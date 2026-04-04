Новини
Свят »
Всички държави »
Да бъде въведен данък върху неочакваните печалби на енергийните компании

4 Април, 2026 14:37 1 818 30

  • ес-
  • министри-
  • финанси-
  • печалба-
  • данък-
  • енергийни компании

За това призовават министрите на финансите на Германия, Италия, Испания, Португалия и Австрия

Да бъде въведен данък върху неочакваните печалби на енергийните компании - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министрите на финансите на Германия, Италия, Испания, Португалия и Австрия призоваха за данък върху неочакваните печалби на енергийните компании на фона на покачващите се цени на горивата, предизвикани от ескалацията в Близкия изток, съобщава Ройтерс, позовавайки се на писмо, изпратено от министрите до Европейската комисия, с което агенцията е получила достъп.

„Петима министри на финансите на ЕС призовават за данък върху неочакваните печалби на енергийните компании в отговор на покачващите се цени на горивата на фона на войната в Иран“, се казва в публикацията на агенцията.

Според писмото министрите на финансите на Германия, Италия, Испания, Португалия и Австрия смятат, че тази мярка би изпратила „ясно послание“, че тези, които печелят от последиците от конфликта, трябва да допринесат за облекчаване на „бремето“.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тия ервопейските първенци по тъпотия

    20 6 Отговор
    пак се напъват за медалите по тъпотия

    14:39 04.04.2026

  • 2 Може….

    15 1 Отговор
    …. щом е за НАП-умните да щипнат -> сигурно ще стане! Навсякъде от където държавата краде, държавата си само позволява, без да пита останалите!!!!!

    14:40 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А данък на

    33 3 Отговор
    прекомерните печалби на банките?

    Коментиран от #18

    14:45 04.04.2026

  • 6 демократ

    11 14 Отговор
    Това е комунизъм

    14:45 04.04.2026

  • 7 На съд

    27 1 Отговор
    Лукойл сигурно все още преработва от евтиния петрол , обаче вдига цените всеки ден.А започне ли да пада цената на петрола не свалят цените с месеци защото имали на склад от скъпия.

    14:45 04.04.2026

  • 8 Хохо Бохо

    10 15 Отговор
    Е няма такива иди оти. И от къде са тези неочаквани печалби? Нефтени кладенци ли имат ? Щото чине ми се печалбата им не е скочила неочаквано, даже и хич. А ако купят скъп нефт и утре рижия павиан се изнесе он Иран, и цените паднат неочакваните загуби тея лабавите у главата ли ще ги платят? Нивото на управляващите в ЕС е под нулата

    14:46 04.04.2026

  • 9 04042026

    6 9 Отговор
    Да така е печелят в повече но нали за това е войната все някой ще печели.

    14:46 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Какви неочаквани

    11 6 Отговор
    печалби !? Купуват суровия петрол по скъпо, имат и по високи производствени, транспортни и застрахователни разходи и продават по скъпо !
    Нали уж нормата на печалба била все тая, даге и по малка !? Виж при тока е друго !
    Или ни лАгат да им вЕрваме ? 😀

    14:51 04.04.2026

  • 14 Анонимен

    12 1 Отговор
    Звучи добре, на реално печалбите просто ще се изнесат навън.

    14:52 04.04.2026

  • 15 То е ясно

    11 4 Отговор
    Лукойл мами.

    14:53 04.04.2026

  • 16 Демограф

    7 5 Отговор
    Защо няма ергенски данък?

    Коментиран от #20

    14:57 04.04.2026

  • 17 Ауууу, тези за путинисти😄😄

    13 3 Отговор
    Вижте истински мерки, бе украински ППДБ боклуци!!!

    14:58 04.04.2026

  • 18 Глупендер,

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "А данък на":

    тия свръхпечалби банковите ги има само тука.

    15:00 04.04.2026

  • 19 Констатация

    21 4 Отговор
    А, къде са Санкциите от страна на ЕС срещу онези, които започнаха конфликта с Иран!?

    15:01 04.04.2026

  • 20 демократ

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Демограф":

    Щото не е демократично.

    15:03 04.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 НАП

    4 0 Отговор
    Ще го кръстим..... неочакван данък.

    15:26 04.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гост

    6 0 Отговор
    Всеки допълнителен данък за бизнеса бива начислен в цената към клиента
    Подобни мерки пълнят хазната с парите на обикновените хора.

    16:50 04.04.2026

  • 28 Цървул

    3 1 Отговор
    За тях - може . За нашите , родните и обичаните компании няма такова нещо като " неочаквана печалба " . Тук печалбите са повече от очаквани . Защото тук се дават " компенсации " .

    16:54 04.04.2026

  • 29 русия

    4 0 Отговор
    къв е проблема нищо ново няма за мислене, слагат таван на цената на всичко що е от сащ и готово кво пречи ,цените ще се нормализират .

    17:34 04.04.2026

  • 30 Жокер

    0 0 Отговор
    От високите цени ще се възползват добоващите компании. Такива тъпи упраници съсипват бизнеси и дори намерения. Как някоя компания ще търси петрол и ще налива стотици милиони в дупки в очакване за успех за напред.

    23:04 04.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания