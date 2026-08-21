Киев: Кремъл чака зимата, изтощава ни с ракети "Бандерол"

Динамиката на военния конфликт между Русия и Украйна продължава да се усложнява с бързи темпове, показват актуалните анализи и събития. Докато Кремъл категорично отхвърля възможността за скорошно дипломатическо решение, съюзниците на Киев са изправени пред логистични проблеми и хибридни атаки.

Провал за военното производство в Дания и растящият потенциал на Русия

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Строителството на стратегическия завод на украинския производител „Fire Point“ в Дания, който трябваше да произвежда твърдо гориво за ракети с голям обсег, бе официално отложено за края на 2027 г. Първоначалният план предвиждаше бюджет от 50 милиона евро, но поради изисквания за безопасност и неподходяща инфраструктура разходите скочиха на над 150 милиона евро. Изпълнителният директор на компанията Ирина Терех коментира пред брюкселския портал Euractiv, че европейската бюрокрация се оказва по-голямо предизвикателство от руските атаки.

В същото време украинският военен експерт Валентин Бадрак сподели подробности, според които Руската федерация увеличава военния си потенциал много по-бързо от Украйна. Москва успешно копира украинските технологични решения за безпилотни системи, но ги мащабира с огромна скорост. По данни на Бадрак, Кремъл планира да произведе над 15 милиона дрона и боеприпаси за тях в рамките на 2026 г., като залага на изкуствен интелект и автономно заобикаляне на ПВО системите, пише УНИАН.

Новата евтина руска ракета „Бандерол“ и тактиката на заплаха

Руската армия започна активно да прилага нов тип оръжие – ракетата „Бандерол“. Както съобщава Euronews, това е значително по-евтина модификация с бойна глава с по-малка мощност. Основната цел на „Бандерол“ не е просто поразяване на цели, а умишлено изтощаване на украинската противовъздушна отбрана. Тя принуждава Киев да хаби скъпи и ограничени западни ракети за прехващане, като същевременно отклонява вниманието от по-мощните крилати ракети.

Международни анализатори от „Atlantic Council“ отбелязват, че Кремъл умишлено засилва тактиката на заплахи и хибриден натиск срещу съюзниците на Украйна (включително Великобритания). В медиите се изказа предположение, че Москва прибягва до това, защото осъзнава невъзможността да победи на бойното поле, докато Киев получава западна военна помощ. Целта на руския президент Владимир Путин е да разцепи европейското единство и да изолира Украйна преди настъпващите решителни месеци.

Защо Путин бяга от мирни преговори?

Официалната позиция на Москва остава хладна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че към настоящия момент „няма основания за оптимизъм по отношение на мирното уреждане на конфликта“, обвинявайки за това позицията на властите в Киев, пише Комерсант.

Украинската страна обаче вижда съвсем друга причина за това поведение. Първият заместник-ръководител на Офиса на президента на Украйна Сергей Кислица разкри в интервю, че Путин няма никакво желание да преговаря сега, тъй като залага на зимния период. Според Кислица основната тактика на руския диктатор е да изчака началото на студовете с надеждата, че украинското население няма да издържи на тежките енергийни условия през зимата. Руските планове са преговори да не се допускат поне до средата на март 2027 г., за да се извлече максимален хуманитарен натиск

Арест в Полша и газово напрежение в Германия

Фронтът на тайните операции също се нажежава. Спецслужбите в Полша (ABW) арестуваха във Варшава 63-годишния украински гражданин Сергей П., заподозрян в опит за покушение срещу високопоставен представител на украинската отбранителна промишленост. Разследването сочи, че мъжът е заложил взривно устройство под автомобила на жертвата в град Ирпен (Киевска област) по поръчка на руското разузнаване. Устройството не се е задействало поради техническа неизправност, след което извършителят е избягал в Полша, където го грози доживотен затвор, съобщава meduza.io.

На икономическия фронт в Европа напрежението също е осезаемо. Съпредседателят на германската партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел предупреди в социалната мрежа X, че газохранилищата в страната са полупразни, което застрашава сигурността и може да предизвика скок на цените на синьото гориво в Германия. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев подкрепи думите ѝ с кратък коментар „Всичко е вярно“, цитиран от spbdnevnik.ru. Въпреки това германското Министерство на икономиката уверява, че дефицит за предстоящата зима няма да има.