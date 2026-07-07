Белгийските власти задържаха агент на руското разузнаване

Белгийските власти за пръв път са задържали нещатен агент на руското разузнаване, обвинен в предаване на държавни тайни на Москва, съобщиха местни медии, предаде БТА.
Уточнява се, че операцията по наблюдението и задържането на обвиняемия е продължила няколко месеца. Съдът в Антверпен е потвърдил наложената мярка, но не дава никакви подробности по случая.
Известно е, че задържаният е 46-годишен и е бил вербуван в интернет. Дейността му е била установена от белгийското военно контраразузнаване.
Миналата година службите за сигурност в Германия и Франция предупредиха, че Русия наема "агенти за еднократна употреба" за шпионаж и саботажи срещу дребни суми, без вербуваните да имат предварителна подготовка и без да знаят в чия услуга действат.
Според експерти от европейските служби руската страна прибягва до този ход заради изгонването на близо 600 руски дипломати от ЕС след началото на руското военно нападение срещу Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На тия наркомани
Коментиран от #3, #32
11:08 07.07.2026
2 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Коментиран от #31
11:11 07.07.2026
3 Ген.Гномов!
До коментар #1 от "На тия наркомани":Интересно?!
Аз не съм наркоман,пък и на мен постоянно ми се привиждат руснаци, скрити под леглото ми....🙄😟😮💨🫢!
Коментиран от #8, #10, #29
11:12 07.07.2026
4 Моряка
11:13 07.07.2026
5 Емо
Коментиран от #18
11:15 07.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
11:15 07.07.2026
7 Руски Агент
11:15 07.07.2026
8 Мухахаха
До коментар #3 от "Ген.Гномов!":Бай танас е Руски агент
Коментиран от #12, #16
11:15 07.07.2026
9 гру гайтанджиева
11:18 07.07.2026
10 Моряка
До коментар #3 от "Ген.Гномов!":Ген.Гномов май повече се оглежда за руснаци зад гърба си.С надежда и влажен поглед.
11:18 07.07.2026
11 ФАКТ
11:19 07.07.2026
12 Ами ДА!
До коментар #8 от "Мухахаха":Като нищо са му провели ...,,руска хибридна атака на мозъка" и може би,руснаците са го превърнали във свой агент...😝?!
11:20 07.07.2026
13 Смех с ватенки
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Раша -най-голямата пешеходна зона в света.
11:21 07.07.2026
14 Архимандрисандрит Бибиян
11:22 07.07.2026
15 Така му се пада
Коментиран от #20
11:24 07.07.2026
16 Смеете се, но ген. Атанасов
До коментар #8 от "Мухахаха":е единственият човек, който е прал кобрата на Пугачов с дизелов локомотив.
11:25 07.07.2026
17 Ганя Путинофила
Коментиран от #19, #23, #47
11:25 07.07.2026
18 Теб ще те предадем
До коментар #5 от "Емо":за лечение в една клиника, където ще се грижат добре за теб.
11:27 07.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Българин 🇧🇬
До коментар #15 от "Така му се пада":Ха ! Това ме изкефи . / А някой в София интересува ли се за младите българи , които Лондон държа цяла година в затворите си , и после обяви за "руски шпиони" ?!
Коментиран от #25, #37
11:30 07.07.2026
21 Гоце
11:30 07.07.2026
22 Леле какви са страшни
11:31 07.07.2026
23 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #17 от "Ганя Путинофила":А Турския шпионаж - с централа в софийската власт и парламента
11:32 07.07.2026
24 Трол
11:32 07.07.2026
25 Te са осъдени на десетина години
До коментар #20 от "Българин 🇧🇬":единствено по обвинение на Христо Грозев, че са го преследвали с цел да го ликвидират.
Обвиненията приличат на детска приказка, ситуацията е комична,
но заради Грозев сега ще им провалят животите.
11:33 07.07.2026
26 смешарки
или на алкайда
все ги задържате и после мълчат
мишоците за осъдени Руски агенти
11:37 07.07.2026
27 Историк
11:37 07.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Вие, копейките се плашите от всичко
До коментар #3 от "Ген.Гномов!":Ри когато на отсрещен тротоар случайно минат левскари (пример палатките на Мочата). Да, трябва да се боите от рашките, че те не знаят кой е копейка, кой не.
Коментиран от #33
11:39 07.07.2026
30 какво ли има за шпиониране в белгия
11:41 07.07.2026
31 За разлика от теб и подопечните ти,
До коментар #2 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":белгийците боравят с факти и доказателства, а не с копейски фейкове.
Коментиран от #34
11:42 07.07.2026
32 Кажи го на копейките
До коментар #1 от "На тия наркомани":Само те работят с фейкове и слухове, а не с факти и документи.
