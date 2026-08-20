Русия обяви превземането на още две села в Донецка област

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, че руските сили са „освободили“ Матяшево и Николайполие, предава БТА.
Информацията не е проверена по независим път, а до момента няма официална реакция от украинска страна.
Това е поредното руско съобщение за превзети населени места в Донецка област. Москва твърди, че контролира над 80% от региона, който Русия обяви за анексиран, въпреки че не контролира изцяло територията му.
Руските сили се намират на няколко километра от стратегически важните градове Краматорск, Славянск и Дружковка, определяни като ключови украински отбранителни центрове в областта.
Матяшево се намира в Доброполски район, само на няколко километра южно от Добропиля. През последните дни Москва няколко пъти съобщи за превземането на населени места в района.
Руско диверсионно-разузнавателни групи проникнаха в района на Добропиля още през есента на миналата година, но тогава руските сили не успяха да развият пробива и да установят трайни позиции около града.
Николайполие се намира в Дружковската градска община, южно от Дружковка и западно от Константиновка. Русия заяви в началото на миналия месец, че е превзела Константиновка, но Киев не е потвърдил това твърдение.
Показателно е, че двете села не са споменати в сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Според украинските военни през последното денонощие са регистрирани общо 234 бойни сблъсъка, като най-интензивни са били сраженията на Покровското направление.
Продължаващите руски настъпателни действия в Донецка област са насочени към разширяване на контролираната от Москва територия и приближаване до ключовите украински градове по отбранителната линия. Независимото потвърждение на последните руски териториални твърдения обаче остава необходимо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нено
Коментиран от #5, #101
13:58 20.08.2026
2 Пич
Русия настъпва
Русия настъпва
Русия настъпва
Еее.....
Коментиран от #6, #12, #18, #64, #93
13:59 20.08.2026
3 Превземат
Хората трябва да са по 4 метра високи. Ха, ха.
13:59 20.08.2026
4 Така е. Четох в друг сайт
Защо мисирките не пишат това тук .
14:00 20.08.2026
5 Хахаха
До коментар #1 от "Нено":Писаха за 26, после се поправиха на 19 и после казаха, че Русия пак си ги е взела.
14:01 20.08.2026
6 Мммм хмх
До коментар #2 от "Пич":Капка по капка вир става.
Коментиран от #17, #46
14:02 20.08.2026
7 ЯДРЕНА СТРАНА НЕ ГУБИ ВОЙНА
Коментиран от #10, #20
14:03 20.08.2026
8 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #13, #14
14:04 20.08.2026
9 Запорожин
Коментиран от #84
14:04 20.08.2026
10 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #7 от "ЯДРЕНА СТРАНА НЕ ГУБИ ВОЙНА":Сащ губи във Виетнам, СССР губи в Афганистан.
Коментиран от #109
14:04 20.08.2026
11 Тц,тц
Коментиран от #22
14:05 20.08.2026
12 Сметах,сметах
До коментар #2 от "Пич":Вече трябваше да са покрай Вашингтон.Оли някъде там.
Коментиран от #82
14:06 20.08.2026
13 Модрич
До коментар #8 от "Стоянчо Пуканката":И след бърза контраатака,бегат с хладилници на гръб!
Коментиран от #36
14:06 20.08.2026
14 А как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #8 от "Стоянчо Пуканката":Върви ли?
Коментиран от #24
14:07 20.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #33
14:07 20.08.2026
17 Даааам
До коментар #6 от "Мммм хмх":За около хиляда години!
Коментиран от #28
14:07 20.08.2026
18 Един
До коментар #2 от "Пич":Щото четеш избирателно.
14:07 20.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
14:09 20.08.2026
22 Оффф
До коментар #11 от "Тц,тц":Важно е не селото, а мястото, което служи за бъдещо отрязване на хохохолския транспорт, локация. Стратегията и тактиката не ти е позната, джендиии
14:09 20.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пригожин
14:09 20.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Е ииии
До коментар #17 от "Даааам":Джендърляяяка ще реве хилада години. Мухаха.
Коментиран от #43
14:11 20.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 осраински
- Express-AMU1 (36° Изток): Този високотехнологичен комуникационен сателит осигурява мощно покритие за Европейската част на Русия и Източна Европа, включително Балканите. Използва се за цифрово радио- и телевизионно излъчване (DTH) и пренос на данни.
- Express-AM44 (11° Запад): Разположен на западна позиция, неговият европейски лъч покрива изцяло Югоизточна Европа и Средиземноморието, поддържайки държавни и корпоративни мрежи.
