Почина известният неврохирург доц. д-р Георги Поптодоров

Почина доц. д-р Георги Поптодоров, началник на отделението по невроонкология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. За кончината на дългогодишния неврохирург съобщиха от лечебното заведение във Facebook.
От „Пирогов“ определят доц. Поптодоров като изключителен професионалист, всеотдаен колега и обичан и уважаван лекар.
Доц. д-р Георги Константинов Поптодоров завършва медицина в Медицинската академия в София през 1984 г. Професионалният му път започва като лекар в хирургичното отделение на Окръжната болница в Ловеч.
В следващите години работи в областта на неврохирургията в Научния институт по неврология, психиатрия и неврохирургия в София. Между 1988 и 2000 г. е част от Отделението по неврохирургия към Клиниката по спешна неврология и неврохирургия на болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където последователно е асистент, старши и главен асистент.
От 2001 г. доц. Поптодоров работи в Клиниката по неврохирургия на „Пирогов“, където оглавява отделенията по невроонкология и функционална неврохирургия.
Специалност „Неврохирургия“ придобива през 1991 г. През 2003 г. завършва магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет в София, а година по-късно защитава докторска дисертация, посветена на диагностиката и неврохирургичното лечение при централната неврофиброматоза.
Доц. Поптодоров има дългогодишна работа в областта на неврофиброматозата. От 1996 г. е член на International Neurofibromatosis Association, а през 1999 г. става основател и председател на Българската асоциация по неврофиброматоза. Той е и съавтор и координатор за България на международен европейски проект, насочен към здравната промоция и повишаването на информираността за заболяването.
„Загубихме един изключителен специалист, всеотдаен колега и добър приятел“, написаха от „Пирогов“ и изказаха съболезнования на неговото семейство, приятели и колеги.
Поклонението пред доц. д-р Георги Поптодоров ще бъде на 8 август от 13:30 часа в столичния храм „Св. Седмочисленици“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кико
Коментиран от #8, #12
19:01 06.08.2026
2 Днешните лекари са
Коментиран от #5
19:07 06.08.2026
3 СПРАВЕДЛИВ
Не трябва всички лекари да се слагат под "общ знаменател"! Действително, сегашната система дава възможност за спекулации, но не всички се възползват от тях. Лекарската професия е призвание и само добрите и човечни професионалисти остават в сърцата на своите пациенти. Разбира се, винаги има доволни и недоволни.
19:20 06.08.2026
4 Смърфиета
19:22 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РЕАЛИСТ
19:42 06.08.2026
7 Абе, Омбре
19:45 06.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Аква
19:51 06.08.2026
10 Лекарите учеха за да лекуват
19:52 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цвете
22:11 06.08.2026