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80-годишен фермер загина при наводнения на Крит

80-годишен фермер загина при наводнения на Крит

2 Октомври, 2026 06:19 351 0

  • крит-
  • наводнения-
  • гърция-
  • проливни дъждове-
  • бедствено положение

Проливните дъждове причиниха щети, частично срутване на мост и затваряне на училища в няколко района на острова.

80-годишен фермер загина при наводнения на Крит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

80-годишен животновъд от село Каринес, южно от Ретимно, е намерен мъртъв след мащабните наводнения, които засегнаха остров Крит. Мъжът е излязъл да търси стадото си, когато е бил повлечен от мощни потоци вода.

Проливните дъждове в Южна Гърция предизвикаха наводнения и сериозни щети в различни части на острова. В района на Ливадия, планинско село на около 40 километра югозападно от Ираклион, частично се е срутил мост. Двама души, които са преминавали с автомобил, са били ранени и откарани в болница.

Затворени училища и бедствено положение

Заради опасните условия училищата и детските градини в части от регионите Ханя и Ретимно са затворени. Мярката обхваща и планинския район Милопотамос, където е обявено бедствено положение за цялата община.

Наводненията са засегнали пътища и инфраструктура, а на места водата е причинила допълнителни разрушения. В някои райони са отчетени и свлачища, като спасителни екипи са били изпратени за оказване на помощ и ограничаване на последиците от пороите.

Очакват се нови проливни дъждове

Националната метеорологична служба на Гърция прогнозира продължаващо нестабилно време в Южна Гърция, особено на Крит, до неделя. Очакват се нови проливни дъждове и гръмотевични бури, а в Егейско море са възможни бурни ветрове.

Източници: Фокус, Катимерини, ЕРТ


Гърция
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