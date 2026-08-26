Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с контактите между тайните служби, съобщи Русия

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред американския в. "Вашингтон пост", че визитата на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф в Москва е била свързана с "контактите между тайните служби", предаде БТА.
Това е първото официално изявление по повод предполагаемото посещение на Ратклиф в Москва, което привлече голямо медийно внимание.
Кремъл беше изключително дискретен по темата. Дмитрий Песков не разкри допълнителни подробности, отбелязва "Вашингтон пост".
Американското издание отбелязва, че по-рано Кремъл заяви, че не разполага с информация за кацането на американски военен самолет на международното летище "Внуково" в Москва.
Руската страна няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, каза още Песков.
Предполагаемото посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва може да е свързано с активизирането на руско-американския диалог по въпросите на Украйна и Иран, заяви пред руския в. „Известия“ Дмитрий Суслов - експерт от Висшата школа по икономика в Москва, пише БТА.
Според него посещението на Ратклиф е по-значимо от простото възстановяване на рутинните контакти между Москва и Вашингтон. По-конкретно, страните могат да обсъдят възможна алтернатива на споразуменията от Анкоридж, включително американското предложение за съдбата на региона на Донбас в Източна Украйна. В този контекст експертът смята, че Русия също би могла да представи на Ратклиф своята оценка за ударите с голям обсег, които си разменя с Украйна.
В интервю за в. „Московски Комсомолец“ руският политолог Малек Дудаков отбеляза, че е твърде рано да се правят окончателни заключения, но е ясно, че посещението на Ратклиф носи значителни последици. Според него най-логичният събеседник за директора на ЦРУ в Москва би бил ръководителят на руската Служба за външно разузнаване - агенция, която действа в същата област.
Дудаков обаче не изключва възможността Ратклиф да се срещне и с членове на руския преговарящ екип, който води диалог с американските специални пратеници по украинския въпрос. „Мисля, че настоящото посещение демонстрира бързината, с която администрацията на Тръмп се опитва да се върне на украинското трасе. С около 70 дни, оставащи до изборите за Конгрес, президентът очевидно търси постижение във външната политика. Не се получи с Иран, с Газа или Куба. Сега засилват диалога с нас и вкараха Ратклиф в играта“, добави политологът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да бе
Коментиран от #24, #31
10:56 26.08.2026
2 Шкембе Ефенди от Магадан
Иронията е направо зловеща: години наред ни пробивахте ушите как Крим е „непревземаем самолетоносач“, а в момента той прилича на изоставена морга за руска техника. Украинските сили буквално извадиха очите на окупаторите. Прехвалените ви радарни станции и ПВО системи, които струват колкото бюджетите на три руски провинции, бяха ослепени, изтърбушени и превърнати в димящ скрап. Целият полуостров сега е оставен на автопилот – напълно гол, парализиран и чакащ следващата екзекуция от небето.
Но истинският кошмар, от който сигурно ви треперят пръстите над клавиатурите, се случи на границата. Вашето технологично „божество“ – ракетният комплекс „Искандер-М“ – беше брутално надушен, прикован в калта и ликвидиран директно на стартовата му позиция! Онзи същият супермодерен балистичен звяр, с който плашехте цивилизования свят, беше взривен толкова бързо, че руските разчети около него дори не са успели да се прекръстят преди да станат на пепел. Превърнахте се в световното посмешище – техника за милиарди се топи като евтина пластмаса пред очите ни.
Смешно ли ви е още? Къде изчезнаха великите ви лозунги? Истината е толкова силна, че чак смразява: „втората армия“ е просто един
Коментиран от #6
10:57 26.08.2026
3 Последния Софиянец
10:57 26.08.2026
4 Хаген Дас
10:58 26.08.2026
5 Българин
Както и да е, интересна зима ни очаква.
Коментиран от #9, #10
11:02 26.08.2026
6 Шкембе Ефенди от Магадан
До коментар #2 от "Шкембе Ефенди от Магадан":Смешно ли ви е още? Къде изчезнаха великите ви лозунги? Истината е толкова силна, че чак смразява: „втората армия“ е просто един пробит балон, пълен с паника, ръжда и страх. Следващият удар вече е програмиран, координатите са въведени, а вашите идоли в Крим вече не гледат към звездите – те просто се молят следващата секунда да не е последната им. Слезте от облаците и свиквайте с калта, защото вашето време изтече!
