Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски предложи сделка за украински дронове при среща с краля на Бахрейн
  Тема: Украйна

Зеленски предложи сделка за украински дронове при среща с краля на Бахрейн

5 Май, 2026 18:20 872 55

  • володимир зеленски-
  • дронове-
  • среща-
  • крал-
  • бахрейн

Киев и Манама обсъдиха сигурността в Близкия изток и възможно сътрудничество в отбранителната сфера

Зеленски предложи сделка за украински дронове при среща с краля на Бахрейн - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна в Манама с краля на Бахрейн шейх Хамад бин Иса ал Халифа и предложи споразумение за доставка на дронове от Украйна за Бахрейн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Зеленски заяви, че Украйна има значителен опит в отбраната заради ежедневните атаки, на които е подложена, и е готова да сподели своята експертиза в областта на сигурността.

„Страната ни е изправена пред подобни терористични удари почти всеки ден, а нашите хора имат подходящ опит в пълномащабната отбрана. Украйна е готова да сподели този опит с Бахрейн и да помогне за по-добра защита на човешки животи“, посочи той.

Зеленски определи срещата с краля като „добра и продуктивна“, съобщава украинската агенция Ukrinform.

Двете страни са обсъдили ситуацията със сигурността в Близкия изток и района на Залива, както и основни предизвикателства и възможности в сферата на сигурността. Разговорите са включвали и теми, свързани с удари на Иран срещу Бахрейн и други държави, както и обстановката в Ормузкия проток, посочи украинският президент.

Зеленски пристигна в Бахрейн след участие в среща на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има

    4 10 Отговор
    Предлага

    18:22 05.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Бахрейн и сами могат да си купят три де принтери от Китай.

    18:24 05.05.2026

  • 4 Дориана

    20 6 Отговор
    Зеленски става все по- нагъл и отвратителен човек и което е още по- лошо поощряван от недалновидните Европейски лидери.

    Коментиран от #9

    18:24 05.05.2026

  • 5 Нация техническа

    6 13 Отговор
    Украйна е по-напред военнотехнически от США.

    18:24 05.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето мнение

    21 8 Отговор
    Зеления шмъркач и майка си ще продаде за да спаси кожата.

    Коментиран от #10, #11, #19

    18:24 05.05.2026

  • 8 ЗНАЕ ДЕ ДА ОДИ

    15 10 Отговор
    И да проси. При богатите. Европа и арабите. Що не идеш бе просяк у Монголия Мозамбик Ангола. Оди там и прави бизнеси със оръжия за убиване. Тоя ще обърка света. Не зная до кога ще го траят.

    18:25 05.05.2026

  • 9 Йотова каза

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Желязков е обещал да даде 1.2 млрд а на Украйна.

    18:25 05.05.2026

  • 10 Заклетия

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    путлерист, се е притеснил?

    18:25 05.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Володимир Зеленски, президент

    6 10 Отговор
    Разпоредих сделка на Плешивата Движуха.
    От 24.00 часа днес Русия спира всякакви военни действия !!! Инак ще отменя Парада рязко и внезапно ☝️

    18:27 05.05.2026

  • 13 Клоуна пусин 🤡💩

    6 12 Отговор
    На парада в Москва щели да участват украински дронове . Все пак те са истинските войни победители във ВСВ 🙂

    Коментиран от #26

    18:27 05.05.2026

  • 14 Горски

    15 5 Отговор
    Урсула води Европа към война и превъоръжаване което ще доведе до унищожението на Европа. Досега никаква смислена политика за мир не е направила, а точно обратното Как не разбра, че чрез санкции и даване на пари и оръжия на Украйна подклажда войната вместо да направи усилия да я спре. Какво общо има фашизоидното образувание Украйна с ЕС и НАТО ?
    А да , едните са военизирани наемници на еврофашистите търсещи реванш срещу победителя от втората световна война защото самите те нямат гащи да се противопоставят директно , а си намериха достатъчно малоумни подизпълнители. Чудя се,как,след като по-богати и икономически развити държави,отказват да участват в тази авантюра със заема за нарко клоуна Зеля,ние като най-бедната и разнебитена,охотно се набутване яко. Пари за нищо няма ( освен за избори и заплати на държавните лежащи), но за Украйна - веднага се намират. И това,ако не е престъпление. Дано новата власт се вземе в ръце и промени тази глупост. Златните тоалетни, вилите във Франция и яхтите по Монако са скъпи да! Евро урсулките все още не могат да стоплят, че тая война на сащ в украйна закопа Европа, което си е целта в крайна сметка де.

    Коментиран от #20, #21, #22, #25, #27, #54

    18:28 05.05.2026

  • 15 путлеризмът

    5 9 Отговор
    е последеден стадии на руския идио...изъм

    18:28 05.05.2026

  • 16 Урконюзинформ

    3 8 Отговор
    Препродажба на западни оръжия и технологии в близкия изток, големи тарикати излязоха.

    18:28 05.05.2026

  • 17 Леле, мале!

    7 8 Отговор
    Този има толкова много дронове за трепане на маскали, че даже ги продава!

    18:29 05.05.2026

  • 18 Овчар

    8 4 Отговор
    Вибратори им трябват на украинките не дронове мъжете почти са на изчезване..!

    18:29 05.05.2026

  • 19 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    3 11 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Ти не гледай на Президент Зеленски майка му, ами върви прибери твоята от магистралата, тъкмо може да срещнеш и баща си сред турските ТИР-аджии !

    18:29 05.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Всички

    6 9 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    български копейки се борят, тяхната северна родина да получи служебна победа, защото истинската е непостижима! Не разбрахте ли, че няма да стане?

    Коментиран от #31, #41, #47

    18:30 05.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ха

    5 7 Отговор
    Многоходовия Путлер купува дронове от Иран и С.Корея, Зеленски на петата година има свръх производство.

    Коментиран от #28

    18:31 05.05.2026

  • 24 Сичко продава

    7 4 Отговор
    За това има златен кинеф

    18:31 05.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Чорбакаша

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Ей детската градина, ако върнат казармата или се наложи мобилизация на жендъргейчета, на тебе първи ще ти направят един голям военен парад в задния двор.

    18:32 05.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Плешивата Движуха

    4 7 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха":

    Русия пропусна периода 2014-2022 да се подготви за война !!! Сега пропусна ПАТЬ года нещо да навакса. Украйна смаза руснята ☝️

    18:34 05.05.2026

  • 29 Досада

    6 3 Отговор
    Абе кой се интересува от "сделките" на един просяк на битака?

    18:36 05.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Валери Герасимов

    2 5 Отговор
    А аз предложих на шефа си сделка за 1500 дрона на ден към изконните руски земи!

    18:41 05.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Оня с парчето

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    Те запозная с набора?

    Коментиран от #38, #45, #50, #52

    18:43 05.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гошо

    6 2 Отговор
    Егати просяка

    18:44 05.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 джони инглиш

    6 1 Отговор
    ЕС има 5 пъти по малка територия и 3 птти по голямо население от Русия. Това означава, че с 5 пъти по малко дронове Русия ще нанесе на ЕС 3 пъти повече щети. Това е на теория, на практика населението на СС е концентрирано в градовете и щетите ще с по големи. И това само от дронове.

    18:46 05.05.2026

  • 40 Мъдрецът

    3 7 Отговор
    Зеленски затегна на руснаците кранчето за петролчето, сега ги измества и от оръжейния пазар! Коли руснаците вече и не правят! Зeлето съвсем ги остави без поминък! Ще ядат чер леп и таратор без крастaвици и млеко!

    18:46 05.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Последния софиянец

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    Хо..мик могучая приключи!
    Пиздюхин загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА!
    Само отчаяни надничари като вярват в ТРИДНЕВНАТА на педофила 👍😄

    18:47 05.05.2026

  • 43 Дон Корлеоне

    2 6 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    18:48 05.05.2026

  • 44 2 ДНЯ и ВСЕ

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "Горски":

    Кога... ТОЧНО?
    Хахахахаха
    След Парада в КИЕВ ДАМАСК и ЛИСАБОН!

    18:48 05.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ей това да си копейка е Божие наказание

    3 5 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    18:50 05.05.2026

  • 47 Горски

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Всички":

    Дано Путин ви прочисти!

    18:50 05.05.2026

  • 48 Санде Глухия

    3 6 Отговор
    Вчера па 3 взрива у центъро на Московия! А тамука на секи покрив...БЕЗ аналогово ПВО на у.. ЙЛО! А се чуди чиляк, монгольята у..Я ми ми дръжат!
    Хихихихихи

    18:53 05.05.2026

  • 49 Зелка предложи сделка

    8 1 Отговор
    ама освен за урк самотни булки
    интерес няма

    18:54 05.05.2026

  • 50 Горски

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "Оня с парчето":

    Да ми опиташ от суджука?

    Коментиран от #53

    18:58 05.05.2026

  • 51 Иван

    2 0 Отговор
    Значи ние ще го спонсориме с €90 млрд ,а смррррд ливия хазарин ще продава Дронове на UAE ?

    19:13 05.05.2026

  • 52 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Оня с парчето":

    Разтягай го още да порасне, па после сиго завври в л...айнянния уммириссан гъzундер !

    19:17 05.05.2026

  • 53 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Горски":

    Искам и аз да го опитам,но съм алергичен към млечни продукти :извара ,сирене и кашкавал ,как стои въпроса ?

    19:20 05.05.2026

  • 54 БРАВО ГОРСКИ.

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    Много си точен. Всичко което пишеш е точно.

    19:23 05.05.2026

  • 55 ЗЕЛЕНИЯ

    0 0 Отговор
    Е рядко противен еврей.

    19:46 05.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания