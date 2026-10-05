Румъния започна мобилизационни учения за резервисти в Букурещ и Илфов

Мобилизационни учения за резервисти от румънската армия започнаха в Букурещ и околния окръг Илфов, съобщава „Радио Румъния“, предава News.bg.

Тренировките ще продължат до 12 октомври. В рамките на ученията всеки резервист ще прекара един ден в подготовка, включваща стрелба с бойни патрони, запознаване с бронираната техника на действащите войски, както и обучение по оказване на спешна медицинска помощ.

Програмата предвижда също подготовка за действия при химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.

От Министерството на отбраната на Румъния уточняват, че провеждането на ученията не е свързано с настоящата геополитическа обстановка. Основната им цел е да бъдат проверени механизмите за мобилизация, да се актуализират базите данни и да се подобри тактическата координация между действащите военнослужещи и резервистите.

След края на тренировките всеки участник ще получи удостоверение. Документът му дава право на един ден платен отпуск, както и на възстановяване на направените пътни разходи.

Участието в ученията е задължително. Резервистите, които не се явят, ще бъдат санкционирани с глоба.