11:05 26.08.2026
7 Иван
11:06 26.08.2026
8 В В П
Коментиран от #13, #16
11:10 26.08.2026
9 Иван
До коментар #5 от "Българин":В някои натовски терористични държави зимата ще бъде +4,000°С.
11:10 26.08.2026
10 Бай Дън
До коментар #5 от "Българин":Много ще е интересна! Но щом американските служби лично посещават Москва то нещата за Киев отиват на зле!
Коментиран от #19
11:13 26.08.2026
11 Констатация
11:14 26.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НЕ Е ПРЕДПОЛАГАЕМО,
то вече е ФАКТ ❗
11:14 26.08.2026
13 Иван
До коментар #8 от "В В П":И не искат да ми върнат Аляска......и ми казаха че Иран е капитулирал......заради Барон Тръмп и Безмер......Нарко Рубио искал да се нарича Марко.
11:15 26.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А ИСТИНАТА Е ЧЕ
Коментиран от #28
11:18 26.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не само канчето!
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Играла е тоягата,а след тоягата и моркова!
Моркова е вкаран в дупката на путлер.
Коментиран от #23
11:22 26.08.2026
18 илия
Коментиран от #22
11:24 26.08.2026
19 Атина Палада
До коментар #10 от "Бай Дън":От Киев никой не се интересува,включително и американските служби! Освен посещението на шефа на ЦРУ и първият дипломат на Ватикана е бил по същото време.
Допускам,че 1- иде реч за съдбата на Лондонсити или 2- по малко вероятно посещението на ЦРУ и Ватикана да е за Иран..Но в никакъв случай заради Украйна..Смешни е да вярваме ,че шефа на ЦРУ ще пътува в транспортен самолет ,заради Киев! Та Киев е само една прислуга:)
11:24 26.08.2026
20 Печен паун по руски...
11:24 26.08.2026
21 Ха ха ха
Коментиран от #26
11:28 26.08.2026
22 Не бреее
До коментар #18 от "илия":Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред американския в. "Вашингтон пост"че директора на ЦРУ Джон Ратклиф е поискал убежище в Москва ! Така е Илия...
11:28 26.08.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Не само канчето!":Май бъркаш PUT IN с Путин❗
11:31 26.08.2026
24 Антон
До коментар #1 от "да бе":Именно! Ама нали нашите медии трябва да представят, че същисаните са началниците. Ивиж какъв парадокс си правят - една от спвкулатовните версии за посещението в чв саш са предупредели Путин да не напада балтийски държави. Сега изнилва въпроса как съшоте тезо медии ни казват Русия е слаба, Русия губи войната, Русие не може да направи нещо същедтвени. И в следвашия момент шефа на ЦРУ отива на крал там, за да предупреждавал Путон. Ако трябваше щяхмв да знаем защо е там. След като не знаем, не трябва да знаем!!!! Всичло останало е хвърлям боб в тъмното.
11:31 26.08.2026
25 За каквото и да молят САЩ
11:32 26.08.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "Ха ха ха":ХА ХО, ако ги беше изненадал, можеше да му свалят самолетчето❗
Ама пусто като не ги разбираш нещата❗
11:32 26.08.2026
27 Цеко Бомбардировача
Еееееееехехе
Нъл според пен ДЕЛ надничарете,коце -Мин ета и Пияната думат че П едерацията воюват с НАТО!
Коментиран от #29
11:38 26.08.2026
28 Иван
До коментар #15 от "А ИСТИНАТА Е ЧЕ":Две куфарчета? Нали беше мултимилиардер?,,,,, гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски се цупи на два куфара с пачки.
11:40 26.08.2026
29 Иван
До коментар #27 от "Цеко Бомбардировача":Нали ционисткият боклук Доналд Тръмп воюваше с Иран?
11:43 26.08.2026
30 Руснак
11:47 26.08.2026
31 нито едното нито другото
До коментар #1 от "да бе":Доставили са на руснаците класифицирано спец оборудване
11:48 26.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Я пък тоя
Направят ли тези държави съюз, свършено е със Тръмп - САЩ и Натаняхо - Израел.
12:19 26.08.2026