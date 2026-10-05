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Марко Рубио започва обиколка в Исландия, Гърция и Португалия

Марко Рубио започва обиколка в Исландия, Гърция и Португалия

5 Октомври, 2026 06:57 476 3

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Държавният секретар на САЩ ще обсъжда сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите. В Атина той ще оглави шестия стратегически диалог между Вашингтон и Атина.

Марко Рубио започва обиколка в Исландия, Гърция и Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио започва обиколка в Европа, която ще го отведе в Исландия, Гърция и Португалия. Пътуването е от 5 до 8 октомври и е посветено на сигурността, отбраната, енергетиката, икономическото сътрудничество и технологиите.

Обиколката се провежда на фона на опасенията сред съюзниците от НАТО, свързани с военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток. Първата спирка на Рубио е Рейкявик, където разговорите ще бъдат насочени към сигурността в Арктика и икономическите отношения.

Сигурността в Арктика е сред темите в Рейкявик

Исландия няма постоянна армия, но поддържа дългогодишно сътрудничество със САЩ и НАТО в областта на сигурността заради стратегическото си местоположение в Северния Атлантик. Според Държавния департамент Рубио ще обсъди с исландските представители „икономическо и сигурностно сътрудничество“.

Разговорите се очаква да обхванат и ролята на Исландия в сигурността на Арктика и Северния Атлантик. Страната е част от НАТО, въпреки че не разполага със собствени въоръжени сили.

Рубио ще оглави американската делегация в Атина

На 6 и 7 октомври държавният секретар ще бъде в Атина, където ще ръководи американската делегация на шестия стратегически диалог между САЩ и Гърция. Форумът е създаден през 2018 г. като рамка за обсъждане на отбраната, сигурността, енергетиката и други двустранни въпроси.

Очаква се разговорите да включват съоръженията и подкрепата, които Гърция предоставя на САЩ по Споразумението за взаимно отбранително сътрудничество. В дневния ред са още развитието на войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток. Основните приоритети на шестия диалог са отбранителното сътрудничество, регионалната и енергийната сигурност.

Последната спирка е Португалия

След Гърция Рубио ще отпътува за Лисабон. Там той ще разговаря с португалското ръководство за отбраната, икономическото развитие и технологичното сътрудничество.

Важна част от отношенията между САЩ и Португалия е авиобазата Лажеш на Азорските острови. Тя отдавна се използва като логистичен и презареждащ център за американски военни операции в Атлантика.

Източници: БНР


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