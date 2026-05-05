Зеленски предложи сделка за украински дронове при среща с краля на Бахрейн

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна в Манама с краля на Бахрейн шейх Хамад бин Иса ал Халифа и предложи споразумение за доставка на дронове от Украйна за Бахрейн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ Зеленски заяви, че Украйна има значителен опит в отбраната заради ежедневните атаки, на които е подложена, и е готова да сподели своята експертиза в областта на сигурността.
„Страната ни е изправена пред подобни терористични удари почти всеки ден, а нашите хора имат подходящ опит в пълномащабната отбрана. Украйна е готова да сподели този опит с Бахрейн и да помогне за по-добра защита на човешки животи“, посочи той.
Зеленски определи срещата с краля като „добра и продуктивна“, съобщава украинската агенция Ukrinform.
Двете страни са обсъдили ситуацията със сигурността в Близкия изток и района на Залива, както и основни предизвикателства и възможности в сферата на сигурността. Разговорите са включвали и теми, свързани с удари на Иран срещу Бахрейн и други държави, както и обстановката в Ормузкия проток, посочи украинският президент.
Зеленски пристигна в Бахрейн след участие в среща на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има
18:22 05.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
18:24 05.05.2026
4 Дориана
Коментиран от #9
18:24 05.05.2026
5 Нация техническа
18:24 05.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вашето мнение
Коментиран от #10, #11, #19
18:24 05.05.2026
8 ЗНАЕ ДЕ ДА ОДИ
18:25 05.05.2026
9 Йотова каза
До коментар #4 от "Дориана":Желязков е обещал да даде 1.2 млрд а на Украйна.
18:25 05.05.2026
10 Заклетия
До коментар #7 от "Вашето мнение":путлерист, се е притеснил?
18:25 05.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Володимир Зеленски, президент
От 24.00 часа днес Русия спира всякакви военни действия !!! Инак ще отменя Парада рязко и внезапно ☝️
18:27 05.05.2026
13 Клоуна пусин 🤡💩
Коментиран от #26
18:27 05.05.2026
14 Горски
А да , едните са военизирани наемници на еврофашистите търсещи реванш срещу победителя от втората световна война защото самите те нямат гащи да се противопоставят директно , а си намериха достатъчно малоумни подизпълнители. Чудя се,как,след като по-богати и икономически развити държави,отказват да участват в тази авантюра със заема за нарко клоуна Зеля,ние като най-бедната и разнебитена,охотно се набутване яко. Пари за нищо няма ( освен за избори и заплати на държавните лежащи), но за Украйна - веднага се намират. И това,ако не е престъпление. Дано новата власт се вземе в ръце и промени тази глупост. Златните тоалетни, вилите във Франция и яхтите по Монако са скъпи да! Евро урсулките все още не могат да стоплят, че тая война на сащ в украйна закопа Европа, което си е целта в крайна сметка де.
Коментиран от #20, #21, #22, #25, #27, #54
18:28 05.05.2026
15 путлеризмът
18:28 05.05.2026
16 Урконюзинформ
18:28 05.05.2026
17 Леле, мале!
18:29 05.05.2026
18 Овчар
18:29 05.05.2026
19 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #7 от "Вашето мнение":Ти не гледай на Президент Зеленски майка му, ами върви прибери твоята от магистралата, тъкмо може да срещнеш и баща си сред турските ТИР-аджии !
18:29 05.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Всички
До коментар #14 от "Горски":български копейки се борят, тяхната северна родина да получи служебна победа, защото истинската е непостижима! Не разбрахте ли, че няма да стане?
Коментиран от #31, #41, #47
18:30 05.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха ха
Коментиран от #28
18:31 05.05.2026
24 Сичко продава
18:31 05.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Чорбакаша
До коментар #13 от "Клоуна пусин 🤡💩":Ей детската градина, ако върнат казармата или се наложи мобилизация на жендъргейчета, на тебе първи ще ти направят един голям военен парад в задния двор.
18:32 05.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Плешивата Движуха
До коментар #23 от "Ха ха":Русия пропусна периода 2014-2022 да се подготви за война !!! Сега пропусна ПАТЬ года нещо да навакса. Украйна смаза руснята ☝️
18:34 05.05.2026
29 Досада
18:36 05.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Валери Герасимов
18:41 05.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Оня с парчето
До коментар #31 от "Горски":Те запозная с набора?
Коментиран от #38, #45, #50, #52
18:43 05.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гошо
18:44 05.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 джони инглиш
18:46 05.05.2026
40 Мъдрецът
18:46 05.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Последния софиянец
До коментар #31 от "Горски":Хо..мик могучая приключи!
Пиздюхин загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА!
Само отчаяни надничари като вярват в ТРИДНЕВНАТА на педофила 👍😄
18:47 05.05.2026
43 Дон Корлеоне
18:48 05.05.2026
44 2 ДНЯ и ВСЕ
До коментар #41 от "Горски":Кога... ТОЧНО?
Хахахахаха
След Парада в КИЕВ ДАМАСК и ЛИСАБОН!
18:48 05.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ей това да си копейка е Божие наказание
18:50 05.05.2026
47 Горски
До коментар #21 от "Всички":Дано Путин ви прочисти!
18:50 05.05.2026
48 Санде Глухия
Хихихихихи
18:53 05.05.2026
49 Зелка предложи сделка
интерес няма
18:54 05.05.2026
50 Горски
До коментар #35 от "Оня с парчето":Да ми опиташ от суджука?
Коментиран от #53
18:58 05.05.2026
51 Иван
19:13 05.05.2026
52 Гресиран козяк
До коментар #35 от "Оня с парчето":Разтягай го още да порасне, па после сиго завври в л...айнянния уммириссан гъzундер !
19:17 05.05.2026
53 стоян георгиев
До коментар #50 от "Горски":Искам и аз да го опитам,но съм алергичен към млечни продукти :извара ,сирене и кашкавал ,как стои въпроса ?
19:20 05.05.2026
54 БРАВО ГОРСКИ.
До коментар #14 от "Горски":Много си точен. Всичко което пишеш е точно.
19:23 05.05.2026
55 ЗЕЛЕНИЯ
19:46 05.05.2026