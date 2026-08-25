Венецуела съобщи, че е освободила над 1000 политически затворници от началото на годината

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че 1046 души са били освободени от януари 2026 г., когато властите започнаха процес по освобождаване на политически затворници, предаде агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Също така 12 000 души са получили процесуални облекчения и ние ще продължим да вървим напред отговорно“, заяви Родригес в обръщение към нацията.

По думите ѝ правителството продължава да работи с Международния комитет на Червения кръст за проверка на условията в местата за задържане. За сътрудничеството беше съобщено миналата седмица след натиск от правозащитни организации и близки на политически затворници.

Родригес заяви, че властите ще продължат да подобряват условията в затворническата система. Според нея целта на партньорството с Червения кръст е международната общност да получава информация за предприетите промени и напредъка в тази сфера.

Освобождаванията продължават

След залавянето на Николас Мадуро на 3 януари правителството, ръководено от Родригес, започна процес по освобождаване на задържани, който продължи през годината.

През февруари парламентът одобри и закон за амнистия, от който според властите са се възползвали над 8000 души. В повечето случаи обаче става дума за хора, които вече са били на свобода, но са били подложени на определени ограничения.

Последните освобождавания са извършени в средата на август, дни след края на първия кръг от диалог между представители на правителството и бившата опозиционна депутатка Динора Фигера, която има подкрепата на САЩ.

На 15 август правителството съобщи за освобождаването на 131 души. Данните обаче се разминават с тези на правозащитните организации. Те са потвърдили 81 освобождавания, докато най-голямата опозиционна коалиция - Платформата за демократично единство - посочи 105.

До юни неправителствени организации са потвърдили освобождаването на 894 политически затворници от началото на годината.

Обещание за промени в сигурността

Родригес засегна и въпроса за обществената сигурност. Тя обеща премахване на полицейските контролно-пропускателни пунктове в градовете, които според критиците често се използват за рекет.

В същото време президентът заяви, че полицейското присъствие ще бъде засилено, но чрез механизми, които зачитат човешките права.