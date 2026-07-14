Крим се превръща в най-голямото главоболие за Путин

Част от Севастопол в окупирания от Русия полуостров Крим остана без електричество тази нощ след мащабна атака на украинските сили срещу енергийната инфраструктура на града, предаде БТА като се позова на руския губернатор Михаил Развожаев, цитиран от ТАСС.
„В резултат на мащабна атака на врага срещу нашата енергийна инфраструктура част от града остана без електроснабдяване. На обектите е въведен специален режим, експерти оценяват мащаба на щетите. Всички спешни служби са в пълна готовност“, написа Развожаев в платформата Макс.
Поради опасност от нападения с дронове, през нощта руските власти неколкократно затваряха и отваряха редица летища, сред които Волгоград и Сочи, информира още БТА.
Руските части са блокирани на Крим?
Според украински данни недостигът на гориво ограничава сериозно действията на руските мобилни противовъздушни единици на анексирания от Русия полуостров Крим и в окупираните части на украинската област Херсон, съобщава германското електронно издание t-online. Информацията е предоставена от украинската партизанска група ATESH и не може да бъде проверена независимо.
Украинските партизани се позовават на техни информатори в руските военни части, според които там са наложени строги ограничения на горивото за мобилните огневи групи и противовъздушните подразделения, които трябва да отблъскват украинските дронове. Гориво се разпределяло вече само за непосредствени бойни операции. Всички други превозни средства остават на място.
Информатор на ATESH е съобщил, че екипажите са принудени да изоставят превозните си средства, ако им свърши горивото по пътя. Така превозните средства остават частично незащитени на терена и могат лесно да бъдат забелязани от операторите на украински дронове, посочва още t-online.
От крепост на Русия до лично главоболие за Путин
Крим трябваше да бъде върховното постижение на руския президент Владимир Путин — крепост във войната срещу Украйна, отправна точка за демонстрация на руската военна мощ в Черно море и вътрешен символ на неговите имперски амбиции. Всичко това сега е под заплаха, тъй като Украйна пое контрола във въздушното пространство над маршрутите към окупирания от Русия полуостров, нанася удари по логистиката на снабдяването и се стреми да изолира и отслаби руските сили на юг, пише на свой ред "Политико".
През изминалите 12 години, откакто Русия анексира полуострова, Москва създаде впечатлението, че е недосегаема благодарение на мащабната милитаризация и икономическата интеграция. Но това, което някога беше стратегически актив за президента Владимир Путин, сега се превръща в сериозна уязвимост — както във военно отношение, така и за самия лидер, коментира изданието.
Емилиян Лилов (редактор)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #49
19:22 14.07.2026
3 А за европейския съюз
Коментиран от #12, #36
19:22 14.07.2026
4 Този сайт германски ли е?
Коментиран от #23, #119
19:22 14.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 КРИМ Е РУСКИ
Коментиран от #17
19:23 14.07.2026
7 Аз съм веган
Коментиран от #91
19:23 14.07.2026
8 Многоходовото
19:24 14.07.2026
9 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
Коментиран от #24
19:24 14.07.2026
10 Дон Корлеоне
19:25 14.07.2026
11 да питам
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #20
19:25 14.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 мечтата на
19:25 14.07.2026
14 Обективен
ЗСУ....РУ ЛИТ...
Коментиран от #21
19:25 14.07.2026
15 АНГЛОСАКСИТЕ
Коментиран от #51
19:25 14.07.2026
16 Крим за Путин
19:26 14.07.2026
17 Дон Корлеоне
До коментар #6 от "КРИМ Е РУСКИ":Хаяско щял да ходи в Крим но чака да дойде бензина от Индия
19:26 14.07.2026
18 Мишел
19:27 14.07.2026
19 Шафьоро
Коментиран от #25, #27
19:27 14.07.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "да питам":вярно е! и е бил многоходов -избягвал задръстванията , но често му сършвал бензина,,,,отказал се , когато двама французи и италианец го изнасилили на задната седалка-оттогава мрази ЕС
19:27 14.07.2026
21 Задунайски
До коментар #14 от "Обективен":Важно е ,че има руски губернатор!
Коментиран от #30
19:27 14.07.2026
22 Аз съм веган
19:27 14.07.2026
23 Жълтия парцал е собственост на вигенин
До коментар #4 от "Този сайт германски ли е?":Който суче пари от Зеленски през DW
Коментиран от #37
19:27 14.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 "В каменната ера":
До коментар #19 от "Шафьоро":Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.
19:28 14.07.2026
26 Крим е Украински,Сибир е КИТАЙСКИ
Ху Йло приключи
19:29 14.07.2026
27 Цъ...
До коментар #19 от "Шафьоро":Ама пусна купони.
19:29 14.07.2026
28 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
19:29 14.07.2026
29 ЕЙ БАНДЕРИ
Коментиран от #33, #35
19:29 14.07.2026
30 да питам
До коментар #21 от "Задунайски":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
19:30 14.07.2026
31 ОНЯ с ДРОНЯ
Мирното население
АДЪТ ще се стовари върху
РУСКИТЕ ОКУПАТОРИ
КРИМ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ
В ЕДИН ГОЛЯМ КОТЕЛ
ОТ КОЙТО ИЗМЪКВАНЕ НЯМА.
19:30 14.07.2026
32 Вова
19:31 14.07.2026
33 ЕЙ ЧЕБУРАШКЕ
До коментар #29 от "ЕЙ БАНДЕРИ":КОЙ БЯГА ОТ КРИМ ?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
19:31 14.07.2026
34 ВТОРА ЦЕДКА ОТ ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ
Коментиран от #68
19:32 14.07.2026
35 Соломон
До коментар #29 от "ЕЙ БАНДЕРИ":Питай руския изкуствен интелект Алиса Чий е Крим.И не се надявай да ти отговори.На този въпрос блокирва
Коментиран от #45, #53
19:32 14.07.2026
36 Ако я нямаше Украйна
До коментар #3 от "А за европейския съюз":На ЕС щеше да му се наложи да трепе рашисти на собствена територия. Сегашното положение ги устройва идеално.
19:33 14.07.2026
37 Известно е,
До коментар #23 от "Жълтия парцал е собственост на вигенин":че е сукал от Станишев младши (юдео-хазар по майчина линия и 1/2 евреин по бащина линия).
Каква е връзката с юдео-хазарския наркоЗеленски?
19:34 14.07.2026
38 Тамън руснацте се бяха освестили
19:34 14.07.2026
39 Без да те репликирам
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В каква посока се движи източния фронт.
Само със злоба не става трябва и малко акъл.
19:34 14.07.2026
40 Дедо казваше
19:34 14.07.2026
41 луд за връзване
Коментиран от #56
19:36 14.07.2026
42 Путине, Путине...
19:37 14.07.2026
43 az СВО Победа 81
19:37 14.07.2026
44 Тошо Сводката
19:38 14.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Копейки
19:38 14.07.2026
47 Мдааа
Една жена на пазара каза, че Крим вече е украински, видяла е пан Зеленко и сенатора Греъм да си пият кафето там, Шойгу им го сервирал.
Информацията е предоставена от една жена на пазара и не може да бъде проверена независимо
19:39 14.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Още ли си жив
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":рециклируем?
Айде бегай да те рециклират в нещо по-полезно.
19:39 14.07.2026
50 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ
19:40 14.07.2026
51 Аз съм веган
До коментар #15 от "АНГЛОСАКСИТЕ":Хаяско ги молеше да ги изкопаят, а ти го хвалеше колко е мъдър.
Коментиран от #58
19:40 14.07.2026
52 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
Коментиран от #63
19:41 14.07.2026
53 ха, ха, ха...
До коментар #35 от "Соломон":Е как няма да блокира когато се самообразова единствено от "В контакте" а Путин спря интернета.
