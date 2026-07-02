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Американски дипломат: Тайван трябва да се превърне в „гнездо на оси“ от дронове, за да предотврати война с Китай

Американски дипломат: Тайван трябва да се превърне в „гнездо на оси“ от дронове, за да предотврати война с Китай

2 Юли, 2026 12:02 799 8

  • тайван-
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  • сащ-
  • дронове-
  • реймънд грийн

САЩ – най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, силно подкрепят плана на правителството за осъвременяване на въоръжените сили

Американски дипломат: Тайван трябва да се превърне в „гнездо на оси“ от дронове, за да предотврати война с Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тайван трябва да изгради могъщи безпилотни сили, за да предотврати евентуален конфликт и да гарантира сигурността си, заяви американският дипломат номер едно на демократично урпавлявания остров Реймънд Грийн, цитиран от Ройтерс. По думите му островът трябва да буквално да бъде превърнат в „гнездо на оси“ с помощта на дронове, предаде БТА.

САЩ – най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения – силно подкрепят плана на правителството за осъвременяване на въоръжените сили и увеличаване на разходите за отбрана.

Тайван казва, че трябва да укрепи отбраната си на фона на нарастващата заплаха от Китай, който смята острова за своя територия.

Говорейки на форум за дронове в централния град Тайчунг, Грийн, директор на Американския институт в Тайван и фактически посланик на САЩ на острова, заяви, че дроновете представляват „възможност, която променя правилата на играта“ в полза на укрепването на мира и сигурността в Тайван и региона като цяло.

„За щастие на Тайван, дроновете дават значително предимство на защитаващите се дори когато са изправени пред огромно числено превъзходство на противника“, добави той, визирайки войната в Украйна.

„Нищо няма да предотврати евентуални конфликти по-ефективно от превръщането на Тайван в гнездо на оси с помощта на летящи, надводни и подводни дронове.“

Макар тайванското правителство да е поставило като приоритет дроновете и други системи за водене на асиметрична война, през май доминираният от опозицията парламент одобри едва две трети от допълнителните разходи за отбрана в размер на 1,25 трилиона тайвански долара (40 млрд. щатски долара), поискани от президента Уилям Лай. Правителството задели средства само за американско оръжие.

Сега кабинетът предлага нов пакет от 210 млрд. тайвански долара (6,59 млрд. щатски долара) за окомплектоване на армията до края на 2031 г. с пълен набор от разузнавателни дронове, дронове за крайбрежни атаки и малки безпилотни надводни апарати.

Говорейки на същия форум като Грийн, кметът на Тайчунг Лу Шиоуйен, високопоставен представител на най-голямата опозиционна партия, националистите от Гоминдана, заяви, че политическите сили в парламента трябва да „работят заедно“ за поощряване на развитието на индустрията за производство на дронове.

„От Украйна до Иран – характерът на войните по света се промени заради дроновете и безпилотните апарати“, каза Лу, която според мнозина в местните политически среди е много вероятен бъдещ кандидат за президент.

Град Тайчунг е един от центровете на тайванската индустрия за производство на дронове и е седалище на компании като „Тъндър тайгър“ (Thunder Tiger) и държавната Корпорация за развитие на аерокосмическата индустрия (АИДК).

Вчера президентът Уилям Лай заяви, че островът спешно се нуждае от дронове.

„На фона на промените в геополитическата обстановка и развитието на съвременната война изграждането на асиметрични бойни способности е проект на националната отбрана, който се развива в надпревара с времето“, заяви той на заседание на своята Демократична прогресивна партия.


Тайван
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    Ние едно време гнездата на оси ги заливахме с вода и нищо не оставаше от тях😀

    12:04 02.07.2026

  • 2 Някой

    14 2 Отговор
    Тайван не трябва да слуша САЩ. Те си гонят собствен интерес. Островът Тайван по решение на ООН е част от единен Китай. Да търсят общото с Китай и постепенно да уеднаквяват неща и накрая обединение да е само формалност.

    12:07 02.07.2026

  • 3 Макето

    8 2 Отговор
    И тези дронове да ги купят от вас, нали? Без да се коментира цената.

    12:15 02.07.2026

  • 4 име

    7 1 Отговор
    Краварите освен да направят мазало в Тайван, друго няма да постигнат. Странно как дават акъл за Тайван, при положение, че ционистчетата, дето са им най-мили, бива вдигани във въздуха от дроновете на Хизбула, а краварите им пращат техника без никаква защита от дронове.

    12:16 02.07.2026

  • 5 Дрон-епоха

    3 0 Отговор
    Ще настане време, когато небето ще е застлано с най-различни дронове, щуращи се във всички посоки. Ще си засичат и ще си пречат взаимно.

    12:21 02.07.2026

  • 6 Хохо Бохо

    6 2 Отговор
    Китай трябва да наводни Куба с дронове, модерно ПВО и противокорабни ракети, и морски дронов еплюс хиляда балистични.Само така краваря ще се кротне

    12:24 02.07.2026

  • 7 Кукувиче гнездо

    6 0 Отговор
    Това си е много дипломатично изявление.

    12:26 02.07.2026

  • 8 Механик

    3 1 Отговор
    Тайван ще се превърне в.... Китай. По-скоро няма да се првърне, а той си е Китай.
    САЩ и натото са много лабава работа, че да дадат сериозен отпор на Китай. Най-много да поналиват пари като в Украйна и като видят ,че няма да мине номера да направят каквото направиха в Афганистан.

    12:37 02.07.2026