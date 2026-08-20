Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Нова фаза във войната! Техеран заплаши САЩ с по-мощни оръжия
  Тема: Иранската криза

Нова фаза във войната! Техеран заплаши САЩ с по-мощни оръжия

20 Август, 2026 22:50 1 700 21

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • безмер-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Според доклад на Financial Times Иран е разглеждал възможността да атакува американски военни обекти в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира конфликта в Близкия изток

Нова фаза във войната! Техеран заплаши САЩ с по-мощни оръжия - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран е готов да отговори с по-мощни оръжия, отколкото по време на предишната фаза на конфликта със САЩ, в случай на по-нататъшни военни действия от страна на Вашингтон. Това заяви говорителят на Корпуса на ислямската революция Хосейн Мохеби пред Defa Press, пише Фокус.

"Ако войната избухне отново, тогава оръжията, които ще използваме, със сигурност ще бъдат различни и тази разлика може да бъде в генерирането на бойни глави, точността на попадението, обхвата на ракетите или друг показател“, поясни той.

Според доклад на Financial Times Иран е разглеждал възможността да атакува американски военни обекти в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира конфликта в Близкия изток. Сред потенциалните цели е посочена и авиобаза "Безмер" в България.

Според MWM атаките срещу европейски бази биха били значими поради изчерпването на противовъздушната отбрана на континента заради дарения в подкрепа на Украйна и приоритизирането на американските запаси от противовъздушна отбрана за защита на съоръжения в Близкия изток.

Иранското външно министерство днес заяви, че санкциите и "икономическата война", обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран, представляват "икономически тероризъм" и "престъпления срещу човечеството", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Няма съмнение, че икономическите санкции на САЩ срещу Иран, които нарушават основните права на всеки ирански гражданин, представляват случай на "икономически тероризъм" и "престъпления срещу човечеството", посочи министерството, цитирано от иранската новинарска агенция ИРНА.

Иранското външно министерство добави, че лицата, отговорни за санкциите, както и тези, които са ги насърчавали, "заслужават да бъдат съдени и наказани" за извършването на тези "гнусни престъпления".


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    20 8 Отговор
    Ако не схващате, заплаха към Европа означава заплаха към България!!!
    С по мощни оръжия!!!
    Никой все още не знае, има ли Иран ядрено оръжие!!!
    А едни кретени ни казват - Спокойно!!!
    А от стратегическа гледна точка, България е най вероятният печеливш!!!

    Коментиран от #8

    22:54 20.08.2026

  • 2 Оранжевия Каун

    10 6 Отговор
    Още два месеца и половина до изборите и изхвърчва при Слафчо, Руди Гела, Валери Симеонов и Марешки.

    22:57 20.08.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    21 0 Отговор
    Продавам къща в Безмер спешно.

    22:57 20.08.2026

  • 4 оня с коня

    8 23 Отговор
    НЕ МОЖЕ Иран да ограбва Европеските граждани налагайки ДВУМИЛИОННИ Доларови такси за Плавателните съдове доставящи жизненонеобходими стоки.А се стремят към ЯО именно за да запазят "Солунската си Митница" ,като на практика Америка воюва точно в Полза на Европа.И в този ред на мисли е Странна пасивността на НАТО,чието предназначение е баш за да защитава не само териториалните но и Икономически интереси на членовете си от Чужди посегателства!Ако обаче Иран си позволи да нападне Натовска територия независимо от съображенията си,това би трябвало да е ПЕРФЕКТЕН ПОВОД за Масиран отговор на Пакта и да стане ясно накрая чл.5 Кух ли е,или действа!

    Коментиран от #5, #9, #16

    23:06 20.08.2026

  • 5 Оня с микрофоня

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    коня те е ритал здраво в кратуната

    23:08 20.08.2026

  • 6 Миротворец

    5 9 Отговор
    Зеления чорапогащник спря закупуването на 3D радари и ПВО системи защото сме нямали нужда от тях и свали гащите Сега ходи да се моли съседите да ни пазят

    23:09 20.08.2026

  • 7 Безмерски илюминации

    12 3 Отговор
    Европейските паветници са се напъчили и заплашват, че ако Иран ги удари те ще отговорят както повеляват натовските закони. Те намесват НАТО, но на иранците не им пука защото те и сега воюват със САЩ, т.е. с НАТО

    23:11 20.08.2026

  • 8 ЕдинОтНякъде

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Да не пресоляваме манджата и да вкарваме допълнителна паника. С тези самолети цистерни не сме най-привлекателните. За ядрени оръжия на този етап от конфликта е малко вероятно да се използват.

    Коментиран от #11

    23:12 20.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Строг но справедлив

    4 7 Отговор
    Не ядосвайте чичо Дончо защото може да ги занули с втора серия на Хирошима и Нагазаки

    Коментиран от #12

    23:15 20.08.2026

  • 11 Пич

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "ЕдинОтНякъде":

    Уважавам оптимистичното ти мислене, но в подобен случай оптимизма не помага по никакъв начин! Трябва да се мисли реалистично!
    Ако бях иранец, бих ударил точно България!!!
    Абсолютно няма вероятност, българите да ми унищожат ракета! Както видяхме, само Турция може да реагира адекватно. И след това, като ударя България, има най голяма вероятност да бъде приета за допустима жертва, и никой от НАТО да не се задейства заради това! Особено ако обещая преговори!!!

    Коментиран от #13

    23:18 20.08.2026

  • 12 грУЙО

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Строг но справедлив":

    То и Русия може да занули обутляците за два дена но целта е друга , колкото по дълго толкова по добре . Нека се гърчат западноджендърите

    23:22 20.08.2026

  • 13 Иран не може да удари България с ракета

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Могат да направят терористични актове и това е по голямата заплаха!

    Коментиран от #15

    23:25 20.08.2026

  • 14 Име

    5 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:28 20.08.2026

  • 15 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Иран не може да удари България с ракета":

    Може, има необходимите ракети, и сме в обсег!!! За терористичните актове сте прав!

    Коментиран от #18

    23:29 20.08.2026

  • 16 Верно мозъка

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    ти е, като на кон. Преди САЩ и Израел да атакуват Иран, корабите си въряха безплатно, а след отказа на САЩ да заплати за нанесените щети, иранците наложиха такси. А за ядреното оръжие, съществува колкото химическото в Ирак. САЩ и Израел, нарушавайки всички закони нанесоха "превантивен" удар без да представят никакви доказателства, с което отвориха кутията на "Пандора". Сега всеки може да последва примерът им! А защо утре не избием едно цяло поколение превантивно, че може да са терористи, побъркани или наркомани?

    23:31 20.08.2026

  • 17 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Предварително благодарим че ще ни изчистят поне говедата

    23:32 20.08.2026

  • 18 Не може

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Няма от къде да мине тази ракета!

    23:32 20.08.2026

  • 19 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Предварително благодарим че ще ни изчистят поне говедата ,и бюджета приеха ли го депутатите поне докато е пълен да го гръмнат и него

    23:33 20.08.2026

  • 20 Анонимен

    4 0 Отговор
    Както са се разпищолили нашите управници една или повече ракети в Безмер,Айтос,Ново Село и още една американска военна база на наша територия биха подействали стимулиращо и отрезвяващо.Координатите им са зададени точно от Кремъл.Кутията на Пандора вече е отворена,нека бурята се развихри...

    23:36 20.08.2026

  • 21 сандо

    1 0 Отговор
    ПОД НАЕМ бункер у селото Бесмер....на 100 метра под земята....има генератор,,,вода...и ядене за 1 година

    23:37 20.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания