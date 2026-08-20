Володимир Зеленски: Нощната руска атака срещу Киевска област е една от най-мащабните и най-циничните от началото на войната

Володимир Зеленски определи нощната руска атака като една от най-мащабните и най-циничните от началото на пълномащабната война, съобщи украинският президент във Фейсбук, цитиран от Укринформ, пише БТА.

„В момента се работи по отстраняването на последиците от руската атака срещу столицата и градовете в Киевска област. Над 600 служители на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и полицаи са изпратени в Киев, Бровари и Бориспол. Благодаря на всички, които помагат на нашите хора. Само в Киев и областта са повредени общо 30 жилищни сгради, държавно училище, детска болница и детска градина. За съжаление, към момента е известно за 15 загинали в Киев. Изказвам съболезнования на всички, които са загубили свои близки“, каза Зеленски.

По думите му руската атака е била една от най-циничните, предварително планирани и мащабни атаки. В нея са използвани различни видове ракети и 168 дрона.

„Днес украинските военнослужещи свалиха всички руски ракети „Калибър“. Като цяло успяваме да прехванем 93% от крилатите ракети, а процентът на прехванатите дронове също е висок. Най-голямата заплаха идва от балистичните ракети. А това зависи изцяло от доставките на ракети за системите „Пейтриът“ за Украйна и следователно от нашите партньори“, подчерта той.

„Украинските военнослужещи могат да действат изключително ефективно, когато смелостта и професионализмът на нашите хора са подкрепени с подходяща помощ от партньорите ни“, се казва още в изявлението му.

По-рано бе съобщено, че украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 39 крилати ракети, 2 ракети „Бандерол“ и 145 дрона, използвани от руските сили при атаката, започнала снощи.

Русия нанесе масирани удари срещу Киев и околностите му с десетки ракети и дронове по време на въздушна атака през изминалата нощ, продължила часове и отнела живота на най-малко 16 души, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на официални представители.

През последните месеци силите на Москва засилиха атаките си с балистични ракети срещу украинската столица, като се възползваха от недостига на Украйна на произведените в САЩ системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" - единственото оръжие в украинския арсенал, способно да сваля тези ракети.

Мащабните руски ракетни удари се превърнаха в често явление през това лято. Преди малко повече от две седмици руска атака срещу Киев и околностите му отне живота на 17 души, а два дни преди това в града загинаха девет души. Миналата седмица ООН заяви, че Киев е бил един от най-тежко засегнатите градове през юли, като при поредицата от атаки са били убити най-малко 54 цивилни, а 202 са били ранени.

В същото време Украйна пренесе войната на руска територия чрез удари с дронове с голям обсег срещу петролни съоръжения, което доведе до недостиг на гориво в цяла Русия. Това също обезпокои руското общество, след като бяха нанесени удари по складове на руската компания за електронна търговия "Уайлдберис" (Wildberries).

Зеленски отново призова за повече средства за противовъздушна отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова страните да изпратят повече ракети за противовъздушна отбрана "Пейтриът", но международните запаси са оскъдни на фона на войната между САЩ и Иран и продължаващата вече повече от четири години борба на Киев срещу мащабната руска инвазия.

Според Военновъздушните сили на Украйна обстрелът през изминалата нощ от страна на Русия е включвал и използването на крилати ракети и дронове с реактивни двигатели, което допълнително е натоварило системите за противовъздушна отбрана.

В тъмнината през изминалата нощ из Киев се чуваха силни експлозии, а военновъздушните сили съобщиха, че са били регистрирани попадения на 28 места в цялата страна. Службите за спешна помощ заявиха, че в украинската столица са загинали 15 души, а още един човек е загинал в района около столицата. Около 40 души са ранени, съобщи Зеленски, като предупрежденията за въздушни нападения продължиха и след разсъмване тази сутрин.

Повече от 38 000 души, включително над 2000 деца, са прекарали нощта в станциите на киевското метро, съобщи компанията оператор.

"Това беше масирана атака", каза Зеленски в социалните мрежи, като добави, че Русия "я е подготвяла от дълго време, комбинирайки различни видове балистични ракети, крилати ракети и дронове с цел да нанесе колкото се може повече щети на гражданската инфраструктура".

Министерство на отбраната на Русия съобщи, че е нанесло удар срещу промишлен обект в Киев, където се произвеждат компоненти за крилатите ракети "Фламинго". Според ведомството са били ударени и обекти, свързани с производството и съхранението на дронове, склад за боеприпаси и логистичен център.

Русия е в състояние да произвежда над 200 крилати и балистични ракети месечно, съобщи украинската разузнавателна служба пред онлайн информационното издание "Украинска правда" в коментари, публикувани по-рано днес. Според службата, Русия е натрупала запаси от над 1100 крилати ракети и около 130 балистични ракети "Искандер-М", както и стотици ракети от друг тип.

АП не успя да провери тази информация чрез независими източници, а руските власти обикновено не отговарят на въпроси относно арсенала на страната.

