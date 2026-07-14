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Крим се превръща в най-голямото главоболие за Путин
  Тема: Украйна

Крим се превръща в най-голямото главоболие за Путин

14 Юли, 2026 19:20 1 358 120

  • крим-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин

Части от Севастопол останаха без електричество след поредната мащабна украинска атака с дронове. От анексирания Крим се съобщава и за блокирани руски части вследствие на недостига на гориво за бойната техника.

Крим се превръща в най-голямото главоболие за Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Част от Севастопол в окупирания от Русия полуостров Крим остана без електричество тази нощ след мащабна атака на украинските сили срещу енергийната инфраструктура на града, предаде БТА като се позова на руския губернатор Михаил Развожаев, цитиран от ТАСС.

„В резултат на мащабна атака на врага срещу нашата енергийна инфраструктура част от града остана без електроснабдяване. На обектите е въведен специален режим, експерти оценяват мащаба на щетите. Всички спешни служби са в пълна готовност“, написа Развожаев в платформата Макс.

Поради опасност от нападения с дронове, през нощта руските власти неколкократно затваряха и отваряха редица летища, сред които Волгоград и Сочи, информира още БТА.

Руските части са блокирани на Крим?

Според украински данни недостигът на гориво ограничава сериозно действията на руските мобилни противовъздушни единици на анексирания от Русия полуостров Крим и в окупираните части на украинската област Херсон, съобщава германското електронно издание t-online. Информацията е предоставена от украинската партизанска група ATESH и не може да бъде проверена независимо.

Украинските партизани се позовават на техни информатори в руските военни части, според които там са наложени строги ограничения на горивото за мобилните огневи групи и противовъздушните подразделения, които трябва да отблъскват украинските дронове. Гориво се разпределяло вече само за непосредствени бойни операции. Всички други превозни средства остават на място.

Информатор на ATESH е съобщил, че екипажите са принудени да изоставят превозните си средства, ако им свърши горивото по пътя. Така превозните средства остават частично незащитени на терена и могат лесно да бъдат забелязани от операторите на украински дронове, посочва още t-online.

От крепост на Русия до лично главоболие за Путин

Крим трябваше да бъде върховното постижение на руския президент Владимир Путин — крепост във войната срещу Украйна, отправна точка за демонстрация на руската военна мощ в Черно море и вътрешен символ на неговите имперски амбиции. Всичко това сега е под заплаха, тъй като Украйна пое контрола във въздушното пространство над маршрутите към окупирания от Русия полуостров, нанася удари по логистиката на снабдяването и се стреми да изолира и отслаби руските сили на юг, пише на свой ред "Политико".

През изминалите 12 години, откакто Русия анексира полуострова, Москва създаде впечатлението, че е недосегаема благодарение на мащабната милитаризация и икономическата интеграция. Но това, което някога беше стратегически актив за президента Владимир Путин, сега се превръща в сериозна уязвимост — както във военно отношение, така и за самия лидер, коментира изданието.

Емилиян Лилов (редактор)


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 26 Отговор
    ей, копейзаж!!!?? абе бакшиша що си слага ботокс? малко откъм другия бряг ми изглежда , а на вас?

    Коментиран от #11, #49

    19:22 14.07.2026

  • 3 А за европейския съюз

    37 33 Отговор
    Украйна вече е невероятно главоболие. Да не говорим че очакваните победи се превърнаха в провал. А лаещите си лаят и плащат на батко Тръмп за оръжие при положение че той ги предупреди че няма да спечелят и потрива доволно ръце от печалбата. Смешници

    Коментиран от #12, #36

    19:22 14.07.2026

  • 4 Този сайт германски ли е?

    30 27 Отговор
    Докога ще преписвате германските манипулации!?

    Коментиран от #23, #119

    19:22 14.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 КРИМ Е РУСКИ

    28 36 Отговор
    И Путин въобще няма главоболие. Алчните британци пак са прецакани.

