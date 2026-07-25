Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп заплаши ЕС с мита

Тръмп заплаши ЕС с мита

25 Юли, 2026 05:30, обновена 25 Юли, 2026 05:35 1 167 9

  • тръмр-
  • сащ-
  • мита-
  • европейски съюз

Нова търговска криза заради глоби срещу американски гиганти

Тръмп заплаши ЕС с мита - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи директна и остра заплаха към Европейския съюз за налагането на значителни търговски мита „във възможно най-кратки срокове“.

Реакцията на Белия дом е провокирана от решението на Брюксел да наложи антитръстова глоба в размер на 1 милиард долара (около 890 милиона евро) на американския технологичен гигант Google.

Тръмп използва своята социална платформа Truth Social, за да изрази възмущението си, заявявайки, че „Съединените американски щати не са касичка за Европа“. Според неговите думи, европейските регулатори умишлено и безпричинно атакуват успешни американски компании, което ощетява и щатските данъкоплатци. Държавният глава обеща, че наложените санкции срещу технологичния сектор ще бъдат изцяло компенсирани чрез „сериозни тарифни контрамерки“, които се очаква да влязат в сила веднага след приключване на спешна процедура.

Законовото основание за новите санкции ще бъде задействането на т.нар. „Раздел 301“ от Търговския закон на САЩ от 1974 г. Този механизъм позволява на Вашингтон да разследва и наказва едностранно „несправедливи и дискриминационни“ търговски практики от страна на чужди държави. Според икономически анализатори, цитирани от CNBC, този ход заплашва напълно да разруши постигнатото миналото лято споразумение от Търнбери, Шотландия. Въпросната сделка предвиждаше таван на американските мита върху европейски стоки до 15% в замяна на премахване на европейските налози за американски промишлени продукти.

Новото напрежение възниква броени часове, след като администрацията на Тръмп вече въведе в действие друг пакет от мита между 10% и 12,5% върху стоки от общо 60 държави, включително и страните от ЕС. Като официален мотив за предишния пакет от Белия дом посочиха „недостатъчен контрол върху вноса на продукти, произведени с принудителен труд“. Както предава европейското бюро на платформата Politico, ЕС вече изрази сериозно недоволство срещу тези обвинения. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас контрира позицията на САЩ, заявявайки, че европейското трудово законодателство осигурява много по-високи стандарти и платени отпуски в сравнение с американското, което прави мотивите на Вашингтон неоснователни.

Експертите предупреждават, че ако Тръмп изпълни новата си закана заради казуса с Google, ЕС вероятно ще задейства своя „Инструмент за борба с икономическата принуда“. Това би довело до мащабна вълна от ответни мита срещу американския внос и пълномащабна трансатлантическа търговска война.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тръмп

    7 1 Отговор
    пак плаши гаргите

    Коментиран от #9

    05:41 25.07.2026

  • 2 Евроатлантиците в несвяст

    10 1 Отговор
    Глупостите на Кая и Урсула не важат пред глупостите на Тръмп.

    05:54 25.07.2026

  • 3 бай пън

    7 1 Отговор
    беше прав като го нарече загу.беняк

    05:57 25.07.2026

  • 4 Дончо

    7 1 Отговор
    Изкукуригал дементен старец.

    06:34 25.07.2026

  • 5 Боци

    5 1 Отговор
    Това е нереално. Верно ли бе? Абе тва верно ли се случва? Оранжевото го в но е изперкал тотално.

    06:35 25.07.2026

  • 6 фен на сидеров

    2 0 Отговор
    Боже , пази ме от приятели ......

    07:28 25.07.2026

  • 7 Кой Труд !

    2 0 Отговор
    Не Е ?

    Принудителен ?

    07:40 25.07.2026

  • 8 Русенец

    0 0 Отговор
    Европа страда най-много от геополитическото пренареждане.
    Този я мотае на малкият си пръст.
    Сега ли намерихме да се качим на продънената спасителна лодка?

    07:49 25.07.2026

  • 9 Русенец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "тръмп":

    Интересно, дали Мелания ще спре да си купува бутикови дрешки от Париж?

    07:51 25.07.2026