Говори Москва: Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран

Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран и показва колко важно е елиминирането на “заплахата от Киев”, заяви днес Кремъл, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Министерството на външните работи на Иран в събота осъди украинската атака, като посочи, че при експлозията е убит един моряк, а друг е бил ранен.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е нанесъл удар по плавателен съд, използван за доставка на военни товари с участието на Иран.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес обвини Украйна за разширяване на географския мащаб на “терористичните атаки”.
Той обвини Киев за взривяването на германския газопровод “Северен поток” - нещо, което Киев отрича - и за нанасяне на вреди на интересите на Казахстан с атаки срещу тръбна инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (Си Пи Си).
“Тази заплаха трябва да бъде неутрализирана и определено унищожена”, каза Песков.
Междувременно говорителят на Кремъл добави, че руското правителство следи ситуацията с гиганта в електронната търговия “Уайлдберис”, след украински атаки с дронове срещу негови складове в страната, но все още не са взети решения за намеса.
Запитан дали правителството обмисля да осигури държавна помощ на “Уайлдберис” и продавачите му, които претърпяха загуби в резултат на атаките, Песков поздрави компанията за отговора ѝ.
“Знаете, че тази компания предприе доста безпрецедентен ход да съобщи решението си да осигури помощ на продавачите и на онези, чиито стоки са в складовете, въпреки че - строго погледнато - компанията не е имала такова задължение. Това, разбира се, заслужава най-високата оценка“, каза Песков пред репортери.
“Що се отнася до помощта за компанията, като цяло “тази ситуация“, разбира се, се следи от правителството. Водят се дискусии, но все още не са взети “конкретни решения“ по този въпрос“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Кривоверен алкаш
Коментиран от #23
15:23 28.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 666
Коментиран от #28, #38
15:24 28.07.2026
8 Хаха
Коментиран от #13
15:24 28.07.2026
9 Потапянето
15:24 28.07.2026
10 До крак
Коментиран от #36, #84
15:25 28.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Моди
15:25 28.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Спътникови данни
15:27 28.07.2026
15 Африка
До коментар #4 от "Последния Софиянец":е налазена от руснаци?
Коментиран от #45
15:28 28.07.2026
16 По принцип
15:31 28.07.2026
17 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #37, #72
15:31 28.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 УАЗ ПАТРИОТ
15:31 28.07.2026
20 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #26, #70
15:31 28.07.2026
21 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #49
15:31 28.07.2026
22 Герги
До коментар #13 от "Такива анонимни шyшумиги":Ти пък какво се газираш,ти не си ли анонимник..или си страшников...
15:32 28.07.2026
23 Какво общо има Кремъл
До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":След като Зеленски сам признава?
"Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е нанесъл удар по плавателен съд..."
Коментиран от #50
15:33 28.07.2026
24 Мишел
Коментиран от #27, #29
15:33 28.07.2026
25 Унищожението
15:33 28.07.2026
26 гост
До коментар #20 от "УАЗ ПАТРИОТ":Смени плочата изтърка се..
Коментиран от #30
15:33 28.07.2026
27 Руснаците
До коментар #24 от "Мишел":ежедневно обстрелват с над 30 !
15:34 28.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Руснаков
До коментар #24 от "Мишел":Бъди сигурен че ако това стане,Украйна ще отвърне...
15:34 28.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ХаХаХа
15:35 28.07.2026
33 Иранските говорители при Аллаха ли са
15:36 28.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Лавров
До коментар #18 от "Рубио в Манила":Предостявяте на Бандерия наши цели!Ще ви излезне солено!
Коментиран от #59
15:36 28.07.2026
36 Хахааа!
До коментар #10 от "До крак":Шегаджия!
На Путин му е мил животецът, ти как не вдяна досега .
Коментиран от #54
15:39 28.07.2026
37 Асан
До коментар #17 от "УАЗ ПАТРИОТ":Бай Асан може да каже и по мъдри мисли от тоя кастро. А къв е тоя, да не е ония с обраслата до пояс брада и зелените дрехи? Че и ние си имаме един с фуражка и зелени чорапи.
Коментиран от #44
15:40 28.07.2026
38 Подготви си го сам
До коментар #7 от "666":Да не сме ти слуги!
15:40 28.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 оня с коня
15:41 28.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Коста
Коментиран от #55
15:41 28.07.2026
43 Стенли
15:42 28.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Соломон
До коментар #15 от "Африка":Ирак не е във Африка
15:43 28.07.2026
46 Може ли
15:43 28.07.2026
47 Въпрос
15:43 28.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 По-нищо не личи
До коментар #21 от "УАЗ ПАТРИОТ":Но щом си рекъл...
15:43 28.07.2026
50 Кривоверен алкаш
До коментар #23 от "Какво общо има Кремъл":Ако трябва някой да го каже това трябва да го кажат иранците...а не фашистите от Кремъл.
15:44 28.07.2026
51 хаха
Дерипаска каза че взривените складове ще доведат до банкрут на банковата ви система.
Тоест блятниците да си теглят парите възможно най-бързо.
ХАХАХА!
15:44 28.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #41 от "млад еврас":Урррррааа!
15:44 28.07.2026
54 Мишел
До коментар #36 от "Хахааа!":На падишах император Путин живота не му е мил. Той е безстрашен. Каза че при ядрена война той и руснаците ще отидат в рая като мъченици
15:45 28.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Кой нападна пръв?
Полет 752 (PS752) е редовен международен пътнически полет от Техеран до Киев, изпълняван от МАУ. Самолет „Боинг 737 – 800“, изпълнявал полета, е свален от Ислямския революционен гвардейски корпус на Иран малко след излитането му от международното летище „Имам Хомейни“ в Техеран.
Коментиран от #75
15:45 28.07.2026
57 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #52 от "последната укра":Замърсяваш медийното пространство.
15:46 28.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Само обещаваш
До коментар #35 от "Лавров":Лъжливото овчарче. Лаф да става.
15:46 28.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
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64 Коев
Коментиран от #78
15:47 28.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 и те ли та
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ползуват за жинъ
15:48 28.07.2026
67 Защо ни занимаваш
До коментар #52 от "последната укра":с еротичните си фантазии? Не ни касаят
15:48 28.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 прав си
До коментар #20 от "УАЗ ПАТРИОТ":това показва що за убиец е путлер.
Коментиран от #79
15:49 28.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #58 от "Удри евраста с лопатЕто":Замърсяваш медийното пространство.
15:50 28.07.2026
74 хаха
Остнаха без копейки балкано-ориенталските байганьовци. ХАХАХА!
15:50 28.07.2026
75 Коста
До коментар #56 от "Кой нападна пръв?":Глупости!
15:50 28.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Копеец
До коментар #64 от "Коев":Браво! Мотамо си написал, каквото ни издиктува
тьотя Митрофанова. Със запетайките.
15:51 28.07.2026
79 УАЗ ПАТРИОТ
До коментар #70 от "прав си":Путин велики им пледложи мир още ахрил 2022 при много изгодни условия. Да са приели а не да целуват западни дупееетттааа. Демилитаризацията на урки продължава
Коментиран от #85
15:53 28.07.2026
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84 До ръка
До коментар #10 от "До крак":Ти остави,че на вземащите решението, още им се живее.
Ами и на нас-обикновените хора ,още ни се живее...
16:03 28.07.2026
85 Разширена Гривна
До коментар #79 от "УАЗ ПАТРИОТ":Разшириха ни гривните руснаците. Сега само фъщим.
16:05 28.07.2026
86 Говори Фъkти,
16:08 28.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Велчов
16:09 28.07.2026