Да бъде въведен данък върху неочакваните печалби на енергийните компании

Министрите на финансите на Германия, Италия, Испания, Португалия и Австрия призоваха за данък върху неочакваните печалби на енергийните компании на фона на покачващите се цени на горивата, предизвикани от ескалацията в Близкия изток, съобщава Ройтерс, позовавайки се на писмо, изпратено от министрите до Европейската комисия, с което агенцията е получила достъп.

„Петима министри на финансите на ЕС призовават за данък върху неочакваните печалби на енергийните компании в отговор на покачващите се цени на горивата на фона на войната в Иран“, се казва в публикацията на агенцията.

Според писмото министрите на финансите на Германия, Италия, Испания, Португалия и Австрия смятат, че тази мярка би изпратила „ясно послание“, че тези, които печелят от последиците от конфликта, трябва да допринесат за облекчаване на „бремето“.