    Коментиран от #17

    19:23 14.07.2026

  • 7 Аз съм веган

    21 25 Отговор
    Сега хаяско ще издаде указ за доставка на бензин и всичко е тип топ

    Коментиран от #91

    19:23 14.07.2026

  • 8 Многоходовото

    31 26 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:24 14.07.2026

  • 9 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    23 26 Отговор
    Войната на Зеленски се оказа една много, много лоша инвестиция.

    Коментиран от #24

    19:24 14.07.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    26 19 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда моста.

    19:25 14.07.2026

  • 11 да питам

    24 18 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #20

    19:25 14.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 мечтата на

    21 18 Отговор
    турбо ястребите Линдзи Греъм (1955 – 2026) ,Джон Маккейн (1936 – 2018) .Е не доживяха да го видят.Дадоха фира задавени от злобата и мега русофобията.

    19:25 14.07.2026

  • 14 Обективен

    24 20 Отговор
    Крим приключи окончателно! Няма Ток, вода, бензин, солярка, няма транспорт, хранителни продукти, нема ПВО, интерНЕТ,..нема корабли, самальоти и подводници....
    ЗСУ....РУ ЛИТ...

    Коментиран от #21

    19:25 14.07.2026

  • 15 АНГЛОСАКСИТЕ

    19 15 Отговор
    Изкопахте ли редкоземите. Или пак получихте средния.

    Коментиран от #51

    19:25 14.07.2026

  • 16 Крим за Путин

    12 16 Отговор
    е ,като Гренландия за Тръмп!

    19:26 14.07.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    22 18 Отговор

    До коментар #6 от "КРИМ Е РУСКИ":

    Хаяско щял да ходи в Крим но чака да дойде бензина от Индия

    19:26 14.07.2026

  • 18 Мишел

    22 14 Отговор
    Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск. Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 14 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Успешната атака е извършена с морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск.

    19:27 14.07.2026

  • 19 Шафьоро

    22 12 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #25, #27

    19:27 14.07.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 18 Отговор

    До коментар #11 от "да питам":

    вярно е! и е бил многоходов -избягвал задръстванията , но често му сършвал бензина,,,,отказал се , когато двама французи и италианец го изнасилили на задната седалка-оттогава мрази ЕС

    19:27 14.07.2026

  • 21 Задунайски

    10 11 Отговор

    До коментар #14 от "Обективен":

    Важно е ,че има руски губернатор!

    Коментиран от #30

    19:27 14.07.2026

  • 22 Аз съм веган

    19 14 Отговор
    Великия геостратег ,с ботокса и високите токчета, отдавна го беше предвидил.Всичко е по план.

    19:27 14.07.2026

  • 23 Жълтия парцал е собственост на вигенин

    13 11 Отговор

    До коментар #4 от "Този сайт германски ли е?":

    Който суче пари от Зеленски през DW

    Коментиран от #37

    19:27 14.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 "В каменната ера":

    23 12 Отговор

    До коментар #19 от "Шафьоро":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    19:28 14.07.2026

  • 26 Крим е Украински,Сибир е КИТАЙСКИ

    23 15 Отговор
    92 монголски корабли и танкери ФИРА за последните...5 дня!!
    Ху Йло приключи

    19:29 14.07.2026

  • 27 Цъ...

    10 7 Отговор

    До коментар #19 от "Шафьоро":

    Ама пусна купони.

    19:29 14.07.2026

  • 28 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    6 1 Отговор
    Освен това по аналогия с Бемудския триъгълник, около Крим се оформи Азовски триъгълник на аномалиите.

    19:29 14.07.2026

  • 29 ЕЙ БАНДЕРИ

    7 16 Отговор
    Крим руски ли е??

    Коментиран от #33, #35

    19:29 14.07.2026

  • 30 да питам

    19 9 Отговор

    До коментар #21 от "Задунайски":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    19:30 14.07.2026

  • 31 ОНЯ с ДРОНЯ

    17 10 Отговор
    Скоро когато се изнесе

    Мирното население

    АДЪТ ще се стовари върху

    РУСКИТЕ ОКУПАТОРИ

    КРИМ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ

    В ЕДИН ГОЛЯМ КОТЕЛ

    ОТ КОЙТО ИЗМЪКВАНЕ НЯМА.

    19:30 14.07.2026

  • 32 Вова

    15 5 Отговор
    Изпускам калните бани в Крим!Отивам в Поморие!

    19:31 14.07.2026

  • 33 ЕЙ ЧЕБУРАШКЕ

    17 4 Отговор

    До коментар #29 от "ЕЙ БАНДЕРИ":

    КОЙ БЯГА ОТ КРИМ ?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    19:31 14.07.2026

  • 34 ВТОРА ЦЕДКА ОТ ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ

    9 16 Отговор
    Само за болни фашисти и бандери.

    Коментиран от #68

    19:32 14.07.2026

  • 35 Соломон

    17 5 Отговор

    До коментар #29 от "ЕЙ БАНДЕРИ":

    Питай руския изкуствен интелект Алиса Чий е Крим.И не се надявай да ти отговори.На този въпрос блокирва

    Коментиран от #45, #53

    19:32 14.07.2026

  • 36 Ако я нямаше Украйна

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "А за европейския съюз":

    На ЕС щеше да му се наложи да трепе рашисти на собствена територия. Сегашното положение ги устройва идеално.

    19:33 14.07.2026

  • 37 Известно е,

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "Жълтия парцал е собственост на вигенин":

    че е сукал от Станишев младши (юдео-хазар по майчина линия и 1/2 евреин по бащина линия).

    Каква е връзката с юдео-хазарския наркоЗеленски?

    19:34 14.07.2026

  • 38 Тамън руснацте се бяха освестили

    16 4 Отговор
    И Путлето ги върна към мизерията на СССР.

    19:34 14.07.2026

  • 39 Без да те репликирам

    7 9 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В каква посока се движи източния фронт.
    Само със злоба не става трябва и малко акъл.

    19:34 14.07.2026

  • 40 Дедо казваше

    11 1 Отговор
    Празна глава не я боли!

    19:34 14.07.2026

  • 41 луд за връзване

    12 3 Отговор
    Путин се заплете като пате в кълчища и сега ни назад, ни напред. Напред пропаст, назад вълци!

    Коментиран от #56

    19:36 14.07.2026

  • 42 Путине, Путине...

    12 4 Отговор
    Спукаха те от бомбене

    19:37 14.07.2026

  • 43 az СВО Победа 81

    6 11 Отговор
    Оффф пак от вкисналите манджи на DW.... 🤣🤣🤣

    19:37 14.07.2026

  • 44 Тошо Сводката

    12 2 Отговор
    По-любопитното е че и Южният град на руснаците се разпада.

    19:38 14.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Копейки

    12 3 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    19:38 14.07.2026

  • 47 Мдааа

    6 10 Отговор
    "Информацията е предоставена от украинската партизанска група ATESH и не може да бъде проверена независимо."

    Една жена на пазара каза, че Крим вече е украински, видяла е пан Зеленко и сенатора Греъм да си пият кафето там, Шойгу им го сервирал.
    Информацията е предоставена от една жена на пазара и не може да бъде проверена независимо

    19:39 14.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Още ли си жив

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    рециклируем?
    Айде бегай да те рециклират в нещо по-полезно.

    19:39 14.07.2026

  • 50 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ

    3 12 Отговор
    Е тотален крах. А Зеленски е кукла на верига.

    19:40 14.07.2026

  • 51 Аз съм веган

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "АНГЛОСАКСИТЕ":

    Хаяско ги молеше да ги изкопаят, а ти го хвалеше колко е мъдър.

    Коментиран от #58

    19:40 14.07.2026

  • 52 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    13 2 Отговор
    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    Коментиран от #63

    19:41 14.07.2026

  • 53 ха, ха, ха...

    10 1 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    Е как няма да блокира когато се самообразова единствено от "В контакте" а Путин спря интернета.

