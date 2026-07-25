Безсрочен протест в Киев: Искат връщането на Федоров

Политическата криза в Украйна навлезе в нова фаза, след като организаторите на демонстрациите в столицата официално обявиха преминаването към безсрочни протестни действия.
Хиляди граждани, ветерани и активисти остават по улиците на Киев около офиса на президента Володимир Зеленски. Основното искане на събралото се множество е незабавното връщане на поста на популярния и реформистки настроен министър на отбраната Михайло Федоров.
Напрежението ескалира, след като изтече крайният срок (24 юли), даден от протестиращите на държавния глава да коригира кадровата рокада в Министерството на отбраната. Въпреки че президентът вече предприе стъпки за успокояване на общественото недоволство, като смени главнокомандващия въоръжените сили генерал Олександър Сирски с Михайло Драпати, протестиращите отказаха да прекратят демонстрациите.
Конфликтът за военната стратегия и дроновете
Вълната от недоволство започна на 16 юли, когато Зеленски освободи Федоров. Причината бе дълбок структурен и професионален конфликт между бившия министър и стария генералски състав относно начина на водене на войната срещу Русия.
Михайло Федоров се превърна в символ на модернизацията и мащабното внедряване на технологични решения и дронове на бойното поле. Неговата визия обаче се сблъска с по-консервативния и силно централизиран подход на досегашното висше военно командване. В изявления пред чуждестранни кореспонденти, цитирани от телевизия TVP World анализатори посочват, че за обществото уволнението на Федоров е било възприето като грешка, която застрашава реформите в армията.
Натискът върху Володимир Зеленски се засилва
Протестиращите в Киев издигнаха лозунги като „Върнете Федоров“ и директни призиви към държавния глава за поправяне на политическото решение. Един от публичните лидери на недоволството, ветеранът Дмитро Козятински, потвърди в социалните мрежи, че натискът няма да спре, докато Федоров не бъде възстановен конкретно на позицията министър на отбраната. Самият Михайло Федоров по-рано отхвърли предложението на Зеленски да поеме друг висш държавен пост, свързан с технологиите, като подчерта, че само от позицията на военен министър може да влияе ефективно на хода на войната.
Ситуацията остава динамична и поставя под сериозен тест политическия авторитет на президента Зеленски в критичен за страната момент. Към 6:00 часа българско време на 25 юли 2026 г. в центъра на Киев продължават да се разполагат палатки, а организаторите призовават за още по-голяма мобилизация на гражданите през почивните дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 корона
06:16 25.07.2026
2 Усраинец
Коментиран от #10
06:32 25.07.2026
3 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Приятен ден на всички нормални хора!
06:41 25.07.2026
4 Артилерист
06:47 25.07.2026
5 Ъъъ
06:55 25.07.2026
6 Тоя
07:08 25.07.2026
7 Зелен потник
07:32 25.07.2026
8 Русенец
07:35 25.07.2026
9 НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖИ!
Тук-таме някой тинейджър за мая, извън мобилизационната възраст.
Мъже-Няма!
Или са Бусофицирани на фронта!
Или не смеят да се покажат на площада,за да не бъдат Бусофицирани за фронта!
Много Демократична страна,нали...?!
07:38 25.07.2026
10 Може и да не знаят?!
До коментар #2 от "Усраинец":Гьобелсовата пропаганда в Украйна яко им промива мозъците...!
07:39 25.07.2026
11 А защо липсват големи плакати...?!
Защото това струва средства,а парите на народа ги опапа Зеленски...!
07:45 25.07.2026
12 Виктория Нюланд
Ама след милион убити , безброй избягали които няма да се върнат и срината държава
07:49 25.07.2026
13 Иван
Каква мъст щеше да има ако знаеш, че ще загинеш заедно с 3 милиона сънародници, 6 милиони ще са изсели като бежанци, бъдещето на семейството ти и на семейството е отнето и държавата ти е срината.
В крайна фаза на войната може да видим такава картина - остатъците от войската ще се върне в Киев и ще потърси сметка на Зеленски ...
08:07 25.07.2026