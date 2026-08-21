Силно земетресение от 6.7 по Рихтер разтърси Перу, има ранени

Мощно земетресение с магнитуд 6.7 по скалата на Рихтер разтърси планинската верига на Южните Анди в Перу, предизвиквайки паника сред населението и задействайки системите за спешна евакуация в редица региони. По официални данни на Националния институт за гражданска защита (INDECI) най-малко трима души са леко ранени, след като са пострадали при бързо напускане на домовете си в района на град Коракора.

Епицентърът на труса е регистриран на 38 километра северозападно от град Упауачо, в департамента Аякучо, на дълбочина от около 66 километра според Геологическата топографска служба на САЩ (USGS). Земетресението е усетено със силна интензивност в Куско, Арекипа, Ика, а по-леко - и в столицата Лима.

Министърът на отбраната на Перу Рафаел Белаунде съобщи пред Конгреса, че по предварителни оценки има нанесени структурни щети по 22 жилищни сгради, 6 медицински центъра и едно училище . Местните медии разпространиха кадри на големи скални маси и земни свлачища, откъснали се от хълмовете около Коракора, което затруднява достъпа на спасителните екипи до по-изолираните планински селища.

Близо 6000 потребители са останали без електрозахранване в часовете след бедствието. Властите обявиха, че училищата в засегнатия регион остават затворени за оценка на сигурността им. Перу се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен, където се генерира около 85% от сеизмичната активност в света.