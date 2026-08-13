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Предлагат барутния завод на Емилиян Гебрев за стратегически обект

Предлагат барутния завод на Емилиян Гебрев за стратегически обект

13 Август, 2026 19:42 607 21

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  • военен завод-
  • барутен завод-
  • шумен-
  • „караш инвест“-
  • „ахелой опм“-
  • стратегически списък

Предложението предвижда „Караш Инвест“ и „Ахелой ОПМ“ да бъдат добавени към раздел „Икономика“ на държавния стратегически списък

Предлагат барутния завод на Емилиян Гебрев за стратегически обект - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проект за включване на две частни оръжейни компании, сред които и свързаната със завода за барут край Смядово „Караш Инвест“ ЕООД, в списъка на стратегическите обекти за националната сигурност е внесен отново за обществено обсъждане, съобщават от БГНЕС. Дружеството е собственост на Христо Гебрев, син на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, а предложената от Министерството на икономиката промяна цели засилена защита от ДАНС срещу тероризъм и кибератаки на фона на дефицита на боеприпаси в Европа.

Предложението предвижда „Караш Инвест“ и „Ахелой ОПМ“ да бъдат добавени към раздел „Икономика“ на държавния стратегически списък. Мотивите акцентират върху ключовото значение на производството, търговията и съхранението на отбранителни продукти за планирането на гражданските ресурси.

Самото включване в списъка не представлява автоматично разрешение за строеж на завода край шуменското градче. Статутът обаче осигурява допълнителни мерки за сигурност, които включват пряко наблюдение, защита и контрол от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“, както и по-високи изисквания за физическа охрана и достъп до производствените мощности.

Двете компании бяха предложени за включване в стратегическия списък и през януари 2024 година. Тогава проектът премина през обществено обсъждане, но процедурата не стигна до финално приемане.

Казусът предизвика политическо напрежение година по-късно, след като тогавашният министър на икономиката Богдан Богданов обяви, че върху правителството е бил оказван натиск за спиране на процеса. Според твърдения на бившия военен министър Бойко Ноев, причината проектът да бъде блокиран е свързана с Делян Пеевски, макар публично потвърждение на тези думи да липсва. По информация от онзи период ДАНС първоначално е дала положително становище за обектите, но впоследствие го е оттеглила, което е довело до отпадане на процедурата.

Инвестиционното намерение на „Караш Инвест“ е насочено към изграждане на нова мощност за производство на барут в района на Смядово. Още през 2024 година компанията придобива местно предприятие, като по проекта вече текат процедури по реконструкция и разширяване на капацитета.

Проектът придобива особена стратегическа тежест поради недостига на барут и други ключови компоненти в Европа след началото на войната в Украйна. Барутът е критично необходим за производството на артилерийски боеприпаси, а увеличаването на производствения капацитет е изведено като основен приоритет на европейската отбранителна индустрия. Това принуждава държавите на континента да търсят бързи възможности за намаляване на зависимостта от външни доставчици.

Паралелно с частната инициатива, през октомври 2025 година българската държава и германският концерн „Райнметал“ подписаха стратегически договор. Той предвижда изграждане на завод за барут и боеприпаси чрез съвместно дружество между германската компания и ВМЗ - Сопот.

По официални данни инвестицията възлиза на близо 1 милиард евро, а производството ще обхване барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи, като се очаква да бъдат разкрити около 1 000 работни места.

Така в рамките на няколко години България се оказва пред два мащабни проекта за производство на барут. Ако новото постановление бъде прието, „Караш Инвест“ ще попадне под специалния режим за стратегическа инфраструктура, отбелязвайки втори опит за придобиване на статута в една вече напълно променена европейска отбранителна реалност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМИ ДАААА НАРОДНИ ПАРИ

    21 0 Отговор
    ША СА ФЪРЛЯТ В ЧАСТНИ ФИРМИ..!?!?!?! Я ДА ГО НАЦИОНАЛИЗИРАТ И ТВА Е....

    19:46 13.08.2026

  • 2 ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

    24 1 Отговор
    Какво стратегическо има в някакъв откраднат останал от соца завод.

