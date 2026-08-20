Русия обяви превземането на още две села в Донецка област

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, че руските сили са „освободили“ Матяшево и Николайполие, предава БТА.

Информацията не е проверена по независим път, а до момента няма официална реакция от украинска страна.

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Това е поредното руско съобщение за превзети населени места в Донецка област. Москва твърди, че контролира над 80% от региона, който Русия обяви за анексиран, въпреки че не контролира изцяло територията му.

Руските сили се намират на няколко километра от стратегически важните градове Краматорск, Славянск и Дружковка, определяни като ключови украински отбранителни центрове в областта.

Матяшево се намира в Доброполски район, само на няколко километра южно от Добропиля. През последните дни Москва няколко пъти съобщи за превземането на населени места в района.

Руско диверсионно-разузнавателни групи проникнаха в района на Добропиля още през есента на миналата година, но тогава руските сили не успяха да развият пробива и да установят трайни позиции около града.

Николайполие се намира в Дружковската градска община, южно от Дружковка и западно от Константиновка. Русия заяви в началото на миналия месец, че е превзела Константиновка, но Киев не е потвърдил това твърдение.

Показателно е, че двете села не са споменати в сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Според украинските военни през последното денонощие са регистрирани общо 234 бойни сблъсъка, като най-интензивни са били сраженията на Покровското направление.

Продължаващите руски настъпателни действия в Донецка област са насочени към разширяване на контролираната от Москва територия и приближаване до ключовите украински градове по отбранителната линия. Независимото потвърждение на последните руски териториални твърдения обаче остава необходимо.