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Румъния въвежда пазарен механизъм, който ще плаща на потребители за намаляване на тока

Румъния въвежда пазарен механизъм, който ще плаща на потребители за намаляване на тока

20 Август, 2026 11:46, обновена 20 Август, 2026 11:45 584 5

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  • потребление

Новата схема на ANRE ще позволява доброволно ограничаване на потреблението срещу заплащане и няма да се използва като кризисна мярка

Румъния въвежда пазарен механизъм, който ще плаща на потребители за намаляване на тока - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънският Национален орган за енергийно регулиране (ANRE) одобри нов Регламент за услуги за гъвкаво потребление, който създава пазарен механизъм за доброволно намаляване на потреблението на електроенергия срещу заплащане, съобщи Аджерпрес, предава БТА.

По схемата избираеми потребители ще могат да участват пряко, чрез доставчици или чрез коопериране. Те ще получават възнаграждение, когато временно ограничат потреблението си в определени периоди, при които това е икономически изгодно.

От ANRE подчертават, че механизмът не представлява форма на принудително ограничение и не е предназначен единствено за кризисни ситуации. Участието ще бъде изцяло доброволно.

Председателят на регулатора Джордже Никулеску заяви, че новите правила дават на гъвкавостта на потреблението „стойност и цена“ на пазара. По думите му потребителят сам ще може да прецени дали в определен момент е по-изгодно да намали потреблението си и да получи заплащане за това.

Механизмът може да бъде използван при периоди на недостиг на ресурси, екстремни температури, големи производствени аварии или ограничения на вноса, но и при нормални пазарни условия, когато високите цени правят временното намаляване на потреблението икономически привлекателно.

Очаква се схемата да намали и натиска върху балансиращия пазар, тъй като доброволното ограничаване на търсенето може да замени по-скъпи балансиращи ресурси.

Според регламента електропреносният оператор „Транселектрика“ ще определя необходимото количество гъвкавост и ще организира търгове. Участниците или техните доставчици ще подават оферти, посочвайки количеството електроенергия, което могат да спестят, и цената, на която са готови да го направят.

„Транселектрика“ ще избира най-конкурентните предложения, ще проверява реално постигнатото намаление на потреблението и ще изплаща съответното възнаграждение на участниците.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледайте и се учете , крадливи политици

    1 1 Отговор
    В бг това може но само за наши хора
    Най много да се ползва за източване на държавата от близки до политическите партии фирми и хора

    11:49 20.08.2026

  • 2 Иван

    5 0 Отговор
    Дивият запад ни върна в каменната ера . Не се ли измъкнем ни очаква още по голяма мизерия

    11:52 20.08.2026

  • 3 По програмите за енергийна ефективност

    2 0 Отговор
    в България вместо средствата да се предоставят на обикновените хора да си направят малки собствени слънчеви електроцентрали , партиите ги дадоха на приближени хора за изграждане на огромни соларни паркове.
    Това се казва с държавни пари да си направиш лична соларна електроцентрала с гарантирана изкупна цена

    11:54 20.08.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Така е в ЕС! 🤣🤣🤣

    Ограничения и дефицит!

    11:54 20.08.2026

  • 5 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Най-напред доброволно, а после доброзорно ще минават на свещи.

    12:13 20.08.2026

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