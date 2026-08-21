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Киев: Кремъл чака зимата, изтощава ни с ракети "Бандерол"
  Тема: Украйна

Киев: Кремъл чака зимата, изтощава ни с ракети "Бандерол"

21 Август, 2026 05:37, обновена 21 Август, 2026 05:49 2 275 40

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  • дания-
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Провал за военното производство в Дания. Спецслужбите в Полша предотвратиха покушение срещу представител на украинския ОПК

Киев: Кремъл чака зимата, изтощава ни с ракети "Бандерол" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамиката на военния конфликт между Русия и Украйна продължава да се усложнява с бързи темпове, показват актуалните анализи и събития. Докато Кремъл категорично отхвърля възможността за скорошно дипломатическо решение, съюзниците на Киев са изправени пред логистични проблеми и хибридни атаки.

Провал за военното производство в Дания и растящият потенциал на Русия

Още новини от Украйна

Строителството на стратегическия завод на украинския производител „Fire Point“ в Дания, който трябваше да произвежда твърдо гориво за ракети с голям обсег, бе официално отложено за края на 2027 г. Първоначалният план предвиждаше бюджет от 50 милиона евро, но поради изисквания за безопасност и неподходяща инфраструктура разходите скочиха на над 150 милиона евро. Изпълнителният директор на компанията Ирина Терех коментира пред брюкселския портал Euractiv, че европейската бюрокрация се оказва по-голямо предизвикателство от руските атаки.

В същото време украинският военен експерт Валентин Бадрак сподели подробности, според които Руската федерация увеличава военния си потенциал много по-бързо от Украйна. Москва успешно копира украинските технологични решения за безпилотни системи, но ги мащабира с огромна скорост. По данни на Бадрак, Кремъл планира да произведе над 15 милиона дрона и боеприпаси за тях в рамките на 2026 г., като залага на изкуствен интелект и автономно заобикаляне на ПВО системите, пише УНИАН.

Новата евтина руска ракета „Бандерол“ и тактиката на заплаха

Руската армия започна активно да прилага нов тип оръжие – ракетата „Бандерол“. Както съобщава Euronews, това е значително по-евтина модификация с бойна глава с по-малка мощност. Основната цел на „Бандерол“ не е просто поразяване на цели, а умишлено изтощаване на украинската противовъздушна отбрана. Тя принуждава Киев да хаби скъпи и ограничени западни ракети за прехващане, като същевременно отклонява вниманието от по-мощните крилати ракети.

Международни анализатори от „Atlantic Council“ отбелязват, че Кремъл умишлено засилва тактиката на заплахи и хибриден натиск срещу съюзниците на Украйна (включително Великобритания). В медиите се изказа предположение, че Москва прибягва до това, защото осъзнава невъзможността да победи на бойното поле, докато Киев получава западна военна помощ. Целта на руския президент Владимир Путин е да разцепи европейското единство и да изолира Украйна преди настъпващите решителни месеци.

Защо Путин бяга от мирни преговори?

Официалната позиция на Москва остава хладна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че към настоящия момент „няма основания за оптимизъм по отношение на мирното уреждане на конфликта“, обвинявайки за това позицията на властите в Киев, пише Комерсант.

Украинската страна обаче вижда съвсем друга причина за това поведение. Първият заместник-ръководител на Офиса на президента на Украйна Сергей Кислица разкри в интервю, че Путин няма никакво желание да преговаря сега, тъй като залага на зимния период. Според Кислица основната тактика на руския диктатор е да изчака началото на студовете с надеждата, че украинското население няма да издържи на тежките енергийни условия през зимата. Руските планове са преговори да не се допускат поне до средата на март 2027 г., за да се извлече максимален хуманитарен натиск

Арест в Полша и газово напрежение в Германия

Фронтът на тайните операции също се нажежава. Спецслужбите в Полша (ABW) арестуваха във Варшава 63-годишния украински гражданин Сергей П., заподозрян в опит за покушение срещу високопоставен представител на украинската отбранителна промишленост. Разследването сочи, че мъжът е заложил взривно устройство под автомобила на жертвата в град Ирпен (Киевска област) по поръчка на руското разузнаване. Устройството не се е задействало поради техническа неизправност, след което извършителят е избягал в Полша, където го грози доживотен затвор, съобщава meduza.io.

