи срещу миналото си“, що се отнася до убийствата на етнически поляци от украински националисти през Втората световна война, заяви полският заместник-министър на външните работи, позовавайки се на отговорността на Полша за клането в Йедвабне, предаде полската новинарска агенция ПАП, съобщи БТА.

„Жертвите на геноцида в бившите източни гранични земи очакват да бъдат почетени, а не тези ужасни престъпления да бъдат игнорирани или омаловажавани“, заяви Владислав Теофил Бартошевски във видео обръщение, публикувано в профила на „Екс“ на МВнР.

Още новини от Украйна

Коментарите бяха направени, докато Полша отбелязва 83-ата годишнина от Волинското клане - убийствата на десетки хиляди етнически поляци от националисти от Украинската въстаническа армия (УПА) и Организацията на украинските националисти (ОУН). Трагичните събития се случват през 40-те години на миналия век във Волиня и Източна Галиция, тогава част от окупирана Полша. Убийствата достигат своята кулминация по време на „Кървавата неделя“ на 11 юли 1943 г., когато около 100 полски села стават жертва на координирани атаки.

В продължение на десетилетия клането във Волиня е спорна тема между Полша и Украйна, тъй като двете страни споделят противоположни мнения за събитията. Докато поляците официално признават Волинското клане за геноцид и считат УПА и ОУН за престъпни организации, украинците се противопоставят на тази терминология и реторика, разглеждайки тези военни формирования като символи на антисъветската съпротива и борбата за независимост.

Според Бартошевски, за разлика от Киев, Полша признава ролята си в погрома в Йедвабне - масовото убийство на няколкостотин полски евреи на 10 юли 1941 г. в тогава окупирания полски град. Полските историци смятат, че са били убити най-малко 340 души.

„Мащабът на това престъпление по никакъв начин не е сравним с Волинското клане“, отбеляза дипломатът.

Бартошевски заяви, че Полша „никога не е избягвала“ темата и „се е изправяла срещу тежкото си минало“, цитирайки вътрешния обществен дебат в началото настоящия век, потвърждаването на вината на извършителите и разследването, проведено от Института за национална памет.

Според заместник-министъра, за разлика от това, Украйна „никога не е провеждала дебат“ за Волинското клане, престъпленията, извършени от нейните националисти, или сътрудничеството на УПА с нацистите.

„Очакваме обаче, че в духа на истината украинците ще се изправят срещу миналото си“, каза Бартошевски.

През последните седмици дипломатическото напрежение между Киев и Варшава започна да се засилва, след като президентът на Украйна Володимир Зеленски реши в края на май да присъди на едно от военните подразделения на страната почетното звание „Герои на УПА“. В сряда Европейският парламент разкритикува хода, наричайки го „ненужна и непровокирана ескалация“.

„Резолюцията на ЕП би трябвало да накара нашите съседи да осъзнаят, че в Европейския съюз няма място за прославяне - или дори за преклонение - пред хора и организации, отговорни за масови престъпления“, отбеляза Бартошевски.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенчо

    33 4 Отговор
    Няма да стане! украинците са като макетата, не им увират главите!

    08:14 13.07.2026

  • 2 факуса

    33 3 Отговор
    безумни ляхи,вие се изгаврихте с жертвите си подкрепяйки фашисткия режим в кииф,сега е късно да ривете

    08:15 13.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    11 6 Отговор
    от поляците по големи фашисти нема
    славянин католик нема
    освен ако не е читав

    Коментиран от #13

    08:19 13.07.2026

  • 5 Механик

    21 3 Отговор
    Ако Зеле клекне на поляците за УПА, украинските нацяги ще му видят сметката. Ако пановете клекнат пред волинското клане, рискуват Полша да с е в дигне и да ги избеси по клонаците. Няма печеливша и общо примиряваща стратегия по въпроса.
    А Полша рано и ли късно ще си вземе Лвов и Галичина. Поляците са гадинки и много подмолни.

    Коментиран от #9

    08:19 13.07.2026

  • 6 Има такъв

    9 0 Отговор
    филм с такова заглавие. Полски. Сцените са шокиращи.

    08:20 13.07.2026

  • 7 "Демокрацията" на Ротшилд е фашизъм

    25 2 Отговор
    Еврейския Съюз(ЕС) подкрепя открито фашистки организации.

    08:21 13.07.2026

  • 8 Чакайте бе!

    30 1 Отговор
    Та нали Брюксел и авторитетните медии твърдяха, че прославата на фашизма в Украйна било руска пропаганда? И путинови измислици? Какво става тук бе?

    Ф.Мерц

    Коментиран от #11

    08:21 13.07.2026

  • 9 Уин уин ситиация

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Има - полските фашисти да нападнат фашистите в Украйна.

    Коментиран от #17

    08:22 13.07.2026

  • 10 а бе..

