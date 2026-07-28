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Иран обсъди сигурността в Ормузкия проток със Саудитска Арабия и Оман

Иран обсъди сигурността в Ормузкия проток със Саудитска Арабия и Оман

28 Юли, 2026 10:51 908 7

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  • ормузки проток-
  • саудитска арабия-
  • оман

Техеран настоява за засилено регионално сътрудничество, докато напрежението около ключовия морски маршрут продължава да расте

Иран обсъди сигурността в Ормузкия проток със Саудитска Арабия и Оман - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи проведе отделни телефонни разговори със саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан и с оманския си колега Бадр ал Бусаиди, посветени на сигурността в Ормузкия проток. Новината беше съобщена от Ройтерс, като се позова на изявление на Арагчи, публикувано в Telegram, предава БТА.

По информация на иранската държавна телевизия разговорите са били фокусирани върху ситуацията около стратегическия морски проход и регионалната сигурност.

В изявлението си Арагчи посочва, че са били обсъдени последните развития в двустранните отношения и обстановката в региона, като е подчертал необходимостта от засилване на сътрудничеството и координиране на дипломатическите усилия за постигане на стабилност.

Разговорът със саудитския първи дипломат се проведе, след като Саудитска Арабия съобщи, че е свалила дронове, изпратени към кралството от подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак.

Ормузкият проток остава една от основните точки на напрежение между Техеран и Вашингтон. Иран настоява да запази контрола върху протока, да въведе такси за преминаване и Оман да участва в неговото управление.

Морският маршрут, през който преди войната преминаваше около 20% от световния износ на петрол и втечнен природен газ, остава блокиран от Иран след възобновяването на военните действия между САЩ и Ислямската република в началото на юли.

Допълнително напрежение създава и краят на четиригодишното примирие между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути, което засилва опасенията за сигурността на корабоплаването и енергийните доставки в региона.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 3 Отговор
    ако иран не свали румен, ние ще го направим

    Коментиран от #2, #3, #7

    10:55 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бимбо

    0 2 Отговор
    Од Зеленски требе да си сакат разрешение да си ползват каспийските пристанища деа!

    Коментиран от #6

    11:29 28.07.2026

  • 5 Мишел

    0 0 Отговор
    Ормузкият проток е ядреното оръжие на Иран. САЩ не смеят да закачат държави с ядрено оръжие. Може да е удар по престижа, но САЩ няма да закачат Иран заради Ормузкия проток.

    11:32 28.07.2026

  • 6 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бимбо":

    Иран има ракети с обсег 12000км. и не му е проблем да удря Украйна . Но Украйна няма оръжия, с които да може да отговори. Украйна губи войната с Русия, остава й да започне и война с Иран.
    Войната с Иран, зад който стоят Китай, Русия и Северна Корея е загубена за всяка държава.

    11:42 28.07.2026

  • 7 тихо копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Колко плаща мутрофанова за протести против първия евробюджет на България?!

    12:44 28.07.2026

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