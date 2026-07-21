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Руски военни блогъри: Кремъл излъга, че доставките на гориво и храни за Крим са сигурни
  Тема: Украйна

Руски военни блогъри: Кремъл излъга, че доставките на гориво и храни за Крим са сигурни

21 Юли, 2026 09:19 1 201 65

  • крим-
  • русия-
  • украйна-
  • евгений балицки-
  • isw

Назначен от Путин губернатор заяви, че властите са обезопасили всички енергийни съоръжения срещу украински удари

Руски военни блогъри: Кремъл излъга, че доставките на гориво и храни за Крим са сигурни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските военни блогъри опровергаха официалните изявления, че руските сили са осигурили защита на магистрала М-14 "Ростов-Крим" — основния сухопътен маршрут, свързващ континентална Русия с окупирания Крим — срещу удари с украински дронове със среден обсег.

Това съобщи Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.

Още новини от Украйна

На 20 юли руският президент Владимир Путин се срещна с окупационния губернатор на Запорожска област Евгений Балицки.

Последният заяви, че руските сили са установили "пълен контрол" — вероятно имайки предвид защитата срещу украински удари с дронове — над магистралата М-14 "Ростовска област-Крим" в окупираната Запорожска област и са значително ограничили украинските операции с дронове срещу магистралата.

Балицки също така заяви, че властите са обезопасили всички енергийни съоръжения срещу украински удари. Твърденията на Балицки предизвикаха остра реакция в руското ултранационалистично информационно пространство.

Един руски военен блогър директно опроверга изявленията на Балицки като "неверни", тъй като украинските сили редовно нанасят удари по магистрала М-14, което води до повишаване на застрахователните премии за руските превозни средства, доставящи гориво в окупирания Крим.

Украинската кампания за пресичане на удари срещу окупираната южна част на Украйна принуди руските сили да насочат личен състав и въоръжение, включително екипажи на дронове и прехващащи дронове, към отбрана срещу украинските удари, като изглежда, че това вече е лишило руските сили, поне частично, от важна наземна линия за комуникация, свързваща Русия с окупирания Крим.

Забележително е, че кампанията от удари предизвика продължителни реакции от страна на Путин и други представители на Кремъл, а руските ултранационалисти оспорват официалната измислена версия за успеха на руските усилия за отбрана срещу украинските удари.

Според съобщенията, продължаващата кампания на Русия за нанасяне на удари с дългообхватни оръжия срещу градове в цяла Украйна е допринесла за рекордно високия брой жертви сред цивилното население по време на войната през юни 2026 г.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (UN HRMMU) съобщи на 14 юли, че насилието, свързано с конфликта в Украйна, е отнело живота на най-малко 293 цивилни и е ранило най-малко 1 990 през юни 2026 г. — най-високият брой цивилни жертви в Украйна от април 2022 г. насам.

Мисията на ООН за наблюдение на спазването на правата на човека (HRMMU) съобщи, че руските дронове с къс обсег са причинили най-големия брой цивилни жертви в близост до фронта до този момент във войната през юни 2026 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Сен Жермен

    29 24 Отговор
    А Украйна излъга, че въобще има гориво и храни! Но пък средностатистически всеки украинец има златен нужник!!!

    Коментиран от #6

    09:21 21.07.2026

  • 2 ВВП

    27 20 Отговор
    На тоя блогъри не вярваме ..Къде са акредитираните Журналисти..Блогър може да стане и кака Стоянка Георгиева..оня с коня ,Тоже

    Коментиран от #10, #13, #29, #46

    09:22 21.07.2026

  • 3 Презвитер Козма

    30 25 Отговор
    В Кремъл царува Антихристът, всяка негова дума е лъжа, че за едни кримски доставки ли ще го правим на въпрос.

    Коментиран от #15, #16

    09:22 21.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 20 Отговор
    На война няма нищо сигурно.Скоро ще го разберем в България.

