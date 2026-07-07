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Белгийските власти задържаха агент на руското разузнаване
  Тема: Украйна

Белгийските власти задържаха агент на руското разузнаване

7 Юли, 2026 11:06 982 58

  • шпионаж-
  • белгия-
  • русия-
  • антверпен

Съдът в Антверпен потвърди наложената мярка, но не дава никакви подробности по случая

Белгийските власти задържаха агент на руското разузнаване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийските власти за пръв път са задържали нещатен агент на руското разузнаване, обвинен в предаване на държавни тайни на Москва, съобщиха местни медии, предаде БТА.

Уточнява се, че операцията по наблюдението и задържането на обвиняемия е продължила няколко месеца. Съдът в Антверпен е потвърдил наложената мярка, но не дава никакви подробности по случая.

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Известно е, че задържаният е 46-годишен и е бил вербуван в интернет. Дейността му е била установена от белгийското военно контраразузнаване.

Миналата година службите за сигурност в Германия и Франция предупредиха, че Русия наема "агенти за еднократна употреба" за шпионаж и саботажи срещу дребни суми, без вербуваните да имат предварителна подготовка и без да знаят в чия услуга действат.

Според експерти от европейските служби руската страна прибягва до този ход заради изгонването на близо 600 руски дипломати от ЕС след началото на руското военно нападение срещу Украйна.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На тия наркомани

    32 7 Отговор
    им се привиждат само руснаци, скрити под леглата им.

    Коментиран от #3, #32

    11:08 07.07.2026

  • 2 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    19 5 Отговор
    Това се случи в нашата клиника също. Пациентът от стая 213 забеляза, че друг пациент от стая 324 ги шпионира, като шпионът бе задържан, а старшата медицинска сестра бе предупредена, че той не си е вземал хапчетата редовно.

    Коментиран от #31

    11:11 07.07.2026

  • 3 Ген.Гномов!

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "На тия наркомани":

    Интересно?!
    Аз не съм наркоман,пък и на мен постоянно ми се привиждат руснаци, скрити под леглото ми....🙄😟😮‍💨🫢!

    Коментиран от #8, #10, #29

    11:12 07.07.2026

  • 4 Моряка

    11 4 Отговор
    Голям праз!Всяка държава си има разузнаване,а то пък резиденти,аташета и агенти.Една от двете най древни професии.А ФАКТИ го публикуват като първооткриватели.Еввалла!!

    11:13 07.07.2026

  • 5 Емо

    5 13 Отговор
    Предайте го незабавно на Азов и Десен сектор!За събеседа.

    Коментиран от #18

    11:15 07.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 9 Отговор
    поздрави за руската агентура и у нас

    Коментиран от #13

    11:15 07.07.2026

  • 7 Руски Агент

    6 5 Отговор
    Ауууу, прибирайте се в къщи

    11:15 07.07.2026

  • 8 Мухахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ген.Гномов!":

    Бай танас е Руски агент

    Коментиран от #12, #16

    11:15 07.07.2026

  • 9 гру гайтанджиева

    6 11 Отговор
    Ако работиш за руснаците в един момент руснаците ще те предадат.

    11:18 07.07.2026

  • 10 Моряка

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ген.Гномов!":

    Ген.Гномов май повече се оглежда за руснаци зад гърба си.С надежда и влажен поглед.

    11:18 07.07.2026

  • 11 ФАКТ

    2 14 Отговор
    Сорое забрани на Путлер да атакува важни цели в Украйна

    11:19 07.07.2026

  • 12 Ами ДА!

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мухахаха":

    Като нищо са му провели ...,,руска хибридна атака на мозъка" и може би,руснаците са го превърнали във свой агент...😝?!

    11:20 07.07.2026

  • 13 Смех с ватенки

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Раша -най-голямата пешеходна зона в света.

    11:21 07.07.2026

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    3 7 Отговор
    У Анкара на събранието на НАТО че има екип савецки вредоносни предатели од Фатмакиа.

    11:22 07.07.2026

  • 15 Така му се пада

    8 0 Отговор
    Да си беше поръчал дюнер или шиш-кебап а не трюфели.

