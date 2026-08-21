Киев: Кремъл чака зимата, изтощава ни с ракети "Бандерол"

Динамиката на военния конфликт между Русия и Украйна продължава да се усложнява с бързи темпове, показват актуалните анализи и събития. Докато Кремъл категорично отхвърля възможността за скорошно дипломатическо решение, съюзниците на Киев са изправени пред логистични проблеми и хибридни атаки.
Провал за военното производство в Дания и растящият потенциал на Русия
Строителството на стратегическия завод на украинския производител „Fire Point“ в Дания, който трябваше да произвежда твърдо гориво за ракети с голям обсег, бе официално отложено за края на 2027 г. Първоначалният план предвиждаше бюджет от 50 милиона евро, но поради изисквания за безопасност и неподходяща инфраструктура разходите скочиха на над 150 милиона евро. Изпълнителният директор на компанията Ирина Терех коментира пред брюкселския портал Euractiv, че европейската бюрокрация се оказва по-голямо предизвикателство от руските атаки.
В същото време украинският военен експерт Валентин Бадрак сподели подробности, според които Руската федерация увеличава военния си потенциал много по-бързо от Украйна. Москва успешно копира украинските технологични решения за безпилотни системи, но ги мащабира с огромна скорост. По данни на Бадрак, Кремъл планира да произведе над 15 милиона дрона и боеприпаси за тях в рамките на 2026 г., като залага на изкуствен интелект и автономно заобикаляне на ПВО системите, пише УНИАН.
Новата евтина руска ракета „Бандерол“ и тактиката на заплаха
Руската армия започна активно да прилага нов тип оръжие – ракетата „Бандерол“. Както съобщава Euronews, това е значително по-евтина модификация с бойна глава с по-малка мощност. Основната цел на „Бандерол“ не е просто поразяване на цели, а умишлено изтощаване на украинската противовъздушна отбрана. Тя принуждава Киев да хаби скъпи и ограничени западни ракети за прехващане, като същевременно отклонява вниманието от по-мощните крилати ракети.
Международни анализатори от „Atlantic Council“ отбелязват, че Кремъл умишлено засилва тактиката на заплахи и хибриден натиск срещу съюзниците на Украйна (включително Великобритания). В медиите се изказа предположение, че Москва прибягва до това, защото осъзнава невъзможността да победи на бойното поле, докато Киев получава западна военна помощ. Целта на руския президент Владимир Путин е да разцепи европейското единство и да изолира Украйна преди настъпващите решителни месеци.
Защо Путин бяга от мирни преговори?
Официалната позиция на Москва остава хладна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че към настоящия момент „няма основания за оптимизъм по отношение на мирното уреждане на конфликта“, обвинявайки за това позицията на властите в Киев, пише Комерсант.
Украинската страна обаче вижда съвсем друга причина за това поведение. Първият заместник-ръководител на Офиса на президента на Украйна Сергей Кислица разкри в интервю, че Путин няма никакво желание да преговаря сега, тъй като залага на зимния период. Според Кислица основната тактика на руския диктатор е да изчака началото на студовете с надеждата, че украинското население няма да издържи на тежките енергийни условия през зимата. Руските планове са преговори да не се допускат поне до средата на март 2027 г., за да се извлече максимален хуманитарен натиск
Арест в Полша и газово напрежение в Германия
Фронтът на тайните операции също се нажежава. Спецслужбите в Полша (ABW) арестуваха във Варшава 63-годишния украински гражданин Сергей П., заподозрян в опит за покушение срещу високопоставен представител на украинската отбранителна промишленост. Разследването сочи, че мъжът е заложил взривно устройство под автомобила на жертвата в град Ирпен (Киевска област) по поръчка на руското разузнаване. Устройството не се е задействало поради техническа неизправност, след което извършителят е избягал в Полша, където го грози доживотен затвор, съобщава meduza.io.
