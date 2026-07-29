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Украйна трябва да действа асиметрично срещу Русия, заяви министърът на отбраната
  Тема: Украйна

Украйна трябва да действа асиметрично срещу Русия, заяви министърът на отбраната

29 Юли, 2026 09:14 913 46

  • украйна-
  • евген хмара-
  • русия-
  • война

Президентът Доналд Тръмп заяви по-рано този месец, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети „Пейтриът“

Украйна трябва да действа асиметрично срещу Русия, заяви министърът на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна не може да „отвръща с удар на удара“, когато се противопоставя на Русия, като трябва да използва ресурсите си внимателно и да действа асиметрично, заяви днес новият изпълняващ длъжността министър на отбраната на Украйна Евген Хмара, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В интервю за американската консервативна блогърка Лора Лумър, която наскоро посети Киев, Хмара, който е бивш началник на Службата за сигурност на Украйна, заяви, че има ясна визия за това какви тактики могат да бъдат използвани, за да се засили военната ефективност на страната.

„Имам реална представа какво се използва за противодействие, какво може да се използва срещу врага и какво може да бъде най-ефективно в бъдеще“, заяви той. Според него „управлението на ресурсите и логистиката са критична част от планирането на бойното поле, особено за да се гарантира, че частите разполагат с необходимото оборудване.“

„Не можем да отвръщаме на удара с удар. Трябва да действаме асиметрично“, заяви Хмара, отговаряйки на въпрос как страната е успяла през последните месеци да нанесе щети на петролната индустрия и друга инфраструктура на Русия.

Ройтерс отбелязва, че ударите на Украйна със среден и голям обсег, насочени по-специално към обекти от петролната индустрия, са довели до недостиг на гориво в някои руски региони. Според агенцията, въпреки че Русия редовно съобщава за превзети селища по 1200-километровата фронтова линия, украинските военни са забавили руския напредък.

Според Хмара дълбочинните удари, нанасяни от Украйна, целят да наложат на Русия разходи, които „надвишават цената за тяхното извършване“.

Изпълняващият длъжността министър изрази надежда по време на интервюто, че отношенията на Украйна със САЩ ще развият в трайно стратегическо партньорство, като Киев ще предостави опит „в съвременната война“. Той също така заяви, че е от решаващо значение Украйна да може да произвежда ракети за комплексите „Пейтриът“, за да противодейства на руските въздушни удари.

Президентът Доналд Тръмп заяви по-рано този месец, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракетите. Вчера той и украинският му колега Володимир Зеленски обсъдиха възобновяването на мирните преговори с Русия и плановете Украйна да произвежда ракетите.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 здрасти

    23 5 Отговор
    Какво означава асиментрично?

    Коментиран от #16, #19, #40

    09:17 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЕН БИ СИ

    17 6 Отговор
    на Лора украинците дадоха 86 млн.д.за да отиде в Украйна и да ги интервюира.
    Консерваторите от Мага ще я ленчуват

    09:18 29.07.2026

  • 4 Не важен

    34 7 Отговор
    Ех, че умно говори... Много обичам хора, които говорят много, но не казват нищо.
    За съжаление тази война е супер изгодна за всички, с изключение на нещастниците, които умират на фронта и за нас глупаците, които плащаме за нея...

    09:18 29.07.2026

  • 5 Вашето мнение

    29 6 Отговор
    Сборището тръмп, нетаняху и зеленски показа как битите колоездачи се събират да си лижат разпраните газове. Иначе тоя асиметричния въобще не заслужава коментар.

    09:19 29.07.2026

  • 6 Пич

    27 4 Отговор
    Поредният глупак, който не знае, че Украйна отдавна се опитва да действа асиметрично!!!
    Обаче.......от стратегическа гледна точка, има много лоша топография за асиметрични действия!!! Затова някога там е бил дома на нашата конница, а сега е житница!!!

    09:19 29.07.2026

  • 7 Само питам

    26 4 Отговор
    Какво ще остане от украинското блато , ако Русия започне да действа "асиметрично" ? И спомен няма да остане !

    09:20 29.07.2026

  • 8 Някой

    26 5 Отговор
    Аха! Русия ще ви чете вестник през това време, нали?

    09:21 29.07.2026

  • 9 Павел Пенев

    25 5 Отговор
    Добре би било и Русия да действа асиметрично, да ви тресне една специална бомбичка и всичко ще бъде решено на момента.

    09:21 29.07.2026

  • 10 Мухахаха

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":

    Седнал върху златна тоалетна и шмърка

    09:21 29.07.2026

  • 11 Вашето мнение

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":

    Майкоу, това на прайда ли го съчинявате? Майкоу, колко бездарни колоездача писахте тази глупост?

    09:22 29.07.2026

  • 12 руските фризери

    14 3 Отговор
    са пълни с краински фашисти няма място

    09:22 29.07.2026

  • 13 Умнокрасив

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":

    Респект ! Това всички в Атлантическия клуб ще го заучим .Ще го пеем на сбирките ни !

    09:22 29.07.2026

  • 14 Швейк

    5 11 Отговор
    Ако Украйна действа асиметрично, Путин ще си спасява задника многоходово

    09:22 29.07.2026

  • 15 гост

    19 3 Отговор
    Асиметрично действие означава държавен тероризъм. Пишете нещата с истинските им имена. Между другото , с какво Зеленски е по-добър от Осама Бин Ладен - Една и съща схема.

    Коментиран от #18

    09:22 29.07.2026

  • 16 гост

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "здрасти":

    Асиметрично = Тероризъм или Военни престъпления

    09:24 29.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 провинциалист

    10 6 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    "с какво Зеленски е по-добър от Осама Бин Ладен " - Осама няма награди от състезания по надлъгване.

