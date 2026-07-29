Украйна трябва да действа асиметрично срещу Русия, заяви министърът на отбраната

Украйна не може да „отвръща с удар на удара“, когато се противопоставя на Русия, като трябва да използва ресурсите си внимателно и да действа асиметрично, заяви днес новият изпълняващ длъжността министър на отбраната на Украйна Евген Хмара, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В интервю за американската консервативна блогърка Лора Лумър, която наскоро посети Киев, Хмара, който е бивш началник на Службата за сигурност на Украйна, заяви, че има ясна визия за това какви тактики могат да бъдат използвани, за да се засили военната ефективност на страната.
„Имам реална представа какво се използва за противодействие, какво може да се използва срещу врага и какво може да бъде най-ефективно в бъдеще“, заяви той. Според него „управлението на ресурсите и логистиката са критична част от планирането на бойното поле, особено за да се гарантира, че частите разполагат с необходимото оборудване.“
„Не можем да отвръщаме на удара с удар. Трябва да действаме асиметрично“, заяви Хмара, отговаряйки на въпрос как страната е успяла през последните месеци да нанесе щети на петролната индустрия и друга инфраструктура на Русия.
Ройтерс отбелязва, че ударите на Украйна със среден и голям обсег, насочени по-специално към обекти от петролната индустрия, са довели до недостиг на гориво в някои руски региони. Според агенцията, въпреки че Русия редовно съобщава за превзети селища по 1200-километровата фронтова линия, украинските военни са забавили руския напредък.
Според Хмара дълбочинните удари, нанасяни от Украйна, целят да наложат на Русия разходи, които „надвишават цената за тяхното извършване“.
Изпълняващият длъжността министър изрази надежда по време на интервюто, че отношенията на Украйна със САЩ ще развият в трайно стратегическо партньорство, като Киев ще предостави опит „в съвременната война“. Той също така заяви, че е от решаващо значение Украйна да може да произвежда ракети за комплексите „Пейтриът“, за да противодейства на руските въздушни удари.
Президентът Доналд Тръмп заяви по-рано този месец, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракетите. Вчера той и украинският му колега Володимир Зеленски обсъдиха възобновяването на мирните преговори с Русия и плановете Украйна да произвежда ракетите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 здрасти
Коментиран от #16, #19, #40
09:17 29.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЕН БИ СИ
Консерваторите от Мага ще я ленчуват
09:18 29.07.2026
4 Не важен
За съжаление тази война е супер изгодна за всички, с изключение на нещастниците, които умират на фронта и за нас глупаците, които плащаме за нея...
09:18 29.07.2026
5 Вашето мнение
09:19 29.07.2026
6 Пич
Обаче.......от стратегическа гледна точка, има много лоша топография за асиметрични действия!!! Затова някога там е бил дома на нашата конница, а сега е житница!!!
09:19 29.07.2026
7 Само питам
09:20 29.07.2026
8 Някой
09:21 29.07.2026
9 Павел Пенев
09:21 29.07.2026
10 Мухахаха
До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":Седнал върху златна тоалетна и шмърка
09:21 29.07.2026
11 Вашето мнение
До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":Майкоу, това на прайда ли го съчинявате? Майкоу, колко бездарни колоездача писахте тази глупост?
09:22 29.07.2026
12 руските фризери
09:22 29.07.2026
13 Умнокрасив
До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":Респект ! Това всички в Атлантическия клуб ще го заучим .Ще го пеем на сбирките ни !
09:22 29.07.2026
14 Швейк
09:22 29.07.2026
15 гост
Коментиран от #18
09:22 29.07.2026
16 гост
До коментар #1 от "здрасти":Асиметрично = Тероризъм или Военни престъпления
09:24 29.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 провинциалист
До коментар #15 от "гост":"с какво Зеленски е по-добър от Осама Бин Ладен " - Осама няма награди от състезания по надлъгване.
09:26 29.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хе хе
До коментар #19 от "Механик":Асиметрично означава, ако Москва ти е одарила щамар по лявата буза, ти да я черпиш кафе от левия крак. Щото ако е десния става симетрично.