Украйна твърди, че е нанесла удари по още руски нефтопреработвателни съоръжения

Русия и Украйна си разменят удари с дронове и ракети, докато войските им се борят да спечелят преимущество по фронтовата линия с дължина 1250 километра.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщи, че украинските сили са нанесли удари по нефтопреработвателен завод в Нижнекамск в руската република Татарстан, причинявайки пожар, както и по нефтения терминал "Таманнефтегаз" в село Волна в Краснодарския край, където също е избухнал пожар. Украйна е нанасяла удари и по двата обекта през последните месеци като част от кампанията си за подкопаване на жизненоважната руска нефтена промишленост.

Лидерът на руската република Татарстан Рустам Миниханов потвърди, че в района е имало "масирана атака", съобщи руската агенция ТАСС, позовавайки се на неговата пресслужба. Много от дроновете са били насочени срещу икономическата зона "Закамск" в Нижнекамск, като са наложили прекъсване в производството в промишлените обекти и са нанесли щети на жилищни сгради, допълни Миниханов, цитиран от ТАСС.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана е свалила 726 дрона над редица руски области, анексирания Кримски полуостров, както и над Черно и Азовско море при една от най-мащабните украински въздушни атаки от началото на войната.

Съседните на Украйна страни са в състояние на тревога

Непрестанната руска офанзива предизвиква тревога и в други европейски държави, особено в тези, граничещи с Украйна, които се опасяват от разширяване на мащаба на атаките от страна на Москва.

На фона на атаката срещу Киев оперативното командване на Въоръжените сили на Полша активира военновъздушните си операции, наземните системи за противовъздушна отбрана и радарното разузнаване. Полски и други военни самолети от НАТО бяха разположени за наблюдение на въздушното пространство, съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Румънското Министерство на отбраната съобщи, че неидентифициран дрон се е разбил в ненаселена местност близо до украинската граница. Два изтребителя Ф/А 18 "Хорнет" на испанските военновъздушни и космически сили, разположени на патрулна мисия в Румъния, бяха вдигнати, за да наблюдават ситуацията, съобщи министерството.

Освен това два румънски изтребителя Ф-16 бяха вдигнати, за да унищожат морски дрон, забелязан в близост до платформата за добив на газ на "Нептун Дийп" в Черно море, разположена в изключителната икономическа зона на Румъния и на 128 км източно от Констанца. Това съобщи министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца чрез публикация на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Министерството на отбраната на Молдова също така съобщи, че въздушното пространство на страната е било нарушено от поне един безпилотен летателен апарат.

Русия "все повече изпитва решимостта на НАТО и нейните партньори, нарушава суверенитета на съседните държави и умишлено разширява рисковете, породени от войната ѝ - далеч отвъд границите на Украйна", заяви украинският външен министър Андрий Сибига в социалните мрежи.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен видя в тези действия широкомащабна заплаха за Европейския съюз. "В момента се води ескалираща кампания на заплахи, която безпокои нашите граждани и се стреми да раздели нашия Съюз", написа Фон дер Лайен в социалната платформа Екс.

Експлозиите разбиват прозорците, а във въздуха се чуват писъци

Ударите на Русия през изминалата нощ са засегнали 12 места в киевските Дарницки, Святошински и Соломянски райони, като са нанесли щети на 30 жилищни блока, училище, детска болница и детска градина, съобщи Зеленски.

Шестдесетгодишната Лариса Бондарус седеше на земята, прегърнала котката си Шанел, която беше спасена от пожарникарите. Със сълзи в очите тя разказа, че внукът на съседката ѝ е бил затрупан от отломките и е загинал. Апартаментът ѝ също е бил сериозно повреден.

"Ракета удари покрива. Беше невероятно шумно. Веднага отломки и врати бяха изхвърлени навън. Имаше стълбове от дим, стълбове от огън, писъци, плач и отчаяние", каза Бондарус. "Двама души загинаха в нашата сграда, но спасителите реагираха бързо и професионално. Благодарна съм им за това", добави тя.

В Соломянски район двата последни етажа на девететажна жилищна сграда бяха разрушени, а на други етажи избухнаха пожари. Хора бяха в капан от отломките и на други две жилищни сгради, както и на училищно общежитие.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи по-рано днес, че окупираната от руските въоръжени сили атомна Запорожка АЕЦ отново е останала без външно електроснабдяване, предаде ДПА.

Причина за това вероятно е повреден електропровод с мощност 330 киловата на северния бряг на река Днепър. Опитът за възстановяване на връзката се е оказал неуспешен, обявиха в Екс от ядрения регулатор на ООН..

Поради продължаващите военни действия техниците не са могли да установят веднага причината за повредата, посочи МААЕ.

Дизеловите агрегати са се задействали автоматично и са захранвали основните системи за безопасност на Запорожката АЕЦ.

Екипът на МААЕ, намиращ се в обекта, продължава да оценява ситуацията.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси предупреди за "изключително нестабилната" ситуация, що се отнася до ядрената безопасност, и призова воюващите страни да проявят максимална сдържаност и да обезпечат външното електроснабдяване на централата.

Запорожката АЕЦ, разполагаща с шест реактора, е най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

Обектът премина под руски контрол малко след като Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. и оттогава неведнъж е бил подлаган на обстрел, отбелязва ДПА.

Реакторите на Запорожката АЕЦ са изключени, но все още се нуждаят от охлаждане, което прави централата зависима от външни електропроводи или дизелови генератори за поддържане на основните функции за безопасност.