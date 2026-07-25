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Безсрочен протест в Киев: Искат връщането на Федоров

Безсрочен протест в Киев: Искат връщането на Федоров

25 Юли, 2026 06:02, обновена 25 Юли, 2026 06:07 982 13

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  • зеленски

Мащабното недоволство в Украйна прерасна в безсрочен митинг пред президентството с настояване за възстановяване на отстранения министър на отбраната

Безсрочен протест в Киев: Искат връщането на Федоров - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическата криза в Украйна навлезе в нова фаза, след като организаторите на демонстрациите в столицата официално обявиха преминаването към безсрочни протестни действия.

Хиляди граждани, ветерани и активисти остават по улиците на Киев около офиса на президента Володимир Зеленски. Основното искане на събралото се множество е незабавното връщане на поста на популярния и реформистки настроен министър на отбраната Михайло Федоров.

Напрежението ескалира, след като изтече крайният срок (24 юли), даден от протестиращите на държавния глава да коригира кадровата рокада в Министерството на отбраната. Въпреки че президентът вече предприе стъпки за успокояване на общественото недоволство, като смени главнокомандващия въоръжените сили генерал Олександър Сирски с Михайло Драпати, протестиращите отказаха да прекратят демонстрациите.

Конфликтът за военната стратегия и дроновете

Вълната от недоволство започна на 16 юли, когато Зеленски освободи Федоров. Причината бе дълбок структурен и професионален конфликт между бившия министър и стария генералски състав относно начина на водене на войната срещу Русия.

Михайло Федоров се превърна в символ на модернизацията и мащабното внедряване на технологични решения и дронове на бойното поле. Неговата визия обаче се сблъска с по-консервативния и силно централизиран подход на досегашното висше военно командване. В изявления пред чуждестранни кореспонденти, цитирани от телевизия TVP World анализатори посочват, че за обществото уволнението на Федоров е било възприето като грешка, която застрашава реформите в армията.

Натискът върху Володимир Зеленски се засилва

Протестиращите в Киев издигнаха лозунги като „Върнете Федоров“ и директни призиви към държавния глава за поправяне на политическото решение. Един от публичните лидери на недоволството, ветеранът Дмитро Козятински, потвърди в социалните мрежи, че натискът няма да спре, докато Федоров не бъде възстановен конкретно на позицията министър на отбраната. Самият Михайло Федоров по-рано отхвърли предложението на Зеленски да поеме друг висш държавен пост, свързан с технологиите, като подчерта, че само от позицията на военен министър може да влияе ефективно на хода на войната.

Ситуацията остава динамична и поставя под сериозен тест политическия авторитет на президента Зеленски в критичен за страната момент. Към 6:00 часа българско време на 25 юли 2026 г. в центъра на Киев продължават да се разполагат палатки, а организаторите призовават за още по-голяма мобилизация на гражданите през почивните дни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 корона

    2 0 Отговор
    Спасителят от БОМБИ, с още БОМБИ.

    06:16 25.07.2026

  • 2 Усраинец

    13 1 Отговор
    А не искат ли да изритат клоуна и цялата корумпирана банда ? Не искат ли да спрат унищожението си - до последния украинец ? Със сигурност знаят , че ако не беше Борис Джонсън и злият клоун Украйна нямаше да загуби територии и милиони убити.

    Коментиран от #10

    06:32 25.07.2026

  • 3 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    11 0 Отговор
    Спрете да ни занимавате с тази укро-бандеровска кoчина!

    Приятен ден на всички нормални хора!

    06:41 25.07.2026

  • 4 Артилерист

    11 0 Отговор
    Струва ми се, че причината за протеста е по-дълбока, отколкото само да се върне Федоров. Според мен, сказките на комичния артист Зеленски, вече омръзнаха на обществото да бъде будалкано дали това е тяхна война, но това не може да се каже гласно, защото протестантите ще бъдат разкарани (смазани) от силите на Буданов като предатели. Може и да греша, като обявявам протеста за "здрави сили", но съм убеден, че всякакъв протест срещу хунтата-тези подлоги на запада-е полезен за приближаване края на войната, започване на преговори и вслушване в разумните условия на Русия...

    06:47 25.07.2026

  • 5 Ъъъ

    8 0 Отговор
    Явно политическите господари на Зеления не са доволни от формулата "Драпати минус Фьодоров"....А Зеления като че ли е забравил, че не той взема решенията в Украйна. Миналата година го ошамариха с НАБУ, тази ще го ошамарвт с Фьодоров.

    06:55 25.07.2026

  • 6 Тоя

    7 0 Отговор
    Е по - голям боклук от зеле , тъп народ !

    07:08 25.07.2026

  • 7 Зелен потник

    3 0 Отговор
    - Не мога да ви го върна. Управлявам както Тръмп ми нареди. Иначе сме автономни.

    07:32 25.07.2026

  • 8 Русенец

    3 0 Отговор
    А всичко започна от едни западни инвеститори....

    07:35 25.07.2026

  • 9 НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖИ!

    5 0 Отговор
    На наистина нестихващите протести са само млади жени и момичета!
    Тук-таме някой тинейджър за мая, извън мобилизационната възраст.
    Мъже-Няма!
    Или са Бусофицирани на фронта!
    Или не смеят да се покажат на площада,за да не бъдат Бусофицирани за фронта!
    Много Демократична страна,нали...?!

    07:38 25.07.2026

  • 10 Може и да не знаят?!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Усраинец":

    Гьобелсовата пропаганда в Украйна яко им промива мозъците...!

    07:39 25.07.2026

  • 11 А защо липсват големи плакати...?!

    3 0 Отговор
    А само разни писанки върху набързо разфасовани кашони...?!
    Защото това струва средства,а парите на народа ги опапа Зеленски...!

    07:45 25.07.2026

  • 12 Виктория Нюланд

    1 0 Отговор
    Пак ли майдан ????
    Ама след милион убити , безброй избягали които няма да се върнат и срината държава

    07:49 25.07.2026

  • 13 Иван

    0 0 Отговор
    Ако можеше да се върне времето назад и тези който сега не са живи биха направили един истински протест ...
    Каква мъст щеше да има ако знаеш, че ще загинеш заедно с 3 милиона сънародници, 6 милиони ще са изсели като бежанци, бъдещето на семейството ти и на семейството е отнето и държавата ти е срината.
    В крайна фаза на войната може да видим такава картина - остатъците от войската ще се върне в Киев и ще потърси сметка на Зеленски ...

    08:07 25.07.2026

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