- Yamal-402 (55° Изток): Собственост на Gazprom Space Systems, неговият "Европейски лъч" (European beam) е специално насочен към Централна и Източна Европа с цел пренос на данни и комуникации.
- Express-AM7 (40° Изток): Широкообхватен спътник в C- и Ku-обхватите, осигуряващ стабилна връзка за целия Балкански полуостров и Русия.
- „Електро-Л“ (Electro-L No. 3) стои постоянно в нашето полезрение.
- Luch-5B / Luch-2 (Космос-2575): Серия от специализирани спътници за ретранслация на данни и сигнално разузнаване (SIGINT), които редовно маневрират в геостационарния пояс близо до европейски спътници, покриващи нашия регион.
Нискоорбитални руски спътници, прелитащи над България - за разлика от геостационарните, нискоорбиталните (LEO) и високоелиптичните спътници не стоят на едно място и прелитат над България за
14:11 20.08.2026
31 Нямат край
Коментиран от #61, #87, #90
14:11 20.08.2026
32 Според
Коментиран от #42, #110
14:11 20.08.2026
33 Толкова е велика Русия, че
До коментар #16 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":се превърна в близнак на Северна Корея:)
Коментиран от #75
14:13 20.08.2026
34 Нищо не е
А пък украинският Бен Гвир , заяви че ликвидират по 40 000 ватенки месечно.
Коментиран от #39
14:13 20.08.2026
35 Донецка област
14:14 20.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Оня
14:15 20.08.2026
38 В падмасковието
14:15 20.08.2026
39 Мдаа... правоъгълник
До коментар #34 от "Нищо не е":25 на 30 кв.км, включително село Зелений ГАЙ, кръстено на зеления ...
14:16 20.08.2026
40 Скоро
14:16 20.08.2026
41 койдазнай
Коментиран от #47, #57
14:17 20.08.2026
42 А според...
До коментар #32 от "Според":...световноизвестен Клоун,същият щеше да си пие кафето в Крим...!
Пък още шмърка бели линийки в Киевският си бункер...😮💨🙄😨😟🫢!
Коментиран от #50
14:17 20.08.2026
43 Хиляда не, но през следващите
До коментар #28 от "Е ииии":поне 20-30г., руснаците ще реват още много, защото точно руското население ще плаща за фаталната грешка на кремълското ръководство и огромните загуби, пряко следствие от тези грешки.
Коментиран от #55
14:17 20.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Заслужават един парад
14:18 20.08.2026
46 Украйна
До коментар #6 от "Мммм хмх":океан ли е ?
Коментиран от #54
14:18 20.08.2026
47 Саде да попитам!
До коментар #41 от "койдазнай":Къде остана дежурният ви въпрос... :
,,Чей Курск?!"...?!?!
Мммм...?!?!
Коментиран от #63, #69
14:18 20.08.2026
48 Кочо
Коментиран от #56
14:19 20.08.2026
49 Реджо Емилия
14:19 20.08.2026
50 Щеше
До коментар #42 от "А според...":но няма кафе!Бензин,ток,вода !
14:19 20.08.2026
51 Също,като...
До коментар #44 от "kоkорчо 💋🍌":...абзаците колко са българите в Одеса и Одеска област...😉😂🤣!
14:20 20.08.2026
52 Сандо
14:20 20.08.2026
53 Oня с коня
14:21 20.08.2026
54 Украйна
До коментар #46 от "Украйна":Не е, но потъва!
Що така?
14:22 20.08.2026
55 Ба бааааа
До коментар #43 от "Хиляда не, но през следващите":Ще видим
14:22 20.08.2026
56 ПушМес
До коментар #48 от "Кочо":Аз пък чух,че за последните два дни 30 000 млади руснаци са преминали границата на Грузия.Предстои мобилизация.Мдаа.
Коментиран от #59, #66, #68
14:22 20.08.2026
57 РосТролНаздор
До коментар #41 от "койдазнай":Тези села в Днепропетровска област загубиха изведнъж стратегическото си значение.
Коментиран от #67
14:22 20.08.2026
58 Нашмърканият потник
14:22 20.08.2026
59 Българин
До коментар #56 от "ПушМес":Да но Радев вече има списъците с 1.2 милиона български избиратели доброволци, които ще ги заместят. Всички знаем, че избирателите на Радев и на Възраждане умират да отидат при братушките в Русия да умират.
14:23 20.08.2026
60 Левски
14:23 20.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
Коментиран от #72, #81
14:24 20.08.2026
63 Сми
До коментар #47 от "Саде да попитам!":Курск е на дъното на морето.Питай Пуся.
