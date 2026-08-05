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Вигенин: Северна Македония трябва да спечели подкрепата на българските граждани

Вигенин: Северна Македония трябва да спечели подкрепата на българските граждани

5 Август, 2026 16:07 546

  • кристиан вигенин-
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  • подкрепа

Евродепутатът коментира разширяването на ЕС, отношенията със Северна Македония и нуждата от ясна европейска стратегия

Вигенин: Северна Македония трябва да спечели подкрепата на българските граждани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако Република Северна Македония иска да бъде член на Европейския съюз, не е достатъчно нейните представители да обикалят европейските столици и да търсят пътеки в Европейския парламент. Те трябва да спечелят подкрепата на българските граждани и не бива да подценяват този въпрос.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин в подкаста на БНТ „#Балкани“.

По думите на евродепутата резултатите от проучване, поръчано от него на социологическа агенция „Мяра“, показват, че българските граждани подкрепят разширяването на Европейския съюз по принцип, но отношението им към отделните страни кандидатки е различно. Положителните нагласи преобладават, с изключение на Северна Македония и най-вече Украйна, към които отношението е по-негативно.

Вигенин посочи, че през последните години отношенията между България и Северна Македония не се успокояват и нормализират, а се развиват в обратната посока. Според него Скопие трябва да положи усилия да промени начина, по който страната се възприема в България.

Основната им задача оттук нататък трябва да бъде да създадат различен и по-позитивен образ на страната си тук, в България. Този проблем можем да го решаваме заедно, ако изпълняват ангажиментите си“, подчерта евродепутатът.

Той отбеляза, че отношението на българските граждани към разширяването е по-нюансирано и показва зрялост. По думите му те правят разлика между общото си отношение към дадена съседна държава и оценката дали тя е готова за членство в ЕС.

Вигенин коментира и политиката на Европейския съюз спрямо войната в Украйна. Според него България не трябва да блокира общите решения за финансова и военна помощ, защото подобен подход би довел до самоизолация. В същото време страната ни може да настоява за повече политически и дипломатически усилия.

Европейският съюз и досега няма ясен план за края на войната и за това какво следва след нея. Спорът вече не е дали трябва да се говори с Кремъл, а кога и кой трябва да го направи“, заяви Вигенин.

Той призова за по-реалистичен разговор и по въпроса за бъдещото членство на Украйна в ЕС. „Силните политически послания са важни, но когато говорим за присъединяване, трябва да има отговори и на конкретните въпроси“, посочи евродепутатът.

Според Вигенин България не може сама да играе посредническа роля, но като член на ЕС може да настоява за повече политически и дипломатически усилия и за ясна европейска стратегия за края на войната и периода след нея.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


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