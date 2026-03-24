Белгия изпраща на Молдова помощ от стратегическите си запаси
24 Март, 2026 13:05 898 8

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийското правителство обяви, че ще изпрати на Молдова помощ от стратегическите си запаси след нефтения разлив в река Днестър. Властите в Кишинев ще получат средства за пречистване на вода, предаде БТА.

Кризата с питейната вода в Молдова е пряка последица от руските удари (в Украйна) и тя засяга не само инфраструктурата, а цялото население и екосистемите, коментира по този повод белгийският външен министър Максим Прево, цитиран от местни медии. Осъждаме тези действия възможно най-решително, добавя той. Прево обещава помощта за Молдова да продължи с осигуряване на експерти, за да се намерят трайни решения.

В края на миналата седмица Молдова откри навлизане на нефтен разлив в реката след руски въздушни удари по украинска водноелектрическа централа. Според молдовския премиер Алексундру Мунтяну засегнатите са десетки хиляди души. Молдова си осигурява от Днестър питейна вода и вода за напояване.

Правителството на Молдова се бори с последиците от “катастрофа с питейната вода“, причинена от Русия, предаде ДПА.

“От няколко дни жителите на община Балти и районите Сорокски, Санжерейски и Флорещски са останали без вода от обществения водопровод“, заяви премиерът на Молдова Алексундру Мунтяну, цитиран от молдовската новинарска агенция Молдпрес. Засегнати са десетки хиляди души. Той увери, че експертите работят непрестанно по възстановяване на водоснабдяването.

Причината за проблема е голям нефтен разлив в река Днестър, откъдето Молдова осигурява питейната си вода.

Според молдовското министерство на околната среда нов филтър с активен въглен на водоприемната станция трябва да подобри качеството на водата.

Кишинев обвинява Москва, че е причинила настоящите проблеми чрез атаки срещу украинска водноелектрическа централа, която се намира близо до границата с Молдова.


  • 1 А где,

    9 2 Отговор
    Мая на Сандо ?

    13:07 24.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    България и Румъния провеждат учение Морски щит в Черно море за отбиване на руска атака.

    Коментиран от #3

    13:08 24.03.2026

  • 3 Ние

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    с гумената лодка !

    13:09 24.03.2026

  • 4 По тръмписки.

    4 0 Отговор
    Украйна е виновна, че не сключва сделка с Русия. Това е много лошо и ще има последици.

    13:30 24.03.2026

  • 5 Гост

    3 0 Отговор
    Белгия изпраща в помощ на Молдова 2 жп цистерни по 60 тона. Малко, но от сърце!

    13:37 24.03.2026

  • 6 хмм

    5 0 Отговор
    Интересно, никой не коментира че дизелово гориво е било скрито във ВЕЦ, въпреки рисковете.

    Коментиран от #8

    13:42 24.03.2026

  • 7 Абе не знам

    1 0 Отговор
    Лайк съм в тази област - топлоенергетика.Но не знам ,в днешно време ТЕЦ да използва ,не газ,мазут а нефт(?) в производството на ел.енергия.Мазут се използваше в локални ( завод,комбинат) мини - тецове,за отопление и топла вода.Откъде е този нефт?

    14:11 24.03.2026

  • 8 На дизел

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    И аз се запитах колко дизелово гориво трябва за водна централа?

    14:14 24.03.2026