19:41 14.07.2026
54 Наркомана
Коментиран от #96, #106
19:41 14.07.2026
55 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:42 14.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Отец Дионисий
19:42 14.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #62
19:43 14.07.2026
60 Руската грешка
19:44 14.07.2026
61 Соломон
До коментар #45 от "Без име":Знаеш ли защо керченския мост все още не е разрушен
Коментиран от #64
19:44 14.07.2026
62 Кога наркоуродът
До коментар #59 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Влезе в Крим?
19:44 14.07.2026
63 тука има, тука нема...
До коментар #52 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":Да лай Шойгу, да лай Путин, да лай Лавров. И все тая когото и да лай няма да сгреши.
Коментиран от #67
19:45 14.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 РУСКАТА АРМИЯ
Коментиран от #74, #95, #103
19:46 14.07.2026
66 Цар Петър втарой
Коментиран от #70
19:46 14.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Антирашист 1614
До коментар #34 от "ВТОРА ЦЕДКА ОТ ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ":Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държови !
Коментиран от #85
19:47 14.07.2026
69 НАЙ ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ
ЩЕ БЪДЕ КОГАТО
СИ ДЗИН ПИН
МУ НАПРАВИ УДАР В СПИНУ
ВОЙНАТА В УКРАЙНА
ПРЕВЪРНА ПУТИН
В ЕДНО ДЪРТО ВАСАЛЧЕ НА КИТАЙ
ЩЕ ХОДИ ОЩЕ И ОЩЕ
ДА СЕ КЛАНЯ НА ЖЪЛТУРКОВЦИТЕ ...
.
Коментиран от #76, #84
19:48 14.07.2026
70 Хазаринът
До коментар #66 от "Цар Петър втарой":Дава цяла Украйна за наркотици бе гьотверен
Коментиран от #83
19:48 14.07.2026
71 az СВО Победа 81
Още дълго ще има да скърцат със зъби и да хвърлят къчове, защото изтърваха Крим....
19:48 14.07.2026
72 Хахахаха
19:49 14.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 МАЛА ТОКМАЧКА
До коментар #65 от "РУСКАТА АРМИЯ":ЛИ ПРЕВЗЕХА
КАТО НАПРЕДВАТ РУСКИТЕ ЗИ.ГАНУТ
ХА ХА ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #79
19:49 14.07.2026
75 КРИМ Е РУСКИ
Коментиран от #93
19:49 14.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Видео 👇👇👇
Репортерът я пита кой я виновен в случая,оная вика колкото глас има-АМЕРИКААА...
🤣🤣🤣
19:51 14.07.2026
78 ЕВРЕИНА КАБЗОН
ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ.
СЕГА Е САМО УВЕРТЮРАТА.
Коментиран от #82
19:51 14.07.2026
79 Ха ХаХа
До коментар #74 от "МАЛА ТОКМАЧКА":ВСУ превзе:
0% руски територии
Върна:
0% окупирани територии
Коментиран от #87, #109
19:51 14.07.2026
80 луд за връзване
До коментар #56 от "Ха ХаХа":Това "Глепак" личното ти име ли е или фамилията ви е такава? Приятно ми е, Умнов!
19:51 14.07.2026
81 Това
19:51 14.07.2026
82 Предстои
До коментар #78 от "ЕВРЕИНА КАБЗОН":Ликвидиране на Киевският хазарски хаганат
19:52 14.07.2026
83 Путин
До коментар #70 от "Хазаринът":и за наркотици ли пари няма?
19:53 14.07.2026
84 Той вече го зашлеви
До коментар #69 от "НАЙ ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ":Китай окончателно спира да се занимава със Силата на Сибир.
Коментиран от #88, #101
19:54 14.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 С КОЛКО
До коментар #76 от "Какво ли може":ПО НИСКА ЦЕНА
КУПУВА
ГАЗ
КИТАЙ ОТ ПУТИН
БРЕ ИЗДУХАНЯК?
КОЙ Е ВАСАЛЪТ КОЙТО
СЕ МОЛИ
ДА СЕ ПОСТРОИ ТРЪБАТА
КЪМ КИТАЙ
БРЕ ИЗДУХАНЯК?
КАКВО МУ КАЗА
СИ ДЗИН ПИН
ГАЗ САМО НА ЦЕНА
КАТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
В РУСИЯ.