14:24 20.08.2026
64 Русия никога не отстъпва!
До коментар #2 от "Пич":Напред - напред!
Кругом!
И пак напред!
14:24 20.08.2026
65 Зельонко
14:24 20.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 САЩисан русофил
До коментар #57 от "РосТролНаздор":Уайлдберис загуби стратегическо значение.Плюд 1,4 милиона руски солдата .
Коментиран от #77
14:25 20.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 койдазнай
До коментар #47 от "Саде да попитам!":Ще се изясни и този въпрос. Може да стане английски, или американски, пък може и украински. Но най-вероятно ще в някаква курска народна републиика, която ще в в война с воронежката народна република, които са срещу Подолск.
14:25 20.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Работник с червен потник
14:27 20.08.2026
72 Мухахаха
До коментар #62 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":Те бензин имат у БГ то нема
14:28 20.08.2026
73 Путинът
14:29 20.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 варна
Коментиран от #79
14:32 20.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Зелен потник
14:33 20.08.2026
79 Вече
До коментар #76 от "варна":правят осморки!
14:33 20.08.2026
80 Стефи Жилиев
Коментиран от #83
14:34 20.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Хохо Бохо
До коментар #12 от "Сметах,сметах":Наркомана колко села си върна?
Коментиран от #97
14:35 20.08.2026
83 К.о.т.А.К.А. 😿
До коментар #80 от "Стефи Жилиев":е на смяна в портиерната на Баба Алино, Варньенско
14:36 20.08.2026
84 Намира
До коментар #9 от "Запорожин":се ДНР
14:36 20.08.2026
85 Хаха
14:38 20.08.2026
86 Много са добри
14:38 20.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 стоян георгиев
Коментиран от #92
14:39 20.08.2026
89 Руси Филев
14:42 20.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Тагаренко
14:43 20.08.2026
92 Ха ха ха ха
До коментар #88 от "стоян георгиев":Дай конкретни цифри за смаляването на Украйна да се посмеем, а не обещания ще ще ще по комунистически.
14:43 20.08.2026
93 Търновец
До коментар #2 от "Пич":А в Източен Сибир настъпват Китайските мигранти и с този темп след 25-30 години Китайците стават доминантен етнос. А преди години една тяхна радиостанция оповести че един ден цял Сибир до Урал ще е Китайски.
Коментиран от #103
14:43 20.08.2026
94 Шаман
14:44 20.08.2026
95 Зелен Потников
14:50 20.08.2026
96 стоян георгиев
14:52 20.08.2026
97 стоян георгиев
До коментар #82 от "Хохо Бохо":За момента налия месец повече от 30.
14:53 20.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Добри новини от фронта! Това да се чува!
Коментиран от #100
14:56 20.08.2026
100 стоян георгиев
До коментар #99 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":Демек ти в брюксео искаш да останеш без пенсия?това линса добрите новини за теб?
14:59 20.08.2026
101 стоян георгиев
До коментар #1 от "Нено":От началото на годината русия не е превзела нищо.по скоро е превзела нещо в донецка област но е загубила в запорожие и днепропетровска област същото .от началото на годината обаче русия е загубила над 300000 мъже и не по малко от трилион долара.
15:02 20.08.2026
102 Пак лъжат
15:19 20.08.2026
103 Стига лъга, шекел
До коментар #93 от "Търновец":И Китай е в демографска криза след 40 год политиката на 1 дете - собствената им територия в западната част е празна, чужда не им трябва, камо ли руска с 5500 ядрени ракети
15:29 20.08.2026
104 Мишел
Коментиран от #106
15:40 20.08.2026
105 Донецк
15:48 20.08.2026
106 Остава
До коментар #104 от "Мишел":и Путин да го признае!
15:49 20.08.2026
107 РУСИЯ
15:50 20.08.2026
108 Математик
Но нормално е до момента да няма официална реакция от украинска страна която да е потвърдила независимо.
Както и за Покровск, Мирноград, Хуляйполе, Сиверск, Вовчанск ...щом и Ройтерс не са потвърдили значи не се е случило.
15:53 20.08.2026
109 Мишел
До коментар #10 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":САЩ нямат победна война във всички войни, които са водили след 1946г.
16:00 20.08.2026
110 И щеше да има
До коментар #32 от "Според":Дори по-рано.
Не знаеш ли още че Киев капитулита тогава в Истанбул? Без да се налага да губят територии и хора.
Но пратиха БоДжо и убиха главния украински преговарящ.
А сега ни кажи, какво спечели Украйна от това? А и Европа?
16:05 20.08.2026