    19:41 14.07.2026

  • 54 Наркомана

    4 11 Отговор
    Пи ли кафе в Крим?

    Коментиран от #96, #106

    19:41 14.07.2026

  • 55 УДРИ С ЛОПАТАТА

    2 13 Отговор
    По главите британски бандерски.

    19:42 14.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Отец Дионисий

    15 1 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    19:42 14.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ко стаа бе руски боклуци?

    15 1 Отговор
    Що бегате като изоглавени от Крим?

    Коментиран от #62

    19:43 14.07.2026

  • 60 Руската грешка

    2 13 Отговор
    500 годишни турски роби не се освобождават

    19:44 14.07.2026

  • 61 Соломон

    12 0 Отговор

    До коментар #45 от "Без име":

    Знаеш ли защо керченския мост все още не е разрушен

    Коментиран от #64

    19:44 14.07.2026

  • 62 Кога наркоуродът

    2 9 Отговор

    До коментар #59 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Влезе в Крим?

    19:44 14.07.2026

  • 63 тука има, тука нема...

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":

    Да лай Шойгу, да лай Путин, да лай Лавров. И все тая когото и да лай няма да сгреши.

    Коментиран от #67

    19:45 14.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 РУСКАТА АРМИЯ

    2 12 Отговор
    Напредва по целия фронт, а болните мозъци пишат простотии тука.

    Коментиран от #74, #95, #103

    19:46 14.07.2026

  • 66 Цар Петър втарой

    8 1 Отговор
    Давам Крим,кон ми дайте!

    Коментиран от #70

    19:46 14.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Антирашист 1614

    12 3 Отговор

    До коментар #34 от "ВТОРА ЦЕДКА ОТ ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ":

    Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държови !

    Коментиран от #85

    19:47 14.07.2026

  • 69 НАЙ ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ

    10 1 Отговор
    На БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ

    ЩЕ БЪДЕ КОГАТО

    СИ ДЗИН ПИН

    МУ НАПРАВИ УДАР В СПИНУ

    ВОЙНАТА В УКРАЙНА

    ПРЕВЪРНА ПУТИН

    В ЕДНО ДЪРТО ВАСАЛЧЕ НА КИТАЙ

    ЩЕ ХОДИ ОЩЕ И ОЩЕ

    ДА СЕ КЛАНЯ НА ЖЪЛТУРКОВЦИТЕ ...



    .

    Коментиран от #76, #84

    19:48 14.07.2026

  • 70 Хазаринът

    2 10 Отговор

    До коментар #66 от "Цар Петър втарой":

    Дава цяла Украйна за наркотици бе гьотверен

    Коментиран от #83

    19:48 14.07.2026

  • 71 az СВО Победа 81

    3 11 Отговор
    Даааа, гроздето, разбирай Крим е много кисело за натовците.... 🤣🤣🤣

    Още дълго ще има да скърцат със зъби и да хвърлят къчове, защото изтърваха Крим....

    19:48 14.07.2026

  • 72 Хахахаха

    10 2 Отговор
    Ама чакайте бе. Та тя Украйна още не е започнала бе! Та те ударите едва сега започнаха.

    19:49 14.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 МАЛА ТОКМАЧКА

    9 1 Отговор

    До коментар #65 от "РУСКАТА АРМИЯ":

    ЛИ ПРЕВЗЕХА

    КАТО НАПРЕДВАТ РУСКИТЕ ЗИ.ГАНУТ

    ХА ХА ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #79

    19:49 14.07.2026

  • 75 КРИМ Е РУСКИ

    3 8 Отговор
    Нали така?

    Коментиран от #93

    19:49 14.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Видео 👇👇👇

    12 1 Отговор
    Руска вдовица се оплаква на репортер,че са утрепали мъжът ѝ на фронта,но го водят безследно изчезнал и парите ѝ не стигат само за лекарства.
    Репортерът я пита кой я виновен в случая,оная вика колкото глас има-АМЕРИКААА...
    🤣🤣🤣

    19:51 14.07.2026

  • 78 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    12 1 Отговор
    КОНЦЕРТЪТ В КРИМ

    ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ.

