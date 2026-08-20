Киев отхвърли призива на Михайло Федоров за избори в Украйна

Политическото напрежение в Украйна достигна критична точка през последните часове. Властта в Киев официално реагира на сензационното видеообръщение на наскоро уволнения министър на отбраната Михайло Федоров, който поиска провеждането на президентски избори въпреки състоянието на война. Официални представители на правителството и президентската администрация категорично отхвърлиха призива, определяйки го като „неадекватен“ и „опасен за националната сигурност“.

Избори по време на война? Киев срещу Федоров

В официалните си коментари политическото ръководство в Киев подчерта, че провеждането на какъвто и да е вот в момента е юридически невъзможно поради действащото военно положение. Организирането на избори би било логистичен кошмар – милиони украинци са разселени в чужбина, над един милион служат на фронта, а една пета от територията на страната е окупирана.

Привържениците на Федоров обаче припомнят неговите думи: „Демокрацията не може да бъде заложник на Русия“. Бившият министър обвини системата в дълбока управленска криза и блокиране на реформи заради изискване на лична лоялност. Темата наелектризира украинското общество, като в Киев продължават спорадични граждански протести в негова подкрепа.

Операция „Форест Гъмп“: Правителството отговори на НАБУ

Паралелно с политическия дебат за вота, правителството в Киев беше принудено спешно да реагира на поредния силен трус – мащабната антикорупционна операция на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), носеща кодовото име „Форест Гъмп“.

Разследването е насочено срещу организирана престъпна група за пране на пари, в която фигурират настоящи и бивши депутати, както и висши чиновници. В отговор на разкритията и извършените обиски, украинското правителство и президентът Володимир Зеленски предприеха незабавни административни мерки. Зеленски уволни ключовата фигура в администрацията си – Ирина Мудра, която заемаше поста заместник-ръководител на президентската канцелария и отговаряше за съдебната реформа. Правителственият говорител увери, че кабинетът оказва пълно съдействие на разследващите, за да изчисти петното върху администрацията.

Зеленски предупреди: Идва нов период на нестабилност в Европа

На фона на вътрешните скандали президентът Володимир Зеленски направи остро изявление, насочено към международните партньори. Той предупреди, че с настъпването на новия есенен политически сезон Европа е застрашена от сериозна политическа и икономическа нестабилност, ако подкрепата за Украйна отслабне.

В контекста на усложнените трансатлантически отношения и натиска за териториални отстъпки, Зеленски подчерта, че вътрешните разединения в ЕС и колебливият отбранителен потенциал на Стария континент могат да бъдат използвани от Кремъл за дестабилизация. Анализи на западни медии сочат, че европейските лидери ще трябва да балансират между вътрешното недоволство и външния геополитически натиск.

Венецианският фестивал отхвърли обвиненията за филма „DAU“ (Ландау)

Културният фронт на противопоставяне също се разпали, след като организаторите на Международния филмов фестивал във Венеция категорично отхвърлиха официалните протести на Министерството на външните работи на Украйна. Киев настояваше за изваждането на спорния филм „DAU“ на режисьора Иля Хржановски (проект, посветен на съветския физик Лев Ландау) от основния конкурс за „Златен лъв“.

Украинската страна обвини създателите на лентата в индиректно финансиране от санкционирани руски олигарси и използване на културата като инструмент за хибридна война, съобщи Kyiv Independent. От дирекцията на Венецианския фестивал обаче отговориха, че изкуството трябва да остане политически неутрално и отказаха да наложат цензура, потвърждавайки участието на филма в официалната програма.

Ситуацията в Украйна остава силно динамична, като се очаква в следващите часове Върховната рада да излезе с извънредни декларации по горещите теми.