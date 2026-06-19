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Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди войната
  Тема: Украйна

Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди войната

19 Юни, 2026 09:47 1 032 50

  • руски газ-
  • газ-
  • ес-
  • белгия-
  • русия-
  • украйна

Тези данни противоречат на стремежа на ЕС да прекъсне доходите, които Русия получава от износа на енергоносители

Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди войната в Украйна, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни на белгийското министерство на икономиката. Общият дял на руския газ в количествата, внасяни в Белгия, надвишава 11 на сто за миналата година, предаде БТА.

Отбелязва се, че сходни количества са били внесени през 2019 г., а след началото на военните действия руският внос е спаднал до пет процента. Белгия спря вноса на газ от Русия през тръбопроводи, но нарастват количествата внесения втечнен газ.

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Тези данни противоречат на стремежа на ЕС да прекъсне доходите, които Русия получава от износа на енергоносители, отбелязват медиите. Отчита се, че миналата година Белгия е внесла от Русия общо 17,6 тераватчаса газ и това е повече от обема на вноса преди въвеждането на европейските санкции.

Дипломатическите отношения между Брюксел и Москва са силно обтегнати, откакто Русия първо окупира части от Украйна през 2014 г., и са замразени от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Лидерите на ЕС призовават „Русия да покаже истинска готовност за мир, да се съгласи на пълно, безусловно и незабавно спиране на огъня и да се включи в съдържателни преговори за справедлив и траен мир“.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1234

    36 3 Отговор
    айде булгаргаз кво чака,сключвайте дългосрочни договори

    Коментиран от #9

    09:50 19.06.2026

  • 2 Урсула 1984

    40 1 Отговор
    Санкциите действат.

    Коментиран от #19, #33

    09:50 19.06.2026

  • 3 Зевс

    38 2 Отговор
    Сигурен съм, че това важи и за останалите страни от ЕС с уточнението, че купуват руски втечнен газ през американците на тройна цена.

    Коментиран от #50

    09:50 19.06.2026

  • 4 Посредник

    34 2 Отговор
    И останалите така...

    09:51 19.06.2026

  • 5 БАЦЕ ЕООД

    36 2 Отговор
    Европа е най-добрият Руски клиент... за тия дето не знаят, да им кажа.

    Коментиран от #31

    09:51 19.06.2026

  • 6 Абе

    28 3 Отговор
    Не е само Белгия. Според изнесения списък от международната организация всички от "клуба на богатите и желаешщите са купували повече от Русия на по- висока цена. Ние подпомагаме Русия срещу нацисткаУкра .Хахаха

    Коментиран от #15

    09:52 19.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПСЕВДО-ЕВРО

    22 2 Отговор
    Здрави санкции налагат юроханците.

    09:53 19.06.2026

  • 9 оня с коня

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "1234":

    Макар самата България да не получава газ от Русия от 2022 г., през страната продължава да преминава транзит по продължението на газопровода „Турски поток“, обслужващ държави като Унгария и Словакия.

    Коментиран от #17

    09:53 19.06.2026

  • 10 БГ роден

    4 24 Отговор
    Как само ни промиват мозъците с руска пропаганда.

    09:53 19.06.2026

  • 11 Колективен руски крепостен

    5 16 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    09:54 19.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така е

    24 3 Отговор
    Приходите на Русия от продажбата на газ са се увеличили многократно. Язък за пакетите санкции на еврокукумявките.

    09:54 19.06.2026

  • 14 Белгийците да не са прости като

    20 2 Отговор
    Урси и розовите брюкселски понита. А Кирчо и кокорчо следваха повелята на дъртата вещица дословно. Какви умници в кавички управляват Европейския съюз.

    09:55 19.06.2026

  • 15 Историк

    1 21 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Я сега си представи. Путин завладява Киев и възстановява СССР.

    Пак ще храниш укра. Нали? И руснаци ще храниш и укра ще храниш и грузинци и арменци ще храниш, както сме ги хранили 45 години, докато ти се редиш на опашки за хляб и кисело мляко с купони.

    Коментиран от #21, #34

    09:56 19.06.2026

  • 16 КОЙ ДА ЗНАЙ

    3 14 Отговор
    Пълната забрана за внос на руски ВТЕЧНЕН газ в ЕС е от края на 2027 година.

    09:56 19.06.2026

  • 17 Хихихи

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    коня ти с руски газ ли е? Хихихи. Братчет е на Лавров. Западен дръглив кон няма да видиш

    09:56 19.06.2026

  • 18 стоян георгиев

    3 13 Отговор
    Само за унищожаването на руския газов пазар путин задължава доживотна присъда.

    09:56 19.06.2026

  • 19 Селянина с колелото

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Урсула 1984":

    Ами май действат санкциите ... но не знам за кого - Белгия внася повече газ и на по-висока цена ... заради санкциите ;-)))

    Коментиран от #41

    09:57 19.06.2026

  • 20 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    14 0 Отговор
    За да вярваш на новофашистите.

    09:57 19.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Варна 3

    1 16 Отговор
    Украйна трябва да удари съоръженията за руски газ, за да не може да воюва повече.

    09:58 19.06.2026

  • 23 Копейка

    0 8 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    09:59 19.06.2026

  • 24 Г7 СЪС ЗЕЛЕ

    14 0 Отговор
    Най - безвкусната манджа подправена с европейски ценности.

    10:00 19.06.2026

  • 25 Въпрос към русофилите

    2 12 Отговор
    Защо Русия продава газ и петрол на Европа? Въобще, защо Русия се натиска да продава газ и петрол на Европа. Сега говорят, че искат да пускат Северен поток пак, а Украйна да продължи да доставя през Дружба. А същевременно Европа дава бомби на Украйна да унищожава руските НПЗ и войници?

