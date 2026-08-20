Държавният дълг на САЩ за първи път прехвърли $40 трилиона

Глобалната финансова и енергийна система претърпя двоен исторически трус. Държавният дълг на САЩ официално прехвърли психологическата граница от 40 трилиона долара за първи път в историята, превръщайки се в най-голямата червена лампа за световната икономика Reuters. Паралелно с това мащабно разследване на агенция Reuters разкри как на заден план Индия и САЩ успяват скрито да „пожънат плодовете“ от геополитическия хаос, монополизирайки и печелейки милиарди от петролния пазар.

Актуалните данни на Министерството на финансите на САЩ показват, че брутният национален дълг е преминал границата по-бързо от всички прогнози на анализаторите, пише Washington Post. Ситуацията се усложнява драстично от продължаващата шест месеца война в Иран, мащабните разходи за отбрана и огромните лихвени плащания, които вече надхвърлят 1 трилион долара годишно.

Двойна спирала: Дългът под управлението на Тръмп и Байдън

Според официалния доклад, публикуван от Reuters, американският дълг буквално се е удвоил през последното десетилетие, подчертава Al Jazeera. Зашеметяващата сума се равнява на близо 117 000 долара дълг за всеки отделен американски гражданин.

Експертите подчертават, че отговорността е споделена между двете основни политически сили в САЩ.

Доналд Тръмп: По време на двата си мандата в Белия дом (включително натрупаните 3.8 трилиона долара от завръщането му през януари 2025 г.) дългът е нараснал общо с 11.6 трилиния долара Reuters. Основен двигател са сериозните данъчни облекчения и непредвидените възстановявания на блокирани от съда мита.

По време на двата си мандата в Белия дом (включително натрупаните 3.8 трилиона долара от завръщането му през януари 2025 г.) дългът е нараснал общо с 11.6 трилиния долара Reuters. Основен двигател са сериозните данъчни облекчения и непредвидените възстановявания на блокирани от съда мита. Джо Байдън: За своя четиригодишен мандат администрацията му добави 8.4 трилиона долара, провокирани от масивните социални пакети за възстановяване от пандемията, субсидии за чиста енергия и мащабни инфраструктурни проекти.

Инвеститорите на облигационните пазари реагираха светкавично. Доходността по 30-годишните държавни ценни книжа на САЩ скочи до най-високото си ниво от близо две десетилетия насам, което оскъпява кредитирането в глобален мащаб NPR, Washington Post.

Как Индия и САЩ „обират плодовете“ на пазара на горива

Докато Вашингтон е изправен пред вътрешна фискална криза, на международната сцена се развива коренно различен сценарий. Ексклузивен анализ на Reuters разкрива, че рафинериите в САЩ и Индия тихомълком си поделят петролния пазар. Двете държави прибират милиарди долари чиста печалба, възползвайки се от несигурността на доставките, породена от блокирането на стратегическия Ормузки пролив и конфликтите в Близкия изток и Украйна.

Индия се утвърди като "swing supplier" (гъвкав доставчик) за Азия. Страната устоява на натиска благодарение на рекордния внос на евтин руски суров петрол (достигнал 43.25% от общия ѝ внос), който преработва и препродава на международните пазари с огромни маржове. В същото време САЩ отбелязаха абсолютен исторически рекорд, изнасяйки 95.4 милиона барела чисти петролни продукти (дизел, бензин и авиационно гориво) само за месец юли.

Маржовете за дизелово гориво в САЩ достигнаха безпрецедентните 102 долара за барел след нови атаки срещу рафинерии в Русия и Близкия изток. Това кардинално пренарежда силите и носи колосални приходи за американските и индийските енергийни гиганти Reuters.

Рискове за глобалната стабилност

Икономистите предупреждават, че настоящият модел е неустойчив в дългосрочен план. Бруталното нарастване на дълга на САЩ поставя под въпрос статута на долара като световна резервна валута, пише NYTimes. Конгресът на САЩ ще бъде принуден да гласува ново вдигане на тавана на дълга (понастоящем закован на 41.1 трилиона долара) още в началото на следващата година, допълва Washington Post, за да се избегне колапс и безпрецедентен технически дефолт.

Въпреки че рафинериите печелят от пазарния хаос, обикновените потребители по света вече усещат тежестта чрез повишената цена на живота и скъпите енергийни ресурси.