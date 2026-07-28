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Говори Москва: Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран
  Тема: Украйна

Говори Москва: Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран

28 Юли, 2026 15:18 1 236 88

  • иран-
  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • каспийско море-
  • володимир зеленски

Тази заплаха трябва да бъде неутрализирана и определено унищожена, каза още Дмитрий Песков

Говори Москва: Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран и показва колко важно е елиминирането на “заплахата от Киев”, заяви днес Кремъл, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Министерството на външните работи на Иран в събота осъди украинската атака, като посочи, че при експлозията е убит един моряк, а друг е бил ранен.

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е нанесъл удар по плавателен съд, използван за доставка на военни товари с участието на Иран.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес обвини Украйна за разширяване на географския мащаб на “терористичните атаки”.

Той обвини Киев за взривяването на германския газопровод “Северен поток” - нещо, което Киев отрича - и за нанасяне на вреди на интересите на Казахстан с атаки срещу тръбна инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (Си Пи Си).

“Тази заплаха трябва да бъде неутрализирана и определено унищожена”, каза Песков.

Междувременно говорителят на Кремъл добави, че руското правителство следи ситуацията с гиганта в електронната търговия “Уайлдберис”, след украински атаки с дронове срещу негови складове в страната, но все още не са взети решения за намеса.

Запитан дали правителството обмисля да осигури държавна помощ на “Уайлдберис” и продавачите му, които претърпяха загуби в резултат на атаките, Песков поздрави компанията за отговора ѝ.

“Знаете, че тази компания предприе доста безпрецедентен ход да съобщи решението си да осигури помощ на продавачите и на онези, чиито стоки са в складовете, въпреки че - строго погледнато - компанията не е имала такова задължение. Това, разбира се, заслужава най-високата оценка“, каза Песков пред репортери.

“Що се отнася до помощта за компанията, като цяло “тази ситуация“, разбира се, се следи от правителството. Водят се дискусии, но все още не са взети “конкретни решения“ по този въпрос“, каза той.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кривоверен алкаш

    26 24 Отговор
    Кремъл иска да вкара и Иран в рускоукраинската война,защото втарая в мире нацапа кълките...

    Коментиран от #23

    15:23 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 666

    11 10 Отговор
    Подгответе един RS-28, около 5 мгтн. Натам отиват нещата...

    Коментиран от #28, #38

    15:24 28.07.2026

  • 8 Хаха

    16 16 Отговор
    Много страшен тоя песък, направо ги уплаши украинците....

    Коментиран от #13

    15:24 28.07.2026

  • 9 Потапянето

    18 9 Отговор
    на турски кораб е нападение на Турция!

    15:24 28.07.2026

  • 10 До крак

    7 6 Отговор
    Каят на всички тези ходове е Световна ядрена война, просто времето на започването ѝ лико се протака, защото на вземащите решението, още им се живее.

    Коментиран от #36, #84

    15:25 28.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Моди

    18 5 Отговор
    Убийството на индийски моряци е нападение срещу Индия!

    15:25 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Спътникови данни

    15 8 Отговор
    данни за Иран е нападение над САЩ!

    15:27 28.07.2026

  • 15 Африка

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    е налазена от руснаци?

    Коментиран от #45

    15:28 28.07.2026

  • 16 По принцип

    4 5 Отговор
    кораба се смята за територия на държавата под чийто флаг плава

    15:31 28.07.2026

  • 17 УАЗ ПАТРИОТ

    3 14 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #37, #72

    15:31 28.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 УАЗ ПАТРИОТ

    4 13 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    15:31 28.07.2026

  • 20 УАЗ ПАТРИОТ

    5 13 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #26, #70

    15:31 28.07.2026

  • 21 УАЗ ПАТРИОТ

    4 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #49

    15:31 28.07.2026

  • 22 Герги

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Такива анонимни шyшумиги":

    Ти пък какво се газираш,ти не си ли анонимник..или си страшников...

    15:32 28.07.2026

  • 23 Какво общо има Кремъл

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    След като Зеленски сам признава?

    "Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е нанесъл удар по плавателен съд..."

    Коментиран от #50

    15:33 28.07.2026

  • 24 Мишел

    3 8 Отговор
    Според украински източници, в близките няколко дни Иран ще нанесе удари по Украйна с три балистични ракети.

    Коментиран от #27, #29

    15:33 28.07.2026

  • 25 Унищожението

    7 2 Отговор
    на царевица за Африка,е обявяване на война!

    15:33 28.07.2026

  • 26 гост

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Смени плочата изтърка се..

    Коментиран от #30

    15:33 28.07.2026

  • 27 Руснаците

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    ежедневно обстрелват с над 30 !

    15:34 28.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Руснаков

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Бъди сигурен че ако това стане,Украйна ще отвърне...

    15:34 28.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ХаХаХа

    7 3 Отговор
    расията, с безаналоговата армия, сама не може да се справи и търси помощта на персите!

    15:35 28.07.2026

  • 33 Иранските говорители при Аллаха ли са

    5 1 Отговор
    че Иран ползва кремълските?

    15:36 28.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лавров

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Рубио в Манила":

    Предостявяте на Бандерия наши цели!Ще ви излезне солено!

