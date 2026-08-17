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Милена Милотинова: Започва заравняването на терена около „Арена Бургас“ за „Евровизия 2027“

Милена Милотинова: Започва заравняването на терена около „Арена Бургас“ за „Евровизия 2027“

17 Август, 2026 14:41 864 26

  • милена милотинова-
  • арена бургас-
  • евровизия 2027-
  • бнт

Заравняването е необходимо, за да може теренът да бъде използван за подвижните телевизионни станции

Милена Милотинова: Започва заравняването на терена около „Арена Бургас“ за „Евровизия 2027“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Подготовката на терена около „Арена Бургас“ за домакинството на "Евровизия 2027" вече е започнала. Тежка техника е струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, съобщи генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова по време на пресконференция в Община Бургас, цитирана от бТВ.

„Тази сутрин при обхода видяхме тежката техника вече струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено“, каза Милотинова. Тя обясни, че заравняването е необходимо, за да може теренът да бъде използван за подвижните телевизионни станции и техниката, която ще бъде необходима за реализацията на продукционното шоу.

Милотинова припомни, че миналия четвъртък е проведено работно заседание в Българската национална телевизия с кмета Димитър Николов и част от екипа му. Тогава е било договорено да започнат работите по подготовката на терена, пише БТА.

„Можем да кажем, че сме даже преди сроковете, което е добър тест за начало на работата“, каза Милотинова.

Кметът Димитър Николов потвърди, че общината вече е започнала и други строително-монтажни дейности, които са в рамките на нейната отговорност и не зависят от окончателните изисквания на Европейски съюз за радио и телевизия (European Broadcasting Union, EBU) и БНТ.

„В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване, което не е свързано с изискванията на EBU и на БНТ. За всичко останало съм изключително дисциплиниран и ще се съобразя изцяло с това, което хората с дългогодишен опит искат“, заяви Николов.

„Да не забравяме, че има много градове, които са провеждали „Евровизия“ и не са били столици и са съизмерими с населението на Бургас и Бургаския регион“, допълни той и коментира, че хората, които от години стоят зад организирането на събитието гарантират, че при точно спазване на техните правила успехът ще бъде феноменален.

„Ще дам много енергия в това. Познавам в детайли възможностите на моят екип и ще ги изцедя като лимони. Вече съм спрял отпуските на екипа. Казах да се ограничават и по отношение на рождените дни, годишнини и семейни тържества и им благодаря за разбирането“, каза още Николов.

Той обясни, че към момента спазва и клауза за конфиденциалност, заради която не може да коментира всички допълнителни локации. По думите му в момента се водят разговори за пристанището, централната градска част и пространствата в Морската градина. Николов посочи, че част от подготвителните дейности вече се извършват, но окончателното разпределение на зоните и конкретните решения ще бъдат представени след финализиране на разговорите с EBU и БНТ, което може да се очаква към края на септември.

Милена Милотинова допълни, че реалната съвместна работа на БНТ и Община Бургас започва още сега. След срещата с медиите е предвидена онлайн среща между екипа на Общината и екипа на БНТ, включително с отговорните за шоуто специалисти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    13 3 Отговор
    Започва заравняването на Бургас, за да се проведе евровизията.

    14:43 17.08.2026

  • 2 Бялджип

    12 4 Отговор
    Дара довлече Евровизия в България и така ще оправи много батак тук. Това е голямата й заслуга, не победата.

    14:45 17.08.2026

  • 3 Ухилена

    18 2 Отговор
    Ще падне яко лапане !

    14:47 17.08.2026

  • 4 Гост

    13 3 Отговор
    Идват банга рангите, бургас е града на ЛГБТЯПВЕЯ +. Всички заедно ще минете под дъгата.

    14:49 17.08.2026

  • 5 Край

    5 4 Отговор
    Когато стана премиер ще прокарам закон, които забранява на жените да остаряват.

    14:49 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Никой

    2 3 Отговор
    Ще бъде предизвикателство.

    14:53 17.08.2026

  • 8 Гларус

    6 5 Отговор
    Бургас ще стане още по красив и успешен

    Коментиран от #19, #22

    14:54 17.08.2026

  • 9 Финал

    6 1 Отговор
    А можеше да се мине без изравняване и всички допълнителни строителни работи. Накрая ще видим сметката .

    14:55 17.08.2026

  • 10 Скумрията

    7 0 Отговор
    Мойте крадени пари са в банката на Цветелина. За това Бургас ще бъде.