    Коментиран от #25

    09:22 21.07.2026

  • 5 Механик

    27 18 Отговор
    А на мен ме бяха надулли,че Русия била сила.

    09:22 21.07.2026

  • 6 ... златен - позлатен

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Граф Сен Жермен":

    Нужник

    09:23 21.07.2026

  • 7 Язък!

    21 16 Отговор
    Таман се бях засилил натам по копейска препоръка.Значи и копейците лъжат????
    Не е за вярване.

    Коментиран от #17

    09:23 21.07.2026

  • 8 Някой

    23 17 Отговор
    "Руски воени блогъри" ми звучи като "британски учени". Няма име, няма медии, в които пишат. Така излиза, че твърдението в заг;авието е измислица на някой западен пропагандатор.

    09:24 21.07.2026

  • 9 РУСКИ БЛОГЪР

    15 14 Отговор
    Ама живеел в Кииф. Вервайте.

    09:24 21.07.2026

  • 10 Вещо лице

    20 8 Отговор

    До коментар #2 от "ВВП":

    Така е, ВВП вярва само на Соловьов, Скабаева и Симонян, истинските акредитирани журналисти. По команда от Кремъл ще потвърдят че Втарая в мире е дебаркирала на Марс и освобождава местните от фашизма.

    Коментиран от #19, #21

    09:25 21.07.2026

  • 11 ВВП

    10 6 Отговор
    В тая РФ няма ли ,журналисти от развитите западни цивилизации..да ходят с жилетка и каска .Как така !!?

    Коментиран от #20, #28

    09:25 21.07.2026

  • 12 руска мъка

    16 13 Отговор
    Кримчани се чудят дали да напускат Крим или да правят референдум за връщане в Украйна.

    Коментиран от #30

    09:25 21.07.2026

  • 13 Какво?

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "ВВП":

    Ти твърдиш, че форумният блогър от Москва, дето Крим бил негов завинаги, лъже?
    Не може да бъде! Я пак си помисли.

    09:26 21.07.2026

  • 14 Елементарно , бе Уотсън !

    10 10 Отговор
    Явно , Руски военни хейтъри . Хленченето , мрънкането и недоволството е дълбоко вкоренено в нас славянските народи . И безпричинното чуждопоклонничество , но това е друга тема .

    09:27 21.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Патриарха

    11 14 Отговор

    До коментар #3 от "Презвитер Козма":

    На еретици като тебе - ана тема три жди!!!
    Сатаната живее във Брюксел, и Зелю е неговият пророк!!!

    09:28 21.07.2026

  • 17 ВВП

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Язък!":

    Аз бях планувал почивка в Сочи.Явно се отлага.

    09:28 21.07.2026

  • 18 ВВП

    8 10 Отговор
    Между другото ,окропитеците се представят за руски ,когато имат кяр..Двуличници..правят малък филм с много дим ,казват две руски псувни ,и шарана лапа на гола кука..

    09:28 21.07.2026

  • 19 Старая майна

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Вещо лице":

    Кучетата си лаят, а йерванът си върви...

    09:28 21.07.2026

  • 20 Ами руският рай явно не ги привлича

    14 6 Отговор

    До коментар #11 от "ВВП":

    Защо ли?

    09:28 21.07.2026

  • 21 Урсула

    8 13 Отговор

    До коментар #10 от "Вещо лице":

    Браво поклоннико на тъпотията и атлантическия кретенизъм!

    09:29 21.07.2026

  • 22 Този институт цитира

    9 12 Отговор
    Руски блогъри

    Интересно

    Никъде конкретни имена какви са тези хора

    Пак понамирисва на жалкичка пропаганда за едногънкови либералчета

    09:30 21.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СВОтчик

    21 12 Отговор
    Путин излъга, че ще демилитаризира Украйна, за да осигури сигурността на Русия.
    Четири години и половина по-късно Украйна е най-милитаризираната европейска държава и нанася удари на 2000 км. навътре в Русия.

    Коментиран от #63

    09:30 21.07.2026

  • 25 Така е..

