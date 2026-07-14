Крим се превръща в най-голямото главоболие за Путин

Част от Севастопол в окупирания от Русия полуостров Крим остана без електричество тази нощ след мащабна атака на украинските сили срещу енергийната инфраструктура на града, предаде БТА като се позова на руския губернатор Михаил Развожаев, цитиран от ТАСС.

„В резултат на мащабна атака на врага срещу нашата енергийна инфраструктура част от града остана без електроснабдяване. На обектите е въведен специален режим, експерти оценяват мащаба на щетите. Всички спешни служби са в пълна готовност“, написа Развожаев в платформата Макс.

Поради опасност от нападения с дронове, през нощта руските власти неколкократно затваряха и отваряха редица летища, сред които Волгоград и Сочи, информира още БТА.

Руските части са блокирани на Крим?

Според украински данни недостигът на гориво ограничава сериозно действията на руските мобилни противовъздушни единици на анексирания от Русия полуостров Крим и в окупираните части на украинската област Херсон, съобщава германското електронно издание t-online. Информацията е предоставена от украинската партизанска група ATESH и не може да бъде проверена независимо.

Украинските партизани се позовават на техни информатори в руските военни части, според които там са наложени строги ограничения на горивото за мобилните огневи групи и противовъздушните подразделения, които трябва да отблъскват украинските дронове. Гориво се разпределяло вече само за непосредствени бойни операции. Всички други превозни средства остават на място.

Информатор на ATESH е съобщил, че екипажите са принудени да изоставят превозните си средства, ако им свърши горивото по пътя. Така превозните средства остават частично незащитени на терена и могат лесно да бъдат забелязани от операторите на украински дронове, посочва още t-online.

От крепост на Русия до лично главоболие за Путин

Крим трябваше да бъде върховното постижение на руския президент Владимир Путин — крепост във войната срещу Украйна, отправна точка за демонстрация на руската военна мощ в Черно море и вътрешен символ на неговите имперски амбиции. Всичко това сега е под заплаха, тъй като Украйна пое контрола във въздушното пространство над маршрутите към окупирания от Русия полуостров, нанася удари по логистиката на снабдяването и се стреми да изолира и отслаби руските сили на юг, пише на свой ред "Политико".

През изминалите 12 години, откакто Русия анексира полуострова, Москва създаде впечатлението, че е недосегаема благодарение на мащабната милитаризация и икономическата интеграция. Но това, което някога беше стратегически актив за президента Владимир Путин, сега се превръща в сериозна уязвимост — както във военно отношение, така и за самия лидер, коментира изданието.

Емилиян Лилов (редактор)