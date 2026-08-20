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Русия обяви превземането на още две села в Донецка област
  Тема: Украйна

Русия обяви превземането на още две села в Донецка област

20 Август, 2026 13:56 1 852 110

  • русия-
  • украйна-
  • донецка област-
  • превземане

Москва съобщи за овладяването на Матяшево и Николайполие, но информацията не е потвърдена независимо

Русия обяви превземането на още две села в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, че руските сили са „освободили“ Матяшево и Николайполие, предава БТА.

Информацията не е проверена по независим път, а до момента няма официална реакция от украинска страна.

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Това е поредното руско съобщение за превзети населени места в Донецка област. Москва твърди, че контролира над 80% от региона, който Русия обяви за анексиран, въпреки че не контролира изцяло територията му.

Руските сили се намират на няколко километра от стратегически важните градове Краматорск, Славянск и Дружковка, определяни като ключови украински отбранителни центрове в областта.

Матяшево се намира в Доброполски район, само на няколко километра южно от Добропиля. През последните дни Москва няколко пъти съобщи за превземането на населени места в района.

Руско диверсионно-разузнавателни групи проникнаха в района на Добропиля още през есента на миналата година, но тогава руските сили не успяха да развият пробива и да установят трайни позиции около града.

Николайполие се намира в Дружковската градска община, южно от Дружковка и западно от Константиновка. Русия заяви в началото на миналия месец, че е превзела Константиновка, но Киев не е потвърдил това твърдение.

Показателно е, че двете села не са споменати в сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Според украинските военни през последното денонощие са регистрирани общо 234 бойни сблъсъка, като най-интензивни са били сраженията на Покровското направление.

Продължаващите руски настъпателни действия в Донецка област са насочени към разширяване на контролираната от Москва територия и приближаване до ключовите украински градове по отбранителната линия. Независимото потвърждение на последните руски териториални твърдения обаче остава необходимо.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нено

    60 6 Отговор
    От началото на годината, колко села си е върнала 0крайне?!

    Коментиран от #5, #101

    13:58 20.08.2026

  • 2 Пич

    51 8 Отговор
    Много скучни новини, защото всеки ден - едно и също!!!
    Русия настъпва
    Русия настъпва
    Русия настъпва
    Еее.....

    Коментиран от #6, #12, #18, #64, #93

    13:59 20.08.2026

  • 3 Превземат

    13 54 Отговор
    руснаците, като опъват флагове на видео, направено с искуствен интелект.
    Хората трябва да са по 4 метра високи. Ха, ха.

    13:59 20.08.2026

  • 4 Така е. Четох в друг сайт

    35 8 Отговор
    Украйна си върнала 18 села, но те като размер били по малки от тези две села.
    Защо мисирките не пишат това тук .

    14:00 20.08.2026

  • 5 Хахаха

    43 6 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    Писаха за 26, после се поправиха на 19 и после казаха, че Русия пак си ги е взела.

    14:01 20.08.2026

  • 6 Мммм хмх

    40 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Капка по капка вир става.

    Коментиран от #17, #46

    14:02 20.08.2026

  • 7 ЯДРЕНА СТРАНА НЕ ГУБИ ВОЙНА

    50 8 Отговор
    Губят жителите на Европа ежедневно !!

    Коментиран от #10, #20

    14:03 20.08.2026

  • 8 Стоянчо Пуканката

    39 9 Отговор
    Още от самото начало на конфликта руснаците играят "тики-така". С непрестанни точни(почти) подавания обграждат наказателното поле на Укрия (и "партньори"), като по този начин ги омаломощяват. Истинска класика-шедьовър на военното изкуство!

    Коментиран от #13, #14

    14:04 20.08.2026

  • 9 Запорожин

    12 6 Отговор
    Донецка област в Русия ли е ?

    Коментиран от #84

    14:04 20.08.2026

  • 10 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    12 39 Отговор

    До коментар #7 от "ЯДРЕНА СТРАНА НЕ ГУБИ ВОЙНА":

    Сащ губи във Виетнам, СССР губи в Афганистан.

