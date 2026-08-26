Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с контактите между тайните служби, съобщи Русия

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред американския в. "Вашингтон пост", че визитата на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф в Москва е била свързана с "контактите между тайните служби", предаде БТА.

Това е първото официално изявление по повод предполагаемото посещение на Ратклиф в Москва, което привлече голямо медийно внимание.

Още новини от Украйна

Кремъл беше изключително дискретен по темата. Дмитрий Песков не разкри допълнителни подробности, отбелязва "Вашингтон пост".

Американското издание отбелязва, че по-рано Кремъл заяви, че не разполага с информация за кацането на американски военен самолет на международното летище "Внуково" в Москва.

Руската страна няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, каза още Песков.

Предполагаемото посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва може да е свързано с активизирането на руско-американския диалог по въпросите на Украйна и Иран, заяви пред руския в. „Известия“ Дмитрий Суслов - експерт от Висшата школа по икономика в Москва, пише БТА.

Според него посещението на Ратклиф е по-значимо от простото възстановяване на рутинните контакти между Москва и Вашингтон. По-конкретно, страните могат да обсъдят възможна алтернатива на споразуменията от Анкоридж, включително американското предложение за съдбата на региона на Донбас в Източна Украйна. В този контекст експертът смята, че Русия също би могла да представи на Ратклиф своята оценка за ударите с голям обсег, които си разменя с Украйна.

В интервю за в. „Московски Комсомолец“ руският политолог Малек Дудаков отбеляза, че е твърде рано да се правят окончателни заключения, но е ясно, че посещението на Ратклиф носи значителни последици. Според него най-логичният събеседник за директора на ЦРУ в Москва би бил ръководителят на руската Служба за външно разузнаване - агенция, която действа в същата област.

Дудаков обаче не изключва възможността Ратклиф да се срещне и с членове на руския преговарящ екип, който води диалог с американските специални пратеници по украинския въпрос. „Мисля, че настоящото посещение демонстрира бързината, с която администрацията на Тръмп се опитва да се върне на украинското трасе. С около 70 дни, оставащи до изборите за Конгрес, президентът очевидно търси постижение във външната политика. Не се получи с Иран, с Газа или Куба. Сега засилват диалога с нас и вкараха Ратклиф в играта“, добави политологът.