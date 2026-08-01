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Големо село на протест срещу ТЕЦ „Бобов дол“

Големо село на протест срещу ТЕЦ „Бобов дол“

1 Август, 2026 13:40 505 7

  • големо село-
  • тец бобов дол-
  • отпадъци

Протестиращите заявиха, че районът от години страда от проблеми с качеството на въздуха

Големо село на протест срещу ТЕЦ „Бобов дол“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на Големо село и региона протестираха срещу намерението на ТЕЦ „Бобов дол“ да увеличи изгарянето на отпадъци. Те настояха институциите да не допускат разширяване на дейността на централата.

Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от пет пъти. От около 35 хиляди до близо 185 хиляди тона годишно. Предвижда се и използването на биомаса.

Протестиращите заявиха, че районът от години страда от проблеми с качеството на въздуха и се опасяват, че увеличаването на изгаряните отпадъци ще увеличи замърсяването.


България
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  • 5 непротестиращ

    2 0 Отговор
    Тайно и полека, превърнаха ТЕЦ Бобов дол в завод за изгаряне на отпадъци! Затвориха мините в Бобов дол, оставиха хората от няколко общини без препитание и сега тровят жителите и децата им! Това е истински геноцид!

    14:21 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Голям проблем

    0 0 Отговор
    Полицията в Бобов дол убиват хората с честоти и се правят на готини пред други изв.ерги!

    14:25 01.08.2026

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