Двама миротворци на ООН бяха убити при засада в Южен Судан

Двама служители на мироопазващата мисия на ООН в Южен Судан са били убити при нападение срещу патрул, извършено от неизвестни въоръжени лица, съобщи ДПА, позовавайки се на изявление на организацията, предава БТА.

При засадата са били ранени трима миротворци, двама местни полицаи и двама цивилни служители на ООН. Националността на загиналите миротворци все още не е установена.

Патрулът попаднал в засада

Инцидентът е станал, докато патрулът се е придвижвал към Паджут в щата Джонглей.

Според мисията на ООН автомобилите са били атакувани от „неидентифицирани въоръжени лица“. В района е изпратен екип за бързо реагиране, който да гарантира сигурността и да подпомогне предприетите спешни мерки.

Мисията предупреди, че нападенията срещу миротворци на ООН могат да представляват военни престъпления съгласно международното право.

Ръководителката на мисията Анита Кики Гбехо призова властите да проведат незабавно и задълбочено разследване и отговорните за нападението да бъдат изправени пред правосъдието.

Южен Судан отново е изправен пред риск от конфликт

В момента около 12 000 военнослужещи, полицаи и цивилни служители участват в мисията на ООН в Южен Судан, чиято цел е да подпомага стабилизирането на страната.

Южен Судан обяви независимост от Судан през 2011 г., но последвалите години бяха белязани от политически борби и насилие.

Около 400 000 души са загинали по време на гражданската война, която продължи от 2013 до 2018 г.

От 2025 г. ситуацията със сигурността отново се влошава. ООН предупреждава, че страната рискува да се върне към мащабен въоръжен конфликт, което допълнително увеличава опасностите за мироопазващите сили.