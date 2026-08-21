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Сеул сметна двойно повече ядрени бойни глави в КНДР от Тръмп

Сеул сметна двойно повече ядрени бойни глави в КНДР от Тръмп

21 Август, 2026 06:22, обновена 21 Август, 2026 06:34 782 7

  • сащ-
  • панамски канал-
  • кисинджър-
  • северна корея-
  • тръмп

Панамският канал съкращава корабоплаването заради суша; Меган Маркъл искала да заеме зястото на Камала Харис; Почина вдовицата на Хенри Кисинджър;

Сеул сметна двойно повече ядрени бойни глави в КНДР от Тръмп - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Последните часове донесоха вълна от ключови международни събития. Дипломатическото напрежение около Корейския полуостров рязко се покачи, след като Сеул разкри шокиращи данни за реалния ядрен потенциал на Пхенян. Наред с това, световната търговия е изправена пред ново изпитание заради свиването на корабоплаването в Панамския канал, а дипломатическият елит в САЩ скърби за загубата на Нанси Киссинджър.

Реалната заплаха: Южна Корея изчисли двойно повече ядрени бойни глави в КНДР от твърденията на Тръмп

Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю Бэк съобщи по време на парламентарно заседание, че по оценки на Сеул Северна Корея разполага с арсенал между 80 и 120 ядрени боеголовки. Тези стряскащи данни практически удвояват цифрата, съобщена по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп, който оцени запасите на Пхенян на едва 57 единици.

Южнокорейските власти подчертават, че поради изключителната изолация на КНДР е трудно да се назове абсолютно точен брой, но данните на международни частни изследователски организации подкрепят по-високата оценка. Сеул изрично заяви, че в съответствие с досегашната си политика няма официално да признае Северна Корея за ядрена държава и ще продължи да разчита изцяло на „ядрения чадър“ и стратегическото партньорство със САЩ.

Меган Маркл искала да заеме мястото на Камала Харис в Сената на САЩ

Херцогинята на Съсекс Меган Маркл е имала сериозни намерения да навлезе в голямата американска политика, съобщиха източници на The New York Post. Според изтеклите данни, съпругата на принц Хари е лобирала да бъде разгледана кандидатурата ѝ за мястото на Камала Харис в Сената на САЩ, след като Харис бе избрана за вицепрезидент на страната.

Журналистическото разследване разкрива, че броени седмици преди изборната победа през 2020 г., Маркл е изискала специална среща с губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, за да обсъди възможното си назначение на овакантения пост. Въпреки че официалните представители на херцогинята категорично отричат подобни политически амбиции, от офиса на губернатора потвърдиха, че среща с кралската двойка действително се е състояла. В крайна сметка Нюсъм тогава назначи Алекс Падила.

Климатична криза: Панамският канал съкращава корабоплаването заради суша

Администрацията на Панамския канал обяви официално, че се въвеждат нови сериозни ограничения върху преминаването на плавателни съдове. Причината е критичен недостиг на вода, причинен от неочаквано ниските нива на валежите в басейна на изкуственото езеро Гатун и продължаващите аномалии от климатичното явление Ел Ниньо.

От септември броят на дневните транзитни слотове за кораби ще бъде редуциран драстично: до 9 места в модерните шлюзове Neopanamax и до 23-25 места в шлюзовете Panamax. Ограниченията вече доведоха до исторически скок в цените на спешните аукциони за преминаване, достигайки средно 1.1 милиона долара за слот. Логистичните експерти предупреждават, че това може сериозно да забави глобалните вериги за доставки и да оскъпи стоките, принуждавайки превозвачите да търсят алтернативни сухопътни маршрути през Северна Америка.

Скръб във Вашингтон: Почина Нанси Кисинджър, вдовицата на легендарния Хенри Кисинджър

На 92-годишна възраст почина Нанси Магинс Кисинджър, съпруга и вдовица на покойния бивш държавен секретар и съветник по националната сигурност на САЩ Хенри Кисинджър. Тъжната новина бе потвърдена официално от нейното семейство пред водещи американски медии като The New York Times и Bloomberg.

Нанси Кисинджър е починала в дома си в Саут Кент, щат Кънектикът. Въпреки че никога не е заемала официален дипломатически пост, тя прекара близо половин век редом до съпруга си и беше неизменна част от най-важните международни мисии на САЩ по време на Студената война, превръщайки се в разпознаваемо лице за световните лидери от Близкия изток до Русия. Хенри Кисинджър почина в края на 2023 г. на 100-годишна възраст.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    тия американци спряха да ги закачат хахахахаха време др. Ким Чо да подари 2-3 бомбички на др. Перси и са се свършва с кризата и ционистите

    06:37 21.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    0 3 Отговор
    Едиснтвеното ядрено оръжие, което има в КНДР е доставено от Русия. Те използват. Ким, за да си тестват техните заряди. Тази възможност няма никой друг в света.

    06:41 21.08.2026

  • 4 Имат имат

    1 4 Отговор
    и бойни глави и откачени глави... и без това Кимчету тъгува, че никой не го е поканил в голямото пуцане дето се провежда...

    06:44 21.08.2026

  • 5 Гост

    1 1 Отговор
    Боеголовки?????

    07:04 21.08.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    КОЛКОТО ПОВЕЧЕ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ! КАЗАЛ МЕЧО КИМ

    07:24 21.08.2026

  • 7 Фърлячката на боб

    0 0 Отговор
    Утре ще излезе новината, че сметката на др. Ким е че са тройно повече боеголовките му. Трябва да има новини в развитие.

    07:25 21.08.2026