Тайван призовава за пълноценно участие в ООН и защита на международния ред

На фона на дългогодишния политически, икономически и военен натиск, упражняван от Китай, Тайван продължава да отстоява своята демокрация и полагащото му се място в международната общност. Въпреки опитите на Пекин да ограничи участието му в световните организации, страната има ключово значение за глобалната сигурност, технологичното развитие и устойчивостта на международните вериги за доставки. Именно върху тази роля на Тайван и необходимостта от пълноценното му участие в ООН се фокусира министърът на външните работи Лин Чиа-лунг.

"Основаният на правила международен ред е подложен на все по-силен натиск, тъй като авторитарните държави се стремят да отслабят неговите защитни механизми и да променят международните правила така, че да обслужват собствените им интереси. Дори основните принципи за мирно разрешаване на споровете и забрана на заплахата със сила или употребата на сила, залегнали в Устава на Организацията на обединените нации, са открито оспорвани и грубо пренебрегвани.

Днес международната общност се намира на критичен кръстопът. Или ще действаме заедно, за да отстояваме справедливостта, да защитаваме върховенството на закона и да поддържаме мира и сигурността, или ще наблюдаваме как световният ред постепенно се разпада, повличайки със себе си свободата, самоопределението и демокрацията.

Малко са местата, където този избор е представен по-категорично, отколкото в първата островна верига на Индийско-Тихоокеанския регион. Сигурността в региона е подложена на нарастващ натиск от страна на Китай, който продължава да прилага тактики от „сивата зона“ – включително военно сплашване, киберпрониквания и икономическа принуда – в опит едностранно да промени съществуващите правила и норми.

Застанал на предната линия в защитата на свободата и демокрацията, Тайван ще продължи твърдо да отстоява статуквото. Запазването на мира и стабилността в региона обаче не е само в интерес на Тайван. То е обща грижа на международната общност.

Тайванският проток е един от най-натоварените морски пътища в света и основна артерия за международните вериги за доставки. Значението му за световната сигурност и просперитет намира отражение в изявленията на Г-7, както и на други срещи на върха и срещи на министерско равнище между Япония, Съединените щати, Обединеното кралство, Австралия, Нова Зеландия и други държави. Те се присъединяват към нарастващия хор от гласове по света, които подчертават значението на мира и стабилността между двата бряга на Тайванския проток.

Целостта на основания на правила международен ред се подкопава и от умишленото изопачаване от страна на Китай на Резолюция 2758 на Общото събрание на ООН. Приета през 1971 г., резолюцията се отнася до въпроса за представителството на Китай в ООН. В текста не се споменава Тайван, не се определя неговият политически статут и не се разглежда участието му в системата на ООН. Въпреки това Китай целенасочено се опитва да отъждестви Резолюция 2758 на Общото събрание на ООН с така наречения „принцип за един Китай“ и да използва резолюцията, за да възпрепятства участието на Тайван в ООН и други международни организации. Ако не бъде спряно, това изопачаване може да създаде опасен правен прецедент и да послужи като претекст за бъдещи военни действия в Тайванския проток.

Въпреки че е изключен от ООН, Тайван е решен да действа като сила за добро. Силните страни на Тайван в областта на високотехнологичното производство, готовността при бедствия и общественото здравеопазване могат по много начини да допринесат за международната общност.

Тайван следва интегрирана външна политика с добавена стойност, основана на укрепването на демократичните съюзи, насърчаването на колективната сигурност и изграждането на икономическа устойчивост. Работейки с партньори със сходно мислене, Тайван утвърждава демокрацията, правата на човека и свободата по света. Като лидер в областта на полупроводниците, изкуствения интелект и технологиите, Тайван се ангажира да изгражда сигурни и устойчиви вериги за доставки, които не зависят от авторитарни режими.

Чрез своя Проект за просперитет на дипломатическите съюзници Тайван насърчава съвместния просперитет със своите партньори. В сътрудничество с дипломатическите си съюзници Тайван предоставя своя експертен опит и ресурси за технологично ориентирани проекти, насочени към справяне с предизвикателствата пред развитието и укрепване на местния капацитет. Конкретни примери са сътрудничеството с Парагвай за интегрирана информационна система в здравеопазването, изграждането на съоръжение за стратегически петролен резерв в Есватини и сътрудничеството с Националната болница на Палау в областта на интелигентното здравеопазване. Тези инициативи подобриха управлението на данните и ефективността, укрепиха енергийната сигурност, насърчиха промишления растеж и допринесоха за устойчивото развитие.

Халилур Рахман, избран за председател на предстоящата 81-ва сесия на Общото събрание на ООН, определи възстановяването на доверието и управлението на институционалната трансформация като водещи теми на своето председателство. Тайван споделя тези цели и е готов да помогне за тяхното осъществяване.

Възстановяването на доверието в ООН трябва да започне със справедливо и равнопоставено отношение към всеки член на международната общност. Трансформацията не може да бъде завършена, докато един конструктивен и надежден член продължава да бъде несправедливо изключван.

Призоваваме международната общност да отстоява принципите на приобщаването, никой да не бъде изоставян, споровете да се разрешават по мирен път и да не се отправят заплахи със сила, нито да се използва сила. Тези императиви са в основата на международния ред, основан на правила, и трябва да бъдат прилагани последователно и без изключения.

Свободният свят се нуждае от Тайван – а една по-силна и ползваща се с по-голямо доверие Организация на обединените нации се нуждае от пълноценното участие на Тайван. Работата ръка за ръка с Тайван ще укрепи колективната сигурност, ще повиши икономическата и технологичната устойчивост и ще изгради общия ни капацитет да устояваме на авторитарния натиск. Ето защо осигуряването на пълноценното участие на Тайван в Организацията на обединените нации е от съществено значение за изграждането на по-приобщаващ, сигурен, устойчив и основан на правила международен ред."