Чешкият премиер Бабиш оцеля при вот на недоверие

Правителството на чешкия премиер Андрей Бабиш оцеля при вот на недоверие в долната камара на парламента. За свалянето на кабинета гласуваха 83 депутати, но за приемането на предложението бяха нужни най-малко 101 гласа в 200-местната камара. Против вота се обявиха 94 народни представители от управляващата коалиция.

Това е вторият вот на недоверие срещу кабинета след връщането на Бабиш на премиерския пост в края на 2025 г. Дебатите продължиха около 27,5 часа в рамките на три дни, като опозицията постави във фокуса си две теми – предполагаемия конфликт на интереси на премиера и проектобюджета за 2027 г.

Опозицията атакува дефицита от 386 млрд. крони

Проектобюджетът предвижда дефицит от 386 млрд. чешки крони, или около 15,8 млрд. евро. Това би било вторият по големина бюджетен дефицит в историята на Чехия. За сравнение, очакваният недостиг за тази година е 310 млрд. крони.

Опозицията определи планираните разходи като прекомерни на фона на очаквания икономически растеж. Чешката централна банка прогнозира икономиката да нарасне с 2,7% през следващата година. Управляващите защитиха бюджета с аргумента, че средствата са необходими за инвестиции, здравеопазване, пенсии и заплати в публичния сектор.

Лидерът на Гражданската демократическа партия Мартин Купка обвини Бабиш, че „лъже всички“, когато твърди, че е решил проблемите, свързани с конфликта на интереси.

Европейската комисия спря плащане за „Агроферт“

След като се върна на власт, Бабиш прехвърли около 200 компании от своя конгломерат „Агроферт“ към независим тръст. Премиерът твърди, че по този начин спазва чешкото законодателство и вече не влияе върху управлението на бизнеса.

Европейската комисия обаче прецени, че предприетата стъпка не отстранява напълно риска от конфликт на интереси. В началото на септември тя спря плащане от 3,18 млн. евро по европейски субсидии за „Агроферт“.

Бабиш все още е собственик и на „СинБиол Груп“, която инвестира в здравеопазване и недвижими имоти. Премиерът отрича да упражнява влияние върху „Агроферт“ или да получава доходи от него.

Вотът се проведе преди местните избори

Гласуването се състоя по-малко от две седмици преди местните избори и изборите за Сенат, насрочени за 9 и 10 октомври. Партията на Бабиш АНО запазва стабилна подкрепа в социологическите проучвания, като достига най-малко 30% от намеренията за гласуване.

Премиерът остава обект и на обвинения по дело за предполагаема измама с европейски средства на стойност около 2 млн. евро. Случаят е свързан с изваждането на ферма от структурата на „Агроферт“, за да получи субсидии, предназначени за малкия бизнес. През март парламентът отказа да снеме имунитета му, а Бабиш определи обвиненията като политически мотивирани.

Източници: bTV Новините, Чешка телевизия