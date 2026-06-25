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Афганистан: нови забрани за жените, смартфоните и протестите

Афганистан: нови забрани за жените, смартфоните и протестите

25 Юни, 2026 10:10 1 026 18

  • талибани-
  • афганистан-
  • права на жените

Талибаните в Афганистан затягат разпоредбите за облеклото на жените, стрелят по протестиращи и забраняват ползването на смартфони

Афганистан: нови забрани за жените, смартфоните и протестите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Новините от Афганистан трудно достигат до света, но това, което все пак успяваме да научим, е изключително тревожно. В началото на юни талибаните задържаха най-малко 30 жени в град Херат заради нарушения на азпоредбите за обличане, алармира мисията на ООН за подпомагане на Афганистан.

"Символ за страданието на милиони афганистански жени"

Арестите доведоха до протести в района, населяван предимно от шиитското малцинство. Последваха насилие и стрелби по протестиращите от страна на властите, при които загинаха най-малко двама души, от които едно дете.

Пред ДВ две жени от афганистанското женско движение, които пожелаха анонимност, разказват за репресиите, на които са подложени. „Всеки арест на жена в Херат днес е символ за страданието на милиони афганистански жени, които живеят под знака на полов апартейд. Женските права са нашите права. Не на талибаните!“, казва едната от тях.

Другата споделя, че талибаните инкриминират най-основни права - включително как да се обличаш. Протестите в Херат са символ за съпротива: „Протестите демонстрират съпротивата на афганистанския народ и на афганистанските жени“, коментира пред ДВ Нигара Мирдад, бивша афганистанска дипломатка и активистка за правата на жените. Тя отбеляза, че в протестите си личи и „солидарността на афганистанските мъже“, насочена срещу наратива на талибаните, налаган с насилие.

Талибаните не са непобедими

През август ще се навършат пет години, откакто талибаните се върнаха на власт. Първото им управление през периода 1996-2001 също трая пет години преди намесата на САЩ и съюзниците им след 11 септември. Макар че след смазването на опозицията и медиите, властта на талибаните днес изглежда непоклатима, годишнината напомня, че режимът им все пак веднъж е бил свалян.

Според Мохамад Осман Тарик, бивш заместник-министър на образованието на Афганистан, натискът срещу жените и протестите не е толкова религиозно мотивиран, колкото цели запазването на властта. „Нормално е талибаните да се страхуват за устойчивостта на управлението си“, коментира Тарик пред ДВ. „Те разбират, че в крайна сметка това е потиснически режим, който ще се срути.“ По тази причина управляващите искат да блокират възможността за протести и дори да забранят смартфоните.

За да не вижда светът какво се случва

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват как представители на талибаните разрушават мобилните си телефони, след като бе издадена заповед държавните служители да спрат да ги ползват. Много афганистанци се опасяват, че забраната ще бъде наложена за цялото население. В държава, в която независимата журналистика е притисната до стената, телефоните остават единственото оръжие за заснемане на злоупотреби и разпространяване на кадри от протести.

Според бившата афганистанска депутатка Шинкай Карокаил репресиите са резултат и от провалите в управлението. „За съжаление, талибанският режим се провали в това да задоволи потребностите на хората, да осигури обществени услуги или да създаде възможности за работа“, обяснява активистката пред ДВ. „Съответно те сега се опасяват от бунт срещу тях.“

Светът все повече си затваря очите за събитията в Афганистан

"Според талибаните хората трябва да бъдат тормозени и потискани по различни начини, за да не надигат гласа си. За тях жените са лесната мишена, срещу която да използват силата си, за да ги заглушат“, казва Карокаил. Откакто се върнаха на власт, талибаните издадоха редица декрети, с които ограничават женските права. На момичета бе забранено да учат след шести клас, голяма част от възможностите на жените да работят бяха премахнати, публичните пространства бяха направени недостъпни за тях, а разпоредбите за облеклото и поведението извън дома бяха сериозно засегнати.

Неблагоприятно се отразя фактът, че талибаните днес са обект на далеч по-малко международен натиск, отколкото бяха през 2021 година, когато се върнаха на власт. Русия официално призна тяхното управление, а останалите нации поддържат минимални отношения на прагматично ниво.

Според Нигара Мирдад фокусът на света се е изместил към други проблеми и кризи, което пък е позволило на талибаните да затегнат хватката на властта около хората. За мнозина в страната това е огромен проблем, тъй като изразяването на публично недоволство е опасно. Събитията в Херат разкриват последиците от всичко това - талибаните затягат контрола си, докато светът си затваря очите. Но протестите показват също, че хората в страната не смятат този контрол за легитимен.

Автор: Васлат Хасрат-Назими


Афганистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    3 9 Отговор
    Вот ето правильна!

