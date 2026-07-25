Руски артилерийски обстрел в Херсон уби мъж

Продължаващите удари на руската армия в Южна Украйна отнеха живота на още един цивилен гражданин в Херсонска област.

През изминалото денонощие окупаторите подложиха на систематичен обстрел град Херсон и над 40 населени места в региона, използвайки тежка артилерия, бойна авиация и десетки безпилотни летателни апарати.

Ръководителят на Херсонската областна военна администрация Александър Прокудин потвърди в изявление, че вследствие на вражеските атаки има загинал мъж, а десетки други мирни граждани са ранени. Поразени са обекти на критичната и социалната инфраструктура, сред които болница в селището Белозерка, където пострадаха две медицински сестри.

Според данни на местната прокуратура, щети са нанесени на поне 11 многоетажни блока и девет частни къщи, както и на десетки превозни средства и кули на мобилни оператори.

Спасителните екипи и прокурорите продължават разследванията на място за регистриране на поредните военни престъпления срещу цивилното население.