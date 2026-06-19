Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди войната в Украйна, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни на белгийското министерство на икономиката. Общият дял на руския газ в количествата, внасяни в Белгия, надвишава 11 на сто за миналата година, предаде БТА.
Отбелязва се, че сходни количества са били внесени през 2019 г., а след началото на военните действия руският внос е спаднал до пет процента. Белгия спря вноса на газ от Русия през тръбопроводи, но нарастват количествата внесения втечнен газ.
Тези данни противоречат на стремежа на ЕС да прекъсне доходите, които Русия получава от износа на енергоносители, отбелязват медиите. Отчита се, че миналата година Белгия е внесла от Русия общо 17,6 тераватчаса газ и това е повече от обема на вноса преди въвеждането на европейските санкции.
Дипломатическите отношения между Брюксел и Москва са силно обтегнати, откакто Русия първо окупира части от Украйна през 2014 г., и са замразени от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.
Лидерите на ЕС призовават „Русия да покаже истинска готовност за мир, да се съгласи на пълно, безусловно и незабавно спиране на огъня и да се включи в съдържателни преговори за справедлив и траен мир“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1234
Коментиран от #9
09:50 19.06.2026
2 Урсула 1984
Коментиран от #19, #33
09:50 19.06.2026
3 Зевс
Коментиран от #50
09:50 19.06.2026
4 Посредник
09:51 19.06.2026
5 БАЦЕ ЕООД
Коментиран от #31
09:51 19.06.2026
6 Абе
Коментиран от #15
09:52 19.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ПСЕВДО-ЕВРО
09:53 19.06.2026
9 оня с коня
До коментар #1 от "1234":Макар самата България да не получава газ от Русия от 2022 г., през страната продължава да преминава транзит по продължението на газопровода „Турски поток“, обслужващ държави като Унгария и Словакия.
Коментиран от #17
09:53 19.06.2026
10 БГ роден
09:53 19.06.2026
11 Колективен руски крепостен
09:54 19.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Така е
09:54 19.06.2026
14 Белгийците да не са прости като
09:55 19.06.2026
15 Историк
До коментар #6 от "Абе":Я сега си представи. Путин завладява Киев и възстановява СССР.
Пак ще храниш укра. Нали? И руснаци ще храниш и укра ще храниш и грузинци и арменци ще храниш, както сме ги хранили 45 години, докато ти се редиш на опашки за хляб и кисело мляко с купони.
Коментиран от #21, #34
09:56 19.06.2026
16 КОЙ ДА ЗНАЙ
09:56 19.06.2026
17 Хихихи
До коментар #9 от "оня с коня":коня ти с руски газ ли е? Хихихи. Братчет е на Лавров. Западен дръглив кон няма да видиш
09:56 19.06.2026
18 стоян георгиев
09:56 19.06.2026
19 Селянина с колелото
До коментар #2 от "Урсула 1984":Ами май действат санкциите ... но не знам за кого - Белгия внася повече газ и на по-висока цена ... заради санкциите ;-)))
Коментиран от #41
09:57 19.06.2026
20 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
09:57 19.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Варна 3
09:58 19.06.2026
23 Копейка
09:59 19.06.2026
24 Г7 СЪС ЗЕЛЕ
10:00 19.06.2026
25 Въпрос към русофилите
Май Русия обича да поема дебел европейски и да й плащат в евро, нали така?
И защо беше тая война, като резултатът е същият? Защото на Путин му се преиграло на войници или щото Рускинята обича да я лашкячат грубо срещу пари.
Коментиран от #28
10:01 19.06.2026
26 КОЙ ДА ЗНАЙ
Решение на ЕС.
10:02 19.06.2026
27 Ха ХаХа
Петрол ,газ са евтини спрямо цените на този вид уран.
Какво става г-жо Лайян?
10:02 19.06.2026
28 Реалист
До коментар #25 от "Въпрос към русофилите":Русофилът не може да даде отговор, защото русофилът е наркоманизиран алкохолик с втечнен от злоупотребата мозък. Само такъв може да харесва разбойник полюционер като Путин.
Коментиран от #47
10:03 19.06.2026
29 В КЛУБА НА БОГАТИТЕ
10:04 19.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "БАЦЕ ЕООД":как пък един гвоздей не изобретихте , бе
10:07 19.06.2026
32 Механик
Коментиран от #35, #36, #39
10:07 19.06.2026
33 гост
До коментар #2 от "Урсула 1984":Белгия внася не руски газ , а СОБСТВЕНИЯ си газ , кога ще вденат някои вестникарчета !!! ТОТАЛ е ОФИЦИАЛЕН собственик на 30 % от ЯМАЛ , дори цялото оборудване на завода е негово !! И той си взима дела във газ и си го доставя в Антверпен , БЕЛГИЯ , където е основната му база в Европа !!!! И този газ е НАПЪЛНО освободен от данъци в Раша със специален указ на Путлер !!! От него не влиза и копейка в Раша !!!
Коментиран от #42, #48
10:10 19.06.2026
34 Механик
До коментар #15 от "Историк":А стига бе! Абе как не помниш какво си казвал вчера и се дъниш така яко?
Нали твърдиш, че в СССР било глад, купони и недоимък. Сега па твърдиш, че сме хранели СССР. Тоест, "да има за тях па ние нека сме на купони". Последно, хранили ли сме СССР или са били на купони?
М?
Коментиран от #38
10:10 19.06.2026
35 Бомби и ракети падат в Русия
До коментар #32 от "Механик":Не в Европа.
10:12 19.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хихи
Перпетум мобиле!
10:13 19.06.2026
38 И сега в коя страна има купони?
До коментар #34 от "Механик":Жокер искаш ли?
Коментиран от #43, #46
10:14 19.06.2026
39 гост
До коментар #32 от "Механик":Грешка , ком 33 !!
10:14 19.06.2026
40 Ами
от Русия, газът е и доста по-скъп.
Санкциите работят :)
10:15 19.06.2026
41 гост
До коментар #19 от "Селянина с колелото":Белгия НИЩО не плаща , за твой ужас , чети коментар 33
10:15 19.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 В САЩ
До коментар #38 от "И сега в коя страна има купони?":Тук работя. На хиляди безработни се раздават купони за храна.
10:16 19.06.2026
44 Бесен ивомирчевски трол
10:17 19.06.2026
45 Атина Палада
10:18 19.06.2026
46 Милиони се раздават, не хиляди
До коментар #38 от "И сега в коя страна има купони?":в САЩ.
Купони за храна (познати като Програма за допълнителна хранителна помощ или SNAP) се раздават на около 42 милиона души в САЩ. Това прави приблизително 1 на всеки 8 американци (около 12,3% от населението), а стойността на помощите надхвърля $100 милиарда годишно.
Ето разбивка на основните данни:
Брой участници: Средно около 41,7 до 42,1 милиона души месечно.
Покритие: Близо 12,3% от населението на САЩ.
10:18 19.06.2026
47 Снощи към 23.00 ч.
До коментар #28 от "Реалист":излезе статия в раздел "мнения" в този сайт за наркоманията на укрите. Добре е да прочетеш кой е наркоманизиран.:))
10:22 19.06.2026
48 Ами
До коментар #33 от "гост":"Тотал" не са собственик на "Ямал", а са акционер.
И не на 30%, а на 20%. И си плащат данъците в Русия.
Така, че Русия си взима парите.
10:26 19.06.2026
49 Студопор
А не, чакай... Тия са от богатите. Тях никой няма да ги пипне. Санкции щеше да има, ако ставаше въпрос за България.
10:48 19.06.2026
50 оня с коня
До коментар #3 от "Зевс":Руският президент Владимир Путин предложи да се обмисли пълно спиране на доставките на газ за Европа, на фона на рязкото покачване на цените заради иранската криза, като по този начин изпревари решението на ЕС за поетапен отказ от внос на руски газ, съобщава
11:04 19.06.2026