    Коментиран от #109

    14:04 20.08.2026

  • 11 Тц,тц

    10 35 Отговор
    Преди няколко седмици Русия обяви превземането на село,което обаче не съществува от 30 г.,понеже жителите му са били изселени в Харков през 90-те! Но според Кремъл превземането е факт :-)

    Коментиран от #22

    14:05 20.08.2026

  • 12 Сметах,сметах

    9 31 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Вече трябваше да са покрай Вашингтон.Оли някъде там.

    Коментиран от #82

    14:06 20.08.2026

  • 13 Модрич

    10 25 Отговор

    До коментар #8 от "Стоянчо Пуканката":

    И след бърза контраатака,бегат с хладилници на гръб!

    Коментиран от #36

    14:06 20.08.2026

  • 14 А как е бизнесът на Кобзон?

    10 21 Отговор

    До коментар #8 от "Стоянчо Пуканката":

    Върви ли?

    Коментиран от #24

    14:07 20.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    40 9 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #33

    14:07 20.08.2026

  • 17 Даааам

    6 19 Отговор

    До коментар #6 от "Мммм хмх":

    За около хиляда години!

    Коментиран от #28

    14:07 20.08.2026

  • 18 Един

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Щото четеш избирателно.

    14:07 20.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    26 9 Отговор
    е не може да бъде нали укровермахта беше пред портите на Москва, Путин се криел в бункера си и не излизал от него? Как така, я си изтрийте статията и пишете както трябва .....

    14:09 20.08.2026

  • 22 Оффф

    24 9 Отговор

    До коментар #11 от "Тц,тц":

    Важно е не селото, а мястото, което служи за бъдещо отрязване на хохохолския транспорт, локация. Стратегията и тактиката не ти е позната, джендиии

    14:09 20.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пригожин

    6 20 Отговор
    се придвижваше най-бързо,като обърна към Москва!Тогава загубих много комшии!

    14:09 20.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Е ииии

    18 7 Отговор

    До коментар #17 от "Даааам":

    Джендърляяяка ще реве хилада години. Мухаха.

    Коментиран от #43

    14:11 20.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 осраински

    24 5 Отговор
    На вниманието на разстроените от прелитането на руския самолет за гасене на горски пожари над територията на България, добавям непълен списък на руските спътници, които днес ще прелетят над България или висят денонощно над нас:
    - Express-AMU1 (36° Изток): Този високотехнологичен комуникационен сателит осигурява мощно покритие за Европейската част на Русия и Източна Европа, включително Балканите. Използва се за цифрово радио- и телевизионно излъчване (DTH) и пренос на данни.
    - Express-AM44 (11° Запад): Разположен на западна позиция, неговият европейски лъч покрива изцяло Югоизточна Европа и Средиземноморието, поддържайки държавни и корпоративни мрежи.
    - Yamal-402 (55° Изток): Собственост на Gazprom Space Systems, неговият "Европейски лъч" (European beam) е специално насочен към Централна и Източна Европа с цел пренос на данни и комуникации.
    - Express-AM7 (40° Изток): Широкообхватен спътник в C- и Ku-обхватите, осигуряващ стабилна връзка за целия Балкански полуостров и Русия.
    - „Електро-Л“ (Electro-L No. 3) стои постоянно в нашето полезрение.
    - Luch-5B / Luch-2 (Космос-2575): Серия от специализирани спътници за ретранслация на данни и сигнално разузнаване (SIGINT), които редовно маневрират в геостационарния пояс близо до европейски спътници, покриващи нашия регион.
    Нискоорбитални руски спътници, прелитащи над България - за разлика от геостационарните, нискоорбиталните (LEO) и високоелиптичните спътници не стоят на едно място и прелитат над България за

    14:11 20.08.2026

  • 31 Нямат край

    10 29 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #61, #87, #90

    14:11 20.08.2026

  • 32 Според

    8 23 Отговор
    световноизвестен математик,на 9 май 2023 трябваше да има парад в Киев!

    Коментиран от #42, #110

    14:11 20.08.2026

  • 33 Толкова е велика Русия, че

    8 25 Отговор

    До коментар #16 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    се превърна в близнак на Северна Корея:)

    Коментиран от #75

    14:13 20.08.2026

  • 34 Нищо не е

    11 11 Отговор
    Еее две села ? А Зеленски обяви , че си върнал 800 квадратни километра и офанзивата продължава по всички направления на фронта .
    А пък украинският Бен Гвир , заяви че ликвидират по 40 000 ватенки месечно.

