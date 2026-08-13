Предлагат барутния завод на Емилиян Гебрев за стратегически обект

Проект за включване на две частни оръжейни компании, сред които и свързаната със завода за барут край Смядово „Караш Инвест“ ЕООД, в списъка на стратегическите обекти за националната сигурност е внесен отново за обществено обсъждане, съобщават от БГНЕС. Дружеството е собственост на Христо Гебрев, син на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, а предложената от Министерството на икономиката промяна цели засилена защита от ДАНС срещу тероризъм и кибератаки на фона на дефицита на боеприпаси в Европа.

Предложението предвижда „Караш Инвест“ и „Ахелой ОПМ“ да бъдат добавени към раздел „Икономика“ на държавния стратегически списък. Мотивите акцентират върху ключовото значение на производството, търговията и съхранението на отбранителни продукти за планирането на гражданските ресурси.

Самото включване в списъка не представлява автоматично разрешение за строеж на завода край шуменското градче. Статутът обаче осигурява допълнителни мерки за сигурност, които включват пряко наблюдение, защита и контрол от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“, както и по-високи изисквания за физическа охрана и достъп до производствените мощности.

Двете компании бяха предложени за включване в стратегическия списък и през януари 2024 година. Тогава проектът премина през обществено обсъждане, но процедурата не стигна до финално приемане.

Казусът предизвика политическо напрежение година по-късно, след като тогавашният министър на икономиката Богдан Богданов обяви, че върху правителството е бил оказван натиск за спиране на процеса. Според твърдения на бившия военен министър Бойко Ноев, причината проектът да бъде блокиран е свързана с Делян Пеевски, макар публично потвърждение на тези думи да липсва. По информация от онзи период ДАНС първоначално е дала положително становище за обектите, но впоследствие го е оттеглила, което е довело до отпадане на процедурата.

Инвестиционното намерение на „Караш Инвест“ е насочено към изграждане на нова мощност за производство на барут в района на Смядово. Още през 2024 година компанията придобива местно предприятие, като по проекта вече текат процедури по реконструкция и разширяване на капацитета.

Проектът придобива особена стратегическа тежест поради недостига на барут и други ключови компоненти в Европа след началото на войната в Украйна. Барутът е критично необходим за производството на артилерийски боеприпаси, а увеличаването на производствения капацитет е изведено като основен приоритет на европейската отбранителна индустрия. Това принуждава държавите на континента да търсят бързи възможности за намаляване на зависимостта от външни доставчици.

Паралелно с частната инициатива, през октомври 2025 година българската държава и германският концерн „Райнметал“ подписаха стратегически договор. Той предвижда изграждане на завод за барут и боеприпаси чрез съвместно дружество между германската компания и ВМЗ - Сопот.

По официални данни инвестицията възлиза на близо 1 милиард евро, а производството ще обхване барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи, като се очаква да бъдат разкрити около 1 000 работни места.

Така в рамките на няколко години България се оказва пред два мащабни проекта за производство на барут. Ако новото постановление бъде прието, „Караш Инвест“ ще попадне под специалния режим за стратегическа инфраструктура, отбелязвайки втори опит за придобиване на статута в една вече напълно променена европейска отбранителна реалност.