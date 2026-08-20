Новини
Свят »
САЩ »
Държавният дълг на САЩ за първи път прехвърли $40 трилиона

Държавният дълг на САЩ за първи път прехвърли $40 трилиона

20 Август, 2026 04:09, обновена 20 Август, 2026 04:16 473 1

  • сащ-
  • дълг-
  • петрол-
  • индия

Докато Вашингтон затъва в рекорден дефицит поради войната в Иран, САЩ и Индия пренаписват правилата на петролния пазар, пише Reuters

Държавният дълг на САЩ за първи път прехвърли $40 трилиона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Глобалната финансова и енергийна система претърпя двоен исторически трус. Държавният дълг на САЩ официално прехвърли психологическата граница от 40 трилиона долара за първи път в историята, превръщайки се в най-голямата червена лампа за световната икономика Reuters. Паралелно с това мащабно разследване на агенция Reuters разкри как на заден план Индия и САЩ успяват скрито да „пожънат плодовете“ от геополитическия хаос, монополизирайки и печелейки милиарди от петролния пазар.

Актуалните данни на Министерството на финансите на САЩ показват, че брутният национален дълг е преминал границата по-бързо от всички прогнози на анализаторите, пише Washington Post. Ситуацията се усложнява драстично от продължаващата шест месеца война в Иран, мащабните разходи за отбрана и огромните лихвени плащания, които вече надхвърлят 1 трилион долара годишно.

Двойна спирала: Дългът под управлението на Тръмп и Байдън

Според официалния доклад, публикуван от Reuters, американският дълг буквално се е удвоил през последното десетилетие, подчертава Al Jazeera. Зашеметяващата сума се равнява на близо 117 000 долара дълг за всеки отделен американски гражданин.

Експертите подчертават, че отговорността е споделена между двете основни политически сили в САЩ.

  • Доналд Тръмп: По време на двата си мандата в Белия дом (включително натрупаните 3.8 трилиона долара от завръщането му през януари 2025 г.) дългът е нараснал общо с 11.6 трилиния долара Reuters. Основен двигател са сериозните данъчни облекчения и непредвидените възстановявания на блокирани от съда мита.
  • Джо Байдън: За своя четиригодишен мандат администрацията му добави 8.4 трилиона долара, провокирани от масивните социални пакети за възстановяване от пандемията, субсидии за чиста енергия и мащабни инфраструктурни проекти.

Инвеститорите на облигационните пазари реагираха светкавично. Доходността по 30-годишните държавни ценни книжа на САЩ скочи до най-високото си ниво от близо две десетилетия насам, което оскъпява кредитирането в глобален мащаб NPR, Washington Post.

Как Индия и САЩ „обират плодовете“ на пазара на горива

Докато Вашингтон е изправен пред вътрешна фискална криза, на международната сцена се развива коренно различен сценарий. Ексклузивен анализ на Reuters разкрива, че рафинериите в САЩ и Индия тихомълком си поделят петролния пазар. Двете държави прибират милиарди долари чиста печалба, възползвайки се от несигурността на доставките, породена от блокирането на стратегическия Ормузки пролив и конфликтите в Близкия изток и Украйна.

Индия се утвърди като "swing supplier" (гъвкав доставчик) за Азия. Страната устоява на натиска благодарение на рекордния внос на евтин руски суров петрол (достигнал 43.25% от общия ѝ внос), който преработва и препродава на международните пазари с огромни маржове. В същото време САЩ отбелязаха абсолютен исторически рекорд, изнасяйки 95.4 милиона барела чисти петролни продукти (дизел, бензин и авиационно гориво) само за месец юли.

Маржовете за дизелово гориво в САЩ достигнаха безпрецедентните 102 долара за барел след нови атаки срещу рафинерии в Русия и Близкия изток. Това кардинално пренарежда силите и носи колосални приходи за американските и индийските енергийни гиганти Reuters.

Рискове за глобалната стабилност

Икономистите предупреждават, че настоящият модел е неустойчив в дългосрочен план. Бруталното нарастване на дълга на САЩ поставя под въпрос статута на долара като световна резервна валута, пише NYTimes. Конгресът на САЩ ще бъде принуден да гласува ново вдигане на тавана на дълга (понастоящем закован на 41.1 трилиона долара) още в началото на следващата година, допълва Washington Post, за да се избегне колапс и безпрецедентен технически дефолт.

Въпреки че рафинериите печелят от пазарния хаос, обикновените потребители по света вече усещат тежестта чрез повишената цена на живота и скъпите енергийни ресурси.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    5 0 Отговор
    Хайде сега тия дето много обичат САЩ и винаги го дават за пример, да ми кажат какво става с човек който задлъжнее много. Какво се случва с такъв, а?

    04:37 20.08.2026