80-годишен фермер загина при наводнения на Крит

80-годишен животновъд от село Каринес, южно от Ретимно, е намерен мъртъв след мащабните наводнения, които засегнаха остров Крит. Мъжът е излязъл да търси стадото си, когато е бил повлечен от мощни потоци вода.

Проливните дъждове в Южна Гърция предизвикаха наводнения и сериозни щети в различни части на острова. В района на Ливадия, планинско село на около 40 километра югозападно от Ираклион, частично се е срутил мост. Двама души, които са преминавали с автомобил, са били ранени и откарани в болница.

Затворени училища и бедствено положение

Заради опасните условия училищата и детските градини в части от регионите Ханя и Ретимно са затворени. Мярката обхваща и планинския район Милопотамос, където е обявено бедствено положение за цялата община.

Наводненията са засегнали пътища и инфраструктура, а на места водата е причинила допълнителни разрушения. В някои райони са отчетени и свлачища, като спасителни екипи са били изпратени за оказване на помощ и ограничаване на последиците от пороите.

Очакват се нови проливни дъждове

Националната метеорологична служба на Гърция прогнозира продължаващо нестабилно време в Южна Гърция, особено на Крит, до неделя. Очакват се нови проливни дъждове и гръмотевични бури, а в Егейско море са възможни бурни ветрове.

Източници: Фокус, Катимерини, ЕРТ