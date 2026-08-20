Румъния въвежда пазарен механизъм, който ще плаща на потребители за намаляване на тока

Румънският Национален орган за енергийно регулиране (ANRE) одобри нов Регламент за услуги за гъвкаво потребление, който създава пазарен механизъм за доброволно намаляване на потреблението на електроенергия срещу заплащане, съобщи Аджерпрес, предава БТА.

По схемата избираеми потребители ще могат да участват пряко, чрез доставчици или чрез коопериране. Те ще получават възнаграждение, когато временно ограничат потреблението си в определени периоди, при които това е икономически изгодно.

От ANRE подчертават, че механизмът не представлява форма на принудително ограничение и не е предназначен единствено за кризисни ситуации. Участието ще бъде изцяло доброволно.

Председателят на регулатора Джордже Никулеску заяви, че новите правила дават на гъвкавостта на потреблението „стойност и цена“ на пазара. По думите му потребителят сам ще може да прецени дали в определен момент е по-изгодно да намали потреблението си и да получи заплащане за това.

Механизмът може да бъде използван при периоди на недостиг на ресурси, екстремни температури, големи производствени аварии или ограничения на вноса, но и при нормални пазарни условия, когато високите цени правят временното намаляване на потреблението икономически привлекателно.

Очаква се схемата да намали и натиска върху балансиращия пазар, тъй като доброволното ограничаване на търсенето може да замени по-скъпи балансиращи ресурси.

Според регламента електропреносният оператор „Транселектрика“ ще определя необходимото количество гъвкавост и ще организира търгове. Участниците или техните доставчици ще подават оферти, посочвайки количеството електроенергия, което могат да спестят, и цената, на която са готови да го направят.

„Транселектрика“ ще избира най-конкурентните предложения, ще проверява реално постигнатото намаление на потреблението и ще изплаща съответното възнаграждение на участниците.