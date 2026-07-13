Полша призова Украйна да се изправи срещу миналото, а не да „игнорира ужасните си престъпления”

Варшава очаква Киев да се „изправи срещу миналото си“, що се отнася до убийствата на етнически поляци от украински националисти през Втората световна война, заяви полският заместник-министър на външните работи, позовавайки се на отговорността на Полша за клането в Йедвабне, предаде полската новинарска агенция ПАП, съобщи БТА.
„Жертвите на геноцида в бившите източни гранични земи очакват да бъдат почетени, а не тези ужасни престъпления да бъдат игнорирани или омаловажавани“, заяви Владислав Теофил Бартошевски във видео обръщение, публикувано в профила на „Екс“ на МВнР.
Коментарите бяха направени, докато Полша отбелязва 83-ата годишнина от Волинското клане - убийствата на десетки хиляди етнически поляци от националисти от Украинската въстаническа армия (УПА) и Организацията на украинските националисти (ОУН). Трагичните събития се случват през 40-те години на миналия век във Волиня и Източна Галиция, тогава част от окупирана Полша. Убийствата достигат своята кулминация по време на „Кървавата неделя“ на 11 юли 1943 г., когато около 100 полски села стават жертва на координирани атаки.
В продължение на десетилетия клането във Волиня е спорна тема между Полша и Украйна, тъй като двете страни споделят противоположни мнения за събитията. Докато поляците официално признават Волинското клане за геноцид и считат УПА и ОУН за престъпни организации, украинците се противопоставят на тази терминология и реторика, разглеждайки тези военни формирования като символи на антисъветската съпротива и борбата за независимост.
Според Бартошевски, за разлика от Киев, Полша признава ролята си в погрома в Йедвабне - масовото убийство на няколкостотин полски евреи на 10 юли 1941 г. в тогава окупирания полски град. Полските историци смятат, че са били убити най-малко 340 души.
„Мащабът на това престъпление по никакъв начин не е сравним с Волинското клане“, отбеляза дипломатът.
Бартошевски заяви, че Полша „никога не е избягвала“ темата и „се е изправяла срещу тежкото си минало“, цитирайки вътрешния обществен дебат в началото настоящия век, потвърждаването на вината на извършителите и разследването, проведено от Института за национална памет.
Според заместник-министъра, за разлика от това, Украйна „никога не е провеждала дебат“ за Волинското клане, престъпленията, извършени от нейните националисти, или сътрудничеството на УПА с нацистите.
„Очакваме обаче, че в духа на истината украинците ще се изправят срещу миналото си“, каза Бартошевски.
През последните седмици дипломатическото напрежение между Киев и Варшава започна да се засилва, след като президентът на Украйна Володимир Зеленски реши в края на май да присъди на едно от военните подразделения на страната почетното звание „Герои на УПА“. В сряда Европейският парламент разкритикува хода, наричайки го „ненужна и непровокирана ескалация“.
„Резолюцията на ЕП би трябвало да накара нашите съседи да осъзнаят, че в Европейския съюз няма място за прославяне - или дори за преклонение - пред хора и организации, отговорни за масови престъпления“, отбеляза Бартошевски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пенчо
08:14 13.07.2026
2 факуса
08:15 13.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1488
славянин католик нема
освен ако не е читав
Коментиран от #13
08:19 13.07.2026
5 Механик
А Полша рано и ли късно ще си вземе Лвов и Галичина. Поляците са гадинки и много подмолни.
Коментиран от #9
08:19 13.07.2026
6 Има такъв
08:20 13.07.2026
7 "Демокрацията" на Ротшилд е фашизъм
08:21 13.07.2026
8 Чакайте бе!
Ф.Мерц
Коментиран от #11
08:21 13.07.2026
9 Уин уин ситиация
До коментар #5 от "Механик":Има - полските фашисти да нападнат фашистите в Украйна.
Коментиран от #17
08:22 13.07.2026
10 а бе..
08:22 13.07.2026
11 ФАКТ
До коментар #8 от "Чакайте бе!":Кой нормален човек чете западна пропаганда?
08:22 13.07.2026
12 Без име
Коментиран от #27
08:23 13.07.2026
13 Механик
До коментар #4 от "1488":Ако украинците са македонците на руснаците, корейците са македонците на японците, то поляците са македонците на славяните.
Много неприятно и хлъзгаво племе са.
От собствени наблюдения казвам горното.
Ако сега са с Украина, то не е защото много обичат украинците, а е защото много мразят руснаците. Пък украинците сега им вършат работа в тая посока. А инак отношението на поляците към укрите е като към трета ръка хора.
08:24 13.07.2026
14 Първанов
Коментиран от #15
08:25 13.07.2026
15 Без име
До коментар #14 от "Първанов":Много силна. Двегпдрнщн
08:29 13.07.2026
16 Знаете ли, какво е пропаганда?
А същевременно да пронизваш тънка нишка, как Путин е гениален и непобедим, а Западът се разпада и всички ще платим, а Путин ще бъде цар на света.
Коментиран от #20, #32, #38
08:30 13.07.2026
17 Механик
До коментар #9 от "Уин уин ситиация":Нещата вероятно ще станат малко по-различно.
Когато Галичина и Лвов попаднат под риск от руско обкръжение, поляците под предлога, че спасяват част от Украина, просто ще анексират тази област. Руснаците няма изобщо да са против, защото точно от тази област идват проблемите за Украина от както съществува като административна единица.