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ако мечката играе у съседа, ще дойде и при нас..

    Коментиран от #42

    09:30 21.07.2026

  • 26 Ей това да си русофил е Божие наказание

    12 6 Отговор
    Или си резултат от злокобен експеримент на някакви тъмни сили непознати досега на човечеството.

    09:31 21.07.2026

  • 27 ВВП

    11 11 Отговор
    Имаше един филм с Робърт де Ниро ,дето правиха фейк филми .с много дим и пушек.за войната в Косово ..Така разказаха на света как става пропагандата ..Да знаят бълъците .

    Коментиран от #31

    09:31 21.07.2026

  • 28 Ще има

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "ВВП":

    Ще изпратим теб, ти си на запад от Раша. Пък и си толкова обективен... Ти си човекът.
    Тръгвай! И да си вземеш подводницата. За всеки случай.

    09:32 21.07.2026

  • 29 ФАКТ

    15 8 Отговор

    До коментар #2 от "ВВП":

    Путлерчето - най-големият срам в историята на Русия.

    Коментиран от #38

    09:32 21.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И аз помня едни снимки

    11 4 Отговор

    До коментар #27 от "ВВП":

    на Рамзан Кадиров фона на фототапети от бойно поле.
    Кво ти пука?

    Коментиран от #65

    09:33 21.07.2026

  • 32 ВВП

    7 10 Отговор
    За всеки изстрелян дрон окропитека си плаща..Живеят си в метрото на Сталин..24/7.Много е Тягаво ..И така до последния момент .

    Коментиран от #37

    09:34 21.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ВВП

    7 10 Отговор
    Значи тия ,огромни институти за водене на войни ,вземат данни от блогъри .. не правете хората на тъпи и прости..Хехе .

    09:36 21.07.2026

  • 35 Бг Заплата

    7 3 Отговор
    Предлагаме сезонна работа на русофили с ниски доходи и ниски пенсии като пазачи на бостани.Предимство.е да приличат на плашило.Трябва да могат да издържат на жега.И глад.Ако се справят с опазването на реколтата ще могат да кандидатстват в есенната кампания по опазване на реколтата от тикви.

    09:37 21.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Всъщност, за всичко плаща

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "ВВП":

    Путин от замразените си сметка. Ама без да иска, ако това ще те утеши.

    09:38 21.07.2026

  • 38 Остави на руснаците да решат

    6 7 Отговор

    До коментар #29 от "ФАКТ":

    Кажи нещо за себе си, кой си ти, че ръсиш такива умни работи?
    Или какво си?

    09:39 21.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Фори

    8 7 Отговор
    Крим е руски ! Какъв да бъде?

    Коментиран от #44

    09:39 21.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Споко, Украйна няма да пусне

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Така е..":

    садиста педофил насам.
    Няма как да стане.
    Само Костя им трепери денонощно на рашките. Ще се оправи, ако си пие хапчетата.

    09:41 21.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 На кого му пука

    6 7 Отговор

    До коментар #40 от "Фори":

    Важното е, че бг копейките винаги са капо.

    Коментиран от #52

    09:42 21.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Зелю явно е партизанското име на Путин

    5 9 Отговор

    До коментар #43 от "Зелю":

    Щото Зеленски (доказано) не е наркомсн, освен в копейските фейкове.
    Прав си.Путин с менталните си проблеми е замязал на зеленчук, но едва ли го тъпчат с кокаин. По-скоро с нещо весело, не знам, ти пО им разбираш на дизайнерските миш маши, Хаяско.

    09:46 21.07.2026

  • 48 Кои са военните блогери?

    4 5 Отговор
    Чакайте отговора На Най....от псевдоинстетута....

    09:47 21.07.2026

  • 49 АБВ

    7 7 Отговор
    Поредният антируски пасквил, с който да запълнят липсата на каквито и да е добри новини за Украйна и подкрепящите я от коалицията на желаещите.
    Одобрението в проценти за Кремъл и Путин надвишава сбора от процентите на одобрение за Тръмп, Макрон, Страмър, Мерц, Урсула и Кая.