    19:46 13.08.2026

  • 3 пак ще има

    13 0 Отговор
    лабчо кебабчо

    19:48 13.08.2026

  • 4 Барутчия

    16 0 Отговор
    България се превръща в барутен хъб с толкова заводи за барут. Абе Райнметал заглъхна нещо. С такива ултра-технологични и екологични и безопасни производства ще се из(за)стреляме в челото.

    19:50 13.08.2026

  • 5 на ресторантьорите

    9 1 Отговор
    ужким частници данъците им опрощават за щяло и нещяло с парите на хората сега и тоз се нареди да смуца ало комунизма се разпадна преди 100 години???

    19:50 13.08.2026

  • 6 Завода на Гебрев

    19 0 Отговор
    трябва отново да стане държавен, а Гебрев да мете улиците.

    19:51 13.08.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    3 1 Отговор
    Обожавам г-н Гюбрев!💋🥳🤣👍

    19:54 13.08.2026

  • 8 Цял живот

    12 0 Отговор
    продава смърт.... И печели милиарди .

    19:57 13.08.2026

  • 9 Окооо

    6 0 Отговор
    Щом става дума за барут- не ми го хвали ! Погледнато от добрата страна, добре че пропадна и сделката за нов брутен завод на Раинметал в България... След като се оказа, че парите ги няма! Просто се оказа, че предишните управляващи са излъгани немците, превели са парите и после са си ги дръпнали обратно от сметката... Това е добра игра в стила на Пеевски- Борисов!!!

    19:59 13.08.2026

  • 10 ИВАН

    9 0 Отговор
    Тока частен, водата частна, храната ... ами за какво ни е тогава държава, държавата и тя частна, побъркана мафиотска система.

    19:59 13.08.2026

  • 11 НЕ в държавния стратегически списък

    8 0 Отговор
    А в затвора трябва Гебрев да бъде спешно въдворен.

    20:01 13.08.2026

  • 12 Чия сигурност?

    8 0 Отговор
    Държавата ще охранява частни обекти вместо да го глоби и санкционира . Къде са синдикатите да защитят работниците, които остават без работа и живота им е бил в опасност.

    20:02 13.08.2026

  • 13 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Добре, по света оръжейният бизнес е основно частен. Но как Гебрев се включи в него? Построи ли си заводите или ги купи за без пари през 90-те? Бил е в Кинтекс, комунист, строял е социализъм, после обратното.

    Коментиран от #14

    20:02 13.08.2026

  • 14 преди е строил комунизъма

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Наблюдател":

    сега го громи но пачките в джобовете му не омаляват а се увеличават що е то?

    Коментиран от #16

    20:04 13.08.2026

  • 15 А хората искат ли я тази

    5 1 Отговор
    нова мощност за производство на барут в района на Смядово ? Щото с този "стратегически обект" подлият Радев се опитва единствено да лиши хората от правото им на местен референдум ! Това е реално целта им и е изключително подло !

    20:05 13.08.2026

  • 16 дърт

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "преди е строил комунизъма":

    кумуниз

    20:07 13.08.2026

  • 17 Питане

    2 2 Отговор
    ГЕБРЕВ комунист ли е ??? - КОМУНИСТ Е !!!
    Защо ривете бе "другари"???
    ВАШ СИ Е !!!
    И той с няколко чувала, че боташа сега да обяздва коня си...
    Сведете ничком глава и произнесете - "Извинявай народе" !!!

    20:09 13.08.2026

  • 18 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Това е предупреждение на Укритие към Гебрев щото праща на Украйна негодно и дефектно въоръжение

    20:10 13.08.2026

  • 19 Изчезни бре Рундю подъл

    3 1 Отговор
    (Проектът придобива особена стратегическа тежест поради недостига на барут и други ключови компоненти в Европа ...)

    20:11 13.08.2026

  • 20 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    И ТОЗИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УТИЛИЗИРАН БАРАБАР СЪС СНАРЯДИТЕ! ЧЕРВЕН БУШОН НЕМОЖАЧИ!

    20:18 13.08.2026

  • 21 ХиХи

    0 0 Отговор
    На Гебрю да му са вземат всички лицензи и да му се забрани да прави такива нища

    20:19 13.08.2026

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