И ГО НАРИТА
СИ ДЗИН ПИН
ОБРАТНО В КОЧИНАТА
ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС ПУТИН.
ХАХА хахахахаха ъ
19:55 14.07.2026
87 Хахахаха
До коментар #79 от "Ха ХаХа":ВСУ си върна всичко от Киев до Донецк. Също и Херсон. Това са фактите, колкото и да те е яд.
Коментиран от #92, #98
19:55 14.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Паралес
19:57 14.07.2026
90 Само така капеи
19:57 14.07.2026
91 Мусорчик
До коментар #7 от "Аз съм веган":Ами Хаяско вече издаде указ, но Роберт Бровди го санкционира.
19:57 14.07.2026
92 Върна си
До коментар #87 от "Хахахаха":Благодарение на факта, че Путин в Знак на добра воля след Истанбул изведе войските от там.
Укрите просто влязоха на освободена територия от руснаците.
Факт
19:58 14.07.2026
93 Румен
До коментар #75 от "КРИМ Е РУСКИ":така каза!
19:58 14.07.2026
94 Дзак
19:59 14.07.2026
95 Йосиф Кобзон
До коментар #65 от "РУСКАТА АРМИЯ":Напредва.
19:59 14.07.2026
96 В Крим
До коментар #54 от "Наркомана":има ли кафе???
20:00 14.07.2026
97 стоян георгиев
Коментиран от #102
20:01 14.07.2026
98 Те добре избягаха от Херсон
До коментар #87 от "Хахахаха":Ама що диванетата изкъртиха тоалетните чинии?
20:02 14.07.2026
99 В Крим
20:05 14.07.2026
100 Меломан
20:05 14.07.2026
101 Мдаа
До коментар #84 от "Той вече го зашлеви":Путин се прибра от Китай с подвита опашка. Си Дзинпин, освен че няма да дава никакви пари за нови газопроводи, е казал че може и да купи малко газ, но на цена 5 пъти под пазарната.
Коментиран от #104
20:06 14.07.2026
102 Анонимен
До коментар #97 от "стоян георгиев":Мирише на мющерия!
20:07 14.07.2026
103 Напредва
До коментар #65 от "РУСКАТА АРМИЯ":само кавалерията...
20:08 14.07.2026
104 Вк.Синхуа
До коментар #101 от "Мдаа":Китай и Русия подписаха договори за увеличение с 37%
на доставките на газ.
Русия предоставя технологии за производство на минерални торове
Коментиран от #114
20:10 14.07.2026
105 Мадуро
20:10 14.07.2026
106 В Крим вода няма,
До коментар #54 от "Наркомана":ти за кафе говориш :)
Коментиран от #107
20:10 14.07.2026
107 Шойгу
До коментар #106 от "В Крим вода няма,":Много полезно е да се дъвчат зърната!
Коментиран от #118
20:13 14.07.2026
108 Днес
20:15 14.07.2026
109 Територията няма никакво значение.
До коментар #79 от "Ха ХаХа":Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.
20:16 14.07.2026
110 За такива случаи нашият мъдър народ
20:18 14.07.2026
111 Иван 1
20:18 14.07.2026
112 Цончо
20:18 14.07.2026
113 Вова
20:20 14.07.2026
114 Еми сега е момента
До коментар #104 от "Вк.Синхуа":Си да извива ръцете на Пу.... и той доста успешно го прави.
20:20 14.07.2026
115 Смях в залата
😆
Коментиран от #117
20:20 14.07.2026
116 Джипи
20:21 14.07.2026
117 Джон Силвър
До коментар #115 от "Смях в залата":Азовските пирати...
20:22 14.07.2026
118 Дзак
До коментар #107 от "Шойгу":То се вижда кои са наркоманите. Денонощно във факти.бг!
20:25 14.07.2026
119 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Този сайт германски ли е?":Еврейски е ,страхливия нагъл евреин се крие от д немско име
20:25 14.07.2026
120 Нема евракис нещо
20:27 14.07.2026