Тази област е населена от полячеещи се руснаци, както и от руско-полски хибриди (няма да напиша думата, щото трият). Така че поляците са заели позция и само чакат да прелапат. А населението на тези области отново ще бъдат полски роби.
Коментиран от #35
08:32 13.07.2026
18 Казват че проблема
Казват че такава е системата и дявола покварява само пропадналите духом
Казват че Атина не трябваше да е столицата на Гърция а Триполи ( Спарта)
Казват че пола няма значение когато душата е Кучка
Казват че никой днес няма да ти позволи да си Британия а ще си Джендър Британец който воюва с пирати и англосаксонски кадъни
08:32 13.07.2026
19 Абсурден призив.
Коментиран от #24
08:38 13.07.2026
20 Фашизирали са те
До коментар #16 от "Знаете ли, какво е пропаганда?":Без да разбереш,там е проблема. Сега, че от фашизъм нищо не разбираш е ясно, нито си чел нито си се интерисувал. Фашистки в пълния смисъл и пар- ексилант е кремълския режим. И взимай мерки,ще си профукаш остатъка от живота подведен в служба на тирани, нагълтан с пропаганда
Коментиран от #29
08:40 13.07.2026
21 Да уточним !
Коментиран от #23, #33
08:41 13.07.2026
22 Наблюдател
08:43 13.07.2026
23 КРАТКО ЗА МИНАЛОТО
До коментар #21 от "Да уточним !":НА УКРАЙНА
СБИРЩИНА ОТ КОНЕКРАДЦИ С ШЕФ НАРЕЧЕН АТАМАН ПРЕХРАНВАШИ СЕ ОТ НАЕМНИЧЕСТВО И ГРАБЕЖ
ГОТОВИ ДА СЕ ПРОДАДАТ ЗА ЧУВАЛ КАРТОФИ
ПОДРИТВАНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ОТ КОГО ЛИ НЕ ЗАРАДИ ПРОДАЖНОСТТА И ПЛОСКИТЕ СИ ХИТРУВАНИЯ
08:48 13.07.2026
24 Това го има и другаде
До коментар #19 от "Абсурден призив.":Монголците се гордеят с Чингиз хан, за руснаците Петър Велики, убил сина си, е почти светец, за англичаните германката Виктория, мексиканците с високата култура на човешките си жертвоприношения, колко знаят какъв жесток завоевател е цар Калоян. Трябва да ти смачкат фасона, да те стъпчат, за да се откажеш поне публично от кумира си. Като германците с Хитлер.
Коментиран от #31
08:50 13.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Що бе?
08:54 13.07.2026
27 Така ще е ,
До коментар #12 от "Без име":като ни управляват деца със шкембета и се надпреварват кой е по по най ...
08:55 13.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Наблюдател
До коментар #20 от "Фашизирали са те":Потвърждавам!
08:58 13.07.2026
30 стоян георгиев
Коментиран от #34
08:59 13.07.2026
31 АМИ ТАКА Е
До коментар #24 от "Това го има и другаде":АМА ДО НЯКЪДЕ
СИЧКИТЕ ТЕА ХИТЛЕР АТЦЕКИТЕ КАЛОЯН ПЕТЪР ВЕЛИКИ СА ИМАЛИ ЗА ЦЕЛ ДА ГРАДЯТ ИМПЕРИЯ
А ТЕА ОТ УПА ПРОСТО СА ИСКАЛИ НИВИТЕ ПАРИТЕ И ЖИТОТО НА СЪСЕДИТЕ СИ
ТИПИЧНО ЗА МЕСТНИТЕ БАДИТСКИ ФОРМИТОВАНИЯ С ШЕФ АТАМАН ПРЕХРАНВАШИ СЕ ОТ ВЕКОВЕ С НАЕМНИЧЕСТВО И ГРАБЕЖ
В НОВО ВРЕМЕ И С ПРОСИЯ
09:01 13.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 2026 година
До коментар #21 от "Да уточним !":Сме. Виж календара. Жертвите отдавна са почетени и никой не рови, а гледа напред. Занова ЕС е втора икономика в света и налага мерки в перспектива за развитието на съюза
09:04 13.07.2026
34 АААА СТОЕНЧО
До коментар #30 от "стоян георгиев":НЯМА ДА ДАВАШ НАЗАД
ПАНТЕОНА НА ГЕРОИТЕ ОТ УПА Е ВЖЕН ЗА БАНДЕ....РАСИТЕ
КАКТО И УКРАИНСКАТА МОВА
АЙДЕ УРСУЛА Е С ВАС
И ПИРИМОГАТА Е ЗАД ЪГЪЛА
09:04 13.07.2026
35 Шшматко
До коментар #17 от "Механик":Въпросът е не,че Русия загуби тотално войната.Въпросът е в какъв времеви период ще се случи.
Коментиран от #37
09:10 13.07.2026
36 Дудов
09:12 13.07.2026
37 Умен
До коментар #35 от "Шшматко":Ти си явно с доста елементарно мислене (за да не бъда брутално искрен и по- кратък).Вярваш ли че ако Русия е на прага да загуби войната, Путин няма да употреби ядрена оръжие.Тогава естествено печеливши няма да има защото всички ще са губещи
09:15 13.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.