    Коментиран от #20

    11:24 07.07.2026

  • 16 Смеете се, но ген. Атанасов

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мухахаха":

    е единственият човек, който е прал кобрата на Пугачов с дизелов локомотив.

    11:25 07.07.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    6 5 Отговор
    Базата на всички руски агенти в Европа се намира в България!

    Коментиран от #19, #23, #47

    11:25 07.07.2026

  • 18 Теб ще те предадем

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Емо":

    за лечение в една клиника, където ще се грижат добре за теб.

    11:27 07.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин 🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Така му се пада":

    Ха ! Това ме изкефи . / А някой в София интересува ли се за младите българи , които Лондон държа цяла година в затворите си , и после обяви за "руски шпиони" ?!

    Коментиран от #25, #37

    11:30 07.07.2026

  • 21 Гоце

    5 3 Отговор
    Пълно е с такива боклуци

    11:30 07.07.2026

  • 22 Леле какви са страшни

    3 2 Отговор
    Тия двамата на снимката. Готови са за фронта в Украйна, но нещо не ги пращат. Сигурно са много разочаровани.

    11:31 07.07.2026

  • 23 Елементарно , бе Уотсън !

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ганя Путинофила":

    А Турския шпионаж - с централа в софийската власт и парламента

    11:32 07.07.2026

  • 24 Трол

    2 2 Отговор
    Украинките са най-прикритите руски агенти.

    11:32 07.07.2026

  • 25 Te са осъдени на десетина години

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Българин 🇧🇬":

    единствено по обвинение на Христо Грозев, че са го преследвали с цел да го ликвидират.
    Обвиненията приличат на детска приказка, ситуацията е комична,
    но заради Грозев сега ще им провалят животите.

    11:33 07.07.2026

  • 26 смешарки

    4 2 Отговор
    задържаха агент на руското разузнаване
    или на алкайда

    все ги задържате и после мълчат
    мишоците за осъдени Руски агенти

    11:37 07.07.2026

  • 27 Историк

    2 5 Отговор
    Империята на злото 100 години върши само зло и пречи на развитието на света. Известна е само със световни революции, оръжия и убийства. Нашите свирепи путинолизци да заминават за Москва.

    11:37 07.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Вие, копейките се плашите от всичко

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ген.Гномов!":

    Ри когато на отсрещен тротоар случайно минат левскари (пример палатките на Мочата). Да, трябва да се боите от рашките, че те не знаят кой е копейка, кой не.

    Коментиран от #33

    11:39 07.07.2026

  • 30 какво ли има за шпиониране в белгия

    1 2 Отговор
    явно там е ядрото на злото . щом пращат агенти по време на война и ембарго . все пак в белгия няма корупция . как дърпа данни . на книга шпионите са най най . убиват, лъжат, фалшиви паспорти . няма да разберем колко народ е отровил . кой е украл .

    11:41 07.07.2026

  • 31 За разлика от теб и подопечните ти,

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    белгийците боравят с факти и доказателства, а не с копейски фейкове.

    Коментиран от #34

    11:42 07.07.2026

  • 32 Кажи го на копейките

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "На тия наркомани":

    Само те работят с фейкове и слухове, а не с факти и документи.

    11:43 07.07.2026

  • 33 Спокойно, смелчага

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Вие, копейките се плашите от всичко":

    Много скоро ще имате възможност да си покажите смелостта, вие тъпeйkите.
    На срещата на НАТО в Турция, Зеленски ще иска помощ от войници защото
    неговите ресурси са изчерпани.
    С кеф ще мобилизираме тъпeйkите като теб, техните семейства, а също
    всичките дрогирани хайлaзи и бeзделници от софийските и пловдивските футолни агитки.

    Коментиран от #42

    11:44 07.07.2026

  • 34 Тъпeйка, ти нямаш пари

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "За разлика от теб и подопечните ти,":

    да си платиш метрото в София, а пишеш за Брюксел.

    Коментиран от #39

    11:46 07.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ?????

    1 3 Отговор
    Уф.
    А пък украинската агентка от Монако я намерили закопана около Киев.