    Коментиран от #60, #62

    09:47 21.07.2026

  • 50 Механик

    4 6 Отговор
    Тоест "руските военни блогъри" контактуват директно с ИСВ?
    Да си умреш от смях.

    Коментиран от #59

    09:48 21.07.2026

  • 51 След като

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "По принцип":

    Те разчекнахме, какво ли друго можеш да кажеш?

    09:48 21.07.2026

  • 52 Паветник

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "На кого му пука":

    Браво, пухи! Ний паветниците никога не сме капо! От сутринта изблизах четири Захарни Петлета, а ти колко изблиза, че не си капо?

    09:49 21.07.2026

  • 53 Русопутите отлично знаят истината

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "По принцип":

    но не им отърва. Затова живеят в свой измислен паралелен свят по свой вкус.
    Реалността ги убива. Увеличава комплексите им.
    Затова пишат фейкове като самоутеха.
    Щастливите хора не пишат фейкове.
    Копейките са нещастни.

    09:49 21.07.2026

  • 54 Хи хи

    3 3 Отговор
    Нас чуждите пътища не ни интересуват, нас ни интересуват дупките по нашите родни пътища !

    09:52 21.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯТ

    2 4 Отговор
    КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА ЗА МАЛАЯ ТОКМАЧКА?

    09:56 21.07.2026

  • 57 Хихи!

    3 4 Отговор
    Как им се бръкна в здравето на путинчетата.
    За сведение руските военни блогове са със свободен достъп в нета (когато в Раша им пуснат нет) и всеки може да види лицата им.
    За разлика от нашия форумен копеец, на когото вестниците, разузнаванията, армиите, посолствата и кремльовците първи съобщават новините си, за да ни ги сподели от първа ръка.🥳🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    09:57 21.07.2026

  • 58 Хайо

    3 2 Отговор
    Важното е, че бг копейките винаги са капо.
    И макар да не съм споменал кои са, те се разпознават сами и идват да ме репликира.🤣🤣🤣 Не е истина колко лесно се хващат.

    10:01 21.07.2026

  • 59 Ол1гофрен,

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    2026 година сме.В дигиталната Интернет, Старлинк и.т.н.
    От Космоса могат да ти видят не изпраните долни гащи.

    10:01 21.07.2026

  • 60 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "АБВ":

    Но това не е фактор, който да те спира да продължиш да се ебдеш в гzа😁

    10:04 21.07.2026

  • 61 Русофил хардлайнар

    4 2 Отговор
    Кремъл мое излъга Пундю и най вече наивните кoпейки постоянно поемащи руска прапaганда, но прегладнелия и обездвижен кримски народ нивгаш немое излъга! Беганье му и мaй кaта!

    10:09 21.07.2026

  • 62 ЕБВГЗЪ

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "АБВ":

    И бай ти Тошо получаваше 99 % доверие! Затуй сте толкоз наивни кoпейките!

    10:12 21.07.2026

  • 63 Путин

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "СВОтчик":

    Сорос ни нареди да станем "многоходови"

    10:18 21.07.2026

  • 64 Коментар

    8 2 Отговор
    Лъжите на кремълската, фашистка хунта могат да се конкурират по нелепост и абсурдност само с лъжите на рашистофилите.

    10:25 21.07.2026

  • 65 Я, тоя герой го бях забравил

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "И аз помня едни снимки":

    Жив ли е, кво праи. Последно се чу за него, когато беше приютил в Дубайскио си палат нашио прогресивен елемент Божков, но он свърши доларете и козарят го прокуди. И тойзи сиромах долетя на
    родна земя. Дали не е било със Шишев самальот, историята мълчи.
    Демерджията и той нещо млъкна по хакването на лични данни. Надявал се е Божков да лети под псевдоним ли?
    Всичко се овапца, не мож му хвана края.

    10:32 21.07.2026

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