    14:56 17.08.2026

  • 11 Това да се даде евровизия в Бургас

    3 2 Отговор
    Беше пълна гавра единствения град в България който може да приеме подобно събитие е София да васко десето е пълен шушляк но въпреки това няма друг град с подобен потенциал
    Това в Бургас ще бъде пълна пародия
    Явно някой е решил след лошият летен сезон малко да въстанови загубите
    Евровизия в градът на анцузите адидас и дъх на нефтохима
    Смях

    14:59 17.08.2026

  • 12 Потресен

    6 5 Отговор
    Заравнявайте, заравнявайте! После ще строите и нови сгради, защото такива няма. После ще достроявате и залата, понеже и тя не става. Цяла година лапане на средства. То това беше целта.

    14:59 17.08.2026

  • 13 тая

    4 3 Отговор
    смени кошлуков незаконно и без срам, не че оня бе много по-добър.....

    15:01 17.08.2026

  • 14 686856856утъи

    2 0 Отговор
    Кмете , да не забравиш да поканиш за откриваща група "Свежи бургаски баби" - там има още яки топ парчета, да не кажа парцалеси !

    15:03 17.08.2026

  • 15 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Премахват незаконните ромски колиби около залата.

    15:03 17.08.2026

  • 16 Реалност

    1 0 Отговор
    По регламент решението е на Изпълнителния комитет на EBU - той го утвърждава. Засега такова липсва и имаме решение на "референтна" комисия. Самото й наименование подсказва доколко тя може да решава. Върховният орган на радио и телевизионните оператори знае, че България не може да удовлетвори критериите и по този начин си изми ръцете от отговорност.
    Има предложение от България кой град да бъде домакин, което ще се утвърди или отхвърли от Европейския съюз за телевизия и радио през този месец.
    Това ще стане след инспекция на място.

    15:04 17.08.2026

  • 17 Софийски селянин,Пенсионер

    4 2 Отговор
    Откриването на еврогейвизия да започне с тайсън кючек,а Бургас временно да бъде прекръстен на бангаранга...

    15:04 17.08.2026

  • 18 Бур-газЪ

    6 1 Отговор
    След като построиха това недоразумение насред квартал със стари, сиви и грозни соц блокове, след като няма никаквъв паркинг, подход или изход, след като просрочиха сроковете с години и финансирането три пъти, след като откриха тържествено залата (първа кипра беше Льотчика) за баскетболен мач и нямаха монтирани кошове, все още заравняват и благоустрояват. А, като знам какви безметежни некадърници работят в тази администрация начело с Митко Момата, hомо-мероприятието ще бъде епично нааkване.

    15:07 17.08.2026

  • 19 От Каспичан,

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гларус":

    Ще се превърне на една голяма кочина,и ще затъне в боклуци..
    Защото ще се домъкнат утайките от всякъде..

    15:07 17.08.2026

  • 20 Завръщането

    2 0 Отговор
    ..... на Мумията...!!!!! Слагайте едно +12, моля!!!!

    15:07 17.08.2026

  • 21 Цеко Сифоня

    2 0 Отговор
    Мъка, мъка, колко много мъка има Господи,
    не само в телевизията, радиото, но и сред
    ръководители олигофрени! Мъка, мъка Господи!!

    15:08 17.08.2026

  • 22 Мечтите са безплатни

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гларус":

    Това е мечтата на всеки хасковски, сливенски и старозагорски селянин с адресна регистрация в бургас.

    15:08 17.08.2026

  • 23 Иванчо

    1 0 Отговор
    Дали Господ, Бог ще може да заравни плоските ви и огледални души на безверието ви, продажници,Минетинова!

    15:11 17.08.2026

  • 24 Таратор

    2 1 Отговор
    На събитието ще присъстват около 1000 прокъсани хипита обикалящи европа на автостоп, няколко организирани с автобус педроханеца от БГ и някои ит местните селяни. Повечето ще спят на плажа. Местните боздугани си мислят, че ще правят оборот от таратор за 9 евро, ама тези нямат 9 евро сумарно в джобовете си.

    15:14 17.08.2026

  • 25 Аз пък се радвам че няма да е в София

    2 0 Отговор
    Щеше да се напълни с обратни и за обикновенния софиянец никакъв келепир
    Да им е честито на градът на трите ленти
    Ще ги питам след това колко ще са доволни
    И сезона пак ще е слаб хахаха
    Жендеросите не са плащачи

    15:15 17.08.2026

  • 26 От странджата

    0 0 Отговор
    Живея до залата ,и мога да споделя ,че при нас е по зле и от нападенията над Палестина от евреите.

    15:21 17.08.2026

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