    Коментиран от #59

    15:36 28.07.2026

  • 36 Хахааа!

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "До крак":

    Шегаджия!
    На Путин му е мил животецът, ти как не вдяна досега .

    Коментиран от #54

    15:39 28.07.2026

  • 37 Асан

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Бай Асан може да каже и по мъдри мисли от тоя кастро. А къв е тоя, да не е ония с обраслата до пояс брада и зелените дрехи? Че и ние си имаме един с фуражка и зелени чорапи.

    Коментиран от #44

    15:40 28.07.2026

  • 38 Подготви си го сам

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "666":

    Да не сме ти слуги!

    15:40 28.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 оня с коня

    3 3 Отговор
    Хитрият колкото 100 лисичета Песков заработва и като Говорител на Иран на "свободна практика".

    15:41 28.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Коста

    2 3 Отговор
    Че то си е нападение срещу Иран.

    Коментиран от #55

    15:41 28.07.2026

  • 43 Стенли

    4 1 Отговор
    Уж православните блатни раши вземат страната на мохамеданите и мюсюлманите срещу славяните🤮🤢

    15:42 28.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Африка":

    Ирак не е във Африка

    15:43 28.07.2026

  • 46 Може ли

    1 1 Отговор
    да си нагазил до шията и да забелязваш на опръскания!?

    15:43 28.07.2026

  • 47 Въпрос

    3 0 Отговор
    Нападението срещу турски кораб значи ли нападение срещу НАТО?

    15:43 28.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 По-нищо не личи

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Но щом си рекъл...

    15:43 28.07.2026

  • 50 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Какво общо има Кремъл":

    Ако трябва някой да го каже това трябва да го кажат иранците...а не фашистите от Кремъл.

    15:44 28.07.2026

  • 51 хаха

    3 4 Отговор
    Ае млъквай бе алкохолизиран охвърлял се в кафяво блятник!

    Дерипаска каза че взривените складове ще доведат до банкрут на банковата ви система.
    Тоест блятниците да си теглят парите възможно най-бързо.

    ХАХАХА!

    15:44 28.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хомосексуалисти за Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "млад еврас":

    Урррррааа!

    15:44 28.07.2026

  • 54 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Хахааа!":

    На падишах император Путин живота не му е мил. Той е безстрашен. Каза че при ядрена война той и руснаците ще отидат в рая като мъченици

    15:45 28.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Кой нападна пръв?

    2 0 Отговор
    Самолет на Международните авиолинии на Украйна пада край Техеран на 8 януари 2020 г.

    Полет 752 (PS752) е редовен международен пътнически полет от Техеран до Киев, изпълняван от МАУ. Самолет „Боинг 737 – 800“, изпълнявал полета, е свален от Ислямския революционен гвардейски корпус на Иран малко след излитането му от международното летище „Имам Хомейни“ в Техеран.

    Коментиран от #75

    15:45 28.07.2026

  • 57 Чиба мръшо нефелна!

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "последната укра":

    Замърсяваш медийното пространство.

    15:46 28.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Само обещаваш

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Лавров":

    Лъжливото овчарче. Лаф да става.

    15:46 28.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Коев

    1 3 Отговор
    Брюксел и Вашингтон имат материален интерес от мащабни войни. Целта е завладяване и хегемония на природни ресурси. Всичко останало е прах в очите.

    Коментиран от #78

    15:47 28.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 и те ли та

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ползуват за жинъ

    15:48 28.07.2026

  • 67 Защо ни занимаваш

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "последната укра":

    с еротичните си фантазии? Не ни касаят

    15:48 28.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 прав си

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    това показва що за убиец е путлер.

    Коментиран от #79

    15:49 28.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Чиба мръшо нефелна!

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Замърсяваш медийното пространство.

    15:50 28.07.2026

  • 74 хаха

    3 2 Отговор
    Олигархът Дерипаска казва, че Wildberries дължи толкова милиарди, че фалитът ѝ ще „унищожи банковата система“.

    Остнаха без копейки балкано-ориенталските байганьовци. ХАХАХА!

    15:50 28.07.2026

  • 75 Коста

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Кой нападна пръв?":

    Глупости!

    15:50 28.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Копеец

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Коев":

    Браво! Мотамо си написал, каквото ни издиктува
    тьотя Митрофанова. Със запетайките.

    15:51 28.07.2026

  • 79 УАЗ ПАТРИОТ

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от "прав си":

    Путин велики им пледложи мир още ахрил 2022 при много изгодни условия. Да са приели а не да целуват западни дупееетттааа. Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #85

    15:53 28.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 До ръка

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "До крак":

    Ти остави,че на вземащите решението, още им се живее.
    Ами и на нас-обикновените хора ,още ни се живее...

    16:03 28.07.2026

  • 85 Разширена Гривна

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Разшириха ни гривните руснаците. Сега само фъщим.

    16:05 28.07.2026

  • 86 Говори Фъkти,

    1 0 Отговор
    по цял ден се опитват с какво да си запълнят безсмисленото време на съществуване!

    16:08 28.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Велчов

    0 1 Отговор
    Сега и Иран да им помага. Нали за три дни щяхте да превземе те цяла Украйна.

    16:09 28.07.2026

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