11:43 07.07.2026
33 Спокойно, смелчага
До коментар #29 от "Вие, копейките се плашите от всичко":Много скоро ще имате възможност да си покажите смелостта, вие тъпeйkите.
На срещата на НАТО в Турция, Зеленски ще иска помощ от войници защото
неговите ресурси са изчерпани.
С кеф ще мобилизираме тъпeйkите като теб, техните семейства, а също
всичките дрогирани хайлaзи и бeзделници от софийските и пловдивските футолни агитки.
Коментиран от #42
11:44 07.07.2026
34 Тъпeйка, ти нямаш пари
До коментар #31 от "За разлика от теб и подопечните ти,":да си платиш метрото в София, а пишеш за Брюксел.
Коментиран от #39
11:46 07.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ?????
А пък украинската агентка от Монако я намерили закопана около Киев.
Коментиран от #40, #43
11:47 07.07.2026
37 Кой се интересува
До коментар #20 от "Българин 🇧🇬":от копейски предатели?
Да гният там. Трябва и тук да се направи чистка.
Коментиран от #52
11:48 07.07.2026
38 Българин
11:48 07.07.2026
39 Хе хе! Вервай си,
До коментар #34 от "Тъпeйка, ти нямаш пари":щом ти носи радост, копей.
Не ставаш за ясновидец. Смени си професията.
Коментиран от #41, #48
11:50 07.07.2026
40 Ами да!
До коментар #36 от "?????":Момчетата на Буданов не прощават.
11:51 07.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Не позна
До коментар #33 от "Спокойно, смелчага":Ние имаме договор, че няма да пращаме войници. И Радев не разрешава. Зеленски успешно се справя.
Виж, Путин си внася севернокорейци, че няма кадри. Издържали между 5 и 20 минути. Може да му предложим копейките си. И без това са безполезни тук. Само ги храним, все хленчат за нещо, файда йок.
Коментиран от #45, #49
11:55 07.07.2026
43 Може ли заглавие, дата и източник
До коментар #36 от "?????":на фейка ти?
Коментиран от #46, #53
11:57 07.07.2026
44 А МОЧАТА?
11:58 07.07.2026
45 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
До коментар #42 от "Не позна":"Ние имаме договор, че няма да пращаме войници."
-- -- --
Какъв е тоя договор? Вие сте пpимитивно пpоcти.
Коментиран от #58
12:00 07.07.2026
46 Вие сте тъпи и ограничени
До коментар #43 от "Може ли заглавие, дата и източник":В понеделник, 6 юли, в околностите на Киев е намерено тялото на жената, заподозряна в опита за покушение срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако, пише Украинская правда, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.
12:02 07.07.2026
47 И Евгени Минчев
До коментар #17 от "Ганя Путинофила":им е предводител.
Апропо, понякога и той джуси тук фейкове.
12:02 07.07.2026
48 Нали ви виждам какви карикатури
До коментар #39 от "Хе хе! Вервай си,":сте на протестите на Глишев.
Най-деградиралите алкохолици и наркомани в България.
Коментиран от #54
12:03 07.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 За сметка на това бяха отвлекли сума ти
До коментар #49 от "Тъпунгер, къде са тия северокорейци":украинчета за педофилите на Путин.
12:09 07.07.2026
51 Какво по-голямо унижение
До коментар #49 от "Тъпунгер, къде са тия северокорейци":от факта да си копейка. Надолу от това няма.
Коментиран от #55
12:10 07.07.2026
52 Центаджийче ,
До коментар #37 от "Кой се интересува":Избърши си белия турски крем , дето ти е омазан около устата , после говори за достойните българи !
Коментиран от #57
12:14 07.07.2026
53 ?????
До коментар #43 от "Може ли заглавие, дата и източник":Українська правда
Ще се оправиш надявам се.
Коментиран от #56
12:14 07.07.2026
54 Казах ти, че не ставаш за нищо, камо ли
До коментар #48 от "Нали ви виждам какви карикатури":за ясновидец.
Не стъпвам на такива места, за да не смачкам някой копейски зяпач, който се мотае наблизо.
Но ти явно имаш опит от прайдове и протести.
Горкият недоучен и некъпан плазм...дий.
12:14 07.07.2026
55 Има...-
До коментар #51 от "Какво по-голямо унижение":От факта да си...гривна...
12:16 07.07.2026
56 Мерси
До коментар #53 от "?????":Ама какво съм виновен, че не чета тази правда. Пък и там не пише, че е тя, а предполагат, че тя.
12:16 07.07.2026
57 Объркал си се
До коментар #52 от "Центаджийче ,":Копейка и достоен е оксиморон.
12:17 07.07.2026
58 Който не може да се защити с аргументи,
До коментар #45 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":обижда, защото не може да измисли друго.
Обидата не е аргумент в спора, само показва ниското ниво и неграмотността на автора .си.
Учете бре! Къпете се бре!
12:21 07.07.2026