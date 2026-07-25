Безсрочен протест в Киев: Искат връщането на Федоров

Политическата криза в Украйна навлезе в нова фаза, след като организаторите на демонстрациите в столицата официално обявиха преминаването към безсрочни протестни действия.

Хиляди граждани, ветерани и активисти остават по улиците на Киев около офиса на президента Володимир Зеленски. Основното искане на събралото се множество е незабавното връщане на поста на популярния и реформистки настроен министър на отбраната Михайло Федоров.

Напрежението ескалира, след като изтече крайният срок (24 юли), даден от протестиращите на държавния глава да коригира кадровата рокада в Министерството на отбраната. Въпреки че президентът вече предприе стъпки за успокояване на общественото недоволство, като смени главнокомандващия въоръжените сили генерал Олександър Сирски с Михайло Драпати, протестиращите отказаха да прекратят демонстрациите.

Конфликтът за военната стратегия и дроновете

Вълната от недоволство започна на 16 юли, когато Зеленски освободи Федоров. Причината бе дълбок структурен и професионален конфликт между бившия министър и стария генералски състав относно начина на водене на войната срещу Русия.

Михайло Федоров се превърна в символ на модернизацията и мащабното внедряване на технологични решения и дронове на бойното поле. Неговата визия обаче се сблъска с по-консервативния и силно централизиран подход на досегашното висше военно командване. В изявления пред чуждестранни кореспонденти, цитирани от телевизия TVP World анализатори посочват, че за обществото уволнението на Федоров е било възприето като грешка, която застрашава реформите в армията.

Натискът върху Володимир Зеленски се засилва

Протестиращите в Киев издигнаха лозунги като „Върнете Федоров“ и директни призиви към държавния глава за поправяне на политическото решение. Един от публичните лидери на недоволството, ветеранът Дмитро Козятински, потвърди в социалните мрежи, че натискът няма да спре, докато Федоров не бъде възстановен конкретно на позицията министър на отбраната. Самият Михайло Федоров по-рано отхвърли предложението на Зеленски да поеме друг висш държавен пост, свързан с технологиите, като подчерта, че само от позицията на военен министър може да влияе ефективно на хода на войната.

Ситуацията остава динамична и поставя под сериозен тест политическия авторитет на президента Зеленски в критичен за страната момент. Към 6:00 часа българско време на 25 юли 2026 г. в центъра на Киев продължават да се разполагат палатки, а организаторите призовават за още по-голяма мобилизация на гражданите през почивните дни.