    09:26 29.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хе хе

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Асиметрично означава, ако Москва ти е одарила щамар по лявата буза, ти да я черпиш кафе от левия крак. Щото ако е десния става симетрично.

    Коментиран от #22

    09:28 29.07.2026

  • 21 хе хе

    5 2 Отговор
    Асиметричен е прилагателно име, което описва обект или явление, лишено от симетрия. Това означава, че двете половини на дадена форма не са огледален образ една на друга и липсва съразмерност. Думата произлиза от гръцки и буквално означава "несъразмерен".

    Докато Масва бомби Киев, укрите да се правят, че духа ветрец.

    09:30 29.07.2026

  • 22 Механик

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "хе хе":

    Какво е "одарила щамар"? Нещо като "а аз съм само с трети клааас", ли?

    Коментиран от #27, #41

    09:30 29.07.2026

  • 23 Мишел

    5 6 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ след срещата с ТРЪМП:
    Путин вече не диктува хода на бойните действия, а Русия продължава да понася много тежки загуби на жива сила и техника. Зеленски разкри още, че по време на срещата си с президента Доналд Тръмп в Белия дом двамата са обсъдили задълбочаването на военното сътрудничество между Киев и Вашингтон. САЩ предоставят лиценз на Украйна за производство на американските противоракетни системи Patriot..

    09:31 29.07.2026

  • 24 камънчо

    2 2 Отговор
    Стига "трябвалката" им да не стане асиметричен бумеранг."който гроб копа,сам пада в него"

    09:32 29.07.2026

  • 25 Руснаците ще ги бият..

    4 3 Отговор
    те ще обръщат и другата буза... ето това ще е асиметрията!

    09:32 29.07.2026

  • 26 Семен

    2 4 Отговор
    Еми да действат, дай да видим ЯО по Киев как ще се отрази на нацкобандерките?

    Коментиран от #29

    09:34 29.07.2026

  • 27 трети клааас

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Бъркаме симетричен с асиметричен, а?

    09:34 29.07.2026

  • 28 Отец Дионисий

    6 2 Отговор
    Трябва всеки ден да благодарим на Бог, че не сме се родили руснаци.

    09:35 29.07.2026

  • 29 ми хубаво

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Семен":

    Макрон даде ЯО на Киев още миналата година. Затова Путлер си седна на задните части а Медведев потъна в царството на водката.

    09:35 29.07.2026

  • 30 Тити на Кака

    2 5 Отговор
    Украйна действа асиметрично още от началото на войната.
    В съотношение 1000:30.

    Коментиран от #34

    09:37 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Коиловци брадърс

    3 4 Отговор
    Гейсиметрично ще действа, щом иска в ес!

    Коментиран от #37

    09:38 29.07.2026

  • 33 1945

    4 0 Отговор
    30 000 руснаци умирали на фронта всеки месец

    09:38 29.07.2026

  • 34 така си е

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тити на Кака":

    След случайна среща с украински дрон не остава много от тебе. Затова масово новите гробове в русийкта съдържат "гирургические останки".

    Коментиран от #42

    09:39 29.07.2026

  • 35 Да действа

    1 5 Отговор
    асиметрично се има предвид терористично.

    09:40 29.07.2026

  • 36 Украйна е

    3 5 Отговор
    Сбъркан проект. Световната хазария я подготви за унищожение на Русия, без да се интересува от загубите на самата укра... Това те го имаха, като план още от преди 30-40 г.
    Макар и ранена, Русия ще се спаси, понеже западът е затънал още по-зле. Сащ и те са в огромни дългове, без ресурси и вече и без индустрия. Щом едни ракети не могат да произведат, "бягали са" са вече... Отделно и проектът "Вавилон" прави от Европа регион от третия свят - под Халифат. Вече е необратимо.... Това спасява обаче Русия. А укра? Просто е използвана за чужди цели.

    Коментиран от #39

    09:40 29.07.2026

  • 37 Розовото пони Путин🦄

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Коиловци брадърс":

    Това е наша запазена марка. Ние действаме така в бункера 🦄🌈😂

    09:40 29.07.2026

  • 38 Зеления

    1 2 Отговор
    Бившата говорителка на Зеленски, Юлия Мендел разкрива че украинската пропаганда дава между 20 000 и 50 000 долара на западни журналисти или професори да пишат за Украйна, като те дори не излизат от хотелските си стаи, предоставяйки едностранчивата гледна точка на украинското правителство

    09:43 29.07.2026

  • 39 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Украйна е":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #46

    09:45 29.07.2026

  • 40 Ако

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "здрасти":

    бомбандрането на градски автобуси и пазари е асиметричен отговор, това едва ли ще спре войната.

    Коментиран от #43

    09:46 29.07.2026

  • 41 аz СВО Победа 81

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Колега, държи ли простата,че моята изпусна?

    09:47 29.07.2026

  • 42 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "така си е":

    А след среща с руски дронове бандеровци все "цели" целенички, с по една дупка в д-то....
    Абе къде ви правят такива "мозъци", бе...

    Коментиран от #44

    09:48 29.07.2026

  • 43 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ако":

    И аз им се чудя. След като руснаците бомбят елетрическата мрежа на украинците, а те нямат избор и ползват генератори, защо удрят руската петролна и газова инфраструктура, а не бомбят трафопостове и те? Това сигурно е асиметрично.

    09:51 29.07.2026

  • 44 къде ги тези руски дронове бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хаха":

    Къде ги видя?

    09:51 29.07.2026

  • 45 ЕВРЕЙСКО БАНДЕРСКАТА ХУНТА

    0 0 Отговор
    Си е назначила гестаповец да командва армията.

    09:54 29.07.2026

  • 46 Да, луди сме

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":

    "Свестните у нас смятат за луди!"

    09:54 29.07.2026

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