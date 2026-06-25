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Американски кардинал: Футболът насърчава уважението отвъд границите, които иначе биха ни разделили
  Тема: Aleteia.org

Американски кардинал: Футболът насърчава уважението отвъд границите, които иначе биха ни разделили

25 Юни, 2026 10:41 396 3

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Кардиналът подчерта огромната възможност, която това събитие предоставя на домакините и по-специално на щата Ню Джърси

Американски кардинал: Футболът насърчава уважението отвъд границите, които иначе биха ни разделили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

Докато Световното първенство по футбол на ФИФА 2026 приковава вниманието на света — най-гледаното спортно събитие на планетата — Северна Америка има особената привилегия да бъде домакин на това глобално събиране. Хора от всички краища на земята не само пътуват, за да присъстват на мачовете в Канада, Мексико и Съединените щати, но и се превръщат в част от сърцата и общностите на онези, които ги посрещат, пише Aleteia.org.

Самият папа Лъв XIV подчерта значението на турнира на, когато любезно прие официална футболна топка на първенството, подписана от посланиците на трите държави домакини във Ватикана. Жестът подчерта как спортът може да преодолява граници.

Кардинал Джоузеф Тобин, архиепископ на Нюарк, щата Ню Джърси, чиято архиепископия включва стадион „МетЛайф“ — мястото, на което ще се проведе финалът на шампионата — отправи призив към католиците и всички хора с добра воля да посрещнат турнира както с радост, така и с бдителност.

Кардинал Тобин отправи топло приветствие към футболните запалянковци по света: „Световното първенство на ФИФА е най-гледаното спортно събитие в света, което събира хора от всички нации, езици и култури.“

Той подчерта огромната възможност, която това събитие предоставя на страните-домакини и по-специално на щата Ню Джърси: „Имаме уникалната възможност да отпразнуваме както единството, така и многообразието на човешкото семейство. Играта събира хората. Тя насърчава екипната работа, уважението и приятелството отвъд границите, които иначе биха могли да ни разделят.“

Но сред ентусиазма около турнира кардинал Тобин и Конференцията на католическите епископи на САЩ предупреждават да не пренебрегваме една тревожна реалност. Масовите събития понякога могат да изложат най-уязвимите хора на риск от експлоатация и трафик на хора.

Така Световното първенство се превръща в нещо повече от грандиозен спортен спектакъл. То е покана да живеем според Евангелието — активно да защитаваме достойнството на всеки човешки живот.


САЩ
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  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Пропуснали са обаче да уточнят, че играта се казва сокър.

    10:49 25.06.2026

  • 2 Точка Омега Последни Времена

    0 0 Отговор
    Футболът е занимание на Сатаната.

    10:52 25.06.2026

  • 3 кардиналите са ватиканци

    0 0 Отговор
    служат на папата . помним ри шельо как водеше франция . американец кардинал ми е много учудващо . католишка работа . там сега най мощтни са мормоните . кардинала щом хареса футбола знаи ще разсейва духовете на войната от иран . вече много са за бразилия финалист .

    10:57 25.06.2026