Говори Москва: Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран

Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран и показва колко важно е елиминирането на “заплахата от Киев”, заяви днес Кремъл, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Министерството на външните работи на Иран в събота осъди украинската атака, като посочи, че при експлозията е убит един моряк, а друг е бил ранен.

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е нанесъл удар по плавателен съд, използван за доставка на военни товари с участието на Иран.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес обвини Украйна за разширяване на географския мащаб на “терористичните атаки”.

Той обвини Киев за взривяването на германския газопровод “Северен поток” - нещо, което Киев отрича - и за нанасяне на вреди на интересите на Казахстан с атаки срещу тръбна инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (Си Пи Си).

“Тази заплаха трябва да бъде неутрализирана и определено унищожена”, каза Песков.

Междувременно говорителят на Кремъл добави, че руското правителство следи ситуацията с гиганта в електронната търговия “Уайлдберис”, след украински атаки с дронове срещу негови складове в страната, но все още не са взети решения за намеса.

Запитан дали правителството обмисля да осигури държавна помощ на “Уайлдберис” и продавачите му, които претърпяха загуби в резултат на атаките, Песков поздрави компанията за отговора ѝ.

“Знаете, че тази компания предприе доста безпрецедентен ход да съобщи решението си да осигури помощ на продавачите и на онези, чиито стоки са в складовете, въпреки че - строго погледнато - компанията не е имала такова задължение. Това, разбира се, заслужава най-високата оценка“, каза Песков пред репортери.

“Що се отнася до помощта за компанията, като цяло “тази ситуация“, разбира се, се следи от правителството. Водят се дискусии, но все още не са взети “конкретни решения“ по този въпрос“, каза той.