    Коментиран от #39

    14:13 20.08.2026

  • 35 Донецка област

    19 3 Отговор
    е руска от 2014 ?

    14:14 20.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Оня

    26 5 Отговор
    Че това новина ли е? Те ги взеха преди една седмица! Вече са и в Орехов! А Краматорск и Славянск ги размазват!

    14:15 20.08.2026

  • 38 В падмасковието

    6 14 Отговор
    кога ще превземат?

    14:15 20.08.2026

  • 39 Мдаа... правоъгълник

    12 4 Отговор

    До коментар #34 от "Нищо не е":

    25 на 30 кв.км, включително село Зелений ГАЙ, кръстено на зеления ...

    14:16 20.08.2026

  • 40 Скоро

    9 9 Отговор
    ще са в Крематориумск!

    14:16 20.08.2026

  • 41 койдазнай

    4 18 Отговор
    А Русия обяви ли, че след 2 години сражения, бяха прогонени от Днепропетровска област?!? Щото там бяха окупирали 10-12 села, ама сега се оказа, че не им са нужни и престанаха да изпращат подкрепления, а разположениете там войски свършиха.

    Коментиран от #47, #57

    14:17 20.08.2026

  • 42 А според...

    25 6 Отговор

    До коментар #32 от "Според":

    ...световноизвестен Клоун,същият щеше да си пие кафето в Крим...!
    Пък още шмърка бели линийки в Киевският си бункер...😮‍💨🙄😨😟🫢!

    Коментиран от #50

    14:17 20.08.2026

  • 43 Хиляда не, но през следващите

    8 16 Отговор

    До коментар #28 от "Е ииии":

    поне 20-30г., руснаците ще реват още много, защото точно руското население ще плаща за фаталната грешка на кремълското ръководство и огромните загуби, пряко следствие от тези грешки.

    Коментиран от #55

    14:17 20.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Заслужават един парад

    7 4 Отговор
    На Червения площад

    14:18 20.08.2026

  • 46 Украйна

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Мммм хмх":

    океан ли е ?

    Коментиран от #54

    14:18 20.08.2026

  • 47 Саде да попитам!

    12 4 Отговор

    До коментар #41 от "койдазнай":

    Къде остана дежурният ви въпрос... :
    ,,Чей Курск?!"...?!?!
    Мммм...?!?!

    Коментиран от #63, #69

    14:18 20.08.2026

  • 48 Кочо

    15 4 Отговор
    За пръв път от началото на бунта аз чух по мойто радио когато паса добитъка, че руските ракети са поразили нощес в Киев НЕжилищни сгради!? До вчера поразяваха само жилищни, плюс - театри, аптеки, хранителни стоки, бебшки храни, музеи, детски ясли и площадки, болници, библиотеки, старинни черкви и параклиси! За пръв път и не знам как не ви направи впечатление, че този път са Нежилищни! А какви са не казват!?

    Коментиран от #56

    14:19 20.08.2026

  • 49 Реджо Емилия

    7 9 Отговор
    Малий ватенките уплашиха свето.

    14:19 20.08.2026

  • 50 Щеше

    10 3 Отговор

    До коментар #42 от "А според...":

    но няма кафе!Бензин,ток,вода !

    14:19 20.08.2026

  • 51 Също,като...

    10 3 Отговор

    До коментар #44 от "kоkорчо 💋🍌":

    ...абзаците колко са българите в Одеса и Одеска област...😉😂🤣!

    14:20 20.08.2026

  • 52 Сандо

    16 6 Отговор
    Украинските сили също са освободили две села - от присъствието си!Ето така трябва да съобщава укрощаба.

    14:20 20.08.2026

  • 53 Oня с коня

    6 15 Отговор
    Докато глуповатата Русия превзема села,Украйна й потроши Инфраструктура,Рафинерии,Флот и т.н.

    14:21 20.08.2026

  • 54 Украйна

    8 6 Отговор

    До коментар #46 от "Украйна":

    Не е, но потъва!
    Що така?

