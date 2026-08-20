Нова фаза във войната! Техеран заплаши САЩ с по-мощни оръжия

Иран е готов да отговори с по-мощни оръжия, отколкото по време на предишната фаза на конфликта със САЩ, в случай на по-нататъшни военни действия от страна на Вашингтон. Това заяви говорителят на Корпуса на ислямската революция Хосейн Мохеби пред Defa Press, пише Фокус.
"Ако войната избухне отново, тогава оръжията, които ще използваме, със сигурност ще бъдат различни и тази разлика може да бъде в генерирането на бойни глави, точността на попадението, обхвата на ракетите или друг показател“, поясни той.
Според доклад на Financial Times Иран е разглеждал възможността да атакува американски военни обекти в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира конфликта в Близкия изток. Сред потенциалните цели е посочена и авиобаза "Безмер" в България.
Според MWM атаките срещу европейски бази биха били значими поради изчерпването на противовъздушната отбрана на континента заради дарения в подкрепа на Украйна и приоритизирането на американските запаси от противовъздушна отбрана за защита на съоръжения в Близкия изток.
Иранското външно министерство днес заяви, че санкциите и "икономическата война", обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран, представляват "икономически тероризъм" и "престъпления срещу човечеството", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Няма съмнение, че икономическите санкции на САЩ срещу Иран, които нарушават основните права на всеки ирански гражданин, представляват случай на "икономически тероризъм" и "престъпления срещу човечеството", посочи министерството, цитирано от иранската новинарска агенция ИРНА.
Иранското външно министерство добави, че лицата, отговорни за санкциите, както и тези, които са ги насърчавали, "заслужават да бъдат съдени и наказани" за извършването на тези "гнусни престъпления".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
С по мощни оръжия!!!
Никой все още не знае, има ли Иран ядрено оръжие!!!
А едни кретени ни казват - Спокойно!!!
А от стратегическа гледна точка, България е най вероятният печеливш!!!
Коментиран от #8
22:54 20.08.2026
2 Оранжевия Каун
22:57 20.08.2026
3 Делю Хайдутин
22:57 20.08.2026
4 оня с коня
Коментиран от #5, #9, #16
23:06 20.08.2026
5 Оня с микрофоня
До коментар #4 от "оня с коня":коня те е ритал здраво в кратуната
23:08 20.08.2026
6 Миротворец
23:09 20.08.2026
7 Безмерски илюминации
23:11 20.08.2026
8 ЕдинОтНякъде
До коментар #1 от "Пич":Да не пресоляваме манджата и да вкарваме допълнителна паника. С тези самолети цистерни не сме най-привлекателните. За ядрени оръжия на този етап от конфликта е малко вероятно да се използват.
Коментиран от #11
23:12 20.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Строг но справедлив
Коментиран от #12
23:15 20.08.2026
11 Пич
До коментар #8 от "ЕдинОтНякъде":Уважавам оптимистичното ти мислене, но в подобен случай оптимизма не помага по никакъв начин! Трябва да се мисли реалистично!
Ако бях иранец, бих ударил точно България!!!
Абсолютно няма вероятност, българите да ми унищожат ракета! Както видяхме, само Турция може да реагира адекватно. И след това, като ударя България, има най голяма вероятност да бъде приета за допустима жертва, и никой от НАТО да не се задейства заради това! Особено ако обещая преговори!!!
Коментиран от #13
23:18 20.08.2026
12 грУЙО
До коментар #10 от "Строг но справедлив":То и Русия може да занули обутляците за два дена но целта е друга , колкото по дълго толкова по добре . Нека се гърчат западноджендърите
23:22 20.08.2026
13 Иран не може да удари България с ракета
До коментар #11 от "Пич":Могат да направят терористични актове и това е по голямата заплаха!
Коментиран от #15
23:25 20.08.2026
14 Име
23:28 20.08.2026
15 Пич
До коментар #13 от "Иран не може да удари България с ракета":Може, има необходимите ракети, и сме в обсег!!! За терористичните актове сте прав!
Коментиран от #18
23:29 20.08.2026
16 Верно мозъка
До коментар #4 от "оня с коня":ти е, като на кон. Преди САЩ и Израел да атакуват Иран, корабите си въряха безплатно, а след отказа на САЩ да заплати за нанесените щети, иранците наложиха такси. А за ядреното оръжие, съществува колкото химическото в Ирак. САЩ и Израел, нарушавайки всички закони нанесоха "превантивен" удар без да представят никакви доказателства, с което отвориха кутията на "Пандора". Сега всеки може да последва примерът им! А защо утре не избием едно цяло поколение превантивно, че може да са терористи, побъркани или наркомани?
23:31 20.08.2026
17 Kaлпазанин
23:32 20.08.2026
18 Не може
До коментар #15 от "Пич":Няма от къде да мине тази ракета!
23:32 20.08.2026
19 Kaлпазанин
23:33 20.08.2026
20 Анонимен
23:36 20.08.2026
21 сандо
23:37 20.08.2026