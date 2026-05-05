Зеленски предложи сделка за украински дронове при среща с краля на Бахрейн

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна в Манама с краля на Бахрейн шейх Хамад бин Иса ал Халифа и предложи споразумение за доставка на дронове от Украйна за Бахрейн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Зеленски заяви, че Украйна има значителен опит в отбраната заради ежедневните атаки, на които е подложена, и е готова да сподели своята експертиза в областта на сигурността.

„Страната ни е изправена пред подобни терористични удари почти всеки ден, а нашите хора имат подходящ опит в пълномащабната отбрана. Украйна е готова да сподели този опит с Бахрейн и да помогне за по-добра защита на човешки животи“, посочи той.

Зеленски определи срещата с краля като „добра и продуктивна“, съобщава украинската агенция Ukrinform.

Двете страни са обсъдили ситуацията със сигурността в Близкия изток и района на Залива, както и основни предизвикателства и възможности в сферата на сигурността. Разговорите са включвали и теми, свързани с удари на Иран срещу Бахрейн и други държави, както и обстановката в Ормузкия проток, посочи украинският президент.

Зеленски пристигна в Бахрейн след участие в среща на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван.