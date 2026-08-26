Новини
Свят »
Русия »
Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с контактите между тайните служби, съобщи Русия
  Тема: Украйна

Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с контактите между тайните служби, съобщи Русия

26 Август, 2026 10:53 1 200 33

  • русия-
  • джон ратклиф-
  • сащ-
  • цру-
  • украйна-
  • дмитрий песков

Кремъл беше изключително дискретен по темата, Дмитрий Песков не разкри допълнителни подробности

Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с контактите между тайните служби, съобщи Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред американския в. "Вашингтон пост", че визитата на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф в Москва е била свързана с "контактите между тайните служби", предаде БТА.

Това е първото официално изявление по повод предполагаемото посещение на Ратклиф в Москва, което привлече голямо медийно внимание.

Още новини от Украйна

Кремъл беше изключително дискретен по темата. Дмитрий Песков не разкри допълнителни подробности, отбелязва "Вашингтон пост".

Американското издание отбелязва, че по-рано Кремъл заяви, че не разполага с информация за кацането на американски военен самолет на международното летище "Внуково" в Москва.

Руската страна няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, каза още Песков.

Предполагаемото посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва може да е свързано с активизирането на руско-американския диалог по въпросите на Украйна и Иран, заяви пред руския в. „Известия“ Дмитрий Суслов - експерт от Висшата школа по икономика в Москва, пише БТА.

Според него посещението на Ратклиф е по-значимо от простото възстановяване на рутинните контакти между Москва и Вашингтон. По-конкретно, страните могат да обсъдят възможна алтернатива на споразуменията от Анкоридж, включително американското предложение за съдбата на региона на Донбас в Източна Украйна. В този контекст експертът смята, че Русия също би могла да представи на Ратклиф своята оценка за ударите с голям обсег, които си разменя с Украйна.

В интервю за в. „Московски Комсомолец“ руският политолог Малек Дудаков отбеляза, че е твърде рано да се правят окончателни заключения, но е ясно, че посещението на Ратклиф носи значителни последици. Според него най-логичният събеседник за директора на ЦРУ в Москва би бил ръководителят на руската Служба за външно разузнаване - агенция, която действа в същата област.

Дудаков обаче не изключва възможността Ратклиф да се срещне и с членове на руския преговарящ екип, който води диалог с американските специални пратеници по украинския въпрос. „Мисля, че настоящото посещение демонстрира бързината, с която администрацията на Тръмп се опитва да се върне на украинското трасе. С около 70 дни, оставащи до изборите за Конгрес, президентът очевидно търси постижение във външната политика. Не се получи с Иран, с Газа или Куба. Сега засилват диалога с нас и вкараха Ратклиф в играта“, добави политологът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да бе

    28 2 Отговор
    Когато отиваш при някой , обикновено е да помолиш за нещо . Не е да предупреждаваш или да поставяш ултиматуми .

    Коментиран от #24, #31

    10:56 26.08.2026

  • 2 Шкембе Ефенди от Магадан

    5 19 Отговор
    Ей, „геополитици“ от социалните мрежи, дето три денонощия бяхте изпаднали в амнезия – време е да се събудите в студената и грозна реалност! Докато чакахте команди отгоре какво да лъжете по форумите, украинският скалпел направи поредната си безмилостна и тиха операция, която буквално ви спря тока.
    Иронията е направо зловеща: години наред ни пробивахте ушите как Крим е „непревземаем самолетоносач“, а в момента той прилича на изоставена морга за руска техника. Украинските сили буквално извадиха очите на окупаторите. Прехвалените ви радарни станции и ПВО системи, които струват колкото бюджетите на три руски провинции, бяха ослепени, изтърбушени и превърнати в димящ скрап. Целият полуостров сега е оставен на автопилот – напълно гол, парализиран и чакащ следващата екзекуция от небето.
    Но истинският кошмар, от който сигурно ви треперят пръстите над клавиатурите, се случи на границата. Вашето технологично „божество“ – ракетният комплекс „Искандер-М“ – беше брутално надушен, прикован в калта и ликвидиран директно на стартовата му позиция! Онзи същият супермодерен балистичен звяр, с който плашехте цивилизования свят, беше взривен толкова бързо, че руските разчети около него дори не са успели да се прекръстят преди да станат на пепел. Превърнахте се в световното посмешище – техника за милиарди се топи като евтина пластмаса пред очите ни.
    Смешно ли ви е още? Къде изчезнаха великите ви лозунги? Истината е толкова силна, че чак смразява: „втората армия“ е просто един

    Коментиран от #6

    10:57 26.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Знамето на американското посолство в Москва го няма.Май са се изнесли със самолета на ЦРУ.

    10:57 26.08.2026

  • 4 Хаген Дас

    9 2 Отговор
    Мария още колко версии имаш!

    10:58 26.08.2026

  • 5 Българин

    4 21 Отговор
    Руските нацисти отново са замислили поредното пресъпление с голям мащаб. Американците не че са против, но са длъжни да ги предупредят, че това само ще ускори края на Руската федерация. Така беше преди 5 години, а сега се повтаря.
    Както и да е, интересна зима ни очаква.

    Коментиран от #9, #10

    11:02 26.08.2026

  • 6 Шкембе Ефенди от Магадан

    3 15 Отговор

    До коментар #2 от "Шкембе Ефенди от Магадан":

    Смешно ли ви е още? Къде изчезнаха великите ви лозунги? Истината е толкова силна, че чак смразява: „втората армия“ е просто един пробит балон, пълен с паника, ръжда и страх. Следващият удар вече е програмиран, координатите са въведени, а вашите идоли в Крим вече не гледат към звездите – те просто се молят следващата секунда да не е последната им. Слезте от облаците и свиквайте с калта, защото вашето време изтече!

    11:05 26.08.2026

  • 7 Иван

    8 3 Отговор
    Еврейските сатанински плъхове искат да създадат нов Израел в Куба.

    11:06 26.08.2026

  • 8 В В П

    2 11 Отговор
    Набиха ми канчето. Ако пратя и самолетче от вестник срещу НАТО, ще ме бомбят яко.

    Коментиран от #13, #16

    11:10 26.08.2026

  • 9 Иван

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    В някои натовски терористични държави зимата ще бъде +4,000°С.

    11:10 26.08.2026

  • 10 Бай Дън

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Много ще е интересна! Но щом американските служби лично посещават Москва то нещата за Киев отиват на зле!

    Коментиран от #19

    11:13 26.08.2026

  • 11 Констатация

    2 3 Отговор
    Моркова и Остена!!!! Дедушката или е невероятно Т., или силичките му вече съ на изчерпване!?

    11:14 26.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    Мароууууу, посещението
    НЕ Е ПРЕДПОЛАГАЕМО,
    то вече е ФАКТ ❗

    11:14 26.08.2026

  • 13 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "В В П":

    И не искат да ми върнат Аляска......и ми казаха че Иран е капитулирал......заради Барон Тръмп и Безмер......Нарко Рубио искал да се нарича Марко.

    11:15 26.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А ИСТИНАТА Е ЧЕ

    2 7 Отговор
    Путин напълни две куфарчета.Чуде се накъде да бяга.

    Коментиран от #28

    11:18 26.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не само канчето!

    1 10 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Играла е тоягата,а след тоягата и моркова!
    Моркова е вкаран в дупката на путлер.

    Коментиран от #23

    11:22 26.08.2026

  • 18 илия

    0 12 Отговор
    Мисля, че Путин поиска помощ от Вашингтон, Путин се чувства огорчен от затрудненията си и иска примирие в Украйна или Путин да избяга в САЩ.

    Коментиран от #22

    11:24 26.08.2026

  • 19 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Дън":

    От Киев никой не се интересува,включително и американските служби! Освен посещението на шефа на ЦРУ и първият дипломат на Ватикана е бил по същото време.
    Допускам,че 1- иде реч за съдбата на Лондонсити или 2- по малко вероятно посещението на ЦРУ и Ватикана да е за Иран..Но в никакъв случай заради Украйна..Смешни е да вярваме ,че шефа на ЦРУ ще пътува в транспортен самолет ,заради Киев! Та Киев е само една прислуга:)

    11:24 26.08.2026

  • 20 Печен паун по руски...

    9 0 Отговор
    около 70 дни, оставащи до изборите за Конгрес, президентът Тръмп очевидно търси някакво символично постижение във външната политика. Не се получи с Иран, с Гааза или Куба. Сега засилват диалога с Русия и вкараха Ратклиф в играта. Нищо което да си струва да се отразява. Безпомощност и голяма доза кретения. Оказва се обаче че точно Тръмп сега зависи от Москва

    11:24 26.08.2026

  • 21 Ха ха ха

    0 9 Отговор
    Ратклиф ги изненада като сняг през август и им натри носа да не се бъзикат с НАТО.

    Коментиран от #26

    11:28 26.08.2026

  • 22 Не бреее

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "илия":

    Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред американския в. "Вашингтон пост"че директора на ЦРУ Джон Ратклиф е поискал убежище в Москва ! Така е Илия...

    11:28 26.08.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не само канчето!":

    Май бъркаш PUT IN с Путин❗

    11:31 26.08.2026

  • 24 Антон

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "да бе":

    Именно! Ама нали нашите медии трябва да представят, че същисаните са началниците. Ивиж какъв парадокс си правят - една от спвкулатовните версии за посещението в чв саш са предупредели Путин да не напада балтийски държави. Сега изнилва въпроса как съшоте тезо медии ни казват Русия е слаба, Русия губи войната, Русие не може да направи нещо същедтвени. И в следвашия момент шефа на ЦРУ отива на крал там, за да предупреждавал Путон. Ако трябваше щяхмв да знаем защо е там. След като не знаем, не трябва да знаем!!!! Всичло останало е хвърлям боб в тъмното.

    11:31 26.08.2026

  • 25 За каквото и да молят САЩ

    5 0 Отговор
    Надали ще им се случи освен ако не признаят Домбас

    11:32 26.08.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ха ха":

    ХА ХО, ако ги беше изненадал, можеше да му свалят самолетчето❗
    Ама пусто като не ги разбираш нещата❗

    11:32 26.08.2026

  • 27 Цеко Бомбардировача

    1 5 Отговор
    Оная фашага чифутляк Соло Вьев, оповръщаняка медвежонката, Гера симав и у Йло пе Дала,неска кои НАТО ски държави бомбиха?
    Еееееееехехе
    Нъл според пен ДЕЛ надничарете,коце -Мин ета и Пияната думат че П едерацията воюват с НАТО!

    Коментиран от #29

    11:38 26.08.2026

  • 28 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "А ИСТИНАТА Е ЧЕ":

    Две куфарчета? Нали беше мултимилиардер?,,,,, гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски се цупи на два куфара с пачки.

    11:40 26.08.2026

  • 29 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Цеко Бомбардировача":

    Нали ционисткият боклук Доналд Тръмп воюваше с Иран?

    11:43 26.08.2026

  • 30 Руснак

    5 1 Отговор
    Дойде да вземе трупове на своите агенти. В Украина са много такива, търкалятся навсякъде.

    11:47 26.08.2026

  • 31 нито едното нито другото

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "да бе":

    Доставили са на руснаците класифицирано спец оборудване

    11:48 26.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Отишъл е в Москва за да иска помощ от Путин, да накара Иран да не влиза в коалиция с Турция , Пакистан , Саудитска Арабия.
    Направят ли тези държави съюз, свършено е със Тръмп - САЩ и Натаняхо - Израел.

    12:19 26.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания