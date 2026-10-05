Румъния започна мобилизационни учения за резервисти в Букурещ и Илфов

Мобилизационни учения за резервисти от румънската армия започнаха в Букурещ и околния окръг Илфов, съобщава „Радио Румъния“, предава News.bg.
Тренировките ще продължат до 12 октомври. В рамките на ученията всеки резервист ще прекара един ден в подготовка, включваща стрелба с бойни патрони, запознаване с бронираната техника на действащите войски, както и обучение по оказване на спешна медицинска помощ.
Програмата предвижда също подготовка за действия при химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.
От Министерството на отбраната на Румъния уточняват, че провеждането на ученията не е свързано с настоящата геополитическа обстановка. Основната им цел е да бъдат проверени механизмите за мобилизация, да се актуализират базите данни и да се подобри тактическата координация между действащите военнослужещи и резервистите.
След края на тренировките всеки участник ще получи удостоверение. Документът му дава право на един ден платен отпуск, както и на възстановяване на направените пътни разходи.
Участието в ученията е задължително. Резервистите, които не се явят, ще бъдат санкционирани с глоба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:54 05.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факт
Коментиран от #12
11:59 05.10.2026
4 Баце ЕООД
12:01 05.10.2026
5 бай Шиле
12:04 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Име
12:18 05.10.2026
8 Карбин Мартофски
12:31 05.10.2026
9 Цаца ама от едрата
12:32 05.10.2026
10 Ха такаааа…
12:33 05.10.2026
11 ЕС хол
12:34 05.10.2026
12 Цаца ама от едрата
До коментар #3 от "Факт":По-скоро фронтовата линия ще достигне до Румъния... Догодина и нас ще ни преброят и проверят, само да минат изборите.
12:36 05.10.2026
13 Очаквано и тук
12:37 05.10.2026
14 Аугусто Пиночет
12:37 05.10.2026
15 долу ес
12:40 05.10.2026
16 Георгиев
Коментиран от #18
12:56 05.10.2026
17 Младеж
13:26 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.