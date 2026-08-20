Нова фаза във войната! Техеран заплаши САЩ с по-мощни оръжия

Иран е готов да отговори с по-мощни оръжия, отколкото по време на предишната фаза на конфликта със САЩ, в случай на по-нататъшни военни действия от страна на Вашингтон. Това заяви говорителят на Корпуса на ислямската революция Хосейн Мохеби пред Defa Press, пише Фокус.

"Ако войната избухне отново, тогава оръжията, които ще използваме, със сигурност ще бъдат различни и тази разлика може да бъде в генерирането на бойни глави, точността на попадението, обхвата на ракетите или друг показател“, поясни той.

Според доклад на Financial Times Иран е разглеждал възможността да атакува американски военни обекти в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира конфликта в Близкия изток. Сред потенциалните цели е посочена и авиобаза "Безмер" в България.

Според MWM атаките срещу европейски бази биха били значими поради изчерпването на противовъздушната отбрана на континента заради дарения в подкрепа на Украйна и приоритизирането на американските запаси от противовъздушна отбрана за защита на съоръжения в Близкия изток.

Иранското външно министерство днес заяви, че санкциите и "икономическата война", обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран, представляват "икономически тероризъм" и "престъпления срещу човечеството", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Няма съмнение, че икономическите санкции на САЩ срещу Иран, които нарушават основните права на всеки ирански гражданин, представляват случай на "икономически тероризъм" и "престъпления срещу човечеството", посочи министерството, цитирано от иранската новинарска агенция ИРНА.

Иранското външно министерство добави, че лицата, отговорни за санкциите, както и тези, които са ги насърчавали, "заслужават да бъдат съдени и наказани" за извършването на тези "гнусни престъпления".