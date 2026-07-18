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Европейските здравни системи не успяват да се адаптират към жегите

Европейските здравни системи не успяват да се адаптират към жегите

18 Юли, 2026 13:30 668 11

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Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа, обяви нарастващи икономически разходи на този фон

Европейските здравни системи не успяват да се адаптират към жегите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Здравните системи в европейския регион на Световната здравна организация (СЗО) не успяват да се адаптират към все по-честите горещи вълни и икономическите последици от това изоставане нарастват. Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа.

„Здравните системи не се адаптират достатъчно бързо и икономическите разходи, свързани с това изоставане, нарастват“, каза той в отговор на въпрос дали Европа се адаптира към новите горещи метеорологични условия.

„Всяко евро, което не е похарчено за превенция, води до увеличаване на разходите за спешна помощ, хоспитализация и намалена производителност“, обясни експертът. Той също така припомни, че според оценките на международната застрахователна компания Allianz до 2030 г. общите загуби на БВП от екстремни жеги във Франция могат да достигнат 240 млрд. USD, в Италия 147 млрд. USD, а в Германия 131 млрд. USD.

Клуге подчерта, че дългосрочното решение на проблема изисква структурни промени. „За да се борят с ефекта на „градския топлинен остров“, градовете се нуждаят от повече сянка, зелени площи и охладителни центрове“, каза той. Представителят на СЗО също така подчерта необходимостта от модернизация на сградите, за да се предпазят от прегряване и трайно да се адаптират условията на труд към новите климатични условия, не само по време на периоди на екстремни горещини.

Европейският регион е един от шестте региона на СЗО. Той обхваща 53 държави в Европа и Централна Азия, включително Русия, Турция, Кавказ, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    8 0 Отговор
    Вече и от жега ли ще лекуват!

    13:37 18.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Да благодарят на Урсула с нейните зелени политики.Евтопа се затопля два пъти по бързо.

    13:42 18.07.2026

  • 3 Демокра

    4 2 Отговор
    Богатия еврогееец няма пари за климатик.
    В Ееропейското богатство се усъмних още в средата на 90-те. Гледах първите автокаталози и забелязах че 90% от европейските коли дори прехвалените е190 е 124 и тн мечоци бяха масово с ръпна скоростна кутия и велурени седалки. Тогава ми обясняваха как ръчката била за мъже и автоматика за кавали и тн но факта си беше факт Европейците са бедни да карат автоматик та днес думите ми се потвърждават.

    13:49 18.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Файзер

    5 1 Отговор
    Имаме решение - разработили сме ваксина. Три бустера и при 60 градуса ще ходите с балтони. Урсула може да поръча 3-3 милиарда дози експериментално.

    13:56 18.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    В Холандия евтаназират болни деца като по времето на Райха.

    13:57 18.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    СЗО то да се ваксинират и да свикват на климатик .и да ми отговорят как са оцелели предците ни в такива жеги да жънат и вършеят .разлигавени пик@@@@@@

    13:58 18.07.2026

  • 8 Да си

    3 1 Отговор
    купят климатици!

    14:04 18.07.2026

  • 9 Сатанa Z

    2 0 Отговор
    В Украйна труповете ги съхраняват дълбоко замразени в хладилни вагони по гарите.

    14:30 18.07.2026

  • 10 Механик

    1 0 Отговор
    Европейски здравни системи НЯМА. Всичко е търговско дружество. Ако не пада келепира, никой н е си мърда пръста.
    И преди миячите на чинии да ме апострофират к олко е уредено на запад, само да се сетят що си идват в БГ за се диагностицират, лекуват и оправят зъби. Щото на запад са им записали час за 2104-та година.

    14:32 18.07.2026

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    тия ши бъ ня ци немът климатици

    14:55 18.07.2026

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