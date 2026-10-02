САЩ изпращат морски пехотинци в Балтийско море

САЩ ще изпратят около 40 военнослужещи от Корпуса на морската пехота в Балтийския регион, за да подкрепят мисията на НАТО Baltic Sentry. Те ще работят съвместно с Брегадата на Финландия по задачи, свързани с наблюдението на морското пространство и тактическото разузнаване.

Военнослужещите са от 2-ри разузнавателен батальон на 2-ра дивизия на морската пехота на САЩ, базиран в Кемп Льожен, Северна Каролина. Подразделението ще използва малки безпилотни летателни апарати и брегови датчици, а събраните данни ще бъдат подавани към обща оперативна система на НАТО.

Фокус върху подводната инфраструктура

Целта е да се подобри наблюдението в Балтийско море, да се защитят критично важни подводни комуникации и енергийни съоръжения и да се ускори обменът на информация за потенциални заплахи. НАТО започна Baltic Sentry през януари 2025 г. като засилена дейност за наблюдение на региона след инциденти, засегнали критична подводна инфраструктура.

Генерал-майор Даниел Шипли, командващ Корпуса на морската пехота на САЩ в Европа и Африка, заяви, че участието в Baltic Sentry демонстрира способността на САЩ „бързо да прехвърлят специализирани сили там, където са най-необходими“.

Според Пентагона европейските държави от НАТО ще координират действията си чрез Съвместното командване на силите на НАТО в Брунсум и Морското командване на Алианса. Американският корпус ще предостави допълнителна подкрепа и специализирани способности.

Нови технологии за наблюдение

Използването на безпилотни системи и сензори е част от по-широките усилия на НАТО да засили морската ситуационна осведоменост в Балтийско море. През 2025 г. Алиансът тества десетки въздушни и морски дронове в подкрепа на Baltic Sentry, а през 2026 г. съюзниците договориха ускорено внедряване на технологии за откриване на заплахи към подводната инфраструктура.

Новото американско подразделение ще допълни вече действащото многонационално присъствие в региона. Конкретен срок за приключване на участието му не е посочен.

Източници: Украинска правда