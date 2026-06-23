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Всеки пети в Германия живее в домакинство, което не може да си позволи едноседмична почивка

Всеки пети в Германия живее в домакинство, което не може да си позволи едноседмична почивка

23 Юни, 2026 15:33 645 17

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  • лято

Най-засегнати са самотните родители, като 39 на сто от тях посочват, че не могат да си позволят подобна почивка

Всеки пети в Германия живее в домакинство, което не може да си позволи едноседмична почивка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всеки пети в Германия живее в домакинство, което не може да си позволи едноседмична почивка, сочат данни на Федералната статистическа служба на страната "Дестатис", публикувани днес и цитирани от ДПА, предаде БТА.

През 2025 г., както и година по-рано, 21 на сто от населението са живели в домакинства, които според собствената си оценка не са имали финансовата възможност за едноседмична ваканция. Това се равнява на около 17,3 милиона души.

Най-засегнати са самотните родители, като 39 на сто от тях посочват, че не могат да си позволят подобна почивка.

Въпреки това делът на хората, които не могат да финансират едноседмична ваканция, остава по-нисък в Германия спрямо средното за Европейския съюз. По данни на Евростат през 2024 г. 28 на сто от жителите на ЕС са живели в домакинства, които не са могли да си позволят едноседмична почивка извън дома.

Най-висок е делът в Румъния, където 61 на сто от населението не разполага със средства за такава ваканция. Следват Гърция с 47 на сто, както и България и Унгария с по 39 на сто.

Най-нисък е делът в Люксембург - 11 на сто, Швеция - 12 на сто, и Нидерландия - 13 на сто. В Австрия този показател е 18 на сто.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Да им събираме капачки!

    15:35 23.06.2026

  • 2 Боруна Лом

    15 4 Отговор
    ДАЙТЕ ОЩЕ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ ,ДАЙЙЙ!БОРСУЛОООО!

    15:36 23.06.2026

  • 3 Пламен

    10 0 Отговор
    Всеки пети в Германия не може да си позволи едноседмична почивка ... Болхария.

    Така не е ли по-правилно? :)

    15:37 23.06.2026

  • 4 Анoнимен

    6 4 Отговор
    ГОРКИТЕ ГЕРМАНЦИ , ДА ИМ ПРАТИМ ПОМОЩ КАТО НА УКР., БЕДНИ СА ВСЕ ПАК , ТРЕТИЯ СВАТ СТАНАХА С ВСИЧКИ ТЕЗИ МИГРАБНТИ

    15:40 23.06.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 3 Отговор
    Този всеки пети всяка вечер се освинва в кварталната кръчма,и там си оставя парите за почивка.Тека е в Германия. 🐖🥳🤣👍

    15:41 23.06.2026

  • 6 Атина Палада

    11 2 Отговор
    Гърците казват за германските туристи,че били много стиснати. За англичаните не искат и да чуят :)) защото англичаните идвали на почивка,връщайки се в Англия завеждали дело срещу хотела в който са били отседнали за негостоприемство и хотела е длъжен да им върне парите,които са платили за почивката си..Затова гърците не искат резервации от Англия. Най желаните туристи били руснаците,защото били много ларж..Харчели много .За българите и румънците,казват,че са бедни .

    15:42 23.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Укрите и евреите живеят ,по хотели и курорти .,нема лошо .а оФцете ги подкрепяме

    15:42 23.06.2026

  • 8 Боли ме фара за германците

    8 1 Отговор
    При нас като е всеки втори, какво правим?

    15:43 23.06.2026

  • 9 Иван

    9 1 Отговор
    Обаче си имат евро ценности

    15:45 23.06.2026

  • 10 Исторически парк

    3 2 Отговор
    изпаднал германец

    15:46 23.06.2026

  • 11 българин

    5 2 Отговор
    накрая германците настигнаха нас

    15:46 23.06.2026

  • 12 ха, ха, ха...

    9 0 Отговор
    А в България колко? Само притежателите на задгранични имоти, закупени с крадените от нас пари, могат да си го позволят. Кое четиричленно семейство месечен доход примерно 2000€ може да си позволи да отиде поне един ден на плаж и да плати 200€ или даже двойно повече само за шезлонги? Има обаче едни дето това са им джобните само за ефелък.

    15:47 23.06.2026

  • 13 важното е че писарката с няколко пълнежа

    6 0 Отговор
    може да си позволи едноседмична почивка
    от там пък пак да при топля стари манджи за менюто

    15:49 23.06.2026

  • 14 Абе,

    2 2 Отговор
    в скоро време, всеки пети ще може да си позволи почивка! Важно е да има за зеленият шмъркач...

    15:55 23.06.2026

  • 15 Цвете

    5 0 Отговор
    СТАТИСТИКАТА Е ЗА СМЕСЕНИТЕ БРАКОВЕ. КОЙТО РАБОТИ, МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ.НО В СМЕСЕНИТЕ ТАКИВА ,МЪРЗЕЛЪТ Е ВЗЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ. ТАКА ЧЕ НЕ СЕ УЧУДВАМ. 🏖

    15:55 23.06.2026

  • 16 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Заглавието можеше да бъде ;
    Четирима от пет германеца т.е. 80%могат да си позволят едноседмична почивка на море,а петия просто е изтеглил късата клечка и ще си седи вкъщи.

    15:58 23.06.2026

  • 17 бай Бончо

    0 1 Отговор
    През социализма 14 дни на море пълен пансион , абсолютно всяка година и то на символична цена . За почивка на планина е същата работа 14 дни пълен пансион . Не знам за каква демокрация ми говорят , но през социлизма всяко семейство ходеше на море и планина всяка година .

    16:02 23.06.2026

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