    Май Русия обича да поема дебел европейски и да й плащат в евро, нали така?

    И защо беше тая война, като резултатът е същият? Защото на Путин му се преиграло на войници или щото Рускинята обича да я лашкячат грубо срещу пари.

    Коментиран от #28

    10:01 19.06.2026

  • 26 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 7 Отговор
    Всеки може да внася ВТЕЧНЕНА руска газ до края на 2027г.
    Решение на ЕС.

    10:02 19.06.2026

  • 27 Ха ХаХа

    12 0 Отговор
    ЕС е внесъл от Русия 8 пъти повече обогатен уран за АЕЦ.
    Петрол ,газ са евтини спрямо цените на този вид уран.
    Какво става г-жо Лайян?

    10:02 19.06.2026

  • 28 Реалист

    1 14 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос към русофилите":

    Русофилът не може да даде отговор, защото русофилът е наркоманизиран алкохолик с втечнен от злоупотребата мозък. Само такъв може да харесва разбойник полюционер като Путин.

    Коментиран от #47

    10:03 19.06.2026

  • 29 В КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    10 0 Отговор
    Някои мошеници са по-големи мошеници от другите мощеници.

    10:04 19.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "БАЦЕ ЕООД":

    как пък един гвоздей не изобретихте , бе

    10:07 19.06.2026

  • 32 Механик

    10 2 Отговор
    Европа са лицемери. Пред Зели се фичкат, че са му дружки, а зад гърба му купуват руски горива та се пушек дига. А Путин доволно потира ръчички бройки много парички. И всички тия парички отиват за камъни по главата на Зели.

    Коментиран от #35, #36, #39

    10:07 19.06.2026

  • 33 гост

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Урсула 1984":

    Белгия внася не руски газ , а СОБСТВЕНИЯ си газ , кога ще вденат някои вестникарчета !!! ТОТАЛ е ОФИЦИАЛЕН собственик на 30 % от ЯМАЛ , дори цялото оборудване на завода е негово !! И той си взима дела във газ и си го доставя в Антверпен , БЕЛГИЯ , където е основната му база в Европа !!!! И този газ е НАПЪЛНО освободен от данъци в Раша със специален указ на Путлер !!! От него не влиза и копейка в Раша !!!

    Коментиран от #42, #48

    10:10 19.06.2026

  • 34 Механик

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    А стига бе! Абе как не помниш какво си казвал вчера и се дъниш така яко?
    Нали твърдиш, че в СССР било глад, купони и недоимък. Сега па твърдиш, че сме хранели СССР. Тоест, "да има за тях па ние нека сме на купони". Последно, хранили ли сме СССР или са били на купони?
    М?

    Коментиран от #38

    10:10 19.06.2026

  • 35 Бомби и ракети падат в Русия

    0 9 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Не в Европа.

    10:12 19.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хихи

    0 2 Отговор
    ами трябва да се финасира Русия, да продължава, войната, да продължава финансирането на Украйна
    Перпетум мобиле!

    10:13 19.06.2026

  • 38 И сега в коя страна има купони?

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Жокер искаш ли?

    Коментиран от #43, #46

    10:14 19.06.2026

  • 39 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Грешка , ком 33 !!

    10:14 19.06.2026

  • 40 Ами

    9 1 Отговор
    Освен че Белгия внася по-вече газ
    от Русия, газът е и доста по-скъп.
    Санкциите работят :)

    10:15 19.06.2026

  • 41 гост

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "Селянина с колелото":

    Белгия НИЩО не плаща , за твой ужас , чети коментар 33

    10:15 19.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 В САЩ

    10 0 Отговор

    До коментар #38 от "И сега в коя страна има купони?":

    Тук работя. На хиляди безработни се раздават купони за храна.

    10:16 19.06.2026

  • 44 Бесен ивомирчевски трол

    7 1 Отговор
    БЕЛГИЙЦИТЕ СА ПРЕДАТЕЛИИИИ! БЕЛГИЙЦИТЕ СА ГАДНИ ПУТИНИСТИИИИИИ!

    10:17 19.06.2026

  • 45 Атина Палада

    0 8 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    10:18 19.06.2026

  • 46 Милиони се раздават, не хиляди

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "И сега в коя страна има купони?":

    в САЩ.

    Купони за храна (познати като Програма за допълнителна хранителна помощ или SNAP) се раздават на около 42 милиона души в САЩ. Това прави приблизително 1 на всеки 8 американци (около 12,3% от населението), а стойността на помощите надхвърля $100 милиарда годишно. 
    Ето разбивка на основните данни:
    Брой участници: Средно около 41,7 до 42,1 милиона души месечно.
    Покритие: Близо 12,3% от населението на САЩ.

    10:18 19.06.2026

  • 47 Снощи към 23.00 ч.

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Реалист":

    излезе статия в раздел "мнения" в този сайт за наркоманията на укрите. Добре е да прочетеш кой е наркоманизиран.:))

    10:22 19.06.2026

  • 48 Ами

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    "Тотал" не са собственик на "Ямал", а са акционер.
    И не на 30%, а на 20%. И си плащат данъците в Русия.
    Така, че Русия си взима парите.

    10:26 19.06.2026

  • 49 Студопор

    4 0 Отговор
    Ууу, кеф! Сега ще им наложат санкции и на тях.
    А не, чакай... Тия са от богатите. Тях никой няма да ги пипне. Санкции щеше да има, ако ставаше въпрос за България.

    10:48 19.06.2026

  • 50 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Руският президент Владимир Путин предложи да се обмисли пълно спиране на доставките на газ за Европа, на фона на рязкото покачване на цените заради иранската криза, като по този начин изпревари решението на ЕС за поетапен отказ от внос на руски газ, съобщава

    11:04 19.06.2026

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