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Германия планира създаването на стратегически газов резерв за екстремни ситуации

Германия планира създаването на стратегически газов резерв за екстремни ситуации

7 Юли, 2026 13:12 501 9

  • газ-
  • германия-
  • енергетика-
  • резерв

Финансирането за държавния стратегически резерв ще бъде осигурено чрез таксуване на потребителите на синьо гориво в страната

Германия планира създаването на стратегически газов резерв за екстремни ситуации - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на икономиката на Германия изготвя планове за държавен стратегически резерв от природен газ, който ще бъде използван при извънредни ситуации и чието създаване ще струва до 1,5 млрд. евро (1,72 млрд. долара), съобщи пред Ройтерс източник, запознат с въпроса, предаде БТА.

Чрез създаването на газовия резерв правителството цели да осигури защита при екстремни ситуации, като например саботаж на критична енергийна инфраструктура или сериозен глобален недостиг на газ, уточни източникът.

Съгласно плановете, които се очаква да бъдат одобрени от германския кабинет в средата на август, държавният резерв ще съхранява около 24 тераватчаса (TWh) газ, което се равнява на малко под 10 процента от общия капацитет на газохранилищата в Германия.

Разходите за изграждане на резерва, закупуване на газ и нагнетяване на количествата в хранилища се оценяват на между 1,2 и 1,5 млрд. евро, разпределени през 2027 и 2028 г. Смята се, че годишните разходи за експлоатация ще са между 150 и 180 млн. евро.

Финансирането за държавния стратегически резерв ще бъде осигурено чрез таксуване на потребителите на синьо гориво в страната.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

    9 2 Отговор
    България прекрати преките си доставки от Русия още през 2022 г., но страната продължава транзита на руско синьо гориво за Унгария, Словакия и Сърбия

    13:14 07.07.2026

  • 2 Марийка

    11 1 Отговор
    Кафявите хора, поканени от Меркелица такси не плащат. На тях Германия им плаща социала.

    13:15 07.07.2026

  • 3 Кравария убер алес

    9 0 Отговор
    чрез таксуване на потребителите на синьо гориво в страната

    Хахаха, тия не спират да си щавят местните.... Айде , трябва да има пари за укрите....имам странното чувство,че Мерц ще го гонят с камъни съвсем скоро.

    13:20 07.07.2026

  • 4 Теслатъ

    3 0 Отговор
    Е, немъ лошо, пита съ: Колко шъ им струва този хъб на Дойчовците в сравнение със гръмнатите от Щатите СП1 и СП 2!? - - - ПС. Ха, стига с тези глупости, че уж у кро "водолази" гръмнали съоръженията!!!!

    13:30 07.07.2026

  • 5 Аз бре

    3 0 Отговор
    Стратегически,газовия резерв на Германия е празен.
    Миналата седмица ми смениха газомера(Германия),човека си каза в прав текст-приготви се новите цени,еми повярвах му.

    13:30 07.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    а ГАЗ откъде 🤔❓

    Коментиран от #7

    13:33 07.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Щото пристанищата в Германия са задръстени от САШтински кораби с нефтопродукти
    😀😀😀😀

    13:34 07.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пришелец

    1 0 Отговор
    Това е добра новина!
    Вие платихте за разширението на Чирен без да е стратегически резерв,а къде отидоха 600 млн. лв. не знаете.Опитвате се да поназнайвате нещо за Германия и интересите ѝ без да гледате в собствения си джоб.Пфу !

    13:47 07.07.2026

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