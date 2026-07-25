Руски артилерийски обстрел в Херсон уби мъж

Продължаващите удари на руската армия в Южна Украйна отнеха живота на още един цивилен гражданин в Херсонска област.
През изминалото денонощие окупаторите подложиха на систематичен обстрел град Херсон и над 40 населени места в региона, използвайки тежка артилерия, бойна авиация и десетки безпилотни летателни апарати.
Ръководителят на Херсонската областна военна администрация Александър Прокудин потвърди в изявление, че вследствие на вражеските атаки има загинал мъж, а десетки други мирни граждани са ранени. Поразени са обекти на критичната и социалната инфраструктура, сред които болница в селището Белозерка, където пострадаха две медицински сестри.
Според данни на местната прокуратура, щети са нанесени на поне 11 многоетажни блока и девет частни къщи, както и на десетки превозни средства и кули на мобилни оператори.
Спасителните екипи и прокурорите продължават разследванията на място за регистриране на поредните военни престъпления срещу цивилното население.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те над 20 милиона урки избегаха
10:30 25.07.2026
2 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
"Слава кокаина"
10:31 25.07.2026
3 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #9
10:31 25.07.2026
4 Без име
10:32 25.07.2026
5 Слаба работа
10:34 25.07.2026
6 Сандо
10:36 25.07.2026
7 Владимир Путин, президент
Запомнете го 👈
10:36 25.07.2026
8 Айде ся
10:37 25.07.2026
9 Друсано русначе
До коментар #3 от "Луганск":"..РУСИЯ ПОБЕЖДАВА.."
Пази Боже Русия и руснаците от руски пабеди !!!
Така "пабеждават", че пабедените карат мерцедеси, бмв-та, аудита, бугатита, а рашняка клечи в кенеффффа руски и си бръше гъzzzундера разпран с омачкан вестник. Ви и6ааа и пабедителите....👈😄😄
10:37 25.07.2026
10 Мрши
10:38 25.07.2026