Полша предлага съвместно производство на системи "Пейтриът" с Украйна и САЩ

Полша предложи да произвежда съвместно с Украйна и САЩ ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", заяви късно снощи заместник-министърът на отбраната на Полша Магдалена Собковяк-Чарнецка по време на посещение във Вашингтон, като добави, че това ще помогне за преодоляване на опасенията, свързани със сигурността, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на срещата на върха на НАТО в Анкара през месеца, че Вашингтон ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" - огромна подкрепа за Киев, който отдавна искаше разрешение да произвежда отбранителните оръжия.

Още новини от Украйна

По това време два източника съобщиха за Ройтерс, че новите ракети прехващачи вероятно ще бъдат произвеждани в Германия или друга европейски страна, за да не се избегне превръщането им в мишена при евентуални руски удари в Украйна.

Вчера Собковяк-Чарнецка заяви, че Полша е предложила да сътрудничи с Киев и Вашингтон, за да се гарантира, че производството ще се осъществи на безопасно място.

"Предложението, което представих днес от името на Полша, отговаря на някои опасния, изразени от американската страна", заяви тя пред репортери. "Предложихме тристранно сътрудничество - с участието на САЩ, Украйна и Полша - защото приоритетът е да се гарантира производственият процес и да се осигури, че той се осъществява на безопасно място", добави полската заместник-министърка на отбраната.

САЩ също така заявиха в Анкара, че ще създадат европейски център за сервизно обслужване на високотехнологичните ракети ПАК-3 (PAC-3) на компанията "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), използвани в системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Собковяк-Чарнецка заяви, че е изложила и аргументи в подкрепа на разполагането на този обект на полска територия.

Полша е ревностен поддръжник на военните усилия на Украйна, откакто Русия нахлу в страната през 2022 г., но отношенията между съседните държави се обтегнаха поради спорове относно исторически въпроси.

Напрежението достигна връх миналия месец, когато президентът на Полша Карол Навроцки лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото полско държавно отличие - "Ордена на Белия орел", след като в края на май Зеленски предизвика вълна от възмущение, като присъди почетното звание "Герои на Украинската въстаническа армия (УПА)" на Независимия център за специални операции "Север" към Силите за специални операции на Украйна. Званието е препратка към бойците на УПА, които Киев почита заради съпротивата им срещу съветската власт след Втората световна война. По време на войната обаче УПА е обвинявана, че носи отговорност за масовите убийства на хиляди поляци и евреи на територията на днешна Западна Украйна и части от Източна Полша.