Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуела съобщи, че е освободила над 1000 политически затворници от началото на годината

Венецуела съобщи, че е освободила над 1000 политически затворници от началото на годината

25 Август, 2026 07:59 614 10

  • венецуела-
  • делси родригес-
  • политически затворници

Делси Родригес заяви, че 1046 венецуелци са освободени в рамките на процеса за освобождаване на политически затворници

Венецуела съобщи, че е освободила над 1000 политически затворници от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че 1046 души са били освободени от януари 2026 г., когато властите започнаха процес по освобождаване на политически затворници, предаде агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Също така 12 000 души са получили процесуални облекчения и ние ще продължим да вървим напред отговорно“, заяви Родригес в обръщение към нацията.

По думите ѝ правителството продължава да работи с Международния комитет на Червения кръст за проверка на условията в местата за задържане. За сътрудничеството беше съобщено миналата седмица след натиск от правозащитни организации и близки на политически затворници.

Родригес заяви, че властите ще продължат да подобряват условията в затворническата система. Според нея целта на партньорството с Червения кръст е международната общност да получава информация за предприетите промени и напредъка в тази сфера.

Освобождаванията продължават

След залавянето на Николас Мадуро на 3 януари правителството, ръководено от Родригес, започна процес по освобождаване на задържани, който продължи през годината.

През февруари парламентът одобри и закон за амнистия, от който според властите са се възползвали над 8000 души. В повечето случаи обаче става дума за хора, които вече са били на свобода, но са били подложени на определени ограничения.

Последните освобождавания са извършени в средата на август, дни след края на първия кръг от диалог между представители на правителството и бившата опозиционна депутатка Динора Фигера, която има подкрепата на САЩ.

На 15 август правителството съобщи за освобождаването на 131 души. Данните обаче се разминават с тези на правозащитните организации. Те са потвърдили 81 освобождавания, докато най-голямата опозиционна коалиция - Платформата за демократично единство - посочи 105.

До юни неправителствени организации са потвърдили освобождаването на 894 политически затворници от началото на годината.

Обещание за промени в сигурността

Родригес засегна и въпроса за обществената сигурност. Тя обеща премахване на полицейските контролно-пропускателни пунктове в градовете, които според критиците често се използват за рекет.

В същото време президентът заяви, че полицейското присъствие ще бъде засилено, но чрез механизми, които зачитат човешките права.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Президентът на страната не бе просто заловен, а отвлечен🤔❗

    Коментиран от #2, #5

    08:02 25.08.2026

  • 2 Отвлечен

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И с жена си.Ега ти международното право.

    08:08 25.08.2026

  • 3 Делси Родригес

    8 0 Отговор
    Аз слушкам, слушкам

    08:10 25.08.2026

  • 4 Хахаха

    0 5 Отговор
    Предстои и Иран да се отпуши, белким тероризма намалее

    08:32 25.08.2026

  • 5 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Започваш да де излагаш,а не ти отива,помисли!

    Коментиран от #8

    08:34 25.08.2026

  • 6 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 0 Отговор
    Много им се събра. Първо им отвлякоха президента, сега и нашите младежи ще ги отупат на волейбол... Горките индианци!...

    08:46 25.08.2026

  • 7 Тричане

    2 0 Отговор
    Тая предаде Мадуро 100% кравешка марионетка и сега с тия си действия го доказва безпорно!

    08:52 25.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    ХА ХО, що бе❓🤔
    Да не би Президентът
    по свое желание
    да е отишъл семейно
    на почивка във Флорида 🤔❗
    Някой се излага,
    но това не съм аз‼️

    08:53 25.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Свободата не е за прости хора ,честито на новата колония на фащ

    09:53 25.08.2026