    10:12 25.06.2026

  • 2 604

    7 2 Отговор
    В с.арабия имъат ли бурки?

    10:14 25.06.2026

  • 3 а престанете

    8 7 Отговор
    с ваште претоплени манджи от завчера

    кой ли наивен ви плаща повторно за същите пълнежи
    мързи ви да пишете стойностни и полезни статии

    10:16 25.06.2026

  • 4 Живота е песен в Талибания

    4 9 Отговор
    Просперитет и хубав живот. Всеки рублофил иска там да живее.

    Коментиран от #12

    10:18 25.06.2026

  • 5 к0к0рч0 💋🍌

    8 4 Отговор
    забраниваме жените
    мьжете да търсят мьжка компания

    10:18 25.06.2026

  • 6 Е и сега

    8 6 Отговор
    какво ви интересува Афганистан имат си държава живеят си както си искат какъв е проблема, а?
    Щом не ми пречат няма проблем живота и държавата са си техни нрави и морал да си стоят там и това е.

    Коментиран от #8

    10:20 25.06.2026

  • 7 Диктор

    5 5 Отговор
    Ако тази тенденция с ограничения в Афганистан достигне екстремни нива, положението може да бъде същото като Северна Корея.

    10:23 25.06.2026

  • 8 хе хе хе

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Е и сега":

    вЕрно ли си живеят както си искат или им налагат да живеят както му се иска на талибанчов? И понеже не им харесва - идват при тебе да ги дундуркаш... ма щом не ти пречат - нека ти влизат в къщата.

    Коментиран от #13, #17

    10:24 25.06.2026

  • 9 Телефонкин

    3 5 Отговор
    Единственото с което съм съгласен е това за смартфоните. Значи поне там ще е зона свободна от ходещи зомбита с телефони

    10:28 25.06.2026

  • 10 Талибаните са русофоби

    9 3 Отговор
    Честито на €вроидиотите . А някои се отърваха : " ЕЦБ : Полша, Румъния, Унгария, Чехия и Швеция не покриват критериите за въвеждане на еврото " 😜

    10:29 25.06.2026

  • 11 Боко

    4 6 Отговор
    доИче лай💩💩ре 🤮👌

    10:35 25.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хихи

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "хе хе хе":

    и ние си живеем както не искаме, ама ДойчеЗеле политкоректно мълчи.
    Даже опитва да каже, че в същонст е правилно да искаме да живеем така..

    10:41 25.06.2026

  • 14 Соваж бейби

    2 2 Отговор
    Тези лудите авганета направо да избият жените или ги вкарат в затвор ,някоя пещера така да остане само мъжко и да спре се възпроизвежда това племе ,не можах да намеря понормални думи !Няма нужда от съжаление след като не могат да се организират жените им и си извоюват свободата,доброволно търпи всичко и седи в къщи да ги бият мъжете им що за човек е това ,минимално могат поне да се отбранява да рита,удря ,хвърли нещо тежко по из...да нали заспиват тези мъже бе ,тогав са най безобидни да действат !

    10:47 25.06.2026

  • 15 За всички демократи и модерни

    1 4 Отговор
    Абе друго е да жените ви и дъщерите ви да обикалят полуголи да снимате видеа за 18+ с големи кръстове да вратовете и да позволявате лгбт бракове!!!!!!

    Всичко друго е ненормално за ВАС разбирам ви .....

    Продължавайте и ще просперирате и ще сне най най ...

    10:49 25.06.2026

  • 16 Нека да пиша

    2 2 Отговор
    Талибаните са приятели на великия аятоллах Путья бей

    10:52 25.06.2026

  • 17 Соваж бейби

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "хе хе хе":

    Точно там е иронията,значи съгластна съм с програмата на Меркел ако беше за жени или двойка мъж и жена които не искат такъв модел живот живеят по Европейски тук .Да бяха отворили границите за такива не мигранти мъже идват от такива държави не бяга от техният режим а идва с цел да се установи ,после жените идват те са няколко раждат деца като за Гинес ,и се опитват тук в Европа си прилага манталитета.С две думи да направят шериат и да ни завладият!Не разбирам защо още се пускат мъже мигранти в Европа и кога ще ги изселват?

    10:59 25.06.2026

  • 18 Някой

    0 0 Отговор
    И на кого е заслуга това? На управлявалите САЩ!
    Виждал съм кадри от модно ревю в Афганистан. Навремето СССР е подкрепило светско правителство. Само че САЩ събира ислямисти от цял свят да се бият там -- думи на Хилъри Клинтън - има на видеа!
    Така че за правата на жените в САЩ се оплаквайте в Белия старчески дом.

    11:22 25.06.2026

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