Коментиран от #22
09:28 29.07.2026
21 хе хе
Докато Масва бомби Киев, укрите да се правят, че духа ветрец.
09:30 29.07.2026
22 Механик
До коментар #20 от "хе хе":Какво е "одарила щамар"? Нещо като "а аз съм само с трети клааас", ли?
Коментиран от #27, #41
09:30 29.07.2026
23 Мишел
Путин вече не диктува хода на бойните действия, а Русия продължава да понася много тежки загуби на жива сила и техника. Зеленски разкри още, че по време на срещата си с президента Доналд Тръмп в Белия дом двамата са обсъдили задълбочаването на военното сътрудничество между Киев и Вашингтон. САЩ предоставят лиценз на Украйна за производство на американските противоракетни системи Patriot..
09:31 29.07.2026
24 камънчо
09:32 29.07.2026
25 Руснаците ще ги бият..
09:32 29.07.2026
26 Семен
Коментиран от #29
09:34 29.07.2026
27 трети клааас
До коментар #22 от "Механик":Бъркаме симетричен с асиметричен, а?
09:34 29.07.2026
28 Отец Дионисий
09:35 29.07.2026
29 ми хубаво
До коментар #26 от "Семен":Макрон даде ЯО на Киев още миналата година. Затова Путлер си седна на задните части а Медведев потъна в царството на водката.
09:35 29.07.2026
30 Тити на Кака
В съотношение 1000:30.
Коментиран от #34
09:37 29.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Коиловци брадърс
Коментиран от #37
09:38 29.07.2026
33 1945
09:38 29.07.2026
34 така си е
До коментар #30 от "Тити на Кака":След случайна среща с украински дрон не остава много от тебе. Затова масово новите гробове в русийкта съдържат "гирургические останки".
Коментиран от #42
09:39 29.07.2026
35 Да действа
09:40 29.07.2026
36 Украйна е
Макар и ранена, Русия ще се спаси, понеже западът е затънал още по-зле. Сащ и те са в огромни дългове, без ресурси и вече и без индустрия. Щом едни ракети не могат да произведат, "бягали са" са вече... Отделно и проектът "Вавилон" прави от Европа регион от третия свят - под Халифат. Вече е необратимо.... Това спасява обаче Русия. А укра? Просто е използвана за чужди цели.
Коментиран от #39
09:40 29.07.2026
37 Розовото пони Путин🦄
До коментар #32 от "Коиловци брадърс":Това е наша запазена марка. Ние действаме така в бункера 🦄🌈😂
09:40 29.07.2026
38 Зеления
09:43 29.07.2026
39 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #36 от "Украйна е":Ще го накажем.
Коментиран от #46
09:45 29.07.2026
40 Ако
До коментар #1 от "здрасти":бомбандрането на градски автобуси и пазари е асиметричен отговор, това едва ли ще спре войната.
Коментиран от #43
09:46 29.07.2026
41 аz СВО Победа 81
До коментар #22 от "Механик":Колега, държи ли простата,че моята изпусна?
09:47 29.07.2026
42 Хаха
До коментар #34 от "така си е":А след среща с руски дронове бандеровци все "цели" целенички, с по една дупка в д-то....
Абе къде ви правят такива "мозъци", бе...
Коментиран от #44
09:48 29.07.2026
43 така е
До коментар #40 от "Ако":И аз им се чудя. След като руснаците бомбят елетрическата мрежа на украинците, а те нямат избор и ползват генератори, защо удрят руската петролна и газова инфраструктура, а не бомбят трафопостове и те? Това сигурно е асиметрично.
09:51 29.07.2026
44 къде ги тези руски дронове бе?
До коментар #42 от "Хаха":Къде ги видя?
09:51 29.07.2026
45 ЕВРЕЙСКО БАНДЕРСКАТА ХУНТА
09:54 29.07.2026
46 Да, луди сме
До коментар #39 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":"Свестните у нас смятат за луди!"
09:54 29.07.2026