На икономическия фронт в Европа напрежението също е осезаемо. Съпредседателят на германската партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел предупреди в социалната мрежа X, че газохранилищата в страната са полупразни, което застрашава сигурността и може да предизвика скок на цените на синьото гориво в Германия. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев подкрепи думите ѝ с кратък коментар „Всичко е вярно“, цитиран от spbdnevnik.ru. Въпреки това германското Министерство на икономиката уверява, че дефицит за предстоящата зима няма да има.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    23 0 Отговор
    Ако нивото на река Дунав спадне с още 10–12 сантиметра, 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян напълно и контролирано от операторите на централата.Това е стандартна процедура за безопасност, която няма да предизвика авария. Ето какво ще се случи стъпка по стъпка, ако сушата продължи:1. Как се спира блокът?Контролирано понижение: Мощността ще се намалява поетапно до нула в рамките на няколко часа.Безопасно състояние: Реакторът се вкарва в режим на „горещо спиране“ 1 – той остава подкритичен (ядрената реакция е прекратена), но се охлажда безопасно.

    05:55 21.08.2026

  • 2 хихи

    29 1 Отговор
    Добро Утро

    05:59 21.08.2026

  • 3 Дамммм

    65 1 Отговор
    Ами то е така-каквото повикало -това се обадило...-още повече руснаците на фашисти не прощават!!!

    Коментиран от #35

    05:59 21.08.2026

  • 4 Укрпклоун

    43 3 Отговор
    "...Москва успешно копира украинските технологични решения за безпилотни системи..."

    06:04 21.08.2026

  • 5 То се знаеше

    68 1 Отговор
    Той чичко Путин прекалено дълго ви съжаляваше...Май е дошло времето за дървото-ще го гризете дълго -докато Кремъл не ви съжали отново.

    Коментиран от #37

    06:05 21.08.2026

  • 6 Путин бягал

    77 2 Отговор
    От преговори !
    Кога ви молеше за преговори 10 години забравихте а ?
    Пуомиярска пропаганда , аре включвайте и оня Грозев ! За парите дето ви взе , нищо не свърши !
    Само дето ,,удари ,, Навална.
    А то и тя се изтърка !

    Коментиран от #39

    06:08 21.08.2026

  • 7 Дремъл

    40 0 Отговор
    Айде,предавайте се вече бе !

    Коментиран от #12

    06:12 21.08.2026

  • 8 Съдията

    59 0 Отговор
    Руснаците нищо не чакат. Просто бавно, но методично набиват канчето на Зеленски със сапьорски лопатки, докато му светне да вдигне бялото знаме. Мъка, мъка либерастка.😂

    06:17 21.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    45 0 Отговор
    Абе аз откога ви казвам че И Киев е Руски.За Одеса е ясно

    06:22 21.08.2026

  • 11 404

    46 0 Отговор
    Тази зима нощувките в киевското метро ще са по скъпи от Бургас по време на банга ранга и Велинград по коледа

    06:26 21.08.2026

  • 12 Шопо

    39 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дремъл":

    Зеленски капитулира и войната свършва.
    Просто е !
    Да да ама не помощите които получава Зеленски всъщност са заеми, кой ще връща заемите ако Зеленски капитулира ?
    Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    06:29 21.08.2026

  • 13 С бандерол

    33 0 Отговор
    По бандерите

    06:34 21.08.2026

  • 14 Бандерол

    37 0 Отговор
    Ми звучи като име на лекарство. Лекарство срещу бандери. Украинската пропаганда е страхотна, обаче. Руснаците били копирали украински решения и ги произвеждали в мащаб,а евробюрокрацоята не им давала да си строят заводите в страните от ЕС със скоростта, която искат. Излиза, че украинците са най-силните, най-иновативните и всички трябва да ги слушат и да изпълняват каквото им бъде наредено. Няма значение, че парите са европейски.

    06:42 21.08.2026

  • 15 Мдаа!🤔

    31 0 Отговор
    Разнообразието от ракети е голямо, може да си избирате, с какво да ви бомбят нацистките кратуни! Нищо , че отдавна са свършили, според пропагандата!😂😂😂

    06:44 21.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 горски

    24 1 Отговор
    Имало проблем със завода----няма проблем,просто отписаха Украйна и на запад.Защо да хвърлят пари в загубена кауза.Итова ще стане лавинообразно,а Рошавия Джонсън ще вика-ние сме с вас,ние сме с вас ........докато украинците засмукват студена вода с кал на дъното на Днепър

    06:57 21.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Еее па за Зелю една лесно решението

    17 0 Отговор
    Вокзал Москва подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    07:11 21.08.2026

  • 21 Бай той Толстой

    12 0 Отговор
    Постави си го сам,а?

    07:13 21.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 идиоти

    11 0 Отговор
    сте... факт..

    07:14 21.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хм...

    15 0 Отговор
    Няма месец откак Путин се събуди и свали кадифените ръкавички, а ситуацията в 4о4 (и не само) вече е критична.
    Между другото, вчера в 4о4 е изгорял гсм с над 8млн литра от бездруго малкото отанало гориво. Небето над киев изглежда като в апокалиптичен филм, слънцето не може да пробие през пушеците. Нещо мащабно горя и детонира с часове.

    07:20 21.08.2026

  • 26 Перо

    15 1 Отговор
    Огромната правителствена корупция в Украйна не допуска президентски избори и възможности за мирни преговори! Превърнаха държавното устройство в султанат!

    07:24 21.08.2026

  • 27 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАХА КОНФЛИКТА

    13 0 Отговор
    И сега е очевидно, че бандерия отива към безусловна капитулация.

    07:27 21.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    13 0 Отговор
    Щял да бяха. Много се бил уплашил, че денацификацията иде.

    07:28 21.08.2026

  • 30 Обективен

    8 0 Отговор
    Нещо много вяла днес пропагандата?!
    Путин ви каза преди доста време, Новорусия,ще ви се наложи да разберете, по трудния начин.

    07:30 21.08.2026

  • 31 Русия не бяга

    10 0 Отговор
    От преговори...тя просто е поставила условия за тях. Просто не иска замразяване на конфликта в стил минските споразумения които запада използва да въоръжи Украйна

    07:33 21.08.2026

  • 32 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 0 Отговор
    Британците ги набутаха в тази британска прокси война и си загубиха държавата.

    07:36 21.08.2026

  • 33 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    3 0 Отговор
    Добре ли спахте у метрото в ню кииф?

    07:42 21.08.2026

  • 34 Механик

    4 0 Отговор
    Чета статията и не мога да спра да се смея.
    След всичките яки изхвърляния, че Файър Поинт едва ли не до минута ще произведат "оръжието на възмездието" и ще попилеят руснаците, се оказа, че "европейската бюрокрация е по-страшна от руското оръжие" и въпросните ракети ще бъдат произведение най-рано в края на следващата година и то не е сигурно.
    Същевременно "високотехнологичната" Украина и нейните още по-по-най приятели нямат ток, докато "задръстената" Русия пуска нови ядрени мощности, ей тъй, просто докато "фалирВа" и се "разпадВа".
    Разбира се не на последно място, ама понеже Русия няма пари и "долара стигна 500 рубли", руснаците произвеждат някаква нова и много евтина ракета, която прави украинското ПВО на пух и прах.
    А па това изречение направо ме утрепа: "В същото време украинският военен експерт Валентин Бадрак сподели подробности, според които Руската федерация увеличава военния си потенциал много по-бързо от Украйна.". А сега де!!!
    Но още повече ме утрепа това, дето Русия копирВала украинските "високо технологични" напредъци.
    Вече 5 месеца не пуша, ама май ще запаля. Дано ми помогне да асимилирам по-горното инфо.

    07:42 21.08.2026

  • 35 Антирашист 3026

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дамммм":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #36

    07:44 21.08.2026

  • 36 Козяк 16

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Антирашист 3026":

    За копи пейст "Зелена карта" не даваме!

    07:46 21.08.2026

  • 37 Антирашист3027

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "То се знаеше":

    Хвалиш неприятелски диктатор ,виновен за милиони жертви и разрушения !

    07:47 21.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Антирашист 3027

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин бягал":

    Пуссин никога не е молил! Той е на върха на хранителната верига до хитлер,действа и по същия начин !

    07:52 21.08.2026

  • 40 ВВП

    0 0 Отговор
    Млатене за окраинските террористи.подкреояни от 39 партньори..също террористи.

    07:53 21.08.2026

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