Иран обсъди сигурността в Ормузкия проток със Саудитска Арабия и Оман

Иранският външен министър Абас Арагчи проведе отделни телефонни разговори със саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан и с оманския си колега Бадр ал Бусаиди, посветени на сигурността в Ормузкия проток. Новината беше съобщена от Ройтерс, като се позова на изявление на Арагчи, публикувано в Telegram, предава БТА.
По информация на иранската държавна телевизия разговорите са били фокусирани върху ситуацията около стратегическия морски проход и регионалната сигурност.
В изявлението си Арагчи посочва, че са били обсъдени последните развития в двустранните отношения и обстановката в региона, като е подчертал необходимостта от засилване на сътрудничеството и координиране на дипломатическите усилия за постигане на стабилност.
Разговорът със саудитския първи дипломат се проведе, след като Саудитска Арабия съобщи, че е свалила дронове, изпратени към кралството от подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак.
Ормузкият проток остава една от основните точки на напрежение между Техеран и Вашингтон. Иран настоява да запази контрола върху протока, да въведе такси за преминаване и Оман да участва в неговото управление.
Морският маршрут, през който преди войната преминаваше около 20% от световния износ на петрол и втечнен природен газ, остава блокиран от Иран след възобновяването на военните действия между САЩ и Ислямската република в началото на юли.
Допълнително напрежение създава и краят на четиригодишното примирие между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути, което засилва опасенията за сигурността на корабоплаването и енергийните доставки в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #2, #3, #7
10:55 28.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бимбо
Коментиран от #6
11:29 28.07.2026
5 Мишел
11:32 28.07.2026
6 Мишел
До коментар #4 от "Бимбо":Иран има ракети с обсег 12000км. и не му е проблем да удря Украйна . Но Украйна няма оръжия, с които да може да отговори. Украйна губи войната с Русия, остава й да започне и война с Иран.
Войната с Иран, зад който стоят Китай, Русия и Северна Корея е загубена за всяка държава.
11:42 28.07.2026
7 тихо копейка
До коментар #1 от "1488":Колко плаща мутрофанова за протести против първия евробюджет на България?!
12:44 28.07.2026