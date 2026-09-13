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Франция се извини на САЩ след дипломатическия скандал в ООН

Франция се извини на САЩ след дипломатическия скандал в ООН

13 Септември, 2026 20:32, обновена 13 Септември, 2026 20:36 914 5

  • франция-
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  • скандал

Париж оттегли остра критика към Вашингтон, която предизвика американски протест

Франция се извини на САЩ след дипломатическия скандал в ООН - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция направи дипломатически жест към Съединените щати, като изрази съжаление за публикация на френската мисия към ООН в Женева, която предизвика сериозна реакция от Вашингтон.

Спорът започна след публикация от юли, в която Франция критикува американското гласуване срещу удължаването на мандата на върховния комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк. Париж постави решението на Вашингтон в контекста на позициите на държави като Русия и Северна Корея, предаде Ройтерс.

Острата формулировка доведе до дипломатическо напрежение между двете съюзнически държави. По време на заседание на Съвета за сигурност на ООН американски представители напуснаха залата, докато говореше френската страна.

Вашингтон освен това разглеждаше възможността да блокира или забави назначаването на следващия френски посланик в САЩ.

Френското правителство сега уточнява, че критиката е била насочена конкретно към едно гласуване и не представлява общо отрицание на американския ангажимент към правата на човека. Държавният департамент на САЩ е приветствал извинението.

С този ход Париж се опитва да сложи край на дипломатическия спор и да предотврати по-сериозно влошаване на отношенията с Вашингтон.

Случаят показва колко лесно дори между традиционни съюзници могат да възникнат сериозни разногласия по въпросите на международната политика и правата на човека.


Франция
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  • 1 ФРАНСОА КАКТО ВИНАГИ

    10 1 Отговор
    ЗА ВСИЧКО И НАВСЯКЪДЕ Е ОГЪНАТ В ОБИЧАЙНА ПОЗА ПАРТЕР.

    20:42 13.09.2026

  • 2 Демократ

    10 2 Отговор
    Франция е една доста неприятна държавичка.

    20:42 13.09.2026

  • 3 Фолкер Т ю р к

    1 0 Отговор
    Пиша го разделно, защото това име се блокира като нецензурно, но иначе в публикацията няма проблем. "Българска работа" според италиянският тълковен речник!

    20:48 13.09.2026

  • 4 Помак

    2 1 Отговор
    Слет всичко ставащо по землята ...вече съм член на Брикс ...5 000 000 000 силно развити человеци и държави!

    20:50 13.09.2026

  • 5 Ще се извини къде ще ходи

    2 0 Отговор
    Могат само да се кланят на чичко Сам!

    21:03 13.09.2026

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