Всеки пети в Германия живее в домакинство, което не може да си позволи едноседмична почивка, сочат данни на Федералната статистическа служба на страната "Дестатис", публикувани днес и цитирани от ДПА, предаде БТА.

През 2025 г., както и година по-рано, 21 на сто от населението са живели в домакинства, които според собствената си оценка не са имали финансовата възможност за едноседмична ваканция. Това се равнява на около 17,3 милиона души.

Най-засегнати са самотните родители, като 39 на сто от тях посочват, че не могат да си позволят подобна почивка.

Въпреки това делът на хората, които не могат да финансират едноседмична ваканция, остава по-нисък в Германия спрямо средното за Европейския съюз. По данни на Евростат през 2024 г. 28 на сто от жителите на ЕС са живели в домакинства, които не са могли да си позволят едноседмична почивка извън дома.

Най-висок е делът в Румъния, където 61 на сто от населението не разполага със средства за такава ваканция. Следват Гърция с 47 на сто, както и България и Унгария с по 39 на сто.

Най-нисък е делът в Люксембург - 11 на сто, Швеция - 12 на сто, и Нидерландия - 13 на сто. В Австрия този показател е 18 на сто.