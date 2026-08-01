Големо село на протест срещу ТЕЦ „Бобов дол“

Жители на Големо село и региона протестираха срещу намерението на ТЕЦ „Бобов дол“ да увеличи изгарянето на отпадъци. Те настояха институциите да не допускат разширяване на дейността на централата.
Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от пет пъти. От около 35 хиляди до близо 185 хиляди тона годишно. Предвижда се и използването на биомаса.
Протестиращите заявиха, че районът от години страда от проблеми с качеството на въздуха и се опасяват, че увеличаването на изгаряните отпадъци ще увеличи замърсяването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ицето е от "прехода"
13:44 01.08.2026
2 бушприт
13:46 01.08.2026
3 Въй
13:47 01.08.2026
4 РИОСВ
14:09 01.08.2026
5 непротестиращ
14:21 01.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Голям проблем
14:25 01.08.2026