Тръмп заплаши ЕС с мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи директна и остра заплаха към Европейския съюз за налагането на значителни търговски мита „във възможно най-кратки срокове“.

Реакцията на Белия дом е провокирана от решението на Брюксел да наложи антитръстова глоба в размер на 1 милиард долара (около 890 милиона евро) на американския технологичен гигант Google.

Тръмп използва своята социална платформа Truth Social, за да изрази възмущението си, заявявайки, че „Съединените американски щати не са касичка за Европа“. Според неговите думи, европейските регулатори умишлено и безпричинно атакуват успешни американски компании, което ощетява и щатските данъкоплатци. Държавният глава обеща, че наложените санкции срещу технологичния сектор ще бъдат изцяло компенсирани чрез „сериозни тарифни контрамерки“, които се очаква да влязат в сила веднага след приключване на спешна процедура.

Законовото основание за новите санкции ще бъде задействането на т.нар. „Раздел 301“ от Търговския закон на САЩ от 1974 г. Този механизъм позволява на Вашингтон да разследва и наказва едностранно „несправедливи и дискриминационни“ търговски практики от страна на чужди държави. Според икономически анализатори, цитирани от CNBC, този ход заплашва напълно да разруши постигнатото миналото лято споразумение от Търнбери, Шотландия. Въпросната сделка предвиждаше таван на американските мита върху европейски стоки до 15% в замяна на премахване на европейските налози за американски промишлени продукти.

Новото напрежение възниква броени часове, след като администрацията на Тръмп вече въведе в действие друг пакет от мита между 10% и 12,5% върху стоки от общо 60 държави, включително и страните от ЕС. Като официален мотив за предишния пакет от Белия дом посочиха „недостатъчен контрол върху вноса на продукти, произведени с принудителен труд“. Както предава европейското бюро на платформата Politico, ЕС вече изрази сериозно недоволство срещу тези обвинения. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас контрира позицията на САЩ, заявявайки, че европейското трудово законодателство осигурява много по-високи стандарти и платени отпуски в сравнение с американското, което прави мотивите на Вашингтон неоснователни.

Експертите предупреждават, че ако Тръмп изпълни новата си закана заради казуса с Google, ЕС вероятно ще задейства своя „Инструмент за борба с икономическата принуда“. Това би довело до мащабна вълна от ответни мита срещу американския внос и пълномащабна трансатлантическа търговска война.