Германия планира създаването на стратегически газов резерв за екстремни ситуации

Министерството на икономиката на Германия изготвя планове за държавен стратегически резерв от природен газ, който ще бъде използван при извънредни ситуации и чието създаване ще струва до 1,5 млрд. евро (1,72 млрд. долара), съобщи пред Ройтерс източник, запознат с въпроса, предаде БТА.

Чрез създаването на газовия резерв правителството цели да осигури защита при екстремни ситуации, като например саботаж на критична енергийна инфраструктура или сериозен глобален недостиг на газ, уточни източникът.

Съгласно плановете, които се очаква да бъдат одобрени от германския кабинет в средата на август, държавният резерв ще съхранява около 24 тераватчаса (TWh) газ, което се равнява на малко под 10 процента от общия капацитет на газохранилищата в Германия.

Разходите за изграждане на резерва, закупуване на газ и нагнетяване на количествата в хранилища се оценяват на между 1,2 и 1,5 млрд. евро, разпределени през 2027 и 2028 г. Смята се, че годишните разходи за експлоатация ще са между 150 и 180 млн. евро.

Финансирането за държавния стратегически резерв ще бъде осигурено чрез таксуване на потребителите на синьо гориво в страната.