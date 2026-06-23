Всеки пети в Германия живее в домакинство, което не може да си позволи едноседмична почивка, сочат данни на Федералната статистическа служба на страната "Дестатис", публикувани днес и цитирани от ДПА, предаде БТА.
През 2025 г., както и година по-рано, 21 на сто от населението са живели в домакинства, които според собствената си оценка не са имали финансовата възможност за едноседмична ваканция. Това се равнява на около 17,3 милиона души.
Най-засегнати са самотните родители, като 39 на сто от тях посочват, че не могат да си позволят подобна почивка.
Въпреки това делът на хората, които не могат да финансират едноседмична ваканция, остава по-нисък в Германия спрямо средното за Европейския съюз. По данни на Евростат през 2024 г. 28 на сто от жителите на ЕС са живели в домакинства, които не са могли да си позволят едноседмична почивка извън дома.
Най-висок е делът в Румъния, където 61 на сто от населението не разполага със средства за такава ваканция. Следват Гърция с 47 на сто, както и България и Унгария с по 39 на сто.
Най-нисък е делът в Люксембург - 11 на сто, Швеция - 12 на сто, и Нидерландия - 13 на сто. В Австрия този показател е 18 на сто.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:35 23.06.2026
2 Боруна Лом
15:36 23.06.2026
3 Пламен
Така не е ли по-правилно? :)
15:37 23.06.2026
4 Анoнимен
15:40 23.06.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
15:41 23.06.2026
6 Атина Палада
15:42 23.06.2026
7 Kaлпазанин
15:42 23.06.2026
8 Боли ме фара за германците
15:43 23.06.2026
9 Иван
15:45 23.06.2026
10 Исторически парк
15:46 23.06.2026
11 българин
15:46 23.06.2026
12 ха, ха, ха...
15:47 23.06.2026
13 важното е че писарката с няколко пълнежа
от там пък пак да при топля стари манджи за менюто
15:49 23.06.2026
14 Абе,
15:55 23.06.2026
15 Цвете
15:55 23.06.2026
16 Сатана Z
Четирима от пет германеца т.е. 80%могат да си позволят едноседмична почивка на море,а петия просто е изтеглил късата клечка и ще си седи вкъщи.
15:58 23.06.2026
17 бай Бончо
16:02 23.06.2026