    26 2 Отговор
    Поляците сега се сетиха че бандерите по време на волинската трагедия/клане/ са батисали над сто хиляди от пановете..а иначе са дали убежище над два млна укрофашагь за ги хранят и обличат..

    08:22 13.07.2026

  • 11 ФАКТ

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "Чакайте бе!":

    Кой нормален човек чете западна пропаганда?

    08:22 13.07.2026

  • 12 Без име

    24 0 Отговор
    А тук вече никой не говори за турско робство. Само за възродителния процес се говори. Нито дума за терористичните атентати и взривения вагон за майки с деца. Нито дума за българските земи в Одринска Тракия и Ангорския договор. Кога ще ги стигнем поляците???

    Коментиран от #27

    08:23 13.07.2026

  • 13 Механик

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Ако украинците са македонците на руснаците, корейците са македонците на японците, то поляците са македонците на славяните.
    Много неприятно и хлъзгаво племе са.
    От собствени наблюдения казвам горното.
    Ако сега са с Украина, то не е защото много обичат украинците, а е защото много мразят руснаците. Пък украинците сега им вършат работа в тая посока. А инак отношението на поляците към укрите е като към трета ръка хора.

    08:24 13.07.2026

  • 14 Първанов

    7 11 Отговор
    Най- добър пример в случая е ЕС. Затова се обеденихме в съюз за да не се връщаме в миналото и да вървим напред. Иначе ще тъпчем на едно място. Поуките са направени и обединена Европа е силна

    Коментиран от #15

    08:25 13.07.2026

  • 15 Без име

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Първанов":

    Много силна. Двегпдрнщн

    08:29 13.07.2026

  • 16 Знаете ли, какво е пропаганда?

    7 14 Отговор
    Всеки ден да пишеш за Украйна за щяло и за нещяло, като старателно наблягаш на негативното, за да предизвикваш нацистки и фашиски коментари и реакции, да триеш разумни отговори и да оставяш гневни, смърдящи на ксенофобия и нацизъм.

    А същевременно да пронизваш тънка нишка, как Путин е гениален и непобедим, а Западът се разпада и всички ще платим, а Путин ще бъде цар на света.

    Коментиран от #20, #32, #38

    08:30 13.07.2026

  • 17 Механик

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Уин уин ситиация":

    Нещата вероятно ще станат малко по-различно.
    Когато Галичина и Лвов попаднат под риск от руско обкръжение, поляците под предлога, че спасяват част от Украина, просто ще анексират тази област. Руснаците няма изобщо да са против, защото точно от тази област идват проблемите за Украина от както съществува като административна единица.
    Тази област е населена от полячеещи се руснаци, както и от руско-полски хибриди (няма да напиша думата, щото трият). Така че поляците са заели позция и само чакат да прелапат. А населението на тези области отново ще бъдат полски роби.

    Коментиран от #35

    08:32 13.07.2026

  • 18 Казват че проблема

    1 3 Отговор
    Няма да се разреши сам
    Казват че такава е системата и дявола покварява само пропадналите духом
    Казват че Атина не трябваше да е столицата на Гърция а Триполи ( Спарта)
    Казват че пола няма значение когато душата е Кучка
    Казват че никой днес няма да ти позволи да си Британия а ще си Джендър Британец който воюва с пирати и англосаксонски кадъни

    08:32 13.07.2026

  • 19 Абсурден призив.

    8 1 Отговор
    Как би могъл киевският режим да признае нещо подобно, когато не само героизира, но и се готви да вкара в някакъв пантеон на националните им герои идеолози и извършители на тези "ужасни престъпления". Цяло чудо е, че въобще Полша най-сетне оповестява нещо, с което е наясно от поне десетилетие. ЕС удобно си затваря очите толкова време и въобще подминава този по същество изключително сериозен проблем. Значи ще приемат държава, която приема като герои признати от историята потресаващи военни престъпници? И това въобще не противоречи на т. нар. "европейски ценности"? За мен точно такова поведение ще постави под сериозно съмнение бъдещето на този съюз. На практика ще излезе, че подкрепят почитането на паметта на нацистки колаборационисти, при това толкова страшни, че самите хитлеристи са смятали да ги изтребят след войната.

    Коментиран от #24

    08:38 13.07.2026

  • 20 Фашизирали са те

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Знаете ли, какво е пропаганда?":

    Без да разбереш,там е проблема. Сега, че от фашизъм нищо не разбираш е ясно, нито си чел нито си се интерисувал. Фашистки в пълния смисъл и пар- ексилант е кремълския режим. И взимай мерки,ще си профукаш остатъка от живота подведен в служба на тирани, нагълтан с пропаганда

    Коментиран от #29

    08:40 13.07.2026

  • 21 Да уточним !

