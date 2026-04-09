Папата определи примирието между САЩ и Иран като „знак на дълбока надежда“
Папата определи примирието между САЩ и Иран като „знак на дълбока надежда"

9 Април, 2026 18:06 529 5

Папа Лъв XIV подчерта, че само примирието не може да осигури мир

Снимка: БГНЕС/ EPA
Папа Лъв XIV определи примирието между САЩ и Иран като „знак на дълбока надежда“, предаде Aleteia.org.

Споразумението, постигнато късно на 7 април между Иран, Съединените щати и Израел, установява двуседмична пауза във военните действия след седмици на нарастващо насилие.

Папа Лъв XIV подчерта, че само примирието не може да осигури мир. „Само чрез завръщане на масата за преговори можем да сложим край на войната“, каза той, призовавайки всички страни бързо да преминат от временна сдържаност към устойчив диалог.

На фона на този несигурен хоризонт, папата призова католиците по целия свят да подкрепят духовно дипломатическите усилия , посочвайки, че отвореността към диалог може да се разпростре отвъд този единичен конфликт и да оформи отговорите на кризи другаде.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирило Буданов, разведчик

    1 1 Отговор
    Украйна никогда няма забрави руското Вероломство
    24 февруари 2022г, 04.00ч сутринтта ☝️

    18:08 09.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Докато съществува Израел мир няма да има.

    18:08 09.04.2026

  • 3 Но сме свободни

    0 0 Отговор
    В Рим Лъв 14, в Берлин Лъвица Фон. Рим организира кръстоносни походи към гроба на бог. Берлин, този път обединява Европа "доброволно". Ние в България вече нямаме валутен борд и за 3 (три) месеца сме изтеглили 1 (един) милиард евро дълг.

    18:13 09.04.2026

  • 4 Мнение

    0 0 Отговор
    Къв е тоя "папа"?
    Освен, че вероятно папа народна пара, какви са му функциите, и защо толкова много хора му се кланят на сляпо???
    Знаете ли, че т.нар. Ватикан имаше представител във форума в Давос?!

    Само чрез Божият Син и нашият Спасител Иисус Христос, можем да бъдем спасени!
    На хора НЕ искам да се кланям!
    Дори и да го направя неволно (примерно за разни музиканти, актьори и др), то определено бих се поправил!

    Вярвайте в Бога, на хора много много НЕ се доверявайте, защото едни и същи изкушения ни дебнат всички нас грешниците и допускаме грешки!

    18:21 09.04.2026

  • 5 Овчар

    0 0 Отговор
    Религиозен измамник от който нищо не зависи....!

    19:32 09.04.2026