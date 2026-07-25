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Руски артилерийски обстрел в Херсон уби мъж
  Тема: Украйна

Руски артилерийски обстрел в Херсон уби мъж

25 Юли, 2026 10:25, обновена 25 Юли, 2026 10:28 563 10

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  • загинал-
  • украйна-
  • русия

Масирани атаки с артилерия и дронове нанесоха щети по десетки жилищни сгради и социална инфраструктура в Южна Украйна

Руски артилерийски обстрел в Херсон уби мъж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължаващите удари на руската армия в Южна Украйна отнеха живота на още един цивилен гражданин в Херсонска област.

През изминалото денонощие окупаторите подложиха на систематичен обстрел град Херсон и над 40 населени места в региона, използвайки тежка артилерия, бойна авиация и десетки безпилотни летателни апарати.

Ръководителят на Херсонската областна военна администрация Александър Прокудин потвърди в изявление, че вследствие на вражеските атаки има загинал мъж, а десетки други мирни граждани са ранени. Поразени са обекти на критичната и социалната инфраструктура, сред които болница в селището Белозерка, където пострадаха две медицински сестри.

Според данни на местната прокуратура, щети са нанесени на поне 11 многоетажни блока и девет частни къщи, както и на десетки превозни средства и кули на мобилни оператори.

Спасителните екипи и прокурорите продължават разследванията на място за регистриране на поредните военни престъпления срещу цивилното население.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те над 20 милиона урки избегаха

    6 1 Отговор
    над 2 милиона са по гробищата..Сега за един мъж ще пишем статии !!!

    10:30 25.07.2026

  • 2 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    7 2 Отговор
    Как не ви е срам. Казва се уби дете от детската градина, с брада и автомат. Преди смъртта со гордо викайки:
    "Слава кокаина"

    10:31 25.07.2026

  • 3 Луганск

    5 2 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #9

    10:31 25.07.2026

  • 4 Без име

    2 2 Отговор
    И на някакъв известен полковник от украинския спецназ са разпръснали карантиите по време на въйставката вчера. Все хубави новини.

    10:32 25.07.2026

  • 5 Слаба работа

    3 1 Отговор
    Само един ли бе? Ми то при нас без война на ден си отиват двама/трима.

    10:34 25.07.2026

  • 6 Сандо

    3 1 Отговор
    Убили мъж по време на война?Че това кого интересува стига да не е американец?Виж,друго щеше да е бременна жена,невръстни деца с учителката им,бабички с бастуни и най-вече украински трансджендър или многополовец.

    10:36 25.07.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор
    Руснаците сме мрррръсссни животни !!!
    Запомнете го 👈

    10:36 25.07.2026

  • 8 Айде ся

    2 0 Отговор
    От болести и катастрофи на ден са десетки, дори стотици.

    10:37 25.07.2026

  • 9 Друсано русначе

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Луганск":

    "..РУСИЯ ПОБЕЖДАВА.."

    Пази Боже Русия и руснаците от руски пабеди !!!
    Така "пабеждават", че пабедените карат мерцедеси, бмв-та, аудита, бугатита, а рашняка клечи в кенеффффа руски и си бръше гъzzzундера разпран с омачкан вестник. Ви и6ааа и пабедителите....👈😄😄

    10:37 25.07.2026

  • 10 Мрши

    4 0 Отговор
    Имат още да учат от евреите. При тях по-малко от стотици мъртви при бомбандиране няма. Ама мълчите мамаммаммамммаааааааааааа тави.

    10:38 25.07.2026

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