Испания дава временни работни разрешения на над 600 000 мигранти

Около 609 737 от общо 1,17 милиона мигранти в Испания, подали заявления за легален статут в рамките на последната кампания за амнистия, са получили временни разрешения за работа, съобщиха правителствени служители, цитирани от "Ройтерс".

Кампанията предвижда едногодишно подновяемо разрешение за пребиваване за недокументирани мигранти, които са живели в Испания поне пет месеца преди края на 2025 г. и нямат криминално досие. Периодът за кандидатстване бе отворен между 16 април и 30 юни.

Допълнителни данни, представени от държавния секретар по миграцията Пилар Кансела и държавния секретар по социалното осигуряване Борха Суарес, показват, че броят на подадените заявления е повече от два пъти по-висок от първоначалната правителствена оценка от 500 000 души, като по-голямата част от кандидатите са от латиноамерикански държави.

На всички одобрени кандидати се издава временно разрешение за работа, докато тече обработката на техните досиета. Според официалните данни от 609 737 души с временни разрешения до момента около 160 000 вече са успели да се реализират в официална заетост към 30 юни.

Досега 11 000 души са получили окончателно едногодишно разрешение за пребиваване.

Правителството е в партньорство с компании от строителния, туристическия, транспортния и сектора на грижите, за да улесни трудовата интеграция на мигрантите.

По демографски данни 81% от недокументираните кандидати са на възраст под 45 години, а 57% от всички податели на заявления са мъже.