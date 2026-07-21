Руски военни блогъри: Кремъл излъга, че доставките на гориво и храни за Крим са сигурни

Руските военни блогъри опровергаха официалните изявления, че руските сили са осигурили защита на магистрала М-14 "Ростов-Крим" — основния сухопътен маршрут, свързващ континентална Русия с окупирания Крим — срещу удари с украински дронове със среден обсег.

Това съобщи Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.

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На 20 юли руският президент Владимир Путин се срещна с окупационния губернатор на Запорожска област Евгений Балицки.

Последният заяви, че руските сили са установили "пълен контрол" — вероятно имайки предвид защитата срещу украински удари с дронове — над магистралата М-14 "Ростовска област-Крим" в окупираната Запорожска област и са значително ограничили украинските операции с дронове срещу магистралата.

Балицки също така заяви, че властите са обезопасили всички енергийни съоръжения срещу украински удари. Твърденията на Балицки предизвикаха остра реакция в руското ултранационалистично информационно пространство.

Един руски военен блогър директно опроверга изявленията на Балицки като "неверни", тъй като украинските сили редовно нанасят удари по магистрала М-14, което води до повишаване на застрахователните премии за руските превозни средства, доставящи гориво в окупирания Крим.

Украинската кампания за пресичане на удари срещу окупираната южна част на Украйна принуди руските сили да насочат личен състав и въоръжение, включително екипажи на дронове и прехващащи дронове, към отбрана срещу украинските удари, като изглежда, че това вече е лишило руските сили, поне частично, от важна наземна линия за комуникация, свързваща Русия с окупирания Крим.

Забележително е, че кампанията от удари предизвика продължителни реакции от страна на Путин и други представители на Кремъл, а руските ултранационалисти оспорват официалната измислена версия за успеха на руските усилия за отбрана срещу украинските удари.

Според съобщенията, продължаващата кампания на Русия за нанасяне на удари с дългообхватни оръжия срещу градове в цяла Украйна е допринесла за рекордно високия брой жертви сред цивилното население по време на войната през юни 2026 г.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (UN HRMMU) съобщи на 14 юли, че насилието, свързано с конфликта в Украйна, е отнело живота на най-малко 293 цивилни и е ранило най-малко 1 990 през юни 2026 г. — най-високият брой цивилни жертви в Украйна от април 2022 г. насам.

Мисията на ООН за наблюдение на спазването на правата на човека (HRMMU) съобщи, че руските дронове с къс обсег са причинили най-големия брой цивилни жертви в близост до фронта до този момент във войната през юни 2026 г.