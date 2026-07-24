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Полша предлага съвместно производство на системи "Пейтриът" с Украйна и САЩ
  Тема: Украйна

Полша предлага съвместно производство на системи "Пейтриът" с Украйна и САЩ

24 Юли, 2026 18:36 739 12

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Полша е ревностен поддръжник на военните усилия на Украйна, но отношенията между съседните държави се обтегнаха поради спорове относно исторически въпроси

Полша предлага съвместно производство на системи "Пейтриът" с Украйна и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша предложи да произвежда съвместно с Украйна и САЩ ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", заяви късно снощи заместник-министърът на отбраната на Полша Магдалена Собковяк-Чарнецка по време на посещение във Вашингтон, като добави, че това ще помогне за преодоляване на опасенията, свързани със сигурността, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на срещата на върха на НАТО в Анкара през месеца, че Вашингтон ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" - огромна подкрепа за Киев, който отдавна искаше разрешение да произвежда отбранителните оръжия.

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По това време два източника съобщиха за Ройтерс, че новите ракети прехващачи вероятно ще бъдат произвеждани в Германия или друга европейски страна, за да не се избегне превръщането им в мишена при евентуални руски удари в Украйна.

Вчера Собковяк-Чарнецка заяви, че Полша е предложила да сътрудничи с Киев и Вашингтон, за да се гарантира, че производството ще се осъществи на безопасно място.

"Предложението, което представих днес от името на Полша, отговаря на някои опасния, изразени от американската страна", заяви тя пред репортери. "Предложихме тристранно сътрудничество - с участието на САЩ, Украйна и Полша - защото приоритетът е да се гарантира производственият процес и да се осигури, че той се осъществява на безопасно място", добави полската заместник-министърка на отбраната.

САЩ също така заявиха в Анкара, че ще създадат европейски център за сервизно обслужване на високотехнологичните ракети ПАК-3 (PAC-3) на компанията "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), използвани в системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Собковяк-Чарнецка заяви, че е изложила и аргументи в подкрепа на разполагането на този обект на полска територия.

Полша е ревностен поддръжник на военните усилия на Украйна, откакто Русия нахлу в страната през 2022 г., но отношенията между съседните държави се обтегнаха поради спорове относно исторически въпроси.

Напрежението достигна връх миналия месец, когато президентът на Полша Карол Навроцки лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото полско държавно отличие - "Ордена на Белия орел", след като в края на май Зеленски предизвика вълна от възмущение, като присъди почетното звание "Герои на Украинската въстаническа армия (УПА)" на Независимия център за специални операции "Север" към Силите за специални операции на Украйна. Званието е препратка към бойците на УПА, които Киев почита заради съпротивата им срещу съветската власт след Втората световна война. По време на войната обаче УПА е обвинявана, че носи отговорност за масовите убийства на хиляди поляци и евреи на територията на днешна Западна Украйна и части от Източна Полша.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Големи пари има

    2 6 Отговор
    в производството на ракети за Пейтриът и всеки ще иска да се включва заедно с Украйна и САЩ в съвместни проекти.

    Коментиран от #6

    18:40 24.07.2026

  • 2 Пич

    13 2 Отговор
    Путин:
    - Браво, ще помагаме с каквото можем! Като уточнят координатите, ще направим първата копка и в Полша, и Украйна!!!

    18:40 24.07.2026

  • 3 Ма наф

    8 1 Отговор
    Който каквото си търси, това и ще намери.
    За оплаквания след това --> при Армения Поп.

    18:40 24.07.2026

  • 4 ВЧЕРА НАЛИ ПИШИШИ ЧЕ ТРЪМП ЛИЧНО Е

    9 1 Отговор
    ПРЕДАЛ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПЕЙТРИЪТ НА НАРКОМАНА ЗЕЛЕНСКИ ............ДНЕС ПЪК И НА ПОЛША ЩЕ ДАВАТ .......... НЯМА ЛИ И НА БОЙКО ДА ДАДАТ ДА ПРАИ НЯКОЯ РАКЕТА !?

    18:42 24.07.2026

  • 5 САЩ

    11 1 Отговор
    категорично отказа да си дава секретните данни. Много сте изостанали, или може би водите укропропаганда, за промиване на мозъци . По - точно сте решили да ни вкарате във войната.

    18:43 24.07.2026

  • 6 Жураналист

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Големи пари има":

    Последната риза е без джобове, знаеш нали?

    18:43 24.07.2026

  • 7 ПУТИН ОБЕЩАЛ НА ТРЪМП ДА НАПРАИ ПЪРВАТА

    6 2 Отговор
    КОПКА НА ЗАВОДА СЪС 150 МЕГАТОНА ЛОПАТА !

    18:45 24.07.2026

  • 8 Уточнение

    7 0 Отговор
    Докато ги произведете с прашки ли ще водите военни действия?

    18:49 24.07.2026

  • 9 очевиден

    6 0 Отговор
    Пореден полски цунгцванг.

    18:57 24.07.2026

  • 10 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ДАНО ПАК ДА ИМА ИЗЛОЖЕНИЕ НА МРЪВКИ!

    19:27 24.07.2026

  • 11 Звер от Безмер

    1 0 Отговор
    А Звездата на смърта" няма ли да строят?

    20:18 24.07.2026

  • 12 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    До де почнат да ги произвеждат то няма да има украйна, ша си бъде пак крайна.

    20:21 24.07.2026

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