    СЕГА Е САМО УВЕРТЮРАТА.

    Коментиран от #82

    19:51 14.07.2026

  • 79 Ха ХаХа

    4 11 Отговор

    До коментар #74 от "МАЛА ТОКМАЧКА":

    ВСУ превзе:
    0% руски територии
    Върна:
    0% окупирани територии

    Коментиран от #87, #109

    19:51 14.07.2026

  • 80 луд за връзване

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ХаХа":

    Това "Глепак" личното ти име ли е или фамилията ви е такава? Приятно ми е, Умнов!

    19:51 14.07.2026

  • 81 Това

    7 3 Отговор
    на кой ден от 40 дневната операция?

    19:51 14.07.2026

  • 82 Предстои

    2 10 Отговор

    До коментар #78 от "ЕВРЕИНА КАБЗОН":

    Ликвидиране на Киевският хазарски хаганат

    19:52 14.07.2026

  • 83 Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Хазаринът":

    и за наркотици ли пари няма?

    19:53 14.07.2026

  • 84 Той вече го зашлеви

    11 2 Отговор

    До коментар #69 от "НАЙ ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ":

    Китай окончателно спира да се занимава със Силата на Сибир.

    Коментиран от #88, #101

    19:54 14.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 С КОЛКО

    8 0 Отговор

    До коментар #76 от "Какво ли може":

    ПО НИСКА ЦЕНА
    КУПУВА
    ГАЗ
    КИТАЙ ОТ ПУТИН
    БРЕ ИЗДУХАНЯК?

    КОЙ Е ВАСАЛЪТ КОЙТО
    СЕ МОЛИ
    ДА СЕ ПОСТРОИ ТРЪБАТА
    КЪМ КИТАЙ
    БРЕ ИЗДУХАНЯК?

    КАКВО МУ КАЗА

    СИ ДЗИН ПИН

    ГАЗ САМО НА ЦЕНА
    КАТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
    В РУСИЯ.

    И ГО НАРИТА
    СИ ДЗИН ПИН
    ОБРАТНО В КОЧИНАТА

    ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС ПУТИН.


    ХАХА хахахахаха ъ

    19:55 14.07.2026

  • 87 Хахахаха

    11 2 Отговор

    До коментар #79 от "Ха ХаХа":

    ВСУ си върна всичко от Киев до Донецк. Също и Херсон. Това са фактите, колкото и да те е яд.

    Коментиран от #92, #98

    19:55 14.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Паралес

    2 4 Отговор
    Ел укродрон пасса..

    19:57 14.07.2026

  • 90 Само така капеи

    10 1 Отговор
    Крим вече е остров, Украински остров.

    19:57 14.07.2026

  • 91 Мусорчик

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    Ами Хаяско вече издаде указ, но Роберт Бровди го санкционира.

    19:57 14.07.2026

  • 92 Върна си

    3 12 Отговор

    До коментар #87 от "Хахахаха":

    Благодарение на факта, че Путин в Знак на добра воля след Истанбул изведе войските от там.
    Укрите просто влязоха на освободена територия от руснаците.
    Факт

    19:58 14.07.2026

  • 93 Румен

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "КРИМ Е РУСКИ":

    така каза!

    19:58 14.07.2026

  • 94 Дзак

    4 3 Отговор
    Още от минали времена Крим винаги е причинявал главоболие!

    19:59 14.07.2026

  • 95 Йосиф Кобзон

    9 0 Отговор

    До коментар #65 от "РУСКАТА АРМИЯ":

    Напредва.

    19:59 14.07.2026

  • 96 В Крим

    9 1 Отговор

    До коментар #54 от "Наркомана":

    има ли кафе???

    20:00 14.07.2026

  • 97 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Крим е капан за тези дето го отбраняват.гудриан го взе лесно макар че ссср се беше окопал с огромни сили там.стщотомсе случи и с немците три години по късно.сега руснаците ще ядат сапа.