    14:22 20.08.2026

  • 55 Ба бааааа

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "Хиляда не, но през следващите":

    Ще видим

    14:22 20.08.2026

  • 56 ПушМес

    5 10 Отговор

    До коментар #48 от "Кочо":

    Аз пък чух,че за последните два дни 30 000 млади руснаци са преминали границата на Грузия.Предстои мобилизация.Мдаа.

    Коментиран от #59, #66, #68

    14:22 20.08.2026

  • 57 РосТролНаздор

    9 5 Отговор

    До коментар #41 от "койдазнай":

    Тези села в Днепропетровска област загубиха изведнъж стратегическото си значение.

    Коментиран от #67

    14:22 20.08.2026

  • 58 Нашмърканият потник

    9 5 Отговор
    лично още ги отбранява на Плейстейшън. Нищо, че са без стратегическо значение. Шмрък

    14:22 20.08.2026

  • 59 Българин

    6 12 Отговор

    До коментар #56 от "ПушМес":

    Да но Радев вече има списъците с 1.2 милиона български избиратели доброволци, които ще ги заместят. Всички знаем, че избирателите на Радев и на Възраждане умират да отидат при братушките в Русия да умират.

    14:23 20.08.2026

  • 60 Левски

    6 4 Отговор
    може да играе с руския отбор Шахтьор Донецк !

    14:23 20.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    6 11 Отговор
    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    Коментиран от #72, #81

    14:24 20.08.2026

  • 63 Сми

    6 9 Отговор

    До коментар #47 от "Саде да попитам!":

    Курск е на дъното на морето.Питай Пуся.

    14:24 20.08.2026

  • 64 Русия никога не отстъпва!

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Напред - напред!
    Кругом!
    И пак напред!

    14:24 20.08.2026

  • 65 Зельонко

    12 6 Отговор
    Е пътник

    14:24 20.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 САЩисан русофил

    6 9 Отговор

    До коментар #57 от "РосТролНаздор":

    Уайлдберис загуби стратегическо значение.Плюд 1,4 милиона руски солдата .

    Коментиран от #77

    14:25 20.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 койдазнай

    3 12 Отговор

    До коментар #47 от "Саде да попитам!":

    Ще се изясни и този въпрос. Може да стане английски, или американски, пък може и украински. Но най-вероятно ще в някаква курска народна републиика, която ще в в война с воронежката народна република, които са срещу Подолск.

    14:25 20.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Работник с червен потник

    3 9 Отговор
    Като започна севеото бях юноша бледен!

    14:27 20.08.2026

  • 72 Мухахаха

    11 6 Отговор

    До коментар #62 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":

    Те бензин имат у БГ то нема

    14:28 20.08.2026

  • 73 Путинът

    4 10 Отговор
    първо да пибеди порнографките!

    14:29 20.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 варна

    5 13 Отговор
    ватенките още ли въртят в кръг в донцк

    Коментиран от #79

    14:32 20.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Зелен потник

    3 9 Отговор
    Путин защо не носи червен?

    14:33 20.08.2026

  • 79 Вече

    3 7 Отговор

    До коментар #76 от "варна":

    правят осморки!

    14:33 20.08.2026

  • 80 Стефи Жилиев

    7 4 Отговор
    мноо се е разписал, ша изкара ли шекели за един обед, поне

    Коментиран от #83

    14:34 20.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Хохо Бохо

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "Сметах,сметах":

    Наркомана колко села си върна?

    Коментиран от #97

    14:35 20.08.2026

  • 83 К.о.т.А.К.А. 😿

    7 1 Отговор

    До коментар #80 от "Стефи Жилиев":

    е на смяна в портиерната на Баба Алино, Варньенско

    14:36 20.08.2026

  • 84 Намира

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Запорожин":

    се ДНР

    14:36 20.08.2026

  • 85 Хаха

    15 4 Отговор
    Укрите настъпват,към Киев!

    14:38 20.08.2026

  • 86 Много са добри

    4 7 Отговор
    по обявите !

    14:38 20.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 стоян георгиев

    16 3 Отговор
    Щом Русия е превзела села винаги не е потвърдена информация, а Украйна се смалява. Потвърдена информация е само за медийните победи на Украйна. То бива лъжи, ама чак толкоз...

    Коментиран от #92

    14:39 20.08.2026

  • 89 Руси Филев

    3 6 Отговор
    Ако приключи севеото,аз с какво ще се занимавам!?

    14:42 20.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Тагаренко

    14 3 Отговор
    С Моню Пуси набираме доброволци за фронта в Украйна.Ленче Кремче и Надка вънкашната се записаха за медицински сестри.Всички евроатлантици,мразещи Русия да се запишат без покана.

    14:43 20.08.2026

  • 92 Ха ха ха ха

    4 10 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    Дай конкретни цифри за смаляването на Украйна да се посмеем, а не обещания ще ще ще по комунистически.

    14:43 20.08.2026

  • 93 Търновец

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А в Източен Сибир настъпват Китайските мигранти и с този темп след 25-30 години Китайците стават доминантен етнос. А преди години една тяхна радиостанция оповести че един ден цял Сибир до Урал ще е Китайски.

    Коментиран от #103

    14:43 20.08.2026

  • 94 Шаман

    2 11 Отговор
    Вова ще победи когато облече червен потник на бели точки !

    14:44 20.08.2026

  • 95 Зелен Потников

    9 1 Отговор
    Важното е сметките ми в швейцарски банки да се увеличават.

    14:50 20.08.2026

  • 96 стоян георгиев

    4 10 Отговор
    Последните няколко месеца ръсия по скоро губи територии.повече земя превзема украйна .

    14:52 20.08.2026

  • 97 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #82 от "Хохо Бохо":

    За момента налия месец повече от 30.

    14:53 20.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    15 1 Отговор
    Бялото знаме скоро ще се вее над Киев и Брюксел !

    Коментиран от #100

    14:56 20.08.2026

  • 100 стоян георгиев

    3 9 Отговор

    До коментар #99 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":

    Демек ти в брюксео искаш да останеш без пенсия?това линса добрите новини за теб?

    14:59 20.08.2026

  • 101 стоян георгиев

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    От началото на годината русия не е превзела нищо.по скоро е превзела нещо в донецка област но е загубила в запорожие и днепропетровска област същото .от началото на годината обаче русия е загубила над 300000 мъже и не по малко от трилион долара.

    15:02 20.08.2026

  • 102 Пак лъжат

    1 6 Отговор
    време е мацква да падне!

    15:19 20.08.2026

  • 103 Стига лъга, шекел

    5 0 Отговор

    До коментар #93 от "Търновец":

    И Китай е в демографска криза след 40 год политиката на 1 дете - собствената им територия в западната част е празна, чужда не им трябва, камо ли руска с 5500 ядрени ракети

    15:29 20.08.2026

  • 104 Мишел

    4 1 Отговор
    Украйна намалява редовно, средно с 300 кв.км. ежемесечно. Досега с 115000 кв.км.

    Коментиран от #106

    15:40 20.08.2026

  • 105 Донецк

    0 0 Отговор
    е ,като Дрезден 1945 !

    15:48 20.08.2026

  • 106 Остава

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "Мишел":

    и Путин да го признае!

    15:49 20.08.2026

  • 107 РУСИЯ

    0 1 Отговор
    От Лисабон до Аляска !

    15:50 20.08.2026

  • 108 Математик

    1 0 Отговор
    Всеки ден са най-малко по две, което прави поне по 14 на седмица.
    Но нормално е до момента да няма официална реакция от украинска страна която да е потвърдила независимо.
    Както и за Покровск, Мирноград, Хуляйполе, Сиверск, Вовчанск ...щом и Ройтерс не са потвърдили значи не се е случило.

    15:53 20.08.2026

  • 109 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    САЩ нямат победна война във всички войни, които са водили след 1946г.

    16:00 20.08.2026

  • 110 И щеше да има

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Според":

    Дори по-рано.
    Не знаеш ли още че Киев капитулита тогава в Истанбул? Без да се налага да губят територии и хора.
    Но пратиха БоДжо и убиха главния украински преговарящ.

    А сега ни кажи, какво спечели Украйна от това? А и Европа?

    16:05 20.08.2026

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