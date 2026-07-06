Исторически процес: Сенатът в Манила съди Сара Дутерте ВИДЕО

Сенатът на Филипините официално започва историческия съдебен процес по импийчмънт срещу вицепрезидента Сара Дутерте. Процедурата, която се очаква да продължи 92 дни, превръща горната камара на парламента в специален съд. Към 5:00 часа българско време ситуацията в столицата Манила е под изключително строг контрол.

Мерки за сигурност и обстановката в Манила

6000 полицаи на крак: Около сградата на парламента са разположени хиляди служители на реда, включително части за борба с безредиците и K9 отряди, поради очаквани масови протести от двете страни.

Около сградата на парламента са разположени хиляди служители на реда, включително части за борба с безредиците и K9 отряди, поради очаквани масови протести от двете страни. Блокада на ключови булеварди: Властите в Пасай Сити изцяло затвориха Diokno Boulevard. Движението се пренасочва в дните на заседанията (от понеделник до сряда).

Властите в Пасай Сити изцяло затвориха Diokno Boulevard. Движението се пренасочва в дните на заседанията (от понеделник до сряда). Процедура на първия ден: Откриващото заседание (насрочено за 14:00 часа местно време) е посветено на формалното встъпване на адвокатите, разглеждането на предварителни искания и заклеването на сенаторите като съдии.

Четирите официални обвинения срещу Дутерте

Камарата на представителите повдигна общо четири обвинения (членове за импийчмънт):

Злоупотреба с държавни средства: Неправомерно разходване на 612.5 милиона песо конфиденциални фондове.

Неправомерно разходване на 612.5 милиона песо конфиденциални фондове. Незаконно забогатяване: Несъответствия в имотните декларации и скрити банкови сметки.

Несъответствия в имотните декларации и скрити банкови сметки. Корупция в образованието: Вземане на подкупи от служители в Министерството на образованието, докато го е оглавявала.

Вземане на подкупи от служители в Министерството на образованието, докато го е оглавявала. Заплахи за убийство: Публични заплахи срещу живота на президента Фердинанд Маркос-младши и съпругата му.

Политическият контекст и залогът

Този процес бележи окончателния разпад на мощния съюз между фамилиите Маркос и Дутерте от изборите през 2022 г.. Бащата на вицепрезидентката – бившият държавен глава Родриго Дутерте – в момента е задържан в Хага по обвинения от Международния наказателния съд. Самата Сара Дутерте твърди, че обвиненията са политически мотивирани, но обвинението планира да призове над 30 свидетели още през първата седмица. За осъдителна присъда и окончателно отстраняване от длъжност са необходими гласовете на две трети (16 от общо 24) от сенаторите.

Източници: PNA, БТА, Rappler PH