На икономическия фронт в Европа напрежението също е осезаемо. Съпредседателят на германската партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел предупреди в социалната мрежа X, че газохранилищата в страната са полупразни, което застрашава сигурността и може да предизвика скок на цените на синьото гориво в Германия. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев подкрепи думите ѝ с кратък коментар „Всичко е вярно“, цитиран от spbdnevnik.ru. Въпреки това германското Министерство на икономиката уверява, че дефицит за предстоящата зима няма да има.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
05:55 21.08.2026
2 хихи
05:59 21.08.2026
3 Дамммм
Коментиран от #35
05:59 21.08.2026
4 Укрпклоун
06:04 21.08.2026
5 То се знаеше
Коментиран от #37
06:05 21.08.2026
6 Путин бягал
Кога ви молеше за преговори 10 години забравихте а ?
Пуомиярска пропаганда , аре включвайте и оня Грозев ! За парите дето ви взе , нищо не свърши !
Само дето ,,удари ,, Навална.
А то и тя се изтърка !
Коментиран от #39
06:08 21.08.2026
7 Дремъл
Коментиран от #12
06:12 21.08.2026
8 Съдията
06:17 21.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И Киев е Руски
06:22 21.08.2026
11 404
06:26 21.08.2026
12 Шопо
До коментар #7 от "Дремъл":Зеленски капитулира и войната свършва.
Просто е !
Да да ама не помощите които получава Зеленски всъщност са заеми, кой ще връща заемите ако Зеленски капитулира ?
Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
06:29 21.08.2026
13 С бандерол
06:34 21.08.2026
14 Бандерол
06:42 21.08.2026
15 Мдаа!🤔
06:44 21.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 горски
06:57 21.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Еее па за Зелю една лесно решението
07:11 21.08.2026
21 Бай той Толстой
07:13 21.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 идиоти
07:14 21.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хм...
Между другото, вчера в 4о4 е изгорял гсм с над 8млн литра от бездруго малкото отанало гориво. Небето над киев изглежда като в апокалиптичен филм, слънцето не може да пробие през пушеците. Нещо мащабно горя и детонира с часове.
07:20 21.08.2026
26 Перо
07:24 21.08.2026
27 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАХА КОНФЛИКТА
07:27 21.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:28 21.08.2026
30 Обективен
Путин ви каза преди доста време, Новорусия,ще ви се наложи да разберете, по трудния начин.
07:30 21.08.2026
31 Русия не бяга
07:33 21.08.2026
32 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:36 21.08.2026
33 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:42 21.08.2026
34 Механик
След всичките яки изхвърляния, че Файър Поинт едва ли не до минута ще произведат "оръжието на възмездието" и ще попилеят руснаците, се оказа, че "европейската бюрокрация е по-страшна от руското оръжие" и въпросните ракети ще бъдат произведение най-рано в края на следващата година и то не е сигурно.
Същевременно "високотехнологичната" Украина и нейните още по-по-най приятели нямат ток, докато "задръстената" Русия пуска нови ядрени мощности, ей тъй, просто докато "фалирВа" и се "разпадВа".
Разбира се не на последно място, ама понеже Русия няма пари и "долара стигна 500 рубли", руснаците произвеждат някаква нова и много евтина ракета, която прави украинското ПВО на пух и прах.
А па това изречение направо ме утрепа: "В същото време украинският военен експерт Валентин Бадрак сподели подробности, според които Руската федерация увеличава военния си потенциал много по-бързо от Украйна.". А сега де!!!
Но още повече ме утрепа това, дето Русия копирВала украинските "високо технологични" напредъци.
Вече 5 месеца не пуша, ама май ще запаля. Дано ми помогне да асимилирам по-горното инфо.
07:42 21.08.2026
35 Антирашист 3026
До коментар #3 от "Дамммм":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #36
07:44 21.08.2026
36 Козяк 16
До коментар #35 от "Антирашист 3026":За копи пейст "Зелена карта" не даваме!
07:46 21.08.2026
37 Антирашист3027
До коментар #5 от "То се знаеше":Хвалиш неприятелски диктатор ,виновен за милиони жертви и разрушения !
07:47 21.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Антирашист 3027
До коментар #6 от "Путин бягал":Пуссин никога не е молил! Той е на върха на хранителната верига до хитлер,действа и по същия начин !
07:52 21.08.2026
40 ВВП
07:53 21.08.2026