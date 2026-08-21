Новини
Свят »
Перу »
Силно земетресение от 6.7 по Рихтер разтърси Перу, има ранени

Силно земетресение от 6.7 по Рихтер разтърси Перу, има ранени

21 Август, 2026 07:24 363 0

  • земетресение-
  • перу-
  • ранени

Трусът в Андите активира свлачища и нанесе щети по десетки къщи, болници и училища

Силно земетресение от 6.7 по Рихтер разтърси Перу, има ранени - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мощно земетресение с магнитуд 6.7 по скалата на Рихтер разтърси планинската верига на Южните Анди в Перу, предизвиквайки паника сред населението и задействайки системите за спешна евакуация в редица региони. По официални данни на Националния институт за гражданска защита (INDECI) най-малко трима души са леко ранени, след като са пострадали при бързо напускане на домовете си в района на град Коракора.

Епицентърът на труса е регистриран на 38 километра северозападно от град Упауачо, в департамента Аякучо, на дълбочина от около 66 километра според Геологическата топографска служба на САЩ (USGS). Земетресението е усетено със силна интензивност в Куско, Арекипа, Ика, а по-леко - и в столицата Лима.

Министърът на отбраната на Перу Рафаел Белаунде съобщи пред Конгреса, че по предварителни оценки има нанесени структурни щети по 22 жилищни сгради, 6 медицински центъра и едно училище . Местните медии разпространиха кадри на големи скални маси и земни свлачища, откъснали се от хълмовете около Коракора, което затруднява достъпа на спасителните екипи до по-изолираните планински селища.

Близо 6000 потребители са останали без електрозахранване в часовете след бедствието. Властите обявиха, че училищата в засегнатия регион остават затворени за оценка на сигурността им. Перу се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен, където се генерира около 85% от сеизмичната активност в света.


Перу
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