    Коментиран от #102

    20:01 14.07.2026

  • 98 Те добре избягаха от Херсон

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Хахахаха":

    Ама що диванетата изкъртиха тоалетните чинии?

    20:02 14.07.2026

  • 99 В Крим

    0 5 Отговор
    с рубли ли е,или с долари?

    20:05 14.07.2026

  • 100 Меломан

    4 0 Отговор
    Йосиф кобзон удари в земята ролинг стоунс неговите концерти.

    20:05 14.07.2026

  • 101 Мдаа

    6 2 Отговор

    До коментар #84 от "Той вече го зашлеви":

    Путин се прибра от Китай с подвита опашка. Си Дзинпин, освен че няма да дава никакви пари за нови газопроводи, е казал че може и да купи малко газ, но на цена 5 пъти под пазарната.

    Коментиран от #104

    20:06 14.07.2026

  • 102 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #97 от "стоян георгиев":

    Мирише на мющерия!

    20:07 14.07.2026

  • 103 Напредва

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "РУСКАТА АРМИЯ":

    само кавалерията...

    20:08 14.07.2026

  • 104 Вк.Синхуа

    1 7 Отговор

    До коментар #101 от "Мдаа":

    Китай и Русия подписаха договори за увеличение с 37%
    на доставките на газ.
    Русия предоставя технологии за производство на минерални торове

    Коментиран от #114

    20:10 14.07.2026

  • 105 Мадуро

    4 2 Отговор
    Вече нямам главоболие!

    20:10 14.07.2026

  • 106 В Крим вода няма,

    5 2 Отговор

    До коментар #54 от "Наркомана":

    ти за кафе говориш :)

    Коментиран от #107

    20:10 14.07.2026

  • 107 Шойгу

    4 0 Отговор

    До коментар #106 от "В Крим вода няма,":

    Много полезно е да се дъвчат зърната!

    Коментиран от #118

    20:13 14.07.2026

  • 108 Днес

    2 2 Отговор
    колко яйца е литър бензин?

    20:15 14.07.2026

  • 109 Територията няма никакво значение.

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Ха ХаХа":

    Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.

    20:16 14.07.2026

  • 110 За такива случаи нашият мъдър народ

    3 0 Отговор
    Е казал: лакомо дюпе кръв с. ере.... И още гз глава затрива

    20:18 14.07.2026

  • 111 Иван 1

    1 1 Отговор
    Не пишете глупости пари няма има свобода.

    20:18 14.07.2026

  • 112 Цончо

    0 1 Отговор
    Анулираха ми почивката в Сочи!

    20:18 14.07.2026

  • 113 Вова

    0 0 Отговор
    А Дони не ми вдига....

    20:20 14.07.2026

  • 114 Еми сега е момента

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Вк.Синхуа":

    Си да извива ръцете на Пу.... и той доста успешно го прави.

    20:20 14.07.2026

  • 115 Смях в залата

    1 0 Отговор
    Лавров се оплака -"договорките от Аляска" т.е. т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал. Но пък вместо това имало огромен погром на руски кораби и украински тероризъм в Азовско море.

    😆

    Коментиран от #117

    20:20 14.07.2026

  • 116 Джипи

    0 0 Отговор
    И аналгина ли свърши?

    20:21 14.07.2026

  • 117 Джон Силвър

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Смях в залата":

    Азовските пирати...

    20:22 14.07.2026

  • 118 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Шойгу":

    То се вижда кои са наркоманите. Денонощно във факти.бг!

    20:25 14.07.2026

  • 119 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Този сайт германски ли е?":

    Еврейски е ,страхливия нагъл евреин се крие от д немско име

    20:25 14.07.2026

  • 120 Нема евракис нещо

    1 0 Отговор
    Украйна се превръща в най-голямото главоболие за ЕС. Дългове, икономическо изоставане, намаляне и съкращаване на производства, общо обедняване.

    20:27 14.07.2026

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