    Коментиран от #40, #43

    11:47 07.07.2026

  • 37 Кой се интересува

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин 🇧🇬":

    от копейски предатели?
    Да гният там. Трябва и тук да се направи чистка.

    Коментиран от #52

    11:48 07.07.2026

  • 38 Българин

    2 0 Отговор
    Що не са го гръмнали?Сега 20 години да го хранят.

    11:48 07.07.2026

  • 39 Хе хе! Вервай си,

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Тъпeйка, ти нямаш пари":

    щом ти носи радост, копей.
    Не ставаш за ясновидец. Смени си професията.

    Коментиран от #41, #48

    11:50 07.07.2026

  • 40 Ами да!

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "?????":

    Момчетата на Буданов не прощават.

    11:51 07.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Не позна

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Спокойно, смелчага":

    Ние имаме договор, че няма да пращаме войници. И Радев не разрешава. Зеленски успешно се справя.
    Виж, Путин си внася севернокорейци, че няма кадри. Издържали между 5 и 20 минути. Може да му предложим копейките си. И без това са безполезни тук. Само ги храним, все хленчат за нещо, файда йок.

    Коментиран от #45, #49

    11:55 07.07.2026

  • 43 Може ли заглавие, дата и източник

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "?????":

    на фейка ти?

    Коментиран от #46, #53

    11:57 07.07.2026

  • 44 А МОЧАТА?

    3 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    11:58 07.07.2026

  • 45 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Не позна":

    "Ние имаме договор, че няма да пращаме войници."
    -- -- --

    Какъв е тоя договор? Вие сте пpимитивно пpоcти.

    Коментиран от #58

    12:00 07.07.2026

  • 46 Вие сте тъпи и ограничени

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Може ли заглавие, дата и източник":

    В понеделник, 6 юли, в околностите на Киев е намерено тялото на жената, заподозряна в опита за покушение срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако, пише Украинская правда, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

    12:02 07.07.2026

  • 47 И Евгени Минчев

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ганя Путинофила":

    им е предводител.
    Апропо, понякога и той джуси тук фейкове.

    12:02 07.07.2026

  • 48 Нали ви виждам какви карикатури

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Хе хе! Вервай си,":

    сте на протестите на Глишев.
    Най-деградиралите алкохолици и наркомани в България.

    Коментиран от #54

    12:03 07.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 За сметка на това бяха отвлекли сума ти

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Тъпунгер, къде са тия северокорейци":

    украинчета за педофилите на Путин.

    12:09 07.07.2026

  • 51 Какво по-голямо унижение

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тъпунгер, къде са тия северокорейци":

    от факта да си копейка. Надолу от това няма.

    Коментиран от #55

    12:10 07.07.2026

  • 52 Центаджийче ,

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Кой се интересува":

    Избърши си белия турски крем , дето ти е омазан около устата , после говори за достойните българи !

    Коментиран от #57

    12:14 07.07.2026

  • 53 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Може ли заглавие, дата и източник":

    Українська правда
    Ще се оправиш надявам се.

    Коментиран от #56

    12:14 07.07.2026

  • 54 Казах ти, че не ставаш за нищо, камо ли

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Нали ви виждам какви карикатури":

    за ясновидец.
    Не стъпвам на такива места, за да не смачкам някой копейски зяпач, който се мотае наблизо.
    Но ти явно имаш опит от прайдове и протести.
    Горкият недоучен и некъпан плазм...дий.

    12:14 07.07.2026

  • 55 Има...-

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Какво по-голямо унижение":

    От факта да си...гривна...

    12:16 07.07.2026

  • 56 Мерси

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "?????":

    Ама какво съм виновен, че не чета тази правда. Пък и там не пише, че е тя, а предполагат, че тя.

    12:16 07.07.2026

  • 57 Объркал си се

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Центаджийче ,":

    Копейка и достоен е оксиморон.

    12:17 07.07.2026

  • 58 Който не може да се защити с аргументи,

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    обижда, защото не може да измисли друго.
    Обидата не е аргумент в спора, само показва ниското ниво и неграмотността на автора .си.
    Учете бре! Къпете се бре!

    12:21 07.07.2026

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