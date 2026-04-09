Папата определи примирието между САЩ и Иран като „знак на дълбока надежда“

Папа Лъв XIV определи примирието между САЩ и Иран като „знак на дълбока надежда“, предаде Aleteia.org.

Споразумението, постигнато късно на 7 април между Иран, Съединените щати и Израел, установява двуседмична пауза във военните действия след седмици на нарастващо насилие.

Папа Лъв XIV подчерта, че само примирието не може да осигури мир. „Само чрез завръщане на масата за преговори можем да сложим край на войната“, каза той, призовавайки всички страни бързо да преминат от временна сдържаност към устойчив диалог.

На фона на този несигурен хоризонт, папата призова католиците по целия свят да подкрепят духовно дипломатическите усилия , посочвайки, че отвореността към диалог може да се разпростре отвъд този единичен конфликт и да оформи отговорите на кризи другаде.