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Почина известният неврохирург доц. д-р Георги Поптодоров

Почина известният неврохирург доц. д-р Георги Поптодоров

6 Август, 2026 18:51 2 707 13

  • доц. д-р георги поптодоров-
  • починал

От „Пирогов“ определят доц. Поптодоров като изключителен професионалист, всеотдаен колега и обичан и уважаван лекар.

Почина известният неврохирург доц. д-р Георги Поптодоров - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина доц. д-р Георги Поптодоров, началник на отделението по невроонкология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. За кончината на дългогодишния неврохирург съобщиха от лечебното заведение във Facebook.

От „Пирогов“ определят доц. Поптодоров като изключителен професионалист, всеотдаен колега и обичан и уважаван лекар.

Доц. д-р Георги Константинов Поптодоров завършва медицина в Медицинската академия в София през 1984 г. Професионалният му път започва като лекар в хирургичното отделение на Окръжната болница в Ловеч.

В следващите години работи в областта на неврохирургията в Научния институт по неврология, психиатрия и неврохирургия в София. Между 1988 и 2000 г. е част от Отделението по неврохирургия към Клиниката по спешна неврология и неврохирургия на болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където последователно е асистент, старши и главен асистент.

От 2001 г. доц. Поптодоров работи в Клиниката по неврохирургия на „Пирогов“, където оглавява отделенията по невроонкология и функционална неврохирургия.

Специалност „Неврохирургия“ придобива през 1991 г. През 2003 г. завършва магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет в София, а година по-късно защитава докторска дисертация, посветена на диагностиката и неврохирургичното лечение при централната неврофиброматоза.

Доц. Поптодоров има дългогодишна работа в областта на неврофиброматозата. От 1996 г. е член на International Neurofibromatosis Association, а през 1999 г. става основател и председател на Българската асоциация по неврофиброматоза. Той е и съавтор и координатор за България на международен европейски проект, насочен към здравната промоция и повишаването на информираността за заболяването.

„Загубихме един изключителен специалист, всеотдаен колега и добър приятел“, написаха от „Пирогов“ и изказаха съболезнования на неговото семейство, приятели и колеги.

Поклонението пред доц. д-р Георги Поптодоров ще бъде на 8 август от 13:30 часа в столичния храм „Св. Седмочисленици“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кико

    10 34 Отговор
    Тоя е изкраднал много клинични пътеки! Колко ли излишни стента е поставил?! Крал е повече от куц ром.

    Коментиран от #8, #12

    19:01 06.08.2026

  • 2 Днешните лекари са

    7 25 Отговор
    Мръсни търговци както казваше Калоянчев , така че никакъв поклон , трупал и крал напразно , нека всички се поучат

    Коментиран от #5

    19:07 06.08.2026

  • 3 СПРАВЕДЛИВ

    23 3 Отговор
    СВЕТЛА И ВЕЧНА МУ ПАМЕТ!
    Не трябва всички лекари да се слагат под "общ знаменател"! Действително, сегашната система дава възможност за спекулации, но не всички се възползват от тях. Лекарската професия е призвание и само добрите и човечни професионалисти остават в сърцата на своите пациенти. Разбира се, винаги има доволни и недоволни.

    19:20 06.08.2026

  • 4 Смърфиета

    11 15 Отговор
    Един чфутин по-малко. Роднина на Елена Поптодорова. Лекар бил велик бил. Няма незаменими.

    19:22 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РЕАЛИСТ

    13 1 Отговор
    Когато почине човек редно е да се спомене възрастта. Завършил е 1984 г, ще рече , че не е много стар. Не е умрял от старост, пък не пише причина за смъртта.

    19:42 06.08.2026

  • 7 Абе, Омбре

    21 0 Отговор
    дано не ти се налага да търсиш добър доктор за теб или за близките ти. Друга песен ще запееш! Бог да прости Човека.

    19:45 06.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аква

    15 1 Отговор
    Бог е несправедлив! Още един читав, можещ и всеотдаен лекар си замина. Светъл път в небесата, докторе!

    19:51 06.08.2026

  • 10 Лекарите учеха за да лекуват

    22 1 Отговор
    Толкова години в Пирогов на първа линия с пациенти показва, че е бил истински лекар с призвание да лекува. Жалко за близките и пациентите.

    19:52 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цвете

    4 1 Отговор
    ПОКЛОН.ОЩЕ ЕДИН ДОСТОЕН ЛЕКАР НИ НАПУСНА.🚑

    22:11 06.08.2026

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