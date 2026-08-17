Милена Милотинова: Започва заравняването на терена около „Арена Бургас“ за „Евровизия 2027“

Подготовката на терена около „Арена Бургас“ за домакинството на "Евровизия 2027" вече е започнала. Тежка техника е струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, съобщи генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова по време на пресконференция в Община Бургас, цитирана от бТВ.
„Тази сутрин при обхода видяхме тежката техника вече струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено“, каза Милотинова. Тя обясни, че заравняването е необходимо, за да може теренът да бъде използван за подвижните телевизионни станции и техниката, която ще бъде необходима за реализацията на продукционното шоу.
Милотинова припомни, че миналия четвъртък е проведено работно заседание в Българската национална телевизия с кмета Димитър Николов и част от екипа му. Тогава е било договорено да започнат работите по подготовката на терена, пише БТА.
„Можем да кажем, че сме даже преди сроковете, което е добър тест за начало на работата“, каза Милотинова.
Кметът Димитър Николов потвърди, че общината вече е започнала и други строително-монтажни дейности, които са в рамките на нейната отговорност и не зависят от окончателните изисквания на Европейски съюз за радио и телевизия (European Broadcasting Union, EBU) и БНТ.
„В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване, което не е свързано с изискванията на EBU и на БНТ. За всичко останало съм изключително дисциплиниран и ще се съобразя изцяло с това, което хората с дългогодишен опит искат“, заяви Николов.
„Да не забравяме, че има много градове, които са провеждали „Евровизия“ и не са били столици и са съизмерими с населението на Бургас и Бургаския регион“, допълни той и коментира, че хората, които от години стоят зад организирането на събитието гарантират, че при точно спазване на техните правила успехът ще бъде феноменален.
„Ще дам много енергия в това. Познавам в детайли възможностите на моят екип и ще ги изцедя като лимони. Вече съм спрял отпуските на екипа. Казах да се ограничават и по отношение на рождените дни, годишнини и семейни тържества и им благодаря за разбирането“, каза още Николов.
Той обясни, че към момента спазва и клауза за конфиденциалност, заради която не може да коментира всички допълнителни локации. По думите му в момента се водят разговори за пристанището, централната градска част и пространствата в Морската градина. Николов посочи, че част от подготвителните дейности вече се извършват, но окончателното разпределение на зоните и конкретните решения ще бъдат представени след финализиране на разговорите с EBU и БНТ, което може да се очаква към края на септември.
Милена Милотинова допълни, че реалната съвместна работа на БНТ и Община Бургас започва още сега. След срещата с медиите е предвидена онлайн среща между екипа на Общината и екипа на БНТ, включително с отговорните за шоуто специалисти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
14:43 17.08.2026
2 Бялджип
14:45 17.08.2026
3 Ухилена
14:47 17.08.2026
4 Гост
14:49 17.08.2026
5 Край
14:49 17.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Никой
14:53 17.08.2026
8 Гларус
Коментиран от #19, #22
14:54 17.08.2026
9 Финал
14:55 17.08.2026
10 Скумрията
14:56 17.08.2026
11 Това да се даде евровизия в Бургас
Това в Бургас ще бъде пълна пародия
Явно някой е решил след лошият летен сезон малко да въстанови загубите
Евровизия в градът на анцузите адидас и дъх на нефтохима
Смях
14:59 17.08.2026
12 Потресен
14:59 17.08.2026
13 тая
15:01 17.08.2026
14 686856856утъи
15:03 17.08.2026
15 Последния Софиянец
15:03 17.08.2026
16 Реалност
Има предложение от България кой град да бъде домакин, което ще се утвърди или отхвърли от Европейския съюз за телевизия и радио през този месец.
Това ще стане след инспекция на място.
15:04 17.08.2026
17 Софийски селянин,Пенсионер
15:04 17.08.2026
18 Бур-газЪ
15:07 17.08.2026
19 От Каспичан,
До коментар #8 от "Гларус":Ще се превърне на една голяма кочина,и ще затъне в боклуци..
Защото ще се домъкнат утайките от всякъде..
15:07 17.08.2026
20 Завръщането
15:07 17.08.2026
21 Цеко Сифоня
не само в телевизията, радиото, но и сред
ръководители олигофрени! Мъка, мъка Господи!!
15:08 17.08.2026
22 Мечтите са безплатни
До коментар #8 от "Гларус":Това е мечтата на всеки хасковски, сливенски и старозагорски селянин с адресна регистрация в бургас.
15:08 17.08.2026
23 Иванчо
15:11 17.08.2026
24 Таратор
15:14 17.08.2026
25 Аз пък се радвам че няма да е в София
Да им е честито на градът на трите ленти
Ще ги питам след това колко ще са доволни
И сезона пак ще е слаб хахаха
Жендеросите не са плащачи
15:15 17.08.2026
26 От странджата
15:21 17.08.2026