Руски военни блогъри: Кремъл излъга, че доставките на гориво и храни за Крим са сигурни

Руските военни блогъри опровергаха официалните изявления, че руските сили са осигурили защита на магистрала М-14 "Ростов-Крим" — основния сухопътен маршрут, свързващ континентална Русия с окупирания Крим — срещу удари с украински дронове със среден обсег.
Това съобщи Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.
На 20 юли руският президент Владимир Путин се срещна с окупационния губернатор на Запорожска област Евгений Балицки.
Последният заяви, че руските сили са установили "пълен контрол" — вероятно имайки предвид защитата срещу украински удари с дронове — над магистралата М-14 "Ростовска област-Крим" в окупираната Запорожска област и са значително ограничили украинските операции с дронове срещу магистралата.
Балицки също така заяви, че властите са обезопасили всички енергийни съоръжения срещу украински удари. Твърденията на Балицки предизвикаха остра реакция в руското ултранационалистично информационно пространство.
Един руски военен блогър директно опроверга изявленията на Балицки като "неверни", тъй като украинските сили редовно нанасят удари по магистрала М-14, което води до повишаване на застрахователните премии за руските превозни средства, доставящи гориво в окупирания Крим.
Украинската кампания за пресичане на удари срещу окупираната южна част на Украйна принуди руските сили да насочат личен състав и въоръжение, включително екипажи на дронове и прехващащи дронове, към отбрана срещу украинските удари, като изглежда, че това вече е лишило руските сили, поне частично, от важна наземна линия за комуникация, свързваща Русия с окупирания Крим.
Забележително е, че кампанията от удари предизвика продължителни реакции от страна на Путин и други представители на Кремъл, а руските ултранационалисти оспорват официалната измислена версия за успеха на руските усилия за отбрана срещу украинските удари.
Според съобщенията, продължаващата кампания на Русия за нанасяне на удари с дългообхватни оръжия срещу градове в цяла Украйна е допринесла за рекордно високия брой жертви сред цивилното население по време на войната през юни 2026 г.
Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (UN HRMMU) съобщи на 14 юли, че насилието, свързано с конфликта в Украйна, е отнело живота на най-малко 293 цивилни и е ранило най-малко 1 990 през юни 2026 г. — най-високият брой цивилни жертви в Украйна от април 2022 г. насам.
Мисията на ООН за наблюдение на спазването на правата на човека (HRMMU) съобщи, че руските дронове с къс обсег са причинили най-големия брой цивилни жертви в близост до фронта до този момент във войната през юни 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Граф Сен Жермен
Коментиран от #6
09:21 21.07.2026
2 ВВП
Коментиран от #10, #13, #29, #46
09:22 21.07.2026
3 Презвитер Козма
Коментиран от #15, #16
09:22 21.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #25
09:22 21.07.2026
5 Механик
09:22 21.07.2026
6 ... златен - позлатен
До коментар #1 от "Граф Сен Жермен":Нужник
09:23 21.07.2026
7 Язък!
Не е за вярване.
Коментиран от #17
09:23 21.07.2026
8 Някой
09:24 21.07.2026
9 РУСКИ БЛОГЪР
09:24 21.07.2026
10 Вещо лице
До коментар #2 от "ВВП":Така е, ВВП вярва само на Соловьов, Скабаева и Симонян, истинските акредитирани журналисти. По команда от Кремъл ще потвърдят че Втарая в мире е дебаркирала на Марс и освобождава местните от фашизма.
Коментиран от #19, #21
09:25 21.07.2026
11 ВВП
Коментиран от #20, #28
09:25 21.07.2026
12 руска мъка
Коментиран от #30
09:25 21.07.2026
13 Какво?
До коментар #2 от "ВВП":Ти твърдиш, че форумният блогър от Москва, дето Крим бил негов завинаги, лъже?
Не може да бъде! Я пак си помисли.
09:26 21.07.2026
14 Елементарно , бе Уотсън !
09:27 21.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Патриарха
До коментар #3 от "Презвитер Козма":На еретици като тебе - ана тема три жди!!!
Сатаната живее във Брюксел, и Зелю е неговият пророк!!!
09:28 21.07.2026
17 ВВП
До коментар #7 от "Язък!":Аз бях планувал почивка в Сочи.Явно се отлага.
09:28 21.07.2026
18 ВВП
09:28 21.07.2026
19 Старая майна
До коментар #10 от "Вещо лице":Кучетата си лаят, а йерванът си върви...
09:28 21.07.2026
20 Ами руският рай явно не ги привлича
До коментар #11 от "ВВП":Защо ли?
09:28 21.07.2026
21 Урсула
До коментар #10 от "Вещо лице":Браво поклоннико на тъпотията и атлантическия кретенизъм!
09:29 21.07.2026
22 Този институт цитира
Интересно
Никъде конкретни имена какви са тези хора
Пак понамирисва на жалкичка пропаганда за едногънкови либералчета
09:30 21.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 СВОтчик
Четири години и половина по-късно Украйна е най-милитаризираната европейска държава и нанася удари на 2000 км. навътре в Русия.
Коментиран от #63
09:30 21.07.2026
25 Така е..
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ако мечката играе у съседа, ще дойде и при нас..
Коментиран от #42
09:30 21.07.2026
26 Ей това да си русофил е Божие наказание
09:31 21.07.2026
27 ВВП
Коментиран от #31
09:31 21.07.2026
28 Ще има
До коментар #11 от "ВВП":Ще изпратим теб, ти си на запад от Раша. Пък и си толкова обективен... Ти си човекът.
Тръгвай! И да си вземеш подводницата. За всеки случай.
09:32 21.07.2026
29 ФАКТ
До коментар #2 от "ВВП":Путлерчето - най-големият срам в историята на Русия.
Коментиран от #38
09:32 21.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И аз помня едни снимки
До коментар #27 от "ВВП":на Рамзан Кадиров фона на фототапети от бойно поле.
Кво ти пука?
Коментиран от #65
09:33 21.07.2026
32 ВВП
Коментиран от #37
09:34 21.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ВВП
09:36 21.07.2026
35 Бг Заплата
09:37 21.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Всъщност, за всичко плаща
До коментар #32 от "ВВП":Путин от замразените си сметка. Ама без да иска, ако това ще те утеши.
09:38 21.07.2026
38 Остави на руснаците да решат
До коментар #29 от "ФАКТ":Кажи нещо за себе си, кой си ти, че ръсиш такива умни работи?
Или какво си?
09:39 21.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Фори
Коментиран от #44
09:39 21.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Споко, Украйна няма да пусне
До коментар #25 от "Така е..":садиста педофил насам.
Няма как да стане.
Само Костя им трепери денонощно на рашките. Ще се оправи, ако си пие хапчетата.
09:41 21.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 На кого му пука
До коментар #40 от "Фори":Важното е, че бг копейките винаги са капо.
Коментиран от #52
09:42 21.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Зелю явно е партизанското име на Путин
До коментар #43 от "Зелю":Щото Зеленски (доказано) не е наркомсн, освен в копейските фейкове.
Прав си.Путин с менталните си проблеми е замязал на зеленчук, но едва ли го тъпчат с кокаин. По-скоро с нещо весело, не знам, ти пО им разбираш на дизайнерските миш маши, Хаяско.
09:46 21.07.2026
48 Кои са военните блогери?
09:47 21.07.2026
49 АБВ
Одобрението в проценти за Кремъл и Путин надвишава сбора от процентите на одобрение за Тръмп, Макрон, Страмър, Мерц, Урсула и Кая.
Коментиран от #60, #62
09:47 21.07.2026
50 Механик
Да си умреш от смях.
Коментиран от #59
09:48 21.07.2026
51 След като
До коментар #46 от "По принцип":Те разчекнахме, какво ли друго можеш да кажеш?
09:48 21.07.2026
52 Паветник
До коментар #44 от "На кого му пука":Браво, пухи! Ний паветниците никога не сме капо! От сутринта изблизах четири Захарни Петлета, а ти колко изблиза, че не си капо?
09:49 21.07.2026
53 Русопутите отлично знаят истината
До коментар #46 от "По принцип":но не им отърва. Затова живеят в свой измислен паралелен свят по свой вкус.
Реалността ги убива. Увеличава комплексите им.
Затова пишат фейкове като самоутеха.
Щастливите хора не пишат фейкове.
Копейките са нещастни.
09:49 21.07.2026
54 Хи хи
09:52 21.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯТ
09:56 21.07.2026
57 Хихи!
За сведение руските военни блогове са със свободен достъп в нета (когато в Раша им пуснат нет) и всеки може да види лицата им.
За разлика от нашия форумен копеец, на когото вестниците, разузнаванията, армиите, посолствата и кремльовците първи съобщават новините си, за да ни ги сподели от първа ръка.🥳🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣
09:57 21.07.2026
58 Хайо
И макар да не съм споменал кои са, те се разпознават сами и идват да ме репликира.🤣🤣🤣 Не е истина колко лесно се хващат.
10:01 21.07.2026
59 Ол1гофрен,
До коментар #50 от "Механик":2026 година сме.В дигиталната Интернет, Старлинк и.т.н.
От Космоса могат да ти видят не изпраните долни гащи.
10:01 21.07.2026
60 Гресирана ватенка
До коментар #49 от "АБВ":Но това не е фактор, който да те спира да продължиш да се ебдеш в гzа😁
10:04 21.07.2026
61 Русофил хардлайнар
10:09 21.07.2026
62 ЕБВГЗЪ
До коментар #49 от "АБВ":И бай ти Тошо получаваше 99 % доверие! Затуй сте толкоз наивни кoпейките!
10:12 21.07.2026
63 Путин
До коментар #24 от "СВОтчик":Сорос ни нареди да станем "многоходови"
10:18 21.07.2026
64 Коментар
10:25 21.07.2026
65 Я, тоя герой го бях забравил
До коментар #31 от "И аз помня едни снимки":Жив ли е, кво праи. Последно се чу за него, когато беше приютил в Дубайскио си палат нашио прогресивен елемент Божков, но он свърши доларете и козарят го прокуди. И тойзи сиромах долетя на
родна земя. Дали не е било със Шишев самальот, историята мълчи.
Демерджията и той нещо млъкна по хакването на лични данни. Надявал се е Божков да лети под псевдоним ли?
Всичко се овапца, не мож му хвана края.
10:32 21.07.2026