    10 2 Отговор
    " Полша призова Украйна да се изправи срещу миналото " Кое минало ? От времето на Александър Македонски ?! Или от времето , когато украинците са били завладени от балтийците ? Или когато след революцията Ленин се опитва да направи от укрите държава , а те се управляват от пет различни правителства , които се бият помежду си ? / И в миналото , и сега , украинците наблягат на тероризъм .

    Коментиран от #23, #33

    08:41 13.07.2026

  • 22 Наблюдател

    6 1 Отговор
    През соца поне си налягаха парцалите. А за Волинското клане, за изгорените с жителите беларуски села бяха виновни есесовците. И имаше братска дружба. Демокрацията ти дава шанса да покажеш какъв си всъщност.

    08:43 13.07.2026

  • 23 КРАТКО ЗА МИНАЛОТО

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Да уточним !":

    НА УКРАЙНА
    СБИРЩИНА ОТ КОНЕКРАДЦИ С ШЕФ НАРЕЧЕН АТАМАН ПРЕХРАНВАШИ СЕ ОТ НАЕМНИЧЕСТВО И ГРАБЕЖ
    ГОТОВИ ДА СЕ ПРОДАДАТ ЗА ЧУВАЛ КАРТОФИ
    ПОДРИТВАНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ОТ КОГО ЛИ НЕ ЗАРАДИ ПРОДАЖНОСТТА И ПЛОСКИТЕ СИ ХИТРУВАНИЯ

    08:48 13.07.2026

  • 24 Това го има и другаде

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абсурден призив.":

    Монголците се гордеят с Чингиз хан, за руснаците Петър Велики, убил сина си, е почти светец, за англичаните германката Виктория, мексиканците с високата култура на човешките си жертвоприношения, колко знаят какъв жесток завоевател е цар Калоян. Трябва да ти смачкат фасона, да те стъпчат, за да се откажеш поне публично от кумира си. Като германците с Хитлер.

    Коментиран от #31

    08:50 13.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Що бе?

    5 0 Отговор
    Пращайте още милиарди за Бандеровци! Русия го каза още от самото начално, но чак сега Полските евроатлантици разбрали, че в Украйна вилнеят нацисти, не само тогава, но и точно сега!

    08:54 13.07.2026

  • 27 Така ще е ,

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    като ни управляват деца със шкембета и се надпреварват кой е по по най ...

    08:55 13.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Наблюдател

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Фашизирали са те":

    Потвърждавам!

    08:58 13.07.2026

  • 30 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Темата е важна и трябва да се реши,но сега не е най подходящия момент за това.укряйна е във война и последното с което трябва да се разправя е волинската трагедия.

    Коментиран от #34

    08:59 13.07.2026

  • 31 АМИ ТАКА Е

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Това го има и другаде":

    АМА ДО НЯКЪДЕ
    СИЧКИТЕ ТЕА ХИТЛЕР АТЦЕКИТЕ КАЛОЯН ПЕТЪР ВЕЛИКИ СА ИМАЛИ ЗА ЦЕЛ ДА ГРАДЯТ ИМПЕРИЯ
    А ТЕА ОТ УПА ПРОСТО СА ИСКАЛИ НИВИТЕ ПАРИТЕ И ЖИТОТО НА СЪСЕДИТЕ СИ
    ТИПИЧНО ЗА МЕСТНИТЕ БАДИТСКИ ФОРМИТОВАНИЯ С ШЕФ АТАМАН ПРЕХРАНВАШИ СЕ ОТ ВЕКОВЕ С НАЕМНИЧЕСТВО И ГРАБЕЖ
    В НОВО ВРЕМЕ И С ПРОСИЯ

    09:01 13.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 2026 година

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Да уточним !":

    Сме. Виж календара. Жертвите отдавна са почетени и никой не рови, а гледа напред. Занова ЕС е втора икономика в света и налага мерки в перспектива за развитието на съюза

    09:04 13.07.2026

  • 34 АААА СТОЕНЧО

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    НЯМА ДА ДАВАШ НАЗАД
    ПАНТЕОНА НА ГЕРОИТЕ ОТ УПА Е ВЖЕН ЗА БАНДЕ....РАСИТЕ
    КАКТО И УКРАИНСКАТА МОВА
    АЙДЕ УРСУЛА Е С ВАС
    И ПИРИМОГАТА Е ЗАД ЪГЪЛА

    09:04 13.07.2026

  • 35 Шшматко

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Въпросът е не,че Русия загуби тотално войната.Въпросът е в какъв времеви период ще се случи.

    Коментиран от #37

    09:10 13.07.2026

  • 36 Дудов

    0 0 Отговор
    По-добре ужасен край отколкато ужас без край

    09:12 13.07.2026

  • 37 Умен

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Шшматко":

    Ти си явно с доста елементарно мислене (за да не бъда брутално искрен и по- кратък).Вярваш ли че ако Русия е на прага да загуби войната, Путин няма да употреби ядрена оръжие.Тогава естествено печеливши няма да има защото всички ще са губещи

    09:15 13.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания