Иран обсъди сигурността в Ормузкия проток със Саудитска Арабия и Оман

Иранският външен министър Абас Арагчи проведе отделни телефонни разговори със саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан и с оманския си колега Бадр ал Бусаиди, посветени на сигурността в Ормузкия проток. Новината беше съобщена от Ройтерс, като се позова на изявление на Арагчи, публикувано в Telegram, предава БТА.

По информация на иранската държавна телевизия разговорите са били фокусирани върху ситуацията около стратегическия морски проход и регионалната сигурност.

В изявлението си Арагчи посочва, че са били обсъдени последните развития в двустранните отношения и обстановката в региона, като е подчертал необходимостта от засилване на сътрудничеството и координиране на дипломатическите усилия за постигане на стабилност.

Разговорът със саудитския първи дипломат се проведе, след като Саудитска Арабия съобщи, че е свалила дронове, изпратени към кралството от подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак.

Ормузкият проток остава една от основните точки на напрежение между Техеран и Вашингтон. Иран настоява да запази контрола върху протока, да въведе такси за преминаване и Оман да участва в неговото управление.

Морският маршрут, през който преди войната преминаваше около 20% от световния износ на петрол и втечнен природен газ, остава блокиран от Иран след възобновяването на военните действия между САЩ и Ислямската република в началото на юли.

Допълнително напрежение създава и краят на четиригодишното примирие между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути, което засилва опасенията за сигурността на корабоплаването и енергийните доставки в региона.