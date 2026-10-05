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Румъния започна мобилизационни учения за резервисти в Букурещ и Илфов

Румъния започна мобилизационни учения за резервисти в Букурещ и Илфов

5 Октомври, 2026 11:52 913 18

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  • мобилизация-
  • резервисти

Военните тренировки продължават до 12 октомври, а участието е задължително и при неявяване се предвиждат глоби

Румъния започна мобилизационни учения за резервисти в Букурещ и Илфов - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мобилизационни учения за резервисти от румънската армия започнаха в Букурещ и околния окръг Илфов, съобщава „Радио Румъния“, предава News.bg.

Тренировките ще продължат до 12 октомври. В рамките на ученията всеки резервист ще прекара един ден в подготовка, включваща стрелба с бойни патрони, запознаване с бронираната техника на действащите войски, както и обучение по оказване на спешна медицинска помощ.

Програмата предвижда също подготовка за действия при химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.

От Министерството на отбраната на Румъния уточняват, че провеждането на ученията не е свързано с настоящата геополитическа обстановка. Основната им цел е да бъдат проверени механизмите за мобилизация, да се актуализират базите данни и да се подобри тактическата координация между действащите военнослужещи и резервистите.

След края на тренировките всеки участник ще получи удостоверение. Документът му дава право на един ден платен отпуск, както и на възстановяване на направените пътни разходи.

Участието в ученията е задължително. Резервистите, които не се явят, ще бъдат санкционирани с глоба.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 1 Отговор
    Само пълен балама може да си натресе военен за диктатор. Едни хаитяни излязоха по-умни като навремето заложиха на лекар за диктатор.

    11:54 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    16 0 Отговор
    Ще ги пащат в Украйна?3

    Коментиран от #12

    11:59 05.10.2026

  • 4 Баце ЕООД

    11 0 Отговор
    Яко памперси ще се сменят

    12:01 05.10.2026

  • 5 бай Шиле

    5 0 Отговор
    На времето му се викаше "военно обучение" и се провеждаше в десети клас.

    12:04 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Име

    7 1 Отговор
    Хайде сoрocитe да се записвате и да ходите в Бандеристан да ни покажете как мачкате ушанки. Зеления плъх от метрото в киев има нужда от вас!

    12:18 05.10.2026

  • 8 Карбин Мартофски

    7 0 Отговор
    Лека полека ЕССР се стяга за война !!!

    12:31 05.10.2026

  • 9 Цаца ама от едрата

    7 1 Отговор
    Не бе, няма нищо общо с геополитическата обстановка.

    12:32 05.10.2026

  • 10 Ха такаааа…

    7 0 Отговор
    Сещате се защо, нали? И нали знаете, че щом мечката заиграе при съседите, със сигурност ще дойде и при нас?

    12:33 05.10.2026

  • 11 ЕС хол

    14 1 Отговор
    ЕС упорито ни води към война.

    12:34 05.10.2026

  • 12 Цаца ама от едрата

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    По-скоро фронтовата линия ще достигне до Румъния... Догодина и нас ще ни преброят и проверят, само да минат изборите.

    12:36 05.10.2026

  • 13 Очаквано и тук

    6 0 Отговор
    А в БГ, МО предлага вдигане на върастта за запас на 60 години...

    12:37 05.10.2026

  • 14 Аугусто Пиночет

    4 0 Отговор
    Мобилизация на опозиционерите в сложна политическа ситуация за румънската хунта. Отмяна на изборните резултати, разгонване на опозицията, политически убийства. Следващата стъпка е изпращане на опозиционерите на война с Русия, където да бъдат убити.

    12:37 05.10.2026

  • 15 долу ес

    4 0 Отговор
    явно румънските генерали не четат новини, а са окопите, на крака никой няма да им идва, само няколко булави

    12:40 05.10.2026

  • 16 Георгиев

    3 0 Отговор
    Навремето в училищата се правиха обучения по Санпост: как се прави превръзка, как се шинира и т.н. И практически занятия извън класните стаи. И военно обучение, теоретично: запознаване с бомба, пистолет, ядрен взрив - разпространение и защита. Сега няма нищо. Като няма и казарма всички са пеленачета по военно дело, в т.ч. и мъжете по на 40 и повече години.

    Коментиран от #18

    12:56 05.10.2026

  • 17 Младеж

    0 0 Отговор
    Сега е моментът някой митоман да ни разкаже за "казармата навремето" 😆 колко било тежко ама какви корави мъже ставали 😆